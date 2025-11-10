Colorado High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (CHSAA) - November 10, 2025
The 2025 Colorado high school football playoffs begin on Friday, November 14 with 20 games in the Second Round.
High School On SI has brackets for every classification in the Colorado high school playoffs.
Colorado High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (CHSAA) - November 10, 2025
CLASS A 6 MAN BRACKET (select to view bracket details)
Second Round
No. 1 Idalia vs. No. 8 Sierra Grande - 11/15 1 p.m.
No. 4 Peetz vs. No. 5 Otis - 11/14 7 p.m.
No. 3 Cheyenne Wells vs. No. 11 Kim/Branson - 11/15 1 p.m.
No. 2 Stratton vs. No. 7 Caliche - 11/15 1 p.m.
CLASS A 8 MAN BRACKET (select to view bracket)
Second Round
No. 1 Akron vs. No. 9 Mancos - 11/15 1 p.m.
No. 4 Sanford vs. No. 5 Dayspring Christian Academy - 11/15 1 p.m.
No. 3 McClave vs. No. 6 Norwood - 11/15 1 p.m.
No. 2 Haxtun vs. No. 7 Sedgwick County - 11/15 1 p.m.
CLASS 1A BRACKET (select to view bracket)
Second Round
No. 8 Meeker vs. No. 1 Buena Vista - 11/15 1 p.m.
No. 12 Highland vs. No. 4 Centauri - 11/15 1 p.m.
No. 10 Monte Vista vs. No. 2 Limon - 11/15 1 p.m.
No. 3 Burlington vs. No. 6 Wray - 11/15 1 p.m.
CLASS 2A BRACKET (select to view bracket)
Second Round
No. 9 Eaton vs. No. 1 Strasburg - 11/15 1 p.m.
No. 5 Brush vs. No. 4 Elizabeth - 11/15 1 p.m.
No. 7 Resurrection Christian vs. No. 2 Wellington Middle-High School - 11/14 7 p.m.
No. 3 The Classical Academy vs. No. 6 Kent Denver - 11/15 1 p.m.
CLASS 3A BRACKET (select to view bracket)
First Round
No. 1 Windsor vs. No. 16 Severance - 11/15 1 p.m.
No. 8 Conifer vs. No. 9 Pueblo South - 11/14 7 p.m.
No. 4 Mead vs. No. 13 Lewis-Palmer - 11/15 1 p.m.
No. 5 Holy Family vs. No. 12 Thompson Valley - 11/14 7 p.m.
No. 3 Palisade vs. No. 14 Timnath - 11/15 1 p.m.
No. 6 Roosevelt vs. No. 11 Pueblo County - 11/14 7 p.m.
No. 7 Eagle Valley vs. No. 10 Lutheran - 11/14 7 p.m.
No. 2 Pomona vs. No. 15 Coronado - 11/15 12 p.m.
CLASS 4A BRACKET (select to view bracket)
Second Round
No. 16 Golden vs. No. 1 Dakota Ridge - 11/14 7 p.m.
No. 8 Pueblo West vs. No. 9 Northfield - 11/14 7 p.m.
No. 13 Ponderosa vs. No. 4 Durango - 11/15 12 p.m.
No. 5 Heritage vs. No. 12 Grand Junction - 11/14 7 p.m.
No. 15 Frederick vs. No. 2 Montrose - 11/15 1 p.m.
No. 7 Monarch vs. No. 10 Riverdale Ridge - 11/14 6 p.m.
No. 14 Mesa Ridge vs. No. 3 Palmer Ridge - 11/14 7 p.m.
No. 6 Broomfield vs. No. 11 Vista Ridge - 11/14 7 p.m.
CLASS 5A BRACKET (select to view bracket)
Second Round
No. 1 Cherry Creek vs. No. 17 Fountain-Fort Carson - 11/14 7 p.m.
No. 8 Fairview vs. No. 9 Arapahoe - 11/14 7 p.m.
No. 4 Legend vs. No. 13 Fort Collins - 11/14 7 p.m.
No. 5 Valor Christian vs. No. 12 Erie - 11/14 7 p.m.
No. 2 Ralston Valley vs. No. 15 Columbine - 11/14 7 p.m.
No. 7 Pine Creek vs. No. 10 Mullen - 11/14 7 p.m.
No. 3 Mountain Vista vs. No. 14 Eaglecrest - 11/14 7 p.m.
No. 6 Arvada West vs. No. 11 Grandview - 11/14 4 p.m.