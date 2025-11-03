High School

Colorado High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (CHSAA) - November 2, 2025

Get every bracket and matchup in the 2025 Colorado high school football playoffs

Ben Dagg

Rocky Mountain high school football
Rocky Mountain high school football / Logan Newell/The Coloradoan / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

The 2025 Colorado high school football playoffs begin on Thursday, November 6 with seven games in the First Round.

High School On SI has brackets for every classification in the Colorado high school playoffs.

CLASS A 6 MAN BRACKET (select to view bracket details)

First Round

No. 1 Idalia vs. No. 16 Hanover - 11/08 1:00 p.m.

No. 8 Sierra Grande vs. No. 9 Granada - 11/08 1:00 p.m.

No. 4 Peetz vs. No. 13 Arickaree - 11/07 7:00 p.m.

No. 5 Otis vs. No. 12 Fleming - 11/08 1:00 p.m.

No. 3 Cheyenne Wells vs. No. 14 Prairie - 11/08 1:00 p.m.

No. 6 Eads vs. No. 11 Kim/Branson - 11/08 1:00 p.m.

No. 7 Caliche vs. No. 10 Walsh - 11/08 1:00 p.m.

No. 2 Stratton vs. No. 15 Flagler - 11/08 1:00 p.m.

CLASS A 8 MAN BRACKET (select to view bracket)

First Round

No. 1 Akron vs. No. 16 Crowley County - 11/08 1:00 p.m.

No. 8 West Grand vs. No. 9 Mancos - 11/08 1:00 p.m.

No. 4 Sanford vs. No. 13 Las Animas - 11/08 1:00 p.m.

No. 5 Dayspring Christian Academy vs. No. 12 Byers - 11/08 1:00 p.m.

No. 3 McClave vs. No. 14 Elbert - 11/08 1:00 p.m.

No. 6 Norwood vs. No. 11 Simla - 11/08 1:00 p.m.

No. 7 Sedgwick County vs. No. 10 Clear Creek - 11/08 1:00 p.m.

No. 2 Haxtun vs. No. 15 Plateau Valley - 11/08 1:00 p.m.

CLASS 1A BRACKET (select to view bracket)

First Round

No. 1 Buena Vista vs. No. 16 Holyoke - 11/07 5:00 p.m.

No. 8 Meeker vs. No. 9 Platte Valley - 11/08 1:00 p.m.

No. 4 Centauri vs. No. 13 North Fork - 11/08 1:00 p.m.

No. 5 Forge Christian vs. No. 12 Highland - 11/07 7:00 p.m.

No. 2 Limon vs. No. 15 Flatirons Academy - 11/08 1:00 p.m.

No. 7 Colorado Springs Christian vs. No. 10 Monte Vista - 11/08 1:00 p.m.

No. 6 Wray vs. No. 11 Rye - 11/08 1:00 p.m.

No. 3 Burlington vs. No. 14 Manual - 11/08 1:00 p.m.

CLASS 2A BRACKET (select to view bracket)

First Round

No. 1 Strasburg vs. No. 16 Basalt - 11/08 2:00 p.m.

No. 8 La Junta vs. No. 9 Eaton - 11/08 1:00 p.m.

No. 4 Elizabeth vs. No. 13 Pagosa Springs - 11/08 1:00 p.m.

No. 5 Brush vs. No. 12 Delta - 11/08 1:00 p.m.

No. 2 Wellington Middle-High School vs. No. 15 Alamosa - 11/08 1:00 p.m.

No. 7 Resurrection Christian vs. No. 10 Denver West - 11/08 1:00 p.m.

No. 6 Kent Denver vs. No. 11 Lamar - 11/08 1:30 p.m.

No. 3 The Classical Academy vs. No. 14 Florence - 11/08 1:00 p.m.

CLASS 3A BRACKET (select to view bracket)

First Round

The 3A brackets will be released on Sunday, Nov. 9.

CLASS 4A BRACKET (select to view bracket)

First Round

No. 1 Dakota Ridge - BYE

No. 16 Golden vs. No. 17 Air Academy - 11/07 7:00 p.m.

No. 9 Northfield vs. No. 24 Longmont - 11/07 6:00 p.m.

No. 8 Pueblo West - BYE

No. 4 Durango - BYE

No. 13 Ponderosa vs. No. 20 Silver Creek - 11/07 6:00 p.m.

No. 12 Grand Junction vs. No. 21 Highlands Ranch - 11/07 6:00 p.m.

No. 5 Heritage - BYE

No. 2 Montrose - BYE

No. 15 Frederick vs. No. 18 Bear Creek - 11/07 6:00 p.m.

No. 10 Riverdale Ridge vs. No. 23 Thomas Jefferson - 11/07 6:00 p.m.

No. 7 Monarch - BYE

No. 3 Palmer Ridge - BYE

No. 14 Mesa Ridge vs. No. 19 Loveland - 11/07 6:00 p.m.

No. 11 Vista Ridge vs. No. 22 Montbello - 11/07 6:00 p.m.

No. 6 Broomfield - BYE

CLASS 5A BRACKET (select to view bracket)

First Round

No. 1 Cherry Creek - BYE

No. 16 Cherokee Trail vs. No. 17 Fountain-Fort Carson - 11/07 4:00 p.m.

No. 9 Arapahoe vs. No. 24 Westminster - 11/07 7:00 p.m.

No. 8 Fairview - BYE

No. 4 Legend - BYE

No. 13 Fort Collins vs. No. 20 ThunderRidge - 11/07 7:00 p.m.

No. 12 Erie vs. No. 21 Regis Jesuit - 11/07 7:00 p.m.

No. 5 Valor Christian - BYE

No. 2 Ralston Valley - BYE

No. 15 Columbine vs. No. 18 Fruita Monument - 11/07 7:00 p.m.

No. 10 Mullen vs. No. 23 Rocky Mountain - 11/07 7:00 p.m.

No. 7 Pine Creek - BYE

No. 3 Mountain Vista - BYE

No. 14 Eaglecrest vs. No. 19 Legacy - 11/07 7:00 p.m.

No. 11 Grandview vs. No. 22 Chatfield - 11/07 7:00 p.m.

No. 6 Arvada West - BYE

