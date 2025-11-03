Colorado High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (CHSAA) - November 2, 2025
The 2025 Colorado high school football playoffs begin on Thursday, November 6 with seven games in the First Round.
High School On SI has brackets for every classification in the Colorado high school playoffs.
Colorado High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (CHSAA) - November 2, 2025
CLASS A 6 MAN BRACKET (select to view bracket details)
First Round
No. 1 Idalia vs. No. 16 Hanover - 11/08 1:00 p.m.
No. 8 Sierra Grande vs. No. 9 Granada - 11/08 1:00 p.m.
No. 4 Peetz vs. No. 13 Arickaree - 11/07 7:00 p.m.
No. 5 Otis vs. No. 12 Fleming - 11/08 1:00 p.m.
No. 3 Cheyenne Wells vs. No. 14 Prairie - 11/08 1:00 p.m.
No. 6 Eads vs. No. 11 Kim/Branson - 11/08 1:00 p.m.
No. 7 Caliche vs. No. 10 Walsh - 11/08 1:00 p.m.
No. 2 Stratton vs. No. 15 Flagler - 11/08 1:00 p.m.
CLASS A 8 MAN BRACKET (select to view bracket)
First Round
No. 1 Akron vs. No. 16 Crowley County - 11/08 1:00 p.m.
No. 8 West Grand vs. No. 9 Mancos - 11/08 1:00 p.m.
No. 4 Sanford vs. No. 13 Las Animas - 11/08 1:00 p.m.
No. 5 Dayspring Christian Academy vs. No. 12 Byers - 11/08 1:00 p.m.
No. 3 McClave vs. No. 14 Elbert - 11/08 1:00 p.m.
No. 6 Norwood vs. No. 11 Simla - 11/08 1:00 p.m.
No. 7 Sedgwick County vs. No. 10 Clear Creek - 11/08 1:00 p.m.
No. 2 Haxtun vs. No. 15 Plateau Valley - 11/08 1:00 p.m.
CLASS 1A BRACKET (select to view bracket)
First Round
No. 1 Buena Vista vs. No. 16 Holyoke - 11/07 5:00 p.m.
No. 8 Meeker vs. No. 9 Platte Valley - 11/08 1:00 p.m.
No. 4 Centauri vs. No. 13 North Fork - 11/08 1:00 p.m.
No. 5 Forge Christian vs. No. 12 Highland - 11/07 7:00 p.m.
No. 2 Limon vs. No. 15 Flatirons Academy - 11/08 1:00 p.m.
No. 7 Colorado Springs Christian vs. No. 10 Monte Vista - 11/08 1:00 p.m.
No. 6 Wray vs. No. 11 Rye - 11/08 1:00 p.m.
No. 3 Burlington vs. No. 14 Manual - 11/08 1:00 p.m.
CLASS 2A BRACKET (select to view bracket)
First Round
No. 1 Strasburg vs. No. 16 Basalt - 11/08 2:00 p.m.
No. 8 La Junta vs. No. 9 Eaton - 11/08 1:00 p.m.
No. 4 Elizabeth vs. No. 13 Pagosa Springs - 11/08 1:00 p.m.
No. 5 Brush vs. No. 12 Delta - 11/08 1:00 p.m.
No. 2 Wellington Middle-High School vs. No. 15 Alamosa - 11/08 1:00 p.m.
No. 7 Resurrection Christian vs. No. 10 Denver West - 11/08 1:00 p.m.
No. 6 Kent Denver vs. No. 11 Lamar - 11/08 1:30 p.m.
No. 3 The Classical Academy vs. No. 14 Florence - 11/08 1:00 p.m.
CLASS 3A BRACKET (select to view bracket)
First Round
The 3A brackets will be released on Sunday, Nov. 9.
CLASS 4A BRACKET (select to view bracket)
First Round
No. 1 Dakota Ridge - BYE
No. 16 Golden vs. No. 17 Air Academy - 11/07 7:00 p.m.
No. 9 Northfield vs. No. 24 Longmont - 11/07 6:00 p.m.
No. 8 Pueblo West - BYE
No. 4 Durango - BYE
No. 13 Ponderosa vs. No. 20 Silver Creek - 11/07 6:00 p.m.
No. 12 Grand Junction vs. No. 21 Highlands Ranch - 11/07 6:00 p.m.
No. 5 Heritage - BYE
No. 2 Montrose - BYE
No. 15 Frederick vs. No. 18 Bear Creek - 11/07 6:00 p.m.
No. 10 Riverdale Ridge vs. No. 23 Thomas Jefferson - 11/07 6:00 p.m.
No. 7 Monarch - BYE
No. 3 Palmer Ridge - BYE
No. 14 Mesa Ridge vs. No. 19 Loveland - 11/07 6:00 p.m.
No. 11 Vista Ridge vs. No. 22 Montbello - 11/07 6:00 p.m.
No. 6 Broomfield - BYE
CLASS 5A BRACKET (select to view bracket)
First Round
No. 1 Cherry Creek - BYE
No. 16 Cherokee Trail vs. No. 17 Fountain-Fort Carson - 11/07 4:00 p.m.
No. 9 Arapahoe vs. No. 24 Westminster - 11/07 7:00 p.m.
No. 8 Fairview - BYE
No. 4 Legend - BYE
No. 13 Fort Collins vs. No. 20 ThunderRidge - 11/07 7:00 p.m.
No. 12 Erie vs. No. 21 Regis Jesuit - 11/07 7:00 p.m.
No. 5 Valor Christian - BYE
No. 2 Ralston Valley - BYE
No. 15 Columbine vs. No. 18 Fruita Monument - 11/07 7:00 p.m.
No. 10 Mullen vs. No. 23 Rocky Mountain - 11/07 7:00 p.m.
No. 7 Pine Creek - BYE
No. 3 Mountain Vista - BYE
No. 14 Eaglecrest vs. No. 19 Legacy - 11/07 7:00 p.m.
No. 11 Grandview vs. No. 22 Chatfield - 11/07 7:00 p.m.
No. 6 Arvada West - BYE