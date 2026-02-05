Alabama High School Boys Basketball Area Playoff Brackets, Matchups (AHSAA) - February 5, 2025
The 2026 Alabama high school boys basketball playoffs begin this week with area playoffs.
High School On SI has brackets and matchups for every classification. The state tournament will begin on March 2-7 in Birmingham.
7A Area Boys Basketball Playoff Brackets
7A Area 1 at W.P. Davidson High School (select to view full bracket details)
No. 1 Davidson vs. No. 4 Alma Bryant
No. 2 Mary G. Montgomery vs. No. 3 Baker
7A Area 2 at Fairhope High School
No. 1 Fairhope vs. No. 4 Robertsdale
No. 2 Foley vs. No. 3 Daphne
7A Area 5 at Tuscaloosa County High School
No. 1 Tuscaloosa County vs. No. 4 Prattville
No. 2 Hillcrest - Tuscaloosa vs. No. 3 Thompson
2026 Boys 7A Area 03 @ Enterprise High School
No. 1 Enterprise vs. No. 4 Johnson Abernathy Graetz - 02/12
No. 2 Dothan vs. No. 3 Carver - 02/12
7A Area 6 at Hoover High School
No. 1 Hoover vs. No. 4 Hewitt-Trussville
No. 2 Vestavia Hills vs. No. 3 Oak Mountain
7A Area 8 at James Clemens High School
No. 1 James Clemens vs. No. 4 Florence
No. 2 Bob Jones vs. No. 3 Austin
6A Area Boys Basketball Playoff Brackets
2026 Boys 6A Area 01 @ Murphy High School
No. 1 Murphy vs. No. 4 Theodore - Monday, Feb. 9, 2026
No. 2 Saraland vs. No. 3 Blount - Monday, Feb. 9, 2026
2026 Boys 6A Area 02 @ McGill-Toolen High School
No. 1 McGill-Toolen vs. No. 4 Baldwin County - Monday, Feb. 9, 2026
No. 2 Gulf Shores vs. No. 3 Spanish Fort - Monday, Feb. 9, 2026
2026 Boys 6A Area 03 @ Russell County High School
No. 1 Russell County vs. No. 4 Rehobeth - Saturday, Feb. 7, 2026
No. 2 Park Crossing vs. No. 3 Pike Road - Saturday, Feb. 7, 2026
2026 Boys 6A Area 04 @ Wetumpka High School
No. 1 Wetumpka — BYE
No. 2 Stanhope Elmore vs. No. 3 Percy Julian - Friday, Feb. 6, 2026
2026 Boys 6A Area 06 @ Paul Bryant High School
No. 1 Paul W. Bryant vs. No. 4 Central - Tuscaloosa - Thursday, Feb. 5, 2026
No. 2 Northridge vs. No. 3 Brookwood - Thursday, Feb. 5, 2026
2026 Boys 6A Area 07 @ McAdory High School
No. 1 McAdory — BYE
No. 2 Hueytown vs. No. 3 Bessemer City - Saturday, Feb. 7, 2026
2026 Boys 6A Area 08 @ Pelham High School
No. 1 Pelham vs. No. 4 Chelsea - Monday, Feb. 9, 2026
No. 2 Spain Park vs. No. 3 Helena - Monday, Feb. 9, 2026
2026 Boys 6A Area 09 @ Homewood High School
No. 1 Homewood vs. No. 4 Jackson-Olin - Saturday, Feb. 7, 2026
No. 2 Minor vs. No. 3 A.H. Parker - Saturday, Feb. 7, 2026
2026 Boys 6A Area 10 @ Mountain Brook
No. 1 Mountain Brook — BYE
No. 2 Huffman vs. No. 3 Woodlawn - Monday, Feb. 9, 2026
2026 Boys 6A Area 11 @ Oxford High School
No. 1 Oxford — BYE
No. 2 Shades Valley vs. No. 3 Pell City - Friday, Feb. 6, 2026
2026 Boys 6A Area 12 @ Clay-Chalkville High School
No. 1 Clay-Chalkville — BYE
No. 2 Pinson Valley vs. No. 3 Gardendale - Monday, Feb. 9, 2026
2026 Boys 6A Area 13 @ Jasper High School
No. 1 Jasper — BYE
No. 2 Cullman vs. No. 3 Mortimer Jordan - Saturday, Feb. 7, 2026
2026 Boys 6A Area 14 @ Gadsden City High School
No. 1 Gadsden City — BYE
No. 2 Fort Payne vs. No. 3 Southside - Saturday, Feb. 7, 2026
2026 Boys 6A Area 15 @ Muscle Shoals High School
No. 1 Muscle Shoals vs. No. 4 Athens - Monday, Feb. 9, 2026
No. 2 Decatur vs. No. 3 Hartselle - Monday, Feb. 9, 2026
2026 Boys 6A Area 16 @ Hazel Green High School
First Round
No. 4 Buckhorn vs. No. 5 Columbia - 02/05
Semi Final Round
No. 1 Hazel Green vs. TBD - 02/09
No. 2 Lee vs. No. 3 Mae Jemison - 02/09
5A Area Boys Basketball Playoff Brackets
2026 Boys 5A Area 01 @ Williamson
No. 1 Williamson vs. No. 4 B.C. Rain - Monday, Feb. 9, 2026
No. 2 UMS-Wright Prep vs. No. 3 Elberta - Monday, Feb. 9, 2026
2026 Boys 5A Area 02 @ St. Paul's
First Round
No. 4 LeFlore vs. No. 5 Citronelle - 02/06
Semi Final Round
No. 1 St. Paul's Episcopal vs. TBD - 02/09
No. 2 Vigor vs. No. 3 Faith Academy - TBD
2026 Boys 5A Area 03 @ Charles Henderson High School
Semi Final Round
No. 1 Charles Henderson vs. No. 4 Brewbaker Tech - 02/06
No. 2 Andalusia vs. No. 3 Greenville - 02/06
2026 Boys 5A Area 04 @ Eufaula High School
No. 1 Eufaula — BYE
No. 2 Carroll vs. No. 3 Headland - Friday, Feb. 6, 2026
2026 Boys 5A Area 05 @ Selma High School
No. 1 Selma vs. No. 4 Demopolis - Tuesday, Feb. 10, 2026
No. 2 Montevallo vs. No. 3 Jemison - Tuesday, Feb. 10, 2026
2026 Boys 5A Area 06 @ Marbury High School
No. 1 Marbury — BYE
No. 2 Booker T. Washington Magnet vs. No. 3 Holtville - Monday, Feb. 9, 2026
2026 Boys 5A Area 08 @ Sylacauga High School
No. 1 Sylacauga vs. No. 4 Shelby County - Monday, Feb. 9, 2026
No. 2 Briarwood Christian vs. No. 3 Central of Clay County - Monday, Feb. 9, 2026
2026 Boys 5A Area 10 @ Ramsay High School
No. 1 Ramsay vs. No. 4 G.W. Carver - Saturday, Feb. 7, 2026
No. 2 Moody vs. No. 3 Leeds - Saturday, Feb. 7, 2026
2026 Boys 5A Area 13 @ Boaz High School
No. 1 Boaz vs. No. 4 Crossville - Monday, Feb. 9, 2026
No. 2 Douglas vs. No. 3 Sardis - Monday, Feb. 9, 2026
2026 Boys 5A Area 14 @ Guntersville High School
No. 1 Guntersville vs. No. 4 Fairview - Saturday, Feb. 7, 2026
No. 2 Arab vs. No. 3 Scottsboro - Saturday, Feb. 7, 2026
2026 Boys 5A Area 15 @ Lawrence County High School
No. 1 Lawrence County — BYE
No. 2 West Point vs. No. 3 Russellville - Saturday, Feb. 7, 2026
2026 Boys 5A Area 16 @ East Limestone High School
No. 1 East Limestone vs. No. 4 A.P. Brewer - Saturday, Feb. 7, 2026
No. 2 Priceville vs. No. 3 Ardmore - Saturday, Feb. 7, 2026
4A Area Boys Basketball Playoff Brackets
2026 Boys 4A Area 01 @ Orange Beach High School
No. 1 Orange Beach — BYE
No. 2 St. Michael Catholic vs. No. 3 Satsuma - Saturday, Feb. 7, 2026
2026 Boys 4A Area 02 @ Jackson High School
No. 1 Jackson — BYE
No. 2 Escambia County vs. No. 3 W.S. Neal - 02/07
2026 Boys 4A Area 03 @ Geneva High School
No. 1 Geneva vs. No. 4 Daleville - Friday, Feb. 6, 2026
No. 2 Dale County vs. No. 3 Ashford - Friday, Feb. 6, 2026
2026 Boys 4A Area 04 @ Opp High School
First Round
No. 4 Bullock County vs. No. 5 Straughn - 02/06
Semi Final Round
No. 1 Opp vs. TBD - 02/09
No. 2 New Brockton vs. No. 3 Pike County - 02/09
2026 Boys 4A Area 10 @ Haleyville High School
No. 1 Haleyville — BYE
No. 2 Hamilton vs. No. 3 Fayette County - Saturday, Feb. 7, 2026
2026 Boys 4A Area 11 @ Ashville High School
No. 1 Ashville vs. No. 4 Etowah - Saturday, Feb. 7, 2026
No. 2 Oneonta vs. No. 3 Hokes Bluff - Saturday, Feb. 7, 2026
2026 Boys 4A Area 12 @ Alexandria High School
No. 1 Alexandria vs. No. 4 Cherokee County - Saturday, Feb. 7, 2026
No. 2 Cleburne County vs. No. 3 White Plains - Saturday, Feb. 7, 2026
2026 Boys 4A Area 13 @ West Morgan High School
No. 1 West Morgan vs. No. 4 Danville - Saturday, Feb. 7, 2026
No. 2 East Lawrence vs. No. 3 Good Hope - Saturday, Feb. 7, 2026
2026 Boys 4A Area 14 @ Brooks High School
First Round
No. 4 Wilson vs. No. 5 Central - Florence - 02/05
Semi Final Round
No. 1 Brooks vs. TBD - 02/07
No. 2 Hatton vs. No. 3 Deshler - 02/07
2026 Boys 4A Area 15 @ Madison Academy
First Round
No. 4 West Limestone vs. No. 5 St. John Paul II - 02/05
Semi Final Round
No. 1 Madison Academy vs. TBD - 02/07
No. 2 Westminster Christian vs. No. 3 Randolph School - TBD
2026 Boys 4A Area 16 @ Plainview High School
First Round
No. 4 Madison County vs. No. 5 North Jackson - 02/05
Semi Final Round
No. 1 Plainview vs. TBD - 02/06
No. 2 New Hope vs. No. 3 Kate D. Smith DAR - 02/06
3A Area Boys Basketball Playoff Brackets
2026 Boys 3A Area 01 @ Bayside Academy
No. 1 Bayside Academy — BYE
No. 2 Mobile Christian vs. No. 3 Cottage Hill Christian Academy - Saturday, Feb. 7, 2026
2026 Boys 3A Area 02 @ Monroe County High School
First Round
No. 4 Hillcrest - Evergreen vs. No. 5 Excel - 02/06
Semi Final Round
No. 1 Monroe County vs. TBD - 02/09
No. 2 T.R. Miller vs. No. 3 Flomaton - 02/09
2026 Boys 3A Area 03 @ Wicksburg High School
No. 1 Wicksburg vs. No. 4 Slocomb - Friday, Feb. 6, 2026
No. 2 Houston Academy vs. No. 3 Northside Methodist Academy - Friday, Feb. 6, 2026
2026 Boys 3A Area 04 @ Southside Selma High School
No. 1 Southside - Selma — BYE
No. 2 Wilcox Central vs. No. 3 Thomasville - Friday, Feb. 6, 2026
2026 Boys 3A Area 06 @ Lee-Scott Academy
No. 1 Lee-Scott Academy vs. No. 4 Dadeville - Friday, Feb. 6, 2026
No. 2 Beulah vs. No. 3 Glenwood - Friday, Feb. 6, 2026
2026 Boys 3A Area 07 @ Hale County High School
No. 1 Hale County — BYE
No. 2 Sumter Central vs. No. 3 Greensboro - Thursday, Feb. 5, 2026
2026 Boys 3A Area 08 @ Midfield High School
No. 1 Midfield vs. No. 4 B.B. Comer - Wednesday, Feb. 4, 2026
No. 2 Childersburg vs. No. 3 Altamont - Thursday, Feb. 5, 2026
No. 1 Weaver vs. No. 4 Walter Wellborn - Saturday, Feb. 7, 2026
No. 2 Randolph County vs. No. 3 Saks - Saturday, Feb. 7, 2026
2026 Boys 3A Area 10 @ Winfield City High School
No. 1 Winfield vs. No. 4 Carbon Hill - Friday, Feb. 6, 2026
No. 2 Oakman vs. No. 3 Gordo - Friday, Feb. 6, 2026
2026 Boys 3A Area 12 @ Glencoe High School
No. 1 Glencoe vs. No. 4 Ohatchee - Saturday, Feb. 7, 2026
No. 2 Westbrook Christian vs. No. 3 Piedmont - Saturday, Feb. 7, 2026
2026 Boys 3A Area 13 @ Geraldine
No. 1 Geraldine vs. No. 4 Sylvania - Saturday, Feb. 7, 2026
No. 2 Collinsville vs. No. 3 Fyffe - Saturday, Feb. 7, 2026
2026 Boys 3A Area 14 @ Whitesburg Christian Academy
First Round
No. 4 Alabama CTE vs. No. 5 Brindlee Mountain - 02/05
Semi Final Round
No. 1 Whitesburg Christian vs. TBD - 02/07
No. 2 Elkmont vs. No. 3 Asbury - 02/07
2026 Boys 3A Area 15 @ Mars Hill Bible School
No. 1 Mars Hill Bible vs. No. 4 Colbert Heights - Saturday, Feb. 7, 2026
No. 2 Sheffield vs. No. 3 Phil Campbell - Saturday, Feb. 7, 2026
2026 Boys 3A Area 16 @ Lauderdale County High School
No. 1 Lauderdale County vs. No. 4 Rogers - Saturday, Feb. 7, 2026
No. 2 Colbert County vs. No. 3 Clements - Saturday, Feb. 7, 2026
2A Area Boys Basketball Playoff Brackets
2026 Boys 2A Area 01 @ Chickasaw High School
First Round
No. 4 St. Luke's Episcopal vs. No. 5 Washington County - 02/06
Semi Final Round
No. 1 Chickasaw vs. TBD - 02/09
No. 2 Bayshore Christian vs. No. 3 Clarke County - 02/09
2026 Boys 2A Area 02 @ Providence Christian School
First Round
No. 4 Cottonwood vs. No. 5 Houston County - 02/05
Semi Final Round
No. 1 Providence Christian vs. TBD - 02/07
No. 2 Geneva County vs. No. 3 Samson - 02/07
2026 Boys 2A Area 03 @ Luverne High School
No. 1 Luverne vs. No. 4 Zion Chapel - Friday, Feb. 6, 2026
No. 2 Pike Liberal Arts vs. No. 3 Goshen - Friday, Feb. 6, 2026
2026 Boys 2A Area 04 @ Ariton School
No. 1 Ariton vs. No. 4 Barbour County - Friday, Feb. 6, 2026
No. 2 G.W. Long vs. No. 3 Abbeville - Friday, Feb. 6, 2026
2026 Boys 2A Area 05 @ Central Hayneville High School
No. 1 Central - Hayneville vs. No. 4 J.U. Blacksher - Friday, Feb. 6, 2026
No. 2 Calhoun vs. No. 3 Highland Home - Friday, Feb. 6, 2026
2026 Boys 2A Area 06 @ Lafayette High School
No. 1 LaFayette vs. No. 4 Reeltown - Friday, Feb. 6, 2026
No. 2 Loachapoka vs. No. 3 Lanett - Friday, Feb. 6, 2026
2026 Boys 2A Area 07 @ Tuscaloosa Academy
No. 1 Tuscaloosa Academy vs. No. 4 Isabella - Monday, Feb. 9, 2026
No. 2 Aliceville vs. No. 3 Greene County - Monday, Feb. 9, 2026
2026 Boys 2A Area 08 @ Central High School Coosa County
Semi Final Round
No. 1 Ranburne vs. No. 4 Central - Coosa - 02/06
No. 2 Horseshoe Bend vs. No. 3 Vincent - 02/06
2026 Boys 2A Area 09 @ Berry Middle School
No. 1 Westminster School at Oak Mountain vs. No. 4 Holy Family Catholic - Friday, Feb. 6, 2026
No. 2 Alabama Aerospace & Aviation vs. No. 3 Cornerstone - Friday, Feb. 6, 2026
2026 Boys 2A Area 10 @ Red Bay High School
No. 1 Red Bay — BYE
No. 2 Lamar County vs. No. 3 Sulligent - Friday, Feb. 6, 2026
2026 Boys 2A Area 11 @ Cold Springs High School
No. 1 Cold Springs — BYE
No. 2 Falkville vs. No. 3 Winston County - Friday, Feb. 6, 2026
2026 Boys 2A Area 12 @ Susan Moore High School
No. 1 Susan Moore vs. No. 4 West End - Saturday, Feb. 7, 2026
No. 2 Southeastern vs. No. 3 Cleveland - Saturday, Feb. 7, 2026
2026 Boys 2A Area 13 @ Sand Rock High School
No. 1 Sand Rock vs. No. 4 Gaston - Friday, Feb. 6, 2026
No. 2 Pleasant Valley vs. No. 3 Cedar Bluff - Saturday, Feb. 7, 2026
2026 Boys 2A Area 14 @ Covenant Christian School
No. 1 Covenant Christian — BYE
No. 2 Belgreen vs. No. 3 Tharptown - 02/05
2026 Boys 2A Area 15 @ Tanner High School
No. 1 Tanner vs. No. 4 Lindsay Lane Christian Academy - 02/07
No. 2 Decatur Heritage Christian Academy vs. No. 3 Lexington - 02/07
2026 Boys 2A Area 16 @ Section High School
No. 1 Section — BYE
No. 2 North Sand Mountain vs. No. 3 Pisgah - Saturday, Feb. 7, 2026
1A Area Boys Basketball Playoff Brackets
2026 Boys 1A Area 01 @ McIntosh High School
First Round
No. 4 Millry vs. No. 5 Fruitdale - 02/05
Semi Final Round
No. 1 McIntosh vs. TBD - 02/09
No. 2 Leroy vs. No. 3 Southern Choctaw - 02/09
2026 Boys 1A Area 02 @ Florala High School
No. 1 Florala vs. No. 4 Emmanuel Christian - Saturday, Feb. 7, 2026
No. 2 Pleasant Home vs. No. 3 Kinston - Saturday, Feb. 7, 2026
2026 Boys 1A Area 06 @ Autauga Academy
No. 1 Autauga Academy vs. No. 4 Verbena - Friday, Feb. 6, 2026
No. 2 Notasulga vs. No. 3 Fayetteville - Friday, Feb. 6, 2026
2026 Boys 1A Area 08 @ Winterboro High School
No. 1 Winterboro vs. No. 4 Alabama School for the Deaf - Friday, Feb. 6, 2026
No. 2 Wadley vs. No. 3 Woodland - Friday, Feb. 6, 2026
2026 Boys 1A Area 09 @ South Lamar High School
No. 1 South Lamar vs. No. 4 Holy Spirit Catholic - Saturday, Feb. 7, 2026
No. 2 Pickens County vs. No. 3 Pickens Academy - Saturday, Feb. 7, 2026
2026 Boys 1A Area 10 @ Hubbertville High School
No. 1 Hubbertville vs. No. 4 Lynn - Friday, Feb. 6, 2026
No. 2 Berry vs. No. 3 Sumiton Christian - Friday, Feb. 6, 2026
2026 Boys 1A Area 14 @ Meek High School
No. 1 Meek vs. No. 4 St. Bernard Prep - Friday, Feb. 6, 2026
No. 2 Addison vs. No. 3 Cullman Christian - Friday, Feb. 6, 2026
2026 Boys 1A Area 15 @ Athens Bible School
No. 1 Athens Bible vs. No. 4 Cherokee - Saturday, Feb. 7, 2026
No. 2 Waterloo vs. No. 3 Shoals Christian - Saturday, Feb. 7, 2026
2026 Boys 1A Area 03 @ Brantley High School
First Round
No. 4 Red Level vs. No. 5 Elba - 02/06
Semi Final Round
No. 1 Brantley vs. TBD - 02/09
No. 2 McKenzie vs. No. 3 Georgiana - 02/09
2026 Boys 1A Area 04 @ J.F Shields High School
No. 1 J.F. Shields vs. No. 4 Marengo - 02/06
No. 2 Sweet Water vs. No. 3 Choctaw County - 02/06
2026 Boys 1A Area 05 @ R.C. Hatch High School
First Round
No. 4 Linden vs. No. 5 A.L. Johnson - 02/05
Semi Final Round
No. 1 R.C. Hatch vs. TBD - 02/06
No. 2 University Charter vs. No. 3 Keith - 02/06
2026 Boys 1A Area 07 @ Francis Marion High School
First Round
No. 4 Billingsley vs. No. 5 Ellwood Christian - 02/06
Semi Final Round
No. 1 Francis Marion vs. TBD - 02/07
No. 2 Maplesville vs. No. 3 Breakthrough Charter - 02/07
2026 Boys 1A Area 12 @ Jacksonville Christian
First Round
No. 4 Faith Christian vs. No. 5 Gaylesville - 02/06
Semi Final Round
No. 1 Jacksonville Christian Academy vs. TBD - 02/07
No. 2 Donoho vs. No. 3 Spring Garden - 02/07
2026 Boys 1A Area 13 @ Marion County High School
First Round
No. 4 Brilliant vs. No. 5 Vina - 02/05
Semi Final Round
No. 1 Marion County vs. TBD - 02/06
No. 2 Hackleburg vs. No. 3 Phillips - 02/06
2026 Boys 1A Area 16 @ Oakwood
First Round
No. 4 Woodville vs. No. 5 Valley Head - 02/06
Semi Final Round
No. 1 Oakwood Adventist vs. TBD - 02/09
No. 2 Skyline vs. No. 3 Ider - 02/09
2026 Boys 1A Area 11 @ Appalachian High School
First Round
No. 4 Victory Christian vs. No. 5 Ragland - 02/05
Semi Final Round
No. 1 Appalachian vs. TBD - 02/06
No. 2 Jefferson Christian Academy vs. No. 3 Coosa Christian - 02/06
