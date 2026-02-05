High School

Alabama High School Boys Basketball Area Playoff Brackets, Matchups (AHSAA) - February 5, 2025

Get every bracket and matchup in the 2026 Alabama high school boys basketball area playoffs

Greene County's Jacorey Minnifield (10) makes a steal against Sipsey Valley's Gavin Nalls (4) at Sipsey Valley High School.
The 2026 Alabama high school boys basketball playoffs begin this week with area playoffs.

High School On SI has brackets and matchups for every classification. The state tournament will begin on March 2-7 in Birmingham.

7A Area Boys Basketball Playoff Brackets

7A Area 1 at W.P. Davidson High School (select to view full bracket details)

No. 1 Davidson vs. No. 4 Alma Bryant

No. 2 Mary G. Montgomery vs. No. 3 Baker

7A Area 2 at Fairhope High School

No. 1 Fairhope vs. No. 4 Robertsdale

No. 2 Foley vs. No. 3 Daphne

7A Area 5 at Tuscaloosa County High School

No. 1 Tuscaloosa County vs. No. 4 Prattville

No. 2 Hillcrest - Tuscaloosa vs. No. 3 Thompson

2026 Boys 7A Area 03 @ Enterprise High School

No. 1 Enterprise vs. No. 4 Johnson Abernathy Graetz - 02/12

No. 2 Dothan vs. No. 3 Carver - 02/12

7A Area 6 at Hoover High School

No. 1 Hoover vs. No. 4 Hewitt-Trussville

No. 2 Vestavia Hills vs. No. 3 Oak Mountain

7A Area 8 at James Clemens High School

No. 1 James Clemens vs. No. 4 Florence

No. 2 Bob Jones vs. No. 3 Austin

6A Area Boys Basketball Playoff Brackets

2026 Boys 6A Area 01 @ Murphy High School

No. 1 Murphy vs. No. 4 Theodore - Monday, Feb. 9, 2026

No. 2 Saraland vs. No. 3 Blount - Monday, Feb. 9, 2026

2026 Boys 6A Area 02 @ McGill-Toolen High School

No. 1 McGill-Toolen vs. No. 4 Baldwin County - Monday, Feb. 9, 2026

No. 2 Gulf Shores vs. No. 3 Spanish Fort - Monday, Feb. 9, 2026

2026 Boys 6A Area 03 @ Russell County High School

No. 1 Russell County vs. No. 4 Rehobeth - Saturday, Feb. 7, 2026

No. 2 Park Crossing vs. No. 3 Pike Road - Saturday, Feb. 7, 2026

2026 Boys 6A Area 04 @ Wetumpka High School

No. 1 Wetumpka — BYE

No. 2 Stanhope Elmore vs. No. 3 Percy Julian - Friday, Feb. 6, 2026

2026 Boys 6A Area 06 @ Paul Bryant High School

No. 1 Paul W. Bryant vs. No. 4 Central - Tuscaloosa - Thursday, Feb. 5, 2026

No. 2 Northridge vs. No. 3 Brookwood - Thursday, Feb. 5, 2026

2026 Boys 6A Area 07 @ McAdory High School

No. 1 McAdory — BYE

No. 2 Hueytown vs. No. 3 Bessemer City - Saturday, Feb. 7, 2026

2026 Boys 6A Area 08 @ Pelham High School

No. 1 Pelham vs. No. 4 Chelsea - Monday, Feb. 9, 2026

No. 2 Spain Park vs. No. 3 Helena - Monday, Feb. 9, 2026

2026 Boys 6A Area 09 @ Homewood High School

No. 1 Homewood vs. No. 4 Jackson-Olin - Saturday, Feb. 7, 2026

No. 2 Minor vs. No. 3 A.H. Parker - Saturday, Feb. 7, 2026

2026 Boys 6A Area 10 @ Mountain Brook

No. 1 Mountain Brook — BYE

No. 2 Huffman vs. No. 3 Woodlawn - Monday, Feb. 9, 2026

2026 Boys 6A Area 11 @ Oxford High School

No. 1 Oxford — BYE

No. 2 Shades Valley vs. No. 3 Pell City - Friday, Feb. 6, 2026

2026 Boys 6A Area 12 @ Clay-Chalkville High School

No. 1 Clay-Chalkville — BYE

No. 2 Pinson Valley vs. No. 3 Gardendale - Monday, Feb. 9, 2026

2026 Boys 6A Area 13 @ Jasper High School

No. 1 Jasper — BYE

No. 2 Cullman vs. No. 3 Mortimer Jordan - Saturday, Feb. 7, 2026

2026 Boys 6A Area 14 @ Gadsden City High School

No. 1 Gadsden City — BYE

No. 2 Fort Payne vs. No. 3 Southside - Saturday, Feb. 7, 2026

2026 Boys 6A Area 15 @ Muscle Shoals High School

No. 1 Muscle Shoals vs. No. 4 Athens - Monday, Feb. 9, 2026

No. 2 Decatur vs. No. 3 Hartselle - Monday, Feb. 9, 2026

2026 Boys 6A Area 16 @ Hazel Green High School

First Round

No. 4 Buckhorn vs. No. 5 Columbia - 02/05

Semi Final Round

No. 1 Hazel Green vs. TBD - 02/09

No. 2 Lee vs. No. 3 Mae Jemison - 02/09

5A Area Boys Basketball Playoff Brackets

2026 Boys 5A Area 01 @ Williamson

No. 1 Williamson vs. No. 4 B.C. Rain - Monday, Feb. 9, 2026

No. 2 UMS-Wright Prep vs. No. 3 Elberta - Monday, Feb. 9, 2026

2026 Boys 5A Area 02 @ St. Paul's

First Round

No. 4 LeFlore vs. No. 5 Citronelle - 02/06

Semi Final Round

No. 1 St. Paul's Episcopal vs. TBD - 02/09

No. 2 Vigor vs. No. 3 Faith Academy - TBD

2026 Boys 5A Area 03 @ Charles Henderson High School

Semi Final Round

No. 1 Charles Henderson vs. No. 4 Brewbaker Tech - 02/06

No. 2 Andalusia vs. No. 3 Greenville - 02/06

2026 Boys 5A Area 04 @ Eufaula High School

No. 1 Eufaula — BYE

No. 2 Carroll vs. No. 3 Headland - Friday, Feb. 6, 2026

2026 Boys 5A Area 05 @ Selma High School

No. 1 Selma vs. No. 4 Demopolis - Tuesday, Feb. 10, 2026

No. 2 Montevallo vs. No. 3 Jemison - Tuesday, Feb. 10, 2026

2026 Boys 5A Area 06 @ Marbury High School

No. 1 Marbury — BYE

No. 2 Booker T. Washington Magnet vs. No. 3 Holtville - Monday, Feb. 9, 2026

2026 Boys 5A Area 08 @ Sylacauga High School

No. 1 Sylacauga vs. No. 4 Shelby County - Monday, Feb. 9, 2026

No. 2 Briarwood Christian vs. No. 3 Central of Clay County - Monday, Feb. 9, 2026

2026 Boys 5A Area 10 @ Ramsay High School

No. 1 Ramsay vs. No. 4 G.W. Carver - Saturday, Feb. 7, 2026

No. 2 Moody vs. No. 3 Leeds - Saturday, Feb. 7, 2026

2026 Boys 5A Area 13 @ Boaz High School

No. 1 Boaz vs. No. 4 Crossville - Monday, Feb. 9, 2026

No. 2 Douglas vs. No. 3 Sardis - Monday, Feb. 9, 2026

2026 Boys 5A Area 14 @ Guntersville High School

No. 1 Guntersville vs. No. 4 Fairview - Saturday, Feb. 7, 2026

No. 2 Arab vs. No. 3 Scottsboro - Saturday, Feb. 7, 2026

2026 Boys 5A Area 15 @ Lawrence County High School

No. 1 Lawrence County — BYE

No. 2 West Point vs. No. 3 Russellville - Saturday, Feb. 7, 2026

2026 Boys 5A Area 16 @ East Limestone High School

No. 1 East Limestone vs. No. 4 A.P. Brewer - Saturday, Feb. 7, 2026

No. 2 Priceville vs. No. 3 Ardmore - Saturday, Feb. 7, 2026

4A Area Boys Basketball Playoff Brackets

2026 Boys 4A Area 01 @ Orange Beach High School

No. 1 Orange Beach — BYE

No. 2 St. Michael Catholic vs. No. 3 Satsuma - Saturday, Feb. 7, 2026

2026 Boys 4A Area 02 @ Jackson High School

No. 1 Jackson — BYE

No. 2 Escambia County vs. No. 3 W.S. Neal - 02/07

2026 Boys 4A Area 03 @ Geneva High School

No. 1 Geneva vs. No. 4 Daleville - Friday, Feb. 6, 2026

No. 2 Dale County vs. No. 3 Ashford - Friday, Feb. 6, 2026

2026 Boys 4A Area 04 @ Opp High School

First Round

No. 4 Bullock County vs. No. 5 Straughn - 02/06

Semi Final Round

No. 1 Opp vs. TBD - 02/09

No. 2 New Brockton vs. No. 3 Pike County - 02/09

2026 Boys 4A Area 10 @ Haleyville High School

No. 1 Haleyville — BYE

No. 2 Hamilton vs. No. 3 Fayette County - Saturday, Feb. 7, 2026

2026 Boys 4A Area 11 @ Ashville High School

No. 1 Ashville vs. No. 4 Etowah - Saturday, Feb. 7, 2026

No. 2 Oneonta vs. No. 3 Hokes Bluff - Saturday, Feb. 7, 2026

2026 Boys 4A Area 12 @ Alexandria High School

No. 1 Alexandria vs. No. 4 Cherokee County - Saturday, Feb. 7, 2026

No. 2 Cleburne County vs. No. 3 White Plains - Saturday, Feb. 7, 2026

2026 Boys 4A Area 13 @ West Morgan High School

No. 1 West Morgan vs. No. 4 Danville - Saturday, Feb. 7, 2026

No. 2 East Lawrence vs. No. 3 Good Hope - Saturday, Feb. 7, 2026

2026 Boys 4A Area 14 @ Brooks High School

First Round

No. 4 Wilson vs. No. 5 Central - Florence - 02/05

Semi Final Round

No. 1 Brooks vs. TBD - 02/07

No. 2 Hatton vs. No. 3 Deshler - 02/07

2026 Boys 4A Area 15 @ Madison Academy

First Round

No. 4 West Limestone vs. No. 5 St. John Paul II - 02/05

Semi Final Round

No. 1 Madison Academy vs. TBD - 02/07

No. 2 Westminster Christian vs. No. 3 Randolph School - TBD

2026 Boys 4A Area 16 @ Plainview High School

First Round

No. 4 Madison County vs. No. 5 North Jackson - 02/05

Semi Final Round

No. 1 Plainview vs. TBD - 02/06

No. 2 New Hope vs. No. 3 Kate D. Smith DAR - 02/06

3A Area Boys Basketball Playoff Brackets

2026 Boys 3A Area 01 @ Bayside Academy

No. 1 Bayside Academy — BYE

No. 2 Mobile Christian vs. No. 3 Cottage Hill Christian Academy - Saturday, Feb. 7, 2026

2026 Boys 3A Area 02 @ Monroe County High School

First Round

No. 4 Hillcrest - Evergreen vs. No. 5 Excel - 02/06

Semi Final Round

No. 1 Monroe County vs. TBD - 02/09

No. 2 T.R. Miller vs. No. 3 Flomaton - 02/09

2026 Boys 3A Area 03 @ Wicksburg High School

No. 1 Wicksburg vs. No. 4 Slocomb - Friday, Feb. 6, 2026

No. 2 Houston Academy vs. No. 3 Northside Methodist Academy - Friday, Feb. 6, 2026

2026 Boys 3A Area 04 @ Southside Selma High School

No. 1 Southside - Selma — BYE

No. 2 Wilcox Central vs. No. 3 Thomasville - Friday, Feb. 6, 2026

2026 Boys 3A Area 06 @ Lee-Scott Academy

No. 1 Lee-Scott Academy vs. No. 4 Dadeville - Friday, Feb. 6, 2026

No. 2 Beulah vs. No. 3 Glenwood - Friday, Feb. 6, 2026

2026 Boys 3A Area 07 @ Hale County High School

No. 1 Hale County — BYE

No. 2 Sumter Central vs. No. 3 Greensboro - Thursday, Feb. 5, 2026

2026 Boys 3A Area 08 @ Midfield High School

No. 1 Midfield vs. No. 4 B.B. Comer - Wednesday, Feb. 4, 2026

No. 2 Childersburg vs. No. 3 Altamont - Thursday, Feb. 5, 2026

2026 Boys 3A Area 09 @ Weaver

No. 1 Weaver vs. No. 4 Walter Wellborn - Saturday, Feb. 7, 2026

No. 2 Randolph County vs. No. 3 Saks - Saturday, Feb. 7, 2026

2026 Boys 3A Area 10 @ Winfield City High School

No. 1 Winfield vs. No. 4 Carbon Hill - Friday, Feb. 6, 2026

No. 2 Oakman vs. No. 3 Gordo - Friday, Feb. 6, 2026

2026 Boys 3A Area 12 @ Glencoe High School

No. 1 Glencoe vs. No. 4 Ohatchee - Saturday, Feb. 7, 2026

No. 2 Westbrook Christian vs. No. 3 Piedmont - Saturday, Feb. 7, 2026

2026 Boys 3A Area 13 @ Geraldine

No. 1 Geraldine vs. No. 4 Sylvania - Saturday, Feb. 7, 2026

No. 2 Collinsville vs. No. 3 Fyffe - Saturday, Feb. 7, 2026

2026 Boys 3A Area 14 @ Whitesburg Christian Academy

First Round

No. 4 Alabama CTE vs. No. 5 Brindlee Mountain - 02/05

Semi Final Round

No. 1 Whitesburg Christian vs. TBD - 02/07

No. 2 Elkmont vs. No. 3 Asbury - 02/07

2026 Boys 3A Area 15 @ Mars Hill Bible School

No. 1 Mars Hill Bible vs. No. 4 Colbert Heights - Saturday, Feb. 7, 2026

No. 2 Sheffield vs. No. 3 Phil Campbell - Saturday, Feb. 7, 2026

2026 Boys 3A Area 16 @ Lauderdale County High School

No. 1 Lauderdale County vs. No. 4 Rogers - Saturday, Feb. 7, 2026

No. 2 Colbert County vs. No. 3 Clements - Saturday, Feb. 7, 2026

2A Area Boys Basketball Playoff Brackets

2026 Boys 2A Area 01 @ Chickasaw High School

First Round

No. 4 St. Luke's Episcopal vs. No. 5 Washington County - 02/06

Semi Final Round

No. 1 Chickasaw vs. TBD - 02/09

No. 2 Bayshore Christian vs. No. 3 Clarke County - 02/09

2026 Boys 2A Area 02 @ Providence Christian School

First Round

No. 4 Cottonwood vs. No. 5 Houston County - 02/05

Semi Final Round

No. 1 Providence Christian vs. TBD - 02/07

No. 2 Geneva County vs. No. 3 Samson - 02/07

2026 Boys 2A Area 03 @ Luverne High School

No. 1 Luverne vs. No. 4 Zion Chapel - Friday, Feb. 6, 2026

No. 2 Pike Liberal Arts vs. No. 3 Goshen - Friday, Feb. 6, 2026

2026 Boys 2A Area 04 @ Ariton School

No. 1 Ariton vs. No. 4 Barbour County - Friday, Feb. 6, 2026

No. 2 G.W. Long vs. No. 3 Abbeville - Friday, Feb. 6, 2026

2026 Boys 2A Area 05 @ Central Hayneville High School

No. 1 Central - Hayneville vs. No. 4 J.U. Blacksher - Friday, Feb. 6, 2026

No. 2 Calhoun vs. No. 3 Highland Home - Friday, Feb. 6, 2026

2026 Boys 2A Area 06 @ Lafayette High School

No. 1 LaFayette vs. No. 4 Reeltown - Friday, Feb. 6, 2026

No. 2 Loachapoka vs. No. 3 Lanett - Friday, Feb. 6, 2026

2026 Boys 2A Area 07 @ Tuscaloosa Academy

No. 1 Tuscaloosa Academy vs. No. 4 Isabella - Monday, Feb. 9, 2026

No. 2 Aliceville vs. No. 3 Greene County - Monday, Feb. 9, 2026

2026 Boys 2A Area 08 @ Central High School Coosa County

Semi Final Round

No. 1 Ranburne vs. No. 4 Central - Coosa - 02/06

No. 2 Horseshoe Bend vs. No. 3 Vincent - 02/06

2026 Boys 2A Area 09 @ Berry Middle School

No. 1 Westminster School at Oak Mountain vs. No. 4 Holy Family Catholic - Friday, Feb. 6, 2026

No. 2 Alabama Aerospace & Aviation vs. No. 3 Cornerstone - Friday, Feb. 6, 2026

2026 Boys 2A Area 10 @ Red Bay High School

No. 1 Red Bay — BYE

No. 2 Lamar County vs. No. 3 Sulligent - Friday, Feb. 6, 2026

2026 Boys 2A Area 11 @ Cold Springs High School

No. 1 Cold Springs — BYE

No. 2 Falkville vs. No. 3 Winston County - Friday, Feb. 6, 2026

2026 Boys 2A Area 12 @ Susan Moore High School

No. 1 Susan Moore vs. No. 4 West End - Saturday, Feb. 7, 2026

No. 2 Southeastern vs. No. 3 Cleveland - Saturday, Feb. 7, 2026

2026 Boys 2A Area 13 @ Sand Rock High School

No. 1 Sand Rock vs. No. 4 Gaston - Friday, Feb. 6, 2026

No. 2 Pleasant Valley vs. No. 3 Cedar Bluff - Saturday, Feb. 7, 2026

2026 Boys 2A Area 14 @ Covenant Christian School

No. 1 Covenant Christian — BYE

No. 2 Belgreen vs. No. 3 Tharptown - 02/05

2026 Boys 2A Area 15 @ Tanner High School

No. 1 Tanner vs. No. 4 Lindsay Lane Christian Academy - 02/07

No. 2 Decatur Heritage Christian Academy vs. No. 3 Lexington - 02/07

2026 Boys 2A Area 16 @ Section High School

No. 1 Section — BYE

No. 2 North Sand Mountain vs. No. 3 Pisgah - Saturday, Feb. 7, 2026

1A Area Boys Basketball Playoff Brackets

2026 Boys 1A Area 01 @ McIntosh High School

First Round

No. 4 Millry vs. No. 5 Fruitdale - 02/05

Semi Final Round

No. 1 McIntosh vs. TBD - 02/09

No. 2 Leroy vs. No. 3 Southern Choctaw - 02/09

2026 Boys 1A Area 02 @ Florala High School

No. 1 Florala vs. No. 4 Emmanuel Christian - Saturday, Feb. 7, 2026

No. 2 Pleasant Home vs. No. 3 Kinston - Saturday, Feb. 7, 2026

2026 Boys 1A Area 06 @ Autauga Academy

No. 1 Autauga Academy vs. No. 4 Verbena - Friday, Feb. 6, 2026

No. 2 Notasulga vs. No. 3 Fayetteville - Friday, Feb. 6, 2026

2026 Boys 1A Area 08 @ Winterboro High School

No. 1 Winterboro vs. No. 4 Alabama School for the Deaf - Friday, Feb. 6, 2026

No. 2 Wadley vs. No. 3 Woodland - Friday, Feb. 6, 2026

2026 Boys 1A Area 09 @ South Lamar High School

No. 1 South Lamar vs. No. 4 Holy Spirit Catholic - Saturday, Feb. 7, 2026

No. 2 Pickens County vs. No. 3 Pickens Academy - Saturday, Feb. 7, 2026

2026 Boys 1A Area 10 @ Hubbertville High School

No. 1 Hubbertville vs. No. 4 Lynn - Friday, Feb. 6, 2026

No. 2 Berry vs. No. 3 Sumiton Christian - Friday, Feb. 6, 2026

2026 Boys 1A Area 14 @ Meek High School

No. 1 Meek vs. No. 4 St. Bernard Prep - Friday, Feb. 6, 2026

No. 2 Addison vs. No. 3 Cullman Christian - Friday, Feb. 6, 2026

2026 Boys 1A Area 15 @ Athens Bible School

No. 1 Athens Bible vs. No. 4 Cherokee - Saturday, Feb. 7, 2026

No. 2 Waterloo vs. No. 3 Shoals Christian - Saturday, Feb. 7, 2026

2026 Boys 1A Area 03 @ Brantley High School

First Round

No. 4 Red Level vs. No. 5 Elba - 02/06

Semi Final Round

No. 1 Brantley vs. TBD - 02/09

No. 2 McKenzie vs. No. 3 Georgiana - 02/09

2026 Boys 1A Area 04 @ J.F Shields High School

No. 1 J.F. Shields vs. No. 4 Marengo - 02/06

No. 2 Sweet Water vs. No. 3 Choctaw County - 02/06

2026 Boys 1A Area 05 @ R.C. Hatch High School

First Round

No. 4 Linden vs. No. 5 A.L. Johnson - 02/05

Semi Final Round

No. 1 R.C. Hatch vs. TBD - 02/06

No. 2 University Charter vs. No. 3 Keith - 02/06

2026 Boys 1A Area 07 @ Francis Marion High School

First Round

No. 4 Billingsley vs. No. 5 Ellwood Christian - 02/06

Semi Final Round

No. 1 Francis Marion vs. TBD - 02/07

No. 2 Maplesville vs. No. 3 Breakthrough Charter - 02/07

2026 Boys 1A Area 12 @ Jacksonville Christian

First Round

No. 4 Faith Christian vs. No. 5 Gaylesville - 02/06

Semi Final Round

No. 1 Jacksonville Christian Academy vs. TBD - 02/07

No. 2 Donoho vs. No. 3 Spring Garden - 02/07

2026 Boys 1A Area 13 @ Marion County High School

First Round

No. 4 Brilliant vs. No. 5 Vina - 02/05

Semi Final Round

No. 1 Marion County vs. TBD - 02/06

No. 2 Hackleburg vs. No. 3 Phillips - 02/06

2026 Boys 1A Area 16 @ Oakwood

First Round

No. 4 Woodville vs. No. 5 Valley Head - 02/06

Semi Final Round

No. 1 Oakwood Adventist vs. TBD - 02/09

No. 2 Skyline vs. No. 3 Ider - 02/09

2026 Boys 1A Area 11 @ Appalachian High School

First Round

No. 4 Victory Christian vs. No. 5 Ragland - 02/05

Semi Final Round

No. 1 Appalachian vs. TBD - 02/06

No. 2 Jefferson Christian Academy vs. No. 3 Coosa Christian - 02/06

