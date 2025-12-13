Georgia High School Girls Basketball Final Scores, Results - December 12, 2025
The 2025 Georgia girls high school basketball season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from the night's slate of action.
Georgia Girls High School Basketball Final Scores, Results - December 12, 2025
Academe of the Oaks 36, Lighthouse Christian 18
Alexander 51, Rome 23
Archer 46, Grovetown 39
Athens Christian 55, George Walton Academy 39
Atlanta Classical Academy 40, Elite Scholars Academy 23
Banneker 66, Newnan 58
Bleckley County 54, Jefferson County 23
Bremen 37, Temple 29
Brentwood 54, John Milledge Academy 43
Briarwood Academy 59, Thomas Jefferson Academy 30
Brunswick 68, Greenbrier 28
Bryan County 50, Savannah 11
Buford 66, Central Gwinnett 12
Burke County 40, South Effingham 33
Campbell 69, Harrison 18
Carrollton 61, Tri-Cities 52
Cartersville 45, Allatoona 27
Cass 58, Southeast Whitfield County 30
Chattahoochee County 53, Crawford County 44
Chattooga 47, Coosa 44
Cherokee 57, Etowah 51
Coahulla Creek 59, Union County 55
Coastal HomeSchool 52, Bible Baptist Christian 42
Coffee 46, Tift County 44
Collins Hill 81, Mountain View 23
Commerce 38, Franklin County 33
Coretta Scott King YWLA 63C, South Atlanta 24
Creekside 63, Drew 35
Creekview 66, Riverwood 18
Cross Creek 49, Baldwin 26
Dade County 68, Marion County 34
Discovery 55, Social Circle 30
Dodge County 50, Northeast 52
Dooly County 51, Webster County 7
Douglass 67, Stone Mountain 18
East Laurens 56, ACE 48
Eastside 49, East Forsyth 43
Edmund Burke Academy 55, Glascock County 33
Elbert County 42, Providence Christian Academy 31
ELCA 65, McDonough 24
Fannin County 58, Armuchee 41
Fayette County 67, LaGrange 33
Frederica Academy 61, RTCA 36
Fulton Science Academy 49, Cross Keys 20
Furtah Prep 62, Heritage Preparatory 27
Galloway 96, Walker 18
Gatewood 60, Piedmont Academy 39
Georgia Military College 67, Covenant Academy 27
Gilmer 54, Calhoun 21
Gordon Lee 60, Gordon Central 8
Grayson 69, Heritage 34
Greenville 71, Callaway 49
Hampton 48, Locust Grove 27
Hart County 71, Crescent 28
Hebron Christian 63, Cherokee Bluff 24
Hephzibah 58, Richmond Academy 42
Hillgrove 40, McEachern 29
Hiram 56, Woodland 21
Holy Spirit Prep 50, St. Mary's Academy 35
Horizon Christian Academy 65, St. John Bosco Academy 18S
Jackson 72, Forest Park 6
Jefferson 55, Loganville Christian Academy 45
Johns Creek 50, Roswell 44
Jones County 56, Ola 33
Josey 84, Westside 19
Lakeview Academy 60, Tallulah Falls 52
Lakeside 51, Decatur 32
Lambert 67, Denmark 41
Landmark Christian 49, Mount Pisgah Christian 36
Lanier 49, Gainesville 39
Lanier Christian Academy 53, Pinecrest Academy 27
Lee-Scott Academy 58, Brookstone 37
Liberty County 37, Johnson 24
Lithonia 42, North Springs 37
Lowndes 57, Brooks County 21
Luella 73, Cedar Grove 26
Macon County 72, Carver 63
Marietta 51, North Paulding 73
Marist 55, St. Pius X Catholic 21
Marion County 62, Central 39
Mary Persons 50, Jasper County 34
McIntosh 60, Northgate 35
McIntosh County Academy 63, Claxton 29
Meadowcreek 33, Berkmar 27
Mill Creek 52, Dacula 47
Milledgeville Athletic Club 46, Monsignor Donovan Catholic 29
Miller County 71, Pataula Charter Academy 44
M.L. King 52, Mays 19
Model 46, Haralson County 28
Monroe 53, Lee County 39
Mount de Sales Academy 48, Strong Rock Christian 25
Mount Paran Christian 52, King's Ridge Christian 30
MSD 52, Tennessee School for the Deaf 16
Mt. Bethel Christian Academy 41, Fellowship Christian 38
Murray County 79, Rockmart 22
New Manchester 63, East Paulding 43
Newton 68, Alcovy 19
Norcross 55, Parkview 25
North Forsyth 86, Alpharetta 23
North Gwinnett 47, Peachtree Ridge 29
North Oconee 77, Flowery Branch 21
North Paulding 73, Marietta 51
Northeast 52, Dodge County 50
Northside 59, Shaw 45
Northview 80, Druid Hills 14
Northwest Whitfield 62, Adairsville 48
Paulding County 72, Pebblebrook 19
Pelham 73, Stewart County 34
Pepperell 64, Darlington 33
Philadelphia Christian School 48, Kings Way Christian School 24
Pinewood Christian 47, David Emanuel Academy 17
Portal 42, Jenkins County 31
Putnam County 56, Hancock Central 25
Richmond Hill 38, Statesboro 35
Ridgeland 53, Heritage 43
Ringgold 56, North Cobb Christian 55
Rock Springs Christian Academy 41, Community Christian 17
Russell County 55, St. Anne-Pacelli 50
Savannah Athletic Association 50, The Habersham School 33
Savannah Country Day 62, Toombs County 44
Screven County 47, Emanuel County Institute 38
Seckinger 54, Cambridge 48
Sequoyah 69, Pope 64
Sonoraville 65, Lakeview-Fort Oglethorpe 35
South Cobb 44, Osborne 39
South Forsyth 69, North Atlanta 30
South Paulding 80, Lithia Springs 25
Sprayberry 46, Woodstock 39
St. Andrew's 45, Hilton Head Prep 3
St. Francis 79, Atlanta International 13
St. George's 41, John Hancock Academy 30
St. Vincent's 66, Woodville-Tompkins 48
Starr's Mill 58, Whitewater 22
Stephens County 48, West Hall 20
Stratford Academy 56, Terrell Academy 48
Swainsboro 42, Vidalia 46
Taylor County 43, Schley County 25
Telfair County 56, Jeff Davis 45
Terrell County 45, Early County 30
Thomas County Central 60, Cairo 39
Thomasville 79, Brookwood 10
Trinity Christian 65, Tattnall Square Academy 30
Trinity Christian 74, Upson-Lee 50
Troup County 76, Spalding 41
Turner County 56, Echols County 23
Twiggs Academy 46, Flint River Academy 19
Union Grove 47, Eagle's Landing 24
Unity Christian 50, Dominion Christian 37
Valdosta 88, Southeast 13
Vidalia 46, Swainsboro 42
Villa Rica 64, Kennesaw Mountain 37
Washington County 43, Central 42
Wayne County 35, Appling County 29
West Forsyth 64, Forsyth Central 47
Westfield School 41, Southland Academy 35
Wheeler 58, Walton 55
White County 53, North Hall 45
Winder-Barrow 48, Monroe Area 14
Woodland 54, Stockbridge 48
Woodward Academy 64, Shiloh 27