Georgia High School Girls Basketball Final Scores, Results - December 12, 2025

See every Georgia girls high school basketball final score from December 12, 2025

Robin Erickson

The 2025 Georgia girls high school basketball season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from the night's slate of action.

Academe of the Oaks 36, Lighthouse Christian 18

Alexander 51, Rome 23

Archer 46, Grovetown 39

Athens Christian 55, George Walton Academy 39

Atlanta Classical Academy 40, Elite Scholars Academy 23

Banneker 66, Newnan 58

Bleckley County 54, Jefferson County 23

Bremen 37, Temple 29

Brentwood 54, John Milledge Academy 43

Briarwood Academy 59, Thomas Jefferson Academy 30

Brunswick 68, Greenbrier 28

Bryan County 50, Savannah 11

Buford 66, Central Gwinnett 12

Burke County 40, South Effingham 33

Campbell 69, Harrison 18

Carrollton 61, Tri-Cities 52

Cartersville 45, Allatoona 27

Cass 58, Southeast Whitfield County 30

Chattahoochee County 53, Crawford County 44

Chattooga 47, Coosa 44

Cherokee 57, Etowah 51

Coahulla Creek 59, Union County 55

Coastal HomeSchool 52, Bible Baptist Christian 42

Coffee 46, Tift County 44

Collins Hill 81, Mountain View 23

Commerce 38, Franklin County 33

Coretta Scott King YWLA 63C, South Atlanta 24

Creekside 63, Drew 35

Creekview 66, Riverwood 18

Cross Creek 49, Baldwin 26

Dade County 68, Marion County 34

Discovery 55, Social Circle 30

Dodge County 50, Northeast 52

Dooly County 51, Webster County 7

Douglass 67, Stone Mountain 18

East Laurens 56, ACE 48

Eastside 49, East Forsyth 43

Edmund Burke Academy 55, Glascock County 33

Elbert County 42, Providence Christian Academy 31

ELCA 65, McDonough 24

Fannin County 58, Armuchee 41

Fayette County 67, LaGrange 33

Frederica Academy 61, RTCA 36

Fulton Science Academy 49, Cross Keys 20

Furtah Prep 62, Heritage Preparatory 27

Galloway 96, Walker 18

Gatewood 60, Piedmont Academy 39

Georgia Military College 67, Covenant Academy 27

Gilmer 54, Calhoun 21

Gordon Lee 60, Gordon Central 8

Grayson 69, Heritage 34

Greenville 71, Callaway 49

Hampton 48, Locust Grove 27

Hart County 71, Crescent 28

Hebron Christian 63, Cherokee Bluff 24

Hephzibah 58, Richmond Academy 42

Hillgrove 40, McEachern 29

Hiram 56, Woodland 21

Holy Spirit Prep 50, St. Mary's Academy 35

Horizon Christian Academy 65, St. John Bosco Academy 18S

Jackson 72, Forest Park 6

Jefferson 55, Loganville Christian Academy 45

Johns Creek 50, Roswell 44

Jones County 56, Ola 33

Josey 84, Westside 19

Lakeview Academy 60, Tallulah Falls 52

Lakeside 51, Decatur 32

Lambert 67, Denmark 41

Landmark Christian 49, Mount Pisgah Christian 36

Lanier 49, Gainesville 39

Lanier Christian Academy 53, Pinecrest Academy 27

Lee-Scott Academy 58, Brookstone 37

Liberty County 37, Johnson 24

Lithonia 42, North Springs 37

Lowndes 57, Brooks County 21

Luella 73, Cedar Grove 26

Macon County 72, Carver 63

Marietta 51, North Paulding 73

Marist 55, St. Pius X Catholic 21

Marion County 62, Central 39

Mary Persons 50, Jasper County 34

McIntosh 60, Northgate 35

McIntosh County Academy 63, Claxton 29

Meadowcreek 33, Berkmar 27

Mill Creek 52, Dacula 47

Milledgeville Athletic Club 46, Monsignor Donovan Catholic 29

Miller County 71, Pataula Charter Academy 44

M.L. King 52, Mays 19

Model 46, Haralson County 28

Monroe 53, Lee County 39

Mount de Sales Academy 48, Strong Rock Christian 25

Mount Paran Christian 52, King's Ridge Christian 30

MSD 52, Tennessee School for the Deaf 16

Mt. Bethel Christian Academy 41, Fellowship Christian 38

Murray County 79, Rockmart 22

New Manchester 63, East Paulding 43

Newton 68, Alcovy 19

Norcross 55, Parkview 25

North Forsyth 86, Alpharetta 23

North Gwinnett 47, Peachtree Ridge 29

North Oconee 77, Flowery Branch 21

North Paulding 73, Marietta 51

Northeast 52, Dodge County 50

Northside 59, Shaw 45

Northview 80, Druid Hills 14

Northwest Whitfield 62, Adairsville 48

Paulding County 72, Pebblebrook 19

Pelham 73, Stewart County 34

Pepperell 64, Darlington 33

Philadelphia Christian School 48, Kings Way Christian School 24

Pinewood Christian 47, David Emanuel Academy 17

Portal 42, Jenkins County 31

Putnam County 56, Hancock Central 25

Richmond Hill 38, Statesboro 35

Ridgeland 53, Heritage 43

Ringgold 56, North Cobb Christian 55

Rock Springs Christian Academy 41, Community Christian 17

Russell County 55, St. Anne-Pacelli 50

Savannah Athletic Association 50, The Habersham School 33

Savannah Country Day 62, Toombs County 44

Screven County 47, Emanuel County Institute 38

Seckinger 54, Cambridge 48

Sequoyah 69, Pope 64

Sonoraville 65, Lakeview-Fort Oglethorpe 35

South Cobb 44, Osborne 39

South Forsyth 69, North Atlanta 30

South Paulding 80, Lithia Springs 25

Sprayberry 46, Woodstock 39

St. Andrew's 45, Hilton Head Prep 3

St. Francis 79, Atlanta International 13

St. George's 41, John Hancock Academy 30

St. Vincent's 66, Woodville-Tompkins 48

Starr's Mill 58, Whitewater 22

Stephens County 48, West Hall 20

Stratford Academy 56, Terrell Academy 48

Swainsboro 42, Vidalia 46

Taylor County 43, Schley County 25

Telfair County 56, Jeff Davis 45

Terrell County 45, Early County 30

Thomas County Central 60, Cairo 39

Thomasville 79, Brookwood 10

Trinity Christian 65, Tattnall Square Academy 30

Trinity Christian 74, Upson-Lee 50

Troup County 76, Spalding 41

Turner County 56, Echols County 23

Twiggs Academy 46, Flint River Academy 19

Union Grove 47, Eagle's Landing 24

Unity Christian 50, Dominion Christian 37

Valdosta 88, Southeast 13

Vidalia 46, Swainsboro 42

Villa Rica 64, Kennesaw Mountain 37

Washington County 43, Central 42

Wayne County 35, Appling County 29

West Forsyth 64, Forsyth Central 47

Westfield School 41, Southland Academy 35

Wheeler 58, Walton 55

White County 53, North Hall 45

Winder-Barrow 48, Monroe Area 14

Woodland 54, Stockbridge 48

Woodward Academy 64, Shiloh 27

Robin Erickson
ROBIN ERICKSON

Robin Erickson has been covering high school sports since 2023 after graduating from Carroll College with a degree in Health Sciences. He began working in data operations at High School On SI before eventually going on to write articles for the company. A sports fan his entire life, Robin participated in soccer and basketball at the high school level, then committing to play soccer collegiately for Carroll. He currently lives in Boise with roommates who are equally in love with all things sports.

