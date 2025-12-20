High School

Georgia High School Girls Basketball Final Scores, Results - December 19, 2025

See every Georgia girls high school basketball final score from December 19, 2025

Robin Erickson

Pope defeated Pickens 33-32 on Friday night.
The 2025 Georgia girls high school basketball season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from the night's slate of action.

ACE 55, Georgia Military College 25

Apalachee 38, Monroe Area 19

Armuchee 44, Rockmart 27

Athens Academy 50, Elbert County 44

Banneker 63, Redan 28

Beach 75, Calvary Baptist 11

Berkmar F, Chattahoochee 1

Bradwell Institute 53, Jenkins 26

Bremen 59, Coahulla Creek 54

Brentwood 57, East Laurens 47

Brookwood 41, Maclay 26

Brookwood 51, Decatur 25

Bryan County 59, Wheeler County 28

Buford 83, North Oconee 51

Calhoun 49, Darlington 30

Carrollton 67, Woodward Academy 55

Carver 83, Perry 57

Central 66, Jackson 23

Centennial 41, Dunwoody 37

Christian Heritage 70, Curry 34

Coffee 54, Camden County 39

Collins Hill 78, Blessed Trinity 43

Commerce 50, Providence Christian Academy 41

Creekview 89, Parkview 23

Dawson County 65, Denmark 39

Discovery 47, North Gwinnett 14

Dublin 42, Wilkinson County 30

Early County 47, Seminole County 4

Eastside 62, Heritage 52

Edmund Burke Academy 48, Pinewood Christian 44

ESJ 53, St. Andrew's 42

Fannin County 68, Allatoona 19

Fellowship Christian 48, Lanier Christian Academy 21

Frederica Academy 44, John Milledge Academy 38

Gilmer 51, Copper Basin 50

Grayson 54, Athens Christian 51

Hart County 73, Crescent 27

Hebron Christian 64, South Pointe 44

Heritage 68, Walton 56

Jasper County 61, Greene County 22

Jefferson 66, North Atlanta 39

Jenkins County 46, Treutlen 45

Josey 63, Greenbrier 47

Jones County 75, Hampton 44

Lambert 62, Johns Creek 49

Lanier 62, West Forsyth 47

Loganville Christian Academy 66, Stratford Academy 60

Lowndes 74, Worth County 23

Lumpkin County 61, East Jackson 32

Macon County 57, Turner County 47

Madison County 63, Pendleton 9

Marietta 70, Chatham Hall 21

Mary Persons 56, Houston County 37

Memorial Day 69, Cross 41

Model 54, Pepperell 57

Morgan County 57, Social Circle 34

Mount de Sales Academy 50, Savannah Country Day 38

Mountain View 62, Johnson 43

Mt. Bethel Christian Academy 68, Atlanta Classical Academy 30

Newnan 64, East Coweta 56

Norcross 48, Heard County 34

Northeast 55, Westside 61

Northview 68, Harrison 14

Northwest Whitfield 59, Dade County 30

Oconee County 52, Clarke Central 43

Oxford 63, North Clayton 25

Pelham 73, Miller County 43

Pope 33, Pickens 32

Preston 60, Savannah Christian 29

Rabun County 49, Winder-Barrow 35

Randolph-Clay 52, Schley County 50

Rockdale County 34, Roswell 27

Savannah Athletic Association 65, Brunswick Christian Academy 40

Shaw 47, Marion County 44

South Effingham 47, Swainsboro 38

South Gwinnett 56, White County 37

Southland Academy 54, Crisp Academy 30

Southwest Georgia STEM Charter 53, CHESS Academy 41

St. Anne-Pacelli 61, Hardaway 55

St. George's 62, Piedmont Academy 52

St. Pius X Catholic 81, Druid Hills 6

Starr's Mill 74, Griffin 20

Stockbridge 62, Locust Grove 45

Tattnall County 79, Toombs County 54

Taylor County 55, Calhoun County 42

Telfair County 59, Jeff Davis 41

Temple 38, Theodore 32

The King's Academy 56, King's Ridge Christian 51

Thomas County Central 49, Dougherty 38

Thomasville 62, Cairo 39

Trinity Christian 58, Westfield School 64

Unity Christian 49, Dominion Christian 47

Upson-Lee 64, Troup County 54

Valdosta 79, Spencer 31

Vidalia 52, Claxton 17

Villa Rica 79, Bowdon 55

Warner Robins 40, Colquitt County 32

Wayne County 25, Long County 20

Westminster Schools of Augusta 57, Northside Christian Academy 35

Wheeler 68, Lassiter 56

Wilcox County 60, Brooks County 36

Windsor Academy 57, Fullington Academy 55

Winter Haven 69, Veterans 24

Woodland 53, Ola 44

Robin Erickson
ROBIN ERICKSON

Robin Erickson has been covering high school sports since 2023 after graduating from Carroll College with a degree in Health Sciences. He began working in data operations at High School On SI before eventually going on to write articles for the company. A sports fan his entire life, Robin participated in soccer and basketball at the high school level, then committing to play soccer collegiately for Carroll. He currently lives in Boise with roommates who are equally in love with all things sports.

