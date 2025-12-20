Georgia High School Girls Basketball Final Scores, Results - December 19, 2025
The 2025 Georgia girls high school basketball season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from the night's slate of action.
ACE 55, Georgia Military College 25
Apalachee 38, Monroe Area 19
Armuchee 44, Rockmart 27
Athens Academy 50, Elbert County 44
Banneker 63, Redan 28
Beach 75, Calvary Baptist 11
Berkmar F, Chattahoochee 1
Bradwell Institute 53, Jenkins 26
Bremen 59, Coahulla Creek 54
Brentwood 57, East Laurens 47
Brookwood 41, Maclay 26
Brookwood 51, Decatur 25
Bryan County 59, Wheeler County 28
Buford 83, North Oconee 51
Calhoun 49, Darlington 30
Carrollton 67, Woodward Academy 55
Carver 83, Perry 57
Central 66, Jackson 23
Centennial 41, Dunwoody 37
Christian Heritage 70, Curry 34
Coffee 54, Camden County 39
Collins Hill 78, Blessed Trinity 43
Commerce 50, Providence Christian Academy 41
Creekview 89, Parkview 23
Dawson County 65, Denmark 39
Discovery 47, North Gwinnett 14
Dublin 42, Wilkinson County 30
Early County 47, Seminole County 4
Eastside 62, Heritage 52
Edmund Burke Academy 48, Pinewood Christian 44
ESJ 53, St. Andrew's 42
Fannin County 68, Allatoona 19
Fellowship Christian 48, Lanier Christian Academy 21
Frederica Academy 44, John Milledge Academy 38
Gilmer 51, Copper Basin 50
Grayson 54, Athens Christian 51
Hart County 73, Crescent 27
Hebron Christian 64, South Pointe 44
Heritage 68, Walton 56
Jasper County 61, Greene County 22
Jefferson 66, North Atlanta 39
Jenkins County 46, Treutlen 45
Josey 63, Greenbrier 47
Jones County 75, Hampton 44
Lambert 62, Johns Creek 49
Lanier 62, West Forsyth 47
Loganville Christian Academy 66, Stratford Academy 60
Lowndes 74, Worth County 23
Lumpkin County 61, East Jackson 32
Macon County 57, Turner County 47
Madison County 63, Pendleton 9
Marietta 70, Chatham Hall 21
Mary Persons 56, Houston County 37
Memorial Day 69, Cross 41
Model 54, Pepperell 57
Morgan County 57, Social Circle 34
Mount de Sales Academy 50, Savannah Country Day 38
Mountain View 62, Johnson 43
Mt. Bethel Christian Academy 68, Atlanta Classical Academy 30
Newnan 64, East Coweta 56
Norcross 48, Heard County 34
Northeast 55, Westside 61
Northview 68, Harrison 14
Northwest Whitfield 59, Dade County 30
Oconee County 52, Clarke Central 43
Oxford 63, North Clayton 25
Pelham 73, Miller County 43
Pope 33, Pickens 32
Preston 60, Savannah Christian 29
Rabun County 49, Winder-Barrow 35
Randolph-Clay 52, Schley County 50
Rockdale County 34, Roswell 27
Savannah Athletic Association 65, Brunswick Christian Academy 40
Shaw 47, Marion County 44
South Effingham 47, Swainsboro 38
South Gwinnett 56, White County 37
Southland Academy 54, Crisp Academy 30
Southwest Georgia STEM Charter 53, CHESS Academy 41
St. Anne-Pacelli 61, Hardaway 55
St. George's 62, Piedmont Academy 52
St. Pius X Catholic 81, Druid Hills 6
Starr's Mill 74, Griffin 20
Stockbridge 62, Locust Grove 45
Tattnall County 79, Toombs County 54
Taylor County 55, Calhoun County 42
Telfair County 59, Jeff Davis 41
Temple 38, Theodore 32
The King's Academy 56, King's Ridge Christian 51
Thomas County Central 49, Dougherty 38
Thomasville 62, Cairo 39
Trinity Christian 58, Westfield School 64
Unity Christian 49, Dominion Christian 47
Upson-Lee 64, Troup County 54
Valdosta 79, Spencer 31
Vidalia 52, Claxton 17
Villa Rica 79, Bowdon 55
Warner Robins 40, Colquitt County 32
Wayne County 25, Long County 20
Westminster Schools of Augusta 57, Northside Christian Academy 35
Wheeler 68, Lassiter 56
Wilcox County 60, Brooks County 36
Windsor Academy 57, Fullington Academy 55
Winter Haven 69, Veterans 24
Woodland 53, Ola 44