Georgia High School Girls Basketball Final Scores, Results - December 2, 2025
The 2025 Georgia girls high school basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of final scores from last night's slate of action.
Academe of the Oaks 32, Atlanta Jewish Academy 24
Adairsville 44, Darlington 23
Apalachee 40, West Hall 32
Appling County 44, Brantley County 39
Aquinas 43, Westside 29
Armuchee 53, Coosa 22
Athens Christian 51, Rabun Gap-Nacoochee 41
Bacon County 54, Telfair County 46
Baldwin 60, West Laurens 30
Ballard Christian 48, Holy Ground Baptist Academy 7
Bowdon 48, Mount Pisgah Christian 30
Bremen 65, Cedartown 21
Brookstone 55, Schley County 51
Brooks County 62, Worth County 61
Brookwood 59, Central Gwinnett 22
Briarwood Academy 63, Mead Hall Episcopal School 14
Brunswick 60, Richmond Hill 49
Bryan County 61, McIntosh County Academy 45
Bulloch Academy 46, David Emanuel Academy 42
Carver 50, Washington 45
Chapel Hill 49, Eastside 32
Charlton County 65, Fernandina Beach 40
Chattahoochee 36, Centennial 22
Chattahoochee County 42, Jordan 38
Chattooga 53, Excel Christian Academy 12
Chiles 45, Brookwood 19
Christian Heritage 102, Greene County 23
Clarkston 70, Druid Hills 26
Coastal HomeSchool 52, Brunswick Christian Academy 43
Columbia 54, Morrow 45
Colquitt County 41, Westover 35
Commerce 58, East Jackson 31
Coosa 22, Armuchee 53
Crawford County 46, Jackson 65
Creekside 83, Jackson 35
Cross 75, Savannah Athletic Association 36
Decatur 54, Dunwoody 34
Dooly County 43, Webster County 16
Dougherty 51, Turner County 43
Drew 60, Mays 12
Drew Charter 68, McNair 36
Early County 74, Quitman County 16
East Paulding 60, Allatoona 36
Elbert County 54, Social Circle 11
Elite Scholars Academy 38, Johnson 25
Etowah 50, Norcross 43
Evans 50, Fox Creek 26
Fannin County 77, Gordon Central 6
Flint River Academy 31, Rock Springs Christian Academy 22
Frederica Academy 58, Citizens Christian Academy 35
Fullington Academy 43, Southwest Georgia STEM Charter 13
Furtah Prep 51, Holy Spirit Prep 33
Galloway 88, Landmark Christian 34
Gatewood 56, Augusta Prep 15
George Walton Academy 58, Tattnall Square Academy 29
Georgia Christian 49, Valwood 16
Gilmer 47, Union County 45
Glynn Academy 63, Effingham County 15
Gordon Lee 54, Dade County 47
Greater Atlanta Christian 60, Westminster 30
Hampton 50, ELCA 36
Harlem 51, Academy of Richmond County 43
Hart County 61, Morgan County 50
Hephzibah 53, Howard 32
Heritage 61, Douglas County 23
Holy Innocents Episcopal 59, KIPP Atlanta Collegiate 37
Horizon Christian Academy 56, Valor Christian 48
Horse Creek Academy 22, Lakeside 21
Irwin County 43, Berrien 36
Jackson 65, Crawford County 46
Jackson County 43, Dacula 42
Jefferson 54, Banks County 42
JFCA 54, Cherokee Christian 13
John Hancock Academy 33, Glascock County 28
Jones County 73, McDonough 26
Lake Oconee Academy 42, Georgia Military College 33
Lanier 54, Roswell 41
Lanier Christian Academy 52, St. John Bosco Academy 18
Langston Hughes 58, Heard County 18
Loganville 62, Monroe Area 30
Loganville Christian Academy 66, Monsignor Donovan Catholic 5
Manchester 55, Atlanta Classical Academy 9
Marietta 65, Wheeler 44
Marist 83, North Springs 21
Mary Persons 46, Fayette County 39
Memorial Day 60, Savannah Christian 11
Midtown 71, M.L. King 27
Mill Creek 61, North Gwinnett 54
Miller Grove 58, Towers 38
Milton 75, Seckinger 45
Monroe 58, Sumter County 35
Mount de Sales Academy 51, Calvary Christian 27
Mt. Bethel Christian Academy 44, Berkmar 7
Murray County 79, Ringgold 53
North Atlanta 41, Atlanta International 38
North Augusta 54, Cross Creek 24
North Cobb Christian 50, North Murray 45
North Hall 72, East Hall 31
Northside 55, Peach County 37
Northview 42, Lithonia 36
Old Suwanee Christian 45, Kings Way Christian School 31
Ola 43, Stockbridge 41
Paideia 28, Lithia Springs 19
Pelham 66, Calhoun County 26
Pinecrest Academy 54, Fulton Science Academy 27
Pope 42, North Cobb 33
Prince Avenue Christian 46, Oglethorpe County 38
Rabun County 74, Towns County 30
Randolph-Clay 62, Miller County 42
Ridgeland 60, Woodland 7
Rockmart 54, Lakeview-Fort Oglethorpe 51
Sandy Creek 81, Spalding 12
Savannah Country Day 54, Hilton Head Christian Academy 19
Screven County 64, Portal 31
Sequoyah 84, Cherokee 76
Sherwood Christian Academy 51, Grace Christian Academy 11
Shiloh 37, Lakeside 30
Sonoraville 60, Coahulla Creek 49
South Forsyth 64, Lassiter 47
South Effingham 56, Calvary Day 23
Southland Academy 43, Terrell Academy 22
Southwest Georgia Academy 86, Deerfield-Windsor 39
Spencer 54, Marion County 47
St. Andrew's 48, Hilton Head Island 27
St. George's 70, Twiggs Academy 49
St. Pius X Catholic 58, Tucker 40
Stratford Academy 63, Trinity Christian 35
Strong Rock Christian 63, First Presbyterian Day 54
Temple 50, Central 36
Terrell County 46, Stewart County 38
The Habersham School 42, Islands 16
Therrell 43, Coretta Scott King YWLA 34
Toombs County 54, Jeff Davis 30
Tri-Cities 61, Arabia Mountain 24
Trinity Christian 49, Bible Baptist Christian 33
Trinity Christian 50, Whitewater 25
Trion 53, Mt. Zion 15
Unity Christian 60, Praise Academy 8
Valdosta 61, Ware County 35
Veterans 61, Perry 54
Victory Baptist 54, Killian Hill Christian 23
Walton 57, Harrison 23
Warner Robins 85, Houston County 18
Warren County 102, Glenn Hills 8
Wayne County 29, Long County 26
Westminster Schools of Augusta 59, Augusta Christian 37
Westfield School 52, Piedmont Academy 37
Wheeler County 42, Dublin 40
Wilcox County 48, Macon County 42
Winder-Barrow 57, Riverwood 37
Woodland 55, Union Grove 44
Woodville-Tompkins 57, RSAOE 21
Woodward Academy 85, Chamblee 25