Georgia High School Girls Basketball Final Scores, Results - December 2, 2025

See every Georgia girls high school basketball final score from December 2, 2025

Robin Erickson

The 2025 Georgia girls high school basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of final scores from last night's slate of action.

Academe of the Oaks 32, Atlanta Jewish Academy 24

Adairsville 44, Darlington 23

Apalachee 40, West Hall 32

Appling County 44, Brantley County 39

Aquinas 43, Westside 29

Armuchee 53, Coosa 22

Athens Christian 51, Rabun Gap-Nacoochee 41

Bacon County 54, Telfair County 46

Baldwin 60, West Laurens 30

Ballard Christian 48, Holy Ground Baptist Academy 7

Bowdon 48, Mount Pisgah Christian 30

Bremen 65, Cedartown 21

Brookstone 55, Schley County 51

Brooks County 62, Worth County 61

Brookwood 59, Central Gwinnett 22

Briarwood Academy 63, Mead Hall Episcopal School 14

Brunswick 60, Richmond Hill 49

Bryan County 61, McIntosh County Academy 45

Bulloch Academy 46, David Emanuel Academy 42

Carver 50, Washington 45

Chapel Hill 49, Eastside 32

Charlton County 65, Fernandina Beach 40

Chattahoochee 36, Centennial 22

Chattahoochee County 42, Jordan 38

Chattooga 53, Excel Christian Academy 12

Chiles 45, Brookwood 19

Christian Heritage 102, Greene County 23

Clarkston 70, Druid Hills 26

Coastal HomeSchool 52, Brunswick Christian Academy 43

Columbia 54, Morrow 45

Colquitt County 41, Westover 35

Commerce 58, East Jackson 31

Crawford County 46, Jackson 65

Creekside 83, Jackson 35

Cross 75, Savannah Athletic Association 36

Decatur 54, Dunwoody 34

Dooly County 43, Webster County 16

Dougherty 51, Turner County 43

Drew 60, Mays 12

Drew Charter 68, McNair 36

Early County 74, Quitman County 16

East Paulding 60, Allatoona 36

Elbert County 54, Social Circle 11

Elite Scholars Academy 38, Johnson 25

Etowah 50, Norcross 43

Evans 50, Fox Creek 26

Fannin County 77, Gordon Central 6

Flint River Academy 31, Rock Springs Christian Academy 22

Frederica Academy 58, Citizens Christian Academy 35

Fullington Academy 43, Southwest Georgia STEM Charter 13

Furtah Prep 51, Holy Spirit Prep 33

Galloway 88, Landmark Christian 34

Gatewood 56, Augusta Prep 15

George Walton Academy 58, Tattnall Square Academy 29

Georgia Christian 49, Valwood 16

Gilmer 47, Union County 45

Glynn Academy 63, Effingham County 15

Gordon Lee 54, Dade County 47

Greater Atlanta Christian 60, Westminster 30

Hampton 50, ELCA 36

Harlem 51, Academy of Richmond County 43

Hart County 61, Morgan County 50

Hephzibah 53, Howard 32

Heritage 61, Douglas County 23

Holy Innocents Episcopal 59, KIPP Atlanta Collegiate 37

Horizon Christian Academy 56, Valor Christian 48

Horse Creek Academy 22, Lakeside 21

Irwin County 43, Berrien 36

Jackson 65, Crawford County 46

Jackson County 43, Dacula 42

Jefferson 54, Banks County 42

JFCA 54, Cherokee Christian 13

John Hancock Academy 33, Glascock County 28

Jones County 73, McDonough 26

Lake Oconee Academy 42, Georgia Military College 33

Lanier 54, Roswell 41

Lanier Christian Academy 52, St. John Bosco Academy 18

Langston Hughes 58, Heard County 18

Loganville 62, Monroe Area 30

Loganville Christian Academy 66, Monsignor Donovan Catholic 5

Manchester 55, Atlanta Classical Academy 9

Marietta 65, Wheeler 44

Marist 83, North Springs 21

Mary Persons 46, Fayette County 39

Memorial Day 60, Savannah Christian 11

Midtown 71, M.L. King 27

Mill Creek 61, North Gwinnett 54

Miller Grove 58, Towers 38

Milton 75, Seckinger 45

Monroe 58, Sumter County 35

Mount de Sales Academy 51, Calvary Christian 27

Mt. Bethel Christian Academy 44, Berkmar 7

Murray County 79, Ringgold 53

North Atlanta 41, Atlanta International 38

North Augusta 54, Cross Creek 24

North Cobb Christian 50, North Murray 45

North Hall 72, East Hall 31

Northside 55, Peach County 37

Northview 42, Lithonia 36

Old Suwanee Christian 45, Kings Way Christian School 31

Ola 43, Stockbridge 41

Paideia 28, Lithia Springs 19

Pelham 66, Calhoun County 26

Pinecrest Academy 54, Fulton Science Academy 27

Pope 42, North Cobb 33

Prince Avenue Christian 46, Oglethorpe County 38

Rabun County 74, Towns County 30

Randolph-Clay 62, Miller County 42

Ridgeland 60, Woodland 7

Rockmart 54, Lakeview-Fort Oglethorpe 51

Sandy Creek 81, Spalding 12

Savannah Country Day 54, Hilton Head Christian Academy 19

Screven County 64, Portal 31

Sequoyah 84, Cherokee 76

Sherwood Christian Academy 51, Grace Christian Academy 11

Shiloh 37, Lakeside 30

Sonoraville 60, Coahulla Creek 49

South Forsyth 64, Lassiter 47

South Effingham 56, Calvary Day 23

Southland Academy 43, Terrell Academy 22

Southwest Georgia Academy 86, Deerfield-Windsor 39

Spencer 54, Marion County 47

St. Andrew's 48, Hilton Head Island 27

St. George's 70, Twiggs Academy 49

St. Pius X Catholic 58, Tucker 40

Stratford Academy 63, Trinity Christian 35

Strong Rock Christian 63, First Presbyterian Day 54

Temple 50, Central 36

Terrell County 46, Stewart County 38

The Habersham School 42, Islands 16

Therrell 43, Coretta Scott King YWLA 34

Toombs County 54, Jeff Davis 30

Tri-Cities 61, Arabia Mountain 24

Trinity Christian 49, Bible Baptist Christian 33

Trinity Christian 50, Whitewater 25

Trion 53, Mt. Zion 15

Unity Christian 60, Praise Academy 8

Valdosta 61, Ware County 35

Veterans 61, Perry 54

Victory Baptist 54, Killian Hill Christian 23

Walton 57, Harrison 23

Warner Robins 85, Houston County 18

Warren County 102, Glenn Hills 8

Wayne County 29, Long County 26

Westminster Schools of Augusta 59, Augusta Christian 37

Westfield School 52, Piedmont Academy 37

Wheeler County 42, Dublin 40

Wilcox County 48, Macon County 42

Winder-Barrow 57, Riverwood 37

Woodland 55, Union Grove 44

Woodville-Tompkins 57, RSAOE 21

Woodward Academy 85, Chamblee 25

Robin Erickson
ROBIN ERICKSON

Robin Erickson has been covering high school sports since 2023 after graduating from Carroll College with a degree in Health Sciences. He began working in data operations at High School On SI before eventually going on to write articles for the company. A sports fan his entire life, Robin participated in soccer and basketball at the high school level, then committing to play soccer collegiately for Carroll. He currently lives in Boise with roommates who are equally in love with all things sports.

