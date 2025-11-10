High School

Illinois High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (IHSA) - November 10, 2025

Get every bracket and matchup in the 2025 Illinois high school football playoffs

No. 2 Lincoln-Way East blew past Kankakee, 41-0, to improve to 2-0, early in the 2025 Illinois high school football season.
The 2025 Illinois high school football playoffs roll on on Saturday, November 15 with 32 games in the Quarterfinal Round.  

High School On SI has brackets for every classification and division in the Illinois high school playoffs. The championship games will begin on November 28 at Hancock Stadium.

Illinois Class 1A Bracket (select to view bracket)

Quarterfinals

No. 1 Stockton vs. No. 12 Dwight/Gardner-South Wilmington - 11/15 at 6 p.m.

No. 2 Wethersfield/Annawan vs. No. 3 Lena-Winslow - 11/15 at 1 p.m.

No. 1 Calhoun/Brussels vs. No. 4 Casey-Westfield - 11/15 at 2 p.m.

No. 7 Brown County vs. No. 11 Carrollton - 11/15 at 1 p.m.

Illinois Class 2A Bracket

Quarterfinals

No. 5 Wilmington vs. No. 9 Tri-Valley - 11/15 at 5 p.m.

No. 2 El Paso-Gridley vs. No. 3 Farmington - 11/15 at 5 p.m.

No. 4 Flora vs. No. 9 Maroa-Forsyth - 11/15 at 2 p.m.

No. 2 Westville vs. No. 3 Arthur-Lovington/Atwood-Hammond - 11/15 at 2 p.m.

Illinois Class 3A Bracket

Quarterfinals

No. 1 Richmond-Burton vs. No. 5 Monmouth-Roseville - 11/15 at 2 p.m.

No. 2 Byron vs. No. 11 IC Catholic Prep - 11/15 at 2 p.m.

No. 1 Williamsville vs. No. 4 Tolono Unity - 11/15 at 2 p.m.

No. 2 Vandalia vs. No. 14 St. Joseph-Ogden - 11/15 at 1 p.m.

Illinois Class 4A Bracket

Quarterfinals

No. 1 Montini Catholic vs. No. 5 Coal City - 11/15 at 1 p.m.

No. 2 Morris vs. No. 6 Geneseo - 11/15 at 2 p.m.

No. 4 Breese Central vs. No. 9 Cahokia - 11/15 at 2 p.m.

No. 3 Rochester vs. No. 10 Sacred Heart-Griffin - 11/15 at 4 p.m.

Illinois Class 5A Bracket

Quarterfinals

No. 9 St. Francis vs. No. 13 King - 11/15 at 1 p.m.

No. 2 Belvidere North vs. No. 6 Cary-Grove - 11/14 at 7 p.m.

No. 1 Washington vs. No. 5 Providence Catholic - 11/15 at 1 p.m.

No. 2 Oak Forest vs. No. 3 Peoria - 11/15 at 3 p.m.

Illinois Class 6A Bracket

Quarterfinals

No. 1 Nazareth Academy vs. No. 4 Lake Zurich - 11/15 at 1 p.m.

No. 2 Burlington Central vs. No. 11 Fenwick - 11/15 at 1 p.m.

No. 8 East St. Louis vs. No. 12 Simeon - 11/15 at 2 p.m.

No. 6 Dunlap vs. No. 10 St. Laurence - 11/15 at 3 p.m.

Illinois Class 7A Bracket

Quarterfinals

No. 16 Hersey vs. No. 25 St. Rita - 11/15 at 3 p.m. CST

No. 13 Batavia vs. No. 21 Glenbard North - 11/15 at 1 p.m. CST

No. 7 Lincoln-Way West vs. No. 15 Downers Grove North - 11/15 at 3 p.m. CST

No. 3 St. Charles North vs. No. 6 Brother Rice - 11/15 at 6 p.m. CST

Illinois Class 8A Bracket

Quarterfinals

No. 1 Chicago Mt. Carmel vs. No. 9 Lincoln-Way East - 11/15 at 4 p.m. CST

No. 4 Fremd vs. No. 12 Bolingbrook - 11/15 at 7 p.m. CST

No. 2 Barrington vs. No. 23 Lockport - 11/15 at 6 p.m. CST

No. 3 Maine South vs. No. 11 Oswego - 11/15 at 1 p.m. CST

Published
BRADY TWOMBLY

Brady Twombly grew up playing every sport he could before sticking with basketball. He played one year of college basketball at Northern Arizona University and then he transferred to Boise State University where he graduated with a degree in Business Administration. He has been covering high school sports at SBLive since the beginning of 2023, working mostly on the data operations team.

