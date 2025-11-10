Illinois High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (IHSA) - November 10, 2025
The 2025 Illinois high school football playoffs roll on on Saturday, November 15 with 32 games in the Quarterfinal Round.
High School On SI has brackets for every classification and division in the Illinois high school playoffs. The championship games will begin on November 28 at Hancock Stadium.
Illinois High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (IHSA) - November 10, 2025
Illinois Class 1A Bracket (select to view bracket)
Quarterfinals
No. 1 Stockton vs. No. 12 Dwight/Gardner-South Wilmington - 11/15 at 6 p.m.
No. 2 Wethersfield/Annawan vs. No. 3 Lena-Winslow - 11/15 at 1 p.m.
No. 1 Calhoun/Brussels vs. No. 4 Casey-Westfield - 11/15 at 2 p.m.
No. 7 Brown County vs. No. 11 Carrollton - 11/15 at 1 p.m.
Illinois Class 2A Bracket
Quarterfinals
No. 5 Wilmington vs. No. 9 Tri-Valley - 11/15 at 5 p.m.
No. 2 El Paso-Gridley vs. No. 3 Farmington - 11/15 at 5 p.m.
No. 4 Flora vs. No. 9 Maroa-Forsyth - 11/15 at 2 p.m.
No. 2 Westville vs. No. 3 Arthur-Lovington/Atwood-Hammond - 11/15 at 2 p.m.
Illinois Class 3A Bracket
Quarterfinals
No. 1 Richmond-Burton vs. No. 5 Monmouth-Roseville - 11/15 at 2 p.m.
No. 2 Byron vs. No. 11 IC Catholic Prep - 11/15 at 2 p.m.
No. 1 Williamsville vs. No. 4 Tolono Unity - 11/15 at 2 p.m.
No. 2 Vandalia vs. No. 14 St. Joseph-Ogden - 11/15 at 1 p.m.
Illinois Class 4A Bracket
Quarterfinals
No. 1 Montini Catholic vs. No. 5 Coal City - 11/15 at 1 p.m.
No. 2 Morris vs. No. 6 Geneseo - 11/15 at 2 p.m.
No. 4 Breese Central vs. No. 9 Cahokia - 11/15 at 2 p.m.
No. 3 Rochester vs. No. 10 Sacred Heart-Griffin - 11/15 at 4 p.m.
Illinois Class 5A Bracket
Quarterfinals
No. 9 St. Francis vs. No. 13 King - 11/15 at 1 p.m.
No. 2 Belvidere North vs. No. 6 Cary-Grove - 11/14 at 7 p.m.
No. 1 Washington vs. No. 5 Providence Catholic - 11/15 at 1 p.m.
No. 2 Oak Forest vs. No. 3 Peoria - 11/15 at 3 p.m.
Illinois Class 6A Bracket
Quarterfinals
No. 1 Nazareth Academy vs. No. 4 Lake Zurich - 11/15 at 1 p.m.
No. 2 Burlington Central vs. No. 11 Fenwick - 11/15 at 1 p.m.
No. 8 East St. Louis vs. No. 12 Simeon - 11/15 at 2 p.m.
No. 6 Dunlap vs. No. 10 St. Laurence - 11/15 at 3 p.m.
Illinois Class 7A Bracket
Quarterfinals
No. 16 Hersey vs. No. 25 St. Rita - 11/15 at 3 p.m. CST
No. 13 Batavia vs. No. 21 Glenbard North - 11/15 at 1 p.m. CST
No. 7 Lincoln-Way West vs. No. 15 Downers Grove North - 11/15 at 3 p.m. CST
No. 3 St. Charles North vs. No. 6 Brother Rice - 11/15 at 6 p.m. CST
Illinois Class 8A Bracket
Quarterfinals
No. 1 Chicago Mt. Carmel vs. No. 9 Lincoln-Way East - 11/15 at 4 p.m. CST
No. 4 Fremd vs. No. 12 Bolingbrook - 11/15 at 7 p.m. CST
No. 2 Barrington vs. No. 23 Lockport - 11/15 at 6 p.m. CST
No. 3 Maine South vs. No. 11 Oswego - 11/15 at 1 p.m. CST