Illinois High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (IHSA) - November 17, 2025
The 2025 Illinois high school football playoffs roll on on Saturday, November 22 with 16 games in the Semifinal Round.
High School On SI has brackets for every classification and division in the Illinois high school playoffs. The championship games will begin on November 28 at Hancock Stadium.
Illinois Class 1A Bracket (select to view bracket)
Semifinals
No. 3 Lena-Winslow vs. No. 1 Stockton - 11/22 at 3:00 p.m.
No. 7 Brown County vs. No. 1 Calhoun/Brussels - 11/22 at 1:00 p.m.
Illinois Class 2A Bracket
Semifinals
No. 2 El Paso-Gridley vs. No. 5 Wilmington - 11/22 at 5:00 p.m.
No. 3 Arthur-Lovington/Atwood-Hammond vs. No. 9 Maroa-Forsyth - 11/22 at 2:00 p.m.
Illinois Class 3A Bracket
Semifinals
No. 2 Byron vs. No. 1 Richmond-Burton - 11/22 at 2:00 p.m.
No. 14 St. Joseph-Ogden vs. No. 4 Tolono Unity - 11/22 at 1:00 p.m.
Illinois Class 4A Bracket
Semifinals
No. 1 Montini Catholic vs. No. 2 Morris - 11/22 at 2 p.m. CST
No. 3 Rochester vs. No. 4 Breese Central - 11/22 at 4 p.m. CST
Illinois Class 5A Bracket
Semifinals
No. 2 Belvidere North vs. No. 9 St. Francis - 11/22 at 4 p.m. CST
No. 2 Oak Forest vs. No. 5 Providence Catholic - 11/22 at 1 p.m. CST
Illinois Class 6A Bracket
Semifinals
No. 11 Fenwick vs. No. 1 Nazareth Academy - 11/22 at 1 p.m. CST
No. 10 St. Laurence vs. No. 8 East St. Louis - 11/22 at 1 p.m. CST
Illinois Class 7A Bracket
Semifinals
No. 13 Batavia vs. No. 25 St. Rita - 11/22 at 2 p.m. CST
No. 6 Brother Rice vs. No. 15 Downers Grove North - 11/22 at 4 p.m. CST
Illinois Class 8A Bracket
Semifinals
No. 4 Fremd vs. No. 1 Chicago Mt. Carmel - 11/22 at 5 p.m. CST
No. 11 Oswego vs. No. 23 Lockport - 11/22 at 5 p.m. CST