High School

Illinois High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (IHSA) - November 17, 2025

Get every bracket and matchup in the 2025 Illinois high school football playoffs

Brady Twombly

Amir Tillman (5) of East St. Louis (Ill.) avoids pressure from a Bishop Gorman (Nev.) defender.
Amir Tillman (5) of East St. Louis (Ill.) avoids pressure from a Bishop Gorman (Nev.) defender. / Jules Karney

The 2025 Illinois high school football playoffs roll on on Saturday, November 22 with 16 games in the Semifinal Round.  

High School On SI has brackets for every classification and division in the Illinois high school playoffs. The championship games will begin on November 28 at Hancock Stadium.

Illinois High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (IHSA) - November 17, 2025

Illinois Class 1A Bracket (select to view bracket)

Semifinals

No. 3 Lena-Winslow vs. No. 1 Stockton - 11/22 at 3:00 p.m.

No. 7 Brown County vs. No. 1 Calhoun/Brussels - 11/22 at 1:00 p.m.

Illinois Class 2A Bracket

Semifinals

No. 2 El Paso-Gridley vs. No. 5 Wilmington - 11/22 at 5:00 p.m.

No. 3 Arthur-Lovington/Atwood-Hammond vs. No. 9 Maroa-Forsyth - 11/22 at 2:00 p.m.

Illinois Class 3A Bracket

Semifinals

No. 2 Byron vs. No. 1 Richmond-Burton - 11/22 at 2:00 p.m.

No. 14 St. Joseph-Ogden vs. No. 4 Tolono Unity - 11/22 at 1:00 p.m.

Illinois Class 4A Bracket

Semifinals

No. 1 Montini Catholic vs. No. 2 Morris - 11/22 at 2 p.m. CST

No. 3 Rochester vs. No. 4 Breese Central - 11/22 at 4 p.m. CST

Illinois Class 5A Bracket

Semifinals

No. 2 Belvidere North vs. No. 9 St. Francis - 11/22 at 4 p.m. CST

No. 2 Oak Forest vs. No. 5 Providence Catholic - 11/22 at 1 p.m. CST

Illinois Class 6A Bracket

Semifinals

No. 11 Fenwick vs. No. 1 Nazareth Academy - 11/22 at 1 p.m. CST

No. 10 St. Laurence vs. No. 8 East St. Louis - 11/22 at 1 p.m. CST

Illinois Class 7A Bracket

Semifinals

No. 13 Batavia vs. No. 25 St. Rita - 11/22 at 2 p.m. CST

No. 6 Brother Rice vs. No. 15 Downers Grove North - 11/22 at 4 p.m. CST

Illinois Class 8A Bracket

Semifinals

No. 4 Fremd vs. No. 1 Chicago Mt. Carmel - 11/22 at 5 p.m. CST

No. 11 Oswego vs. No. 23 Lockport - 11/22 at 5 p.m. CST

More Football Coverage from High School on SI

feed

Published
Brady Twombly
BRADY TWOMBLY

Brady Twombly grew up playing every sport he could before sticking with basketball. He played one year of college basketball at Northern Arizona University and then he transferred to Boise State University where he graduated with a degree in Business Administration. He has been covering high school sports at SBLive since the beginning of 2023, working mostly on the data operations team.

Home/Illinois