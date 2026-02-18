High School

Illinois High School 1A Boys Basketball 2026 Playoff Brackets, Schedule (IHSA) - February 17, 2026

Get every bracket and matchup in the 1A 2026 Illinois high school boys basketball playoffs

Brady Twombly

Routt's Samuel Long during the game against South County Tuesday, Feb. 10, 2026.
/ Thomas J. Turney/The State Journal-Register / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

The 2026 1A Illinois high school boys basketball playoffs begin on February 23rd in the regional quarterfinal round.

High School On SI has brackets for every classification and division in the Illinois high school playoffs. The championship games will begin on March 14th at State Farm Center.

2026 IHSA 1A Boys Basketball Tournament - Amboy Sectional (select to view bracket)

Regional Quarterfinals

No. 1 Marquette — BYE

No. 8 Serena vs. No. 9 Midland - 02/23

No. 4 Dwight/Gardner-South Wilmington vs. No. 13 DePue - 02/23

No. 5 St. Bede vs. No. 12 Putnam County - 02/23

No. 2 Hinckley-Big Rock — BYE

No. 8 Christian Heritage Academy vs. No. 10 St. Edward - 02/23

No. 3 North Shore Country Day — BYE

No. 6 Parkview Christian Academy vs. No. 11 Rochelle Zell Jewish - 02/23

No. 1 Indian Creek — BYE

No. 7 Somonauk vs. No. 9 College Prep of America - 02/23

No. 4 MCC Academy vs. No. 13 Mooseheart - 02/23

No. 5 Schaumburg Christian vs. No. 12 Trinity Oaks Christian Academy - 02/23

No. 2 Woodland vs. No. 15 Earlville - 02/23

No. 7 Henry-Senachwine vs. No. 10 Leland - 02/23

No. 3 Newark vs. No. 14 LaMoille - 02/23

No. 6 Gardner-South Wilmington vs. No. 11 Amboy - 02/23

*all games at 6PM

2026 IHSA 1A Boys Basketball Tournament - Campbell Hill (Trico) Sectional

Regional Quarterfinals

No. 1 Waltonville — BYE

No. 8 Christopher vs. No. 9 Trico - 02/23

No. 4 New Athens vs. No. 14 Elverado - 02/23

No. 5 Steeleville vs. No. 12 Marissa - 02/23

No. 2 Hardin County vs. No. 15 Joppa-Maple Grove - 02/23

No. 8 Gallatin County vs. No. 10 Crab Orchard - 02/23

No. 3 Norris City-Omaha-Enfield vs. No. 14 Egyptian - 02/23

No. 6 Thompsonville vs. No. 11 Galatia - 02/23

No. 1 Goreville — BYE

No. 7 Century vs. No. 9 Meridian - 02/23

No. 4 Cobden vs. No. 13 Pope County - 02/23

No. 5 Cairo vs. No. 12 Dongola - 02/23

No. 2 Woodlawn vs. No. 15 Zeigler-Royalton - 02/23

No. 7 Gibault Catholic vs. No. 10 Sesser-Valier - 02/23

No. 3 Sparta vs. No. 13 Lebanon - 02/23

No. 6 Okawville vs. No. 11 Valmeyer - 02/23

*all games at 6PM

2026 IHSA 1A Boys Basketball Tournament - Danville (Schlarman) Sectional

Regional Quarterfinals

No. 1 LeRoy vs. No. 16 Iroquois West - 02/23

No. 7 Hoopeston vs. No. 9 Cornell-Woodland - 02/23

No. 4 Clifton Central vs. No. 13 Milford - 02/23

No. 5 Heyworth vs. No. 12 Watseka - 02/23

No. 2 Cerro Gordo vs. No. 15 Judah Christian - 02/23

No. 7 Catlin vs. No. 10 Schlarman - 02/23

No. 3 La Salette Academy vs. No. 14 Georgetown-Ridge Farm - 02/23

No. 6 St. Thomas More vs. No. 11 Argenta-Oreana - 02/23

No. 1 Unity Christian vs. No. 16 Blue Ridge - 02/23

No. 8 Oakwood vs. No. 9 St. Teresa - 02/23

No. 4 Armstrong vs. No. 13 Urbana University - 02/23

No. 5 Mt. Pulaski vs. No. 12 Fisher - 02/23

No. 2 Lexington vs. No. 15 Donovan - 02/23

No. 8 Cissna Park vs. No. 10 Cornerstone Christian - 02/23

No. 3 Ridgeview vs. No. 14 Calvary Christian Academy - 02/23

No. 6 Gibson City-Melvin-Sibley vs. No. 11 Tri-Point - 02/23

*all games at 6PM

2026 IHSA 1A Boys Basketball Tournament - Macon (Meridian) Sectional

Regional Quarterfinals

No. 1 Tuscola vs. No. 16 Martinsville - 02/23

No. 8 Shiloh vs. No. 9 Beecher City - 02/23

No. 4 Stewardson-Strasburg vs. No. 13 Villa Grove - 02/23

No. 5 Sullivan-Okaw Valley vs. No. 12 Meridian - 02/23

No. 2 Webber vs. No. 15 Christ Our Rock Lutheran - 02/23

No. 7 St. Elmo vs. No. 10 Wayne City - 02/23

No. 3 Altamont vs. No. 14 Sandoval - 02/23

No. 6 Edwards County vs. No. 11 Cisne - 02/23

No. 1 Lawrenceville vs. No. 16 Ramsey - 02/23

No. 8 Red Hill vs. No. 9 Patoka - 02/23

No. 4 North Clay vs. No. 13 Farina South Central - 02/23

No. 5 Dieterich vs. No. 12 Grayville - 02/23

No. 2 Casey-Westfield vs. No. 15 Chrisman - 02/23

No. 7 Arcola vs. No. 10 Heritage - 02/23

No. 3 Cumberland vs. No. 14 Arthur-Lovington/Atwood-Hammond - 02/23

No. 6 Central A & M vs. No. 11 Neoga - 02/23

*all games at 6PM

2026 IHSA 1A Boys Basketball Tournament - Momence Sectional

Regional Quarterfinals

No. 1 St. Anne — BYE

No. 8 Momence vs. No. 9 Bowen - 02/23

No. 3 Fenger vs. No. 13 Horizon Science Academy-Southwest - 02/23

No. 5 Morgan Park Academy vs. No. 12 Air Force Academy - 02/23

No. 2 Ida Crown Jewish Academy — BYE

No. 7 Providence-St. Mel vs. No. 10 Wolcott School - 02/23

No. 3 Lycee Francais vs. No. 14 Islamic Foundation - 02/23

No. 6 Horizon Science Academy McKinley Park vs. No. 12 Austin College and Career Academy - 02/23

No. 1 Chicago Marshall — BYE

No. 8 Collins vs. No. 9 Yeshiva - 02/23

No. 4 Manley vs. No. 13 Beacon Academy - 02/23

No. 5 Uplift vs. No. 11 Walther Christian - 02/23

No. 2 Unity Christian Academy — BYE

No. 7 DuSable vs. No. 10 Illinois Lutheran - 02/23

No. 4 St. Francis de Sales vs. No. 14 Grant Park - 02/23

No. 6 Ellison vs. No. 11 Harlan - 02/23

*all games 6PM

2026 IHSA 1A Boys Basketball Tournament - Monmouth (United) Sectional

Regional Quarterfinals

No. 1 Abingdon/Avon vs. No. 16 ROWVA - 02/23

No. 8 Princeville vs. No. 9 Illini Bluffs - 02/23

No. 4 Galva vs. No. 13 Ridgewood [AlWood/Cambridge] - 02/23

No. 5 Elmwood vs. No. 12 Stark County - 02/23

No. 2 Tremont vs. No. 15 Astoria/VIT - 02/23

No. 7 Midwest Central vs. No. 10 Delavan - 02/23

No. 3 West Prairie vs. No. 14 Augusta Southeastern - 02/23

No. 6 Illini Central vs. No. 11 Camp Point Central - 02/23

No. 1 Deer Creek-Mackinaw vs. No. 16 Hartsburg-Emden - 02/23

No. 8 Rushville-Industry vs. No. 9 Havana - 02/23

No. 4 Cuba/Spoon River Valley vs. No. 13 Bushnell-Prairie City - 02/23

No. 5 Unity vs. No. 12 Lewistown - 02/23

No. 2 Brimfield vs. No. 15 Knoxville - 02/23

No. 7 Roanoke-Benson vs. No. 10 Monmouth United - 02/23

No. 3 Fieldcrest vs. No. 14 Lowpoint-Washburn - 02/23

No. 6 Peoria Heights vs. No. 11 Biggsville West Central - 02/23

*all games 6PM

2026 IHSA 1A Boys Basketball Tournament — Nokomis Sectional

Regional Quarterfinals

No. 1 Routt Catholic — BYE

No. 8 Liberty vs. No. 9 Athens - 02/23

No. 4 New Berlin vs. No. 14 Greenview - 02/23

No. 5 Franklin vs. No. 12 Barry Western - 02/23

No. 2 Carlyle vs. No. 15 Mulberry Grove - 02/23

No. 7 Edinburg vs. No. 10 Madison - 02/23

No. 3 Bunker Hill vs. No. 14 Mt. Olive - 02/23

No. 6 Nokomis vs. No. 11 Dupo - 02/23

No. 1 Calhoun — BYE

No. 8 Maryville Christian vs. No. 9 Greenfield/Northwestern - 02/23

No. 4 Carrollton vs. No. 13 North Greene - 02/23

No. 5 Pawnee vs. No. 12 Lincolnwood - 02/23

No. 2 Calvary — BYE

No. 7 Griggsville-Perry vs. No. 10 Winchester - 02/23

No. 3 Brown County vs. No. 13 Seymour - 02/23

No. 6 Triopia vs. No. 11 Lutheran - 02/23

*all games 6PM

2026 IHSA 1A Boys Basketball Tournament — Orion Sectional

Regional Quarterfinals

No. 1 Newman Central Catholic vs. No. 16 Ashton-Franklin Center - 02/23

No. 8 Alleman vs. No. 9 Morrison - 02/23

No. 4 Annawan vs. No. 13 Wethersfield - 02/23

No. 5 Forreston vs. No. 12 Milledgeville - 02/23

No. 2 Galena vs. No. 15 Alden-Hebron - 02/23

No. 7 Warren vs. No. 10 Marian Central Catholic - 02/23

No. 3 Pecatonica vs. No. 14 Durand - 02/23

No. 6 Lena-Winslow vs. No. 11 Christian Life - 02/23

No. 1 Dakota vs. No. 16 River Ridge - 02/23

No. 8 Pearl City vs. No. 9 Stockton - 02/23

No. 4 East Dubuque vs. No. 13 Orangeville - 02/23

No. 5 Scales Mound vs. No. 12 South Beloit - 02/23

No. 2 Eastland vs. No. 15 Our Lady of the Sacred Heart Academy - 02/23

No. 7 West Carroll vs. No. 10 Polo - 02/23

No. 3 Orion vs. No. 14 Hiawatha - 02/23

No. 6 Fulton vs. No. 11 Bureau Valley - 02/23

*all games 6PM

Published
Brady Twombly
BRADY TWOMBLY

Brady Twombly grew up playing every sport he could before sticking with basketball. He played one year of college basketball at Northern Arizona University and then he transferred to Boise State University where he graduated with a degree in Business Administration. He has been covering high school sports at SBLive since the beginning of 2023, working mostly on the data operations team.

