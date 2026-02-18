Illinois High School 1A Boys Basketball 2026 Playoff Brackets, Schedule (IHSA) - February 17, 2026
The 2026 1A Illinois high school boys basketball playoffs begin on February 23rd in the regional quarterfinal round.
High School On SI has brackets for every classification and division in the Illinois high school playoffs. The championship games will begin on March 14th at State Farm Center.
2026 IHSA 1A Boys Basketball Tournament - Amboy Sectional (select to view bracket)
Regional Quarterfinals
No. 1 Marquette — BYE
No. 8 Serena vs. No. 9 Midland - 02/23
No. 4 Dwight/Gardner-South Wilmington vs. No. 13 DePue - 02/23
No. 5 St. Bede vs. No. 12 Putnam County - 02/23
No. 2 Hinckley-Big Rock — BYE
No. 8 Christian Heritage Academy vs. No. 10 St. Edward - 02/23
No. 3 North Shore Country Day — BYE
No. 6 Parkview Christian Academy vs. No. 11 Rochelle Zell Jewish - 02/23
No. 1 Indian Creek — BYE
No. 7 Somonauk vs. No. 9 College Prep of America - 02/23
No. 4 MCC Academy vs. No. 13 Mooseheart - 02/23
No. 5 Schaumburg Christian vs. No. 12 Trinity Oaks Christian Academy - 02/23
No. 2 Woodland vs. No. 15 Earlville - 02/23
No. 7 Henry-Senachwine vs. No. 10 Leland - 02/23
No. 3 Newark vs. No. 14 LaMoille - 02/23
No. 6 Gardner-South Wilmington vs. No. 11 Amboy - 02/23
2026 IHSA 1A Boys Basketball Tournament - Campbell Hill (Trico) Sectional
Regional Quarterfinals
No. 1 Waltonville — BYE
No. 8 Christopher vs. No. 9 Trico - 02/23
No. 4 New Athens vs. No. 14 Elverado - 02/23
No. 5 Steeleville vs. No. 12 Marissa - 02/23
No. 2 Hardin County vs. No. 15 Joppa-Maple Grove - 02/23
No. 8 Gallatin County vs. No. 10 Crab Orchard - 02/23
No. 3 Norris City-Omaha-Enfield vs. No. 14 Egyptian - 02/23
No. 6 Thompsonville vs. No. 11 Galatia - 02/23
No. 1 Goreville — BYE
No. 7 Century vs. No. 9 Meridian - 02/23
No. 4 Cobden vs. No. 13 Pope County - 02/23
No. 5 Cairo vs. No. 12 Dongola - 02/23
No. 2 Woodlawn vs. No. 15 Zeigler-Royalton - 02/23
No. 7 Gibault Catholic vs. No. 10 Sesser-Valier - 02/23
No. 3 Sparta vs. No. 13 Lebanon - 02/23
No. 6 Okawville vs. No. 11 Valmeyer - 02/23
2026 IHSA 1A Boys Basketball Tournament - Danville (Schlarman) Sectional
Regional Quarterfinals
No. 1 LeRoy vs. No. 16 Iroquois West - 02/23
No. 7 Hoopeston vs. No. 9 Cornell-Woodland - 02/23
No. 4 Clifton Central vs. No. 13 Milford - 02/23
No. 5 Heyworth vs. No. 12 Watseka - 02/23
No. 2 Cerro Gordo vs. No. 15 Judah Christian - 02/23
No. 7 Catlin vs. No. 10 Schlarman - 02/23
No. 3 La Salette Academy vs. No. 14 Georgetown-Ridge Farm - 02/23
No. 6 St. Thomas More vs. No. 11 Argenta-Oreana - 02/23
No. 1 Unity Christian vs. No. 16 Blue Ridge - 02/23
No. 8 Oakwood vs. No. 9 St. Teresa - 02/23
No. 4 Armstrong vs. No. 13 Urbana University - 02/23
No. 5 Mt. Pulaski vs. No. 12 Fisher - 02/23
No. 2 Lexington vs. No. 15 Donovan - 02/23
No. 8 Cissna Park vs. No. 10 Cornerstone Christian - 02/23
No. 3 Ridgeview vs. No. 14 Calvary Christian Academy - 02/23
No. 6 Gibson City-Melvin-Sibley vs. No. 11 Tri-Point - 02/23
2026 IHSA 1A Boys Basketball Tournament - Macon (Meridian) Sectional
Regional Quarterfinals
No. 1 Tuscola vs. No. 16 Martinsville - 02/23
No. 8 Shiloh vs. No. 9 Beecher City - 02/23
No. 4 Stewardson-Strasburg vs. No. 13 Villa Grove - 02/23
No. 5 Sullivan-Okaw Valley vs. No. 12 Meridian - 02/23
No. 2 Webber vs. No. 15 Christ Our Rock Lutheran - 02/23
No. 7 St. Elmo vs. No. 10 Wayne City - 02/23
No. 3 Altamont vs. No. 14 Sandoval - 02/23
No. 6 Edwards County vs. No. 11 Cisne - 02/23
No. 1 Lawrenceville vs. No. 16 Ramsey - 02/23
No. 8 Red Hill vs. No. 9 Patoka - 02/23
No. 4 North Clay vs. No. 13 Farina South Central - 02/23
No. 5 Dieterich vs. No. 12 Grayville - 02/23
No. 2 Casey-Westfield vs. No. 15 Chrisman - 02/23
No. 7 Arcola vs. No. 10 Heritage - 02/23
No. 3 Cumberland vs. No. 14 Arthur-Lovington/Atwood-Hammond - 02/23
No. 6 Central A & M vs. No. 11 Neoga - 02/23
2026 IHSA 1A Boys Basketball Tournament - Momence Sectional
Regional Quarterfinals
No. 1 St. Anne — BYE
No. 8 Momence vs. No. 9 Bowen - 02/23
No. 3 Fenger vs. No. 13 Horizon Science Academy-Southwest - 02/23
No. 5 Morgan Park Academy vs. No. 12 Air Force Academy - 02/23
No. 2 Ida Crown Jewish Academy — BYE
No. 7 Providence-St. Mel vs. No. 10 Wolcott School - 02/23
No. 3 Lycee Francais vs. No. 14 Islamic Foundation - 02/23
No. 6 Horizon Science Academy McKinley Park vs. No. 12 Austin College and Career Academy - 02/23
No. 1 Chicago Marshall — BYE
No. 8 Collins vs. No. 9 Yeshiva - 02/23
No. 4 Manley vs. No. 13 Beacon Academy - 02/23
No. 5 Uplift vs. No. 11 Walther Christian - 02/23
No. 2 Unity Christian Academy — BYE
No. 7 DuSable vs. No. 10 Illinois Lutheran - 02/23
No. 4 St. Francis de Sales vs. No. 14 Grant Park - 02/23
No. 6 Ellison vs. No. 11 Harlan - 02/23
2026 IHSA 1A Boys Basketball Tournament - Monmouth (United) Sectional
Regional Quarterfinals
No. 1 Abingdon/Avon vs. No. 16 ROWVA - 02/23
No. 8 Princeville vs. No. 9 Illini Bluffs - 02/23
No. 4 Galva vs. No. 13 Ridgewood [AlWood/Cambridge] - 02/23
No. 5 Elmwood vs. No. 12 Stark County - 02/23
No. 2 Tremont vs. No. 15 Astoria/VIT - 02/23
No. 7 Midwest Central vs. No. 10 Delavan - 02/23
No. 3 West Prairie vs. No. 14 Augusta Southeastern - 02/23
No. 6 Illini Central vs. No. 11 Camp Point Central - 02/23
No. 1 Deer Creek-Mackinaw vs. No. 16 Hartsburg-Emden - 02/23
No. 8 Rushville-Industry vs. No. 9 Havana - 02/23
No. 4 Cuba/Spoon River Valley vs. No. 13 Bushnell-Prairie City - 02/23
No. 5 Unity vs. No. 12 Lewistown - 02/23
No. 2 Brimfield vs. No. 15 Knoxville - 02/23
No. 7 Roanoke-Benson vs. No. 10 Monmouth United - 02/23
No. 3 Fieldcrest vs. No. 14 Lowpoint-Washburn - 02/23
No. 6 Peoria Heights vs. No. 11 Biggsville West Central - 02/23
2026 IHSA 1A Boys Basketball Tournament — Nokomis Sectional
Regional Quarterfinals
No. 1 Routt Catholic — BYE
No. 8 Liberty vs. No. 9 Athens - 02/23
No. 4 New Berlin vs. No. 14 Greenview - 02/23
No. 5 Franklin vs. No. 12 Barry Western - 02/23
No. 2 Carlyle vs. No. 15 Mulberry Grove - 02/23
No. 7 Edinburg vs. No. 10 Madison - 02/23
No. 3 Bunker Hill vs. No. 14 Mt. Olive - 02/23
No. 6 Nokomis vs. No. 11 Dupo - 02/23
No. 1 Calhoun — BYE
No. 8 Maryville Christian vs. No. 9 Greenfield/Northwestern - 02/23
No. 4 Carrollton vs. No. 13 North Greene - 02/23
No. 5 Pawnee vs. No. 12 Lincolnwood - 02/23
No. 2 Calvary — BYE
No. 7 Griggsville-Perry vs. No. 10 Winchester - 02/23
No. 3 Brown County vs. No. 13 Seymour - 02/23
No. 6 Triopia vs. No. 11 Lutheran - 02/23
2026 IHSA 1A Boys Basketball Tournament — Orion Sectional
Regional Quarterfinals
No. 1 Newman Central Catholic vs. No. 16 Ashton-Franklin Center - 02/23
No. 8 Alleman vs. No. 9 Morrison - 02/23
No. 4 Annawan vs. No. 13 Wethersfield - 02/23
No. 5 Forreston vs. No. 12 Milledgeville - 02/23
No. 2 Galena vs. No. 15 Alden-Hebron - 02/23
No. 7 Warren vs. No. 10 Marian Central Catholic - 02/23
No. 3 Pecatonica vs. No. 14 Durand - 02/23
No. 6 Lena-Winslow vs. No. 11 Christian Life - 02/23
No. 1 Dakota vs. No. 16 River Ridge - 02/23
No. 8 Pearl City vs. No. 9 Stockton - 02/23
No. 4 East Dubuque vs. No. 13 Orangeville - 02/23
No. 5 Scales Mound vs. No. 12 South Beloit - 02/23
No. 2 Eastland vs. No. 15 Our Lady of the Sacred Heart Academy - 02/23
No. 7 West Carroll vs. No. 10 Polo - 02/23
No. 3 Orion vs. No. 14 Hiawatha - 02/23
No. 6 Fulton vs. No. 11 Bureau Valley - 02/23
