Illinois High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (IHSA) - October 27, 2025
The 2025 Illinois high school football playoffs begin on Friday, October 31 with 128 games in the First Round.
High School On SI has brackets for every classification and division in the Illinois high school playoffs. The championship games will begin on November 28 at Hancock Stadium.
Illinois Class 1A Bracket (select to view bracket)
First Round
No. 1 Stockton vs. No. 16 Galena
No. 8 Princeville vs. No. 9 Heyworth
No. 4 Clifton Central vs. No. 13 Knoxville
No. 5 Rushville-Industry vs. No. 12 Dwight/Gardner-South Wilmington
No. 2 Wethersfield/Annawan vs. No. 15 Stark County
No. 7 Crane Medical vs. No. 10 Deer Creek-Mackinaw
No. 3 Lena-Winslow vs. No. 14 Forreston
No. 6 Gibson City-Melvin-Sibley vs. No. 11 Marquette
No. 1 Calhoun/Brussels vs. No. 16 Villa Grove
No. 8 Greenfield/Northwestern vs. No. 9 Sesser-Valier
No. 4 Casey-Westfield vs. No. 13 Red Hill
No. 5 Tuscola vs. No. 12 Nokomis
No. 2 Camp Point Central vs. No. 15 West Central co-op [Winchester-Bluffs]
No. 7 Brown County vs. No. 10 Athens
No. 3 Dupo vs. No. 14 Catlin
No. 6 Oakwood vs. No. 11 Carrollton
First Round
No. 1 Rockridge vs. No. 16 Illini West
No. 8 Richards vs. No. 9 Tri-Valley
No. 4 Seneca vs. No. 13 Riverdale
No. 5 Wilmington vs. No. 12 Hamilton
No. 2 El Paso-Gridley vs. No. 15 Chicago Marshall
No. 7 Newman Central Catholic vs. No. 10 Ridgeview/Lexington
No. 3 Farmington vs. No. 14 Pearl City-Eastland
No. 6 Aurora Christian vs. No. 11 Erie-Prophetstown
No. 1 Johnston City vs. No. 16 Wesclin
No. 8 Chester vs. No. 9 Maroa-Forsyth
No. 4 Flora vs. No. 13 Nashville
No. 5 Pana vs. No. 12 Bismarck-Henning
No. 2 Westville vs. No. 15 Shelbyville
No. 7 DuQuoin vs. No. 10 Carlinville
No. 3 Arthur-Lovington/Atwood-Hammond vs. No. 14 Marshall
No. 6 Cumberland vs. No. 11 Sullivan
First Round
No. 1 Richmond-Burton vs. No. 16 North Boone
No. 8 The Noble Academy vs. No. 9 Aurora Central Catholic
No. 4 Bloomington Central Catholic vs. No. 13 Princeton
No. 5 Monmouth-Roseville vs. No. 12 Manteno
No. 2 Byron vs. No. 15 Oregon
No. 7 Johnsburg vs. No. 10 Durand/Pecatonica
No. 3 Bishop McNamara vs. No. 14 Herscher
No. 6 Chicago Hope Academy vs. No. 11 IC Catholic Prep
No. 1 Williamsville vs. No. 16 Hillsboro
No. 8 PORTA vs. No. 9 Fairfield
No. 4 Tolono Unity vs. No. 13 Mt. Carmel
No. 5 Monticello vs. No. 12 Paris
No. 2 Vandalia vs. No. 15 Zeigler-Royalton
No. 7 Olympia vs. No. 10 Greenville
No. 3 Benton vs. No. 14 St. Joseph-Ogden
No. 6 Frankfort vs. No. 11 Roxana
First Round
No. 1 Montini Catholic vs. No. 16 Urban Prep-Bronzeville
No. 8 Marengo vs. No. 9 Peoria Notre Dame
No. 4 Dixon vs. No. 13 Woodstock North
No. 5 Coal City vs. No. 12 Sterling
No. 2 Morris vs. No. 15 Woodstock
No. 7 Metamora vs. No. 10 South Shore
No. 3 Macomb vs. No. 14 Hillcrest
No. 6 Geneseo vs. No. 11 Rochelle
No. 1 Richland County vs. No. 16 Jacksonville
No. 8 Centralia vs. No. 9 Cahokia
No. 4 Breese Central vs. No. 13 Columbia
No. 5 Freeburg vs. No. 12 Highland
No. 2 Carterville vs. No. 15 Marquette Catholic
No. 7 Quincy Notre Dame vs. No. 10 Sacred Heart-Griffin
No. 3 Rochester vs. No. 14 Taylorville
No. 6 Mt. Zion vs. No. 11 Waterloo
First Round
No. 1 Prairie Ridge vs. No. 16 Vernon Hills
No. 8 Morgan Park vs. No. 9 St. Francis
No. 4 Agricultural Science vs. No. 13 King
No. 5 Corliss vs. No. 12 Lake View
No. 2 Belvidere North vs. No. 15 Bulls College Prep
No. 7 Kaneland vs. No. 10 Lakes
No. 3 Wauconda vs. No. 14 St. Patrick
No. 6 Cary-Grove vs. No. 11 Sycamore
No. 1 Washington vs. No. 16 Normal University
No. 8 Mahomet-Seymour vs. No. 9 Marion
No. 4 Kankakee vs. No. 13 Lemont
No. 5 Providence Catholic vs. No. 12 Springfield
No. 2 Oak Forest vs. No. 15 Centennial
No. 7 Bloomington vs. No. 10 Mascoutah
No. 3 Peoria vs. No. 14 MacArthur
No. 6 Morton vs. No. 11 Thornton Fractional North
First Round
No. 1 Nazareth Academy vs. No. 16 Hononegah
No. 8 Highland Park vs. No. 9 Wheaton-Warrenville South
No. 4 Lake Zurich vs. No. 13 Grant
No. 5 Antioch vs. No. 12 Glenbard South
No. 2 Burlington Central vs. No. 15 Libertyville
No. 7 Harlem vs. No. 10 Mather
No. 3 Riverside-Brookfield vs. No. 14 Rolling Meadows
No. 6 Kennedy vs. No. 11 Fenwick
No. 1 Glenwood vs. No. 16 Joliet Catholic
No. 8 East St. Louis vs. No. 9 Plainfield East
No. 4 Normal West vs. No. 13 Thornwood
No. 5 Goode STEM Academy vs. No. 12 Simeon
No. 2 Bradley-Bourbonnais vs. No. 15 Shepard
No. 7 Oak Lawn Community vs. No. 10 St. Laurence
No. 3 Crete-Monee vs. No. 14 Quincy
No. 6 Dunlap vs. No. 11 Pekin
First Round
No. 1 Richards vs. No. 32 Edwardsville
No. 16 Hersey vs. No. 17 Payton College Prep
No. 8 Guilford vs. No. 25 St. Rita
No. 9 Lincoln-Way Central vs. No. 24 Reavis
No. 4 Glenbard East vs. No. 29 West Chicago
No. 13 Batavia vs. No. 20 Hoffman Estates
No. 5 Moline vs. No. 28 Andrew
No. 12 Yorkville vs. No. 21 Glenbard North
No. 2 Glenbard West vs. No. 31 Willowbrook
No. 15 Downers Grove North vs. No. 18 Prospect
No. 7 Lincoln-Way West vs. No. 26 Lincoln Park
No. 10 Kenwood vs. No. 23 Prosser
No. 3 St. Charles North vs. No. 30 East Moline United
No. 14 Carmel vs. No. 19 Normal Community
No. 6 Brother Rice vs. No. 27 Jefferson
No. 11 Addison Trail vs. No. 22 Jacobs
First Round
No. 1 Chicago Mt. Carmel vs. No. 32 Loyola Academy
No. 16 West Aurora vs. No. 17 Belleville East
No. 8 Whitney Young vs. No. 25 Palatine
No. 9 Lincoln-Way East vs. No. 24 Stevenson
No. 4 Fremd vs. No. 29 Huntley
No. 13 Lyons vs. No. 20 York
No. 5 Warren Township vs. No. 28 New Trier
No. 12 Bolingbrook vs. No. 21 Oswego East
No. 2 Barrington vs. No. 31 Elgin
No. 15 Glenbrook South vs. No. 18 Minooka
No. 7 Curie vs. No. 26 Homewood-Flossmoor
No. 10 Carl Sandburg vs. No. 23 Lockport
No. 3 Maine South vs. No. 30 Downers Grove South
No. 14 South Elgin vs. No. 19 Hinsdale Central
No. 6 Lane Tech vs. No. 27 Perspectives Leadership/Technology
No. 11 Oswego vs. No. 22 Naperville North