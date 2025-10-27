High School

Illinois High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (IHSA) - October 27, 2025

Get every bracket and matchup in the 2025 Illinois high school football playoffs

The 2025 Illinois high school football playoffs begin on Friday, October 31 with 128 games in the First Round. 

High School On SI has brackets for every classification and division in the Illinois high school playoffs. The championship games will begin on November 28 at Hancock Stadium.

Illinois Class 1A Bracket (select to view bracket)

First Round

No. 1 Stockton vs. No. 16 Galena

No. 8 Princeville vs. No. 9 Heyworth

No. 4 Clifton Central vs. No. 13 Knoxville

No. 5 Rushville-Industry vs. No. 12 Dwight/Gardner-South Wilmington

No. 2 Wethersfield/Annawan vs. No. 15 Stark County

No. 7 Crane Medical vs. No. 10 Deer Creek-Mackinaw

No. 3 Lena-Winslow vs. No. 14 Forreston

No. 6 Gibson City-Melvin-Sibley vs. No. 11 Marquette

No. 1 Calhoun/Brussels vs. No. 16 Villa Grove

No. 8 Greenfield/Northwestern vs. No. 9 Sesser-Valier

No. 4 Casey-Westfield vs. No. 13 Red Hill

No. 5 Tuscola vs. No. 12 Nokomis

No. 2 Camp Point Central vs. No. 15 West Central co-op [Winchester-Bluffs]

No. 7 Brown County vs. No. 10 Athens

No. 3 Dupo vs. No. 14 Catlin

No. 6 Oakwood vs. No. 11 Carrollton

Illinois Class 2A Bracket

First Round

No. 1 Rockridge vs. No. 16 Illini West

No. 8 Richards vs. No. 9 Tri-Valley

No. 4 Seneca vs. No. 13 Riverdale

No. 5 Wilmington vs. No. 12 Hamilton

No. 2 El Paso-Gridley vs. No. 15 Chicago Marshall

No. 7 Newman Central Catholic vs. No. 10 Ridgeview/Lexington

No. 3 Farmington vs. No. 14 Pearl City-Eastland

No. 6 Aurora Christian vs. No. 11 Erie-Prophetstown

No. 1 Johnston City vs. No. 16 Wesclin

No. 8 Chester vs. No. 9 Maroa-Forsyth

No. 4 Flora vs. No. 13 Nashville

No. 5 Pana vs. No. 12 Bismarck-Henning

No. 2 Westville vs. No. 15 Shelbyville

No. 7 DuQuoin vs. No. 10 Carlinville

No. 3 Arthur-Lovington/Atwood-Hammond vs. No. 14 Marshall

No. 6 Cumberland vs. No. 11 Sullivan

Illinois Class 3A Bracket

First Round

No. 1 Richmond-Burton vs. No. 16 North Boone

No. 8 The Noble Academy vs. No. 9 Aurora Central Catholic

No. 4 Bloomington Central Catholic vs. No. 13 Princeton

No. 5 Monmouth-Roseville vs. No. 12 Manteno

No. 2 Byron vs. No. 15 Oregon

No. 7 Johnsburg vs. No. 10 Durand/Pecatonica

No. 3 Bishop McNamara vs. No. 14 Herscher

No. 6 Chicago Hope Academy vs. No. 11 IC Catholic Prep

No. 1 Williamsville vs. No. 16 Hillsboro

No. 8 PORTA vs. No. 9 Fairfield

No. 4 Tolono Unity vs. No. 13 Mt. Carmel

No. 5 Monticello vs. No. 12 Paris

No. 2 Vandalia vs. No. 15 Zeigler-Royalton

No. 7 Olympia vs. No. 10 Greenville

No. 3 Benton vs. No. 14 St. Joseph-Ogden

No. 6 Frankfort vs. No. 11 Roxana

Illinois Class 4A Bracket

First Round

No. 1 Montini Catholic vs. No. 16 Urban Prep-Bronzeville

No. 8 Marengo vs. No. 9 Peoria Notre Dame

No. 4 Dixon vs. No. 13 Woodstock North

No. 5 Coal City vs. No. 12 Sterling

No. 2 Morris vs. No. 15 Woodstock

No. 7 Metamora vs. No. 10 South Shore

No. 3 Macomb vs. No. 14 Hillcrest

No. 6 Geneseo vs. No. 11 Rochelle

No. 1 Richland County vs. No. 16 Jacksonville

No. 8 Centralia vs. No. 9 Cahokia

No. 4 Breese Central vs. No. 13 Columbia

No. 5 Freeburg vs. No. 12 Highland

No. 2 Carterville vs. No. 15 Marquette Catholic

No. 7 Quincy Notre Dame vs. No. 10 Sacred Heart-Griffin

No. 3 Rochester vs. No. 14 Taylorville

No. 6 Mt. Zion vs. No. 11 Waterloo

Illinois Class 5A Bracket

First Round

No. 1 Prairie Ridge vs. No. 16 Vernon Hills

No. 8 Morgan Park vs. No. 9 St. Francis

No. 4 Agricultural Science vs. No. 13 King

No. 5 Corliss vs. No. 12 Lake View

No. 2 Belvidere North vs. No. 15 Bulls College Prep

No. 7 Kaneland vs. No. 10 Lakes

No. 3 Wauconda vs. No. 14 St. Patrick

No. 6 Cary-Grove vs. No. 11 Sycamore

No. 1 Washington vs. No. 16 Normal University

No. 8 Mahomet-Seymour vs. No. 9 Marion

No. 4 Kankakee vs. No. 13 Lemont

No. 5 Providence Catholic vs. No. 12 Springfield

No. 2 Oak Forest vs. No. 15 Centennial

No. 7 Bloomington vs. No. 10 Mascoutah

No. 3 Peoria vs. No. 14 MacArthur

No. 6 Morton vs. No. 11 Thornton Fractional North

Illinois Class 6A Bracket

First Round

No. 1 Nazareth Academy vs. No. 16 Hononegah

No. 8 Highland Park vs. No. 9 Wheaton-Warrenville South

No. 4 Lake Zurich vs. No. 13 Grant

No. 5 Antioch vs. No. 12 Glenbard South

No. 2 Burlington Central vs. No. 15 Libertyville

No. 7 Harlem vs. No. 10 Mather

No. 3 Riverside-Brookfield vs. No. 14 Rolling Meadows

No. 6 Kennedy vs. No. 11 Fenwick

No. 1 Glenwood vs. No. 16 Joliet Catholic

No. 8 East St. Louis vs. No. 9 Plainfield East

No. 4 Normal West vs. No. 13 Thornwood

No. 5 Goode STEM Academy vs. No. 12 Simeon

No. 2 Bradley-Bourbonnais vs. No. 15 Shepard

No. 7 Oak Lawn Community vs. No. 10 St. Laurence

No. 3 Crete-Monee vs. No. 14 Quincy

No. 6 Dunlap vs. No. 11 Pekin

Illinois Class 7A Bracket

First Round

No. 1 Richards vs. No. 32 Edwardsville

No. 16 Hersey vs. No. 17 Payton College Prep

No. 8 Guilford vs. No. 25 St. Rita

No. 9 Lincoln-Way Central vs. No. 24 Reavis

No. 4 Glenbard East vs. No. 29 West Chicago

No. 13 Batavia vs. No. 20 Hoffman Estates

No. 5 Moline vs. No. 28 Andrew

No. 12 Yorkville vs. No. 21 Glenbard North

No. 2 Glenbard West vs. No. 31 Willowbrook

No. 15 Downers Grove North vs. No. 18 Prospect

No. 7 Lincoln-Way West vs. No. 26 Lincoln Park

No. 10 Kenwood vs. No. 23 Prosser

No. 3 St. Charles North vs. No. 30 East Moline United

No. 14 Carmel vs. No. 19 Normal Community

No. 6 Brother Rice vs. No. 27 Jefferson

No. 11 Addison Trail vs. No. 22 Jacobs

Illinois Class 8A Bracket

First Round

No. 1 Chicago Mt. Carmel vs. No. 32 Loyola Academy

No. 16 West Aurora vs. No. 17 Belleville East

No. 8 Whitney Young vs. No. 25 Palatine

No. 9 Lincoln-Way East vs. No. 24 Stevenson

No. 4 Fremd vs. No. 29 Huntley

No. 13 Lyons vs. No. 20 York

No. 5 Warren Township vs. No. 28 New Trier

No. 12 Bolingbrook vs. No. 21 Oswego East

No. 2 Barrington vs. No. 31 Elgin

No. 15 Glenbrook South vs. No. 18 Minooka

No. 7 Curie vs. No. 26 Homewood-Flossmoor

No. 10 Carl Sandburg vs. No. 23 Lockport

No. 3 Maine South vs. No. 30 Downers Grove South

No. 14 South Elgin vs. No. 19 Hinsdale Central

No. 6 Lane Tech vs. No. 27 Perspectives Leadership/Technology

No. 11 Oswego vs. No. 22 Naperville North

