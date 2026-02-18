High School

Illinois High School 2A Boys Basketball 2026 Playoff Brackets, Schedule (IHSA) - February 17, 2026

Get every bracket and matchup in the 2A 2026 Illinois high school boys basketball playoffs

Brady Twombly

Manual’s Tahj Tolliver, right, moves the ball against Peoria High’s Orlando Edwards Jr. in the first half of their high school basketball game Tuesday, Feb. 3, 2026 at Manual High School. The Lions defeated the Rams 73-66. / MATT DAYHOFF/JOURNAL STAR / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

The 2026 2A Illinois high school boys basketball playoffs begin on February 23rd in the regional quarterfinal round.

High School On SI has brackets for every classification and division in the Illinois high school playoffs. The championship games will begin on March 14th at State Farm Center.

2026 IHSA 2A Boys Basketball Tournament — Chicago (Christ the King) Sectional

Regional Quarterfinals

No. 1 Christ the King — BYE

No. 8 Horizon Science Academy vs. No. 9 Chicago Academy - 02/23

No. 4 Holy Trinity — BYE

No. 5 Rowe-Clark — BYE

No. 2 Crane Medical — BYE

No. 7 Cristo Rey Jesuit vs. No. 10 Golder - 02/23

No. 3 Wells — BYE

No. 6 The Noble Academy vs. No. 11 Noble Street College Prep - 02/23

No. 1 Chicago Hope Academy — BYE

No. 8 Noble Charter-DRW Trading vs. No. 9 Chicago Academy for Advanced Tech - 02/23

No. 4 North Lawndale — BYE

No. 5 Rauner — BYE

No. 2 Clark — BYE

No. 7 Clemente — BYE

No. 3 Francis W. Parker — BYE

No. 6 Orr — BYE

2026 IHSA 2A Boys Basketball Tournament — Chicago (Phillips) Sectional

Regional Quarterfinals

No. 1 Dunbar — BYE

No. 8 Gage Park vs. No. 9 Chicago University - 02/23

No. 4 Perspectives IIT Math & Science — BYE

No. 6 Dyett — BYE

No. 2 Butler — BYE

No. 7 Englewood STEM High School vs. No. 10 Excel Academy of Englewood - 02/23

No. 3 South Shore International — BYE

No. 6 Woodlawn vs. No. 11 Johnson - 02/23

No. 1 Corliss — BYE

No. 8 Catalyst-Maria vs. No. 9 South Shore - 02/23

No. 4 Julian — BYE

No. 5 Bogan — BYE

No. 2 Phillips — BYE

No. 7 Urban Prep-Bronzeville vs. No. 10 Chicago Military Academy - 02/23

No. 3 Richards — BYE

No. 5 Farragut vs. No. 11 ACERO Victoria Soto High School - 02/23

2026 IHSA 2A Boys Basketball Tournament — Chillicothe (Illinois Valley Central) Sectional

Regional Quarterfinals

No. 1 Sherrard — BYE

No. 8 Monmouth-Roseville vs. No. 9 Princeton - 02/23

No. 4 Farmington — BYE

No. 5 Kewanee — BYE

No. 2 Hamilton/Warsaw — BYE

No. 7 Eureka vs. No. 10 Peoria Notre Dame - 02/23

No. 3 Illini West — BYE

No. 6 Canton vs. No. 11 Olympia - 02/23

No. 1 Manual — BYE

No. 8 Peoria Christian vs. No. 9 Tri-Valley - 02/23

No. 4 Bloomington Central Catholic — BYE

No. 5 Macomb — BYE

No. 2 Riverdale — BYE

No. 7 Hall vs. No. 10 Rockridge - 02/23

No. 3 Illinois Valley Central — BYE

No. 6 Mercer County — BYE

2026 IHSA 2A Boys Basketball Tournament — Mendota Sectional

Regional Quarterfinals

No. 1 Mendota — BYE

No. 8 Genoa-Kingston vs. No. 9 Aurora Central Catholic - 02/23

No. 4 Oregon — BYE

No. 6 Rock Falls — BYE

No. 2 Lutheran — BYE

No. 7 Northridge vs. No. 9 Marengo - 02/23

No. 3 Winnebago — BYE

No. 6 IC Catholic Prep vs. No. 11 Harvest Christian Academy - 02/23

No. 1 Johnsburg — BYE

No. 8 North Boone vs. No. 10 Rockford Christian - 02/23

No. 4 Richmond-Burton — BYE

No. 5 Timothy Christian — BYE

No. 2 Byron — BYE

No. 7 Sandwich vs. No. 10 Stillman Valley - 02/23

No. 3 Aurora Christian — BYE

No. 5 Prophetstown — BYE

2026 IHSA 2A Boys Basketball Tournament — Monticello Sectional

Regional Quarterfinals

No. 1 Teutopolis — BYE

No. 8 Mt. Carmel vs. No. 9 Robinson - 02/23

No. 4 Salem — BYE

No. 5 Newton vs. No. 12 Hutsonville - 02/23

No. 2 Warrensburg-Latham — BYE

No. 7 Pana vs. No. 10 Paris - 02/23

No. 3 St. Joseph-Ogden — BYE

No. 5 Clinton vs. No. 11 Marshall - 02/23

No. 1 Tolono Unity — BYE

No. 8 Monticello vs. No. 9 Sullivan - 02/23

No. 4 Westville — BYE

No. 6 Maroa-Forsyth vs. No. 12 Shelbyville - 02/23

No. 2 St. Anthony — BYE

No. 7 Vandalia vs. No. 10 Flora - 02/23

No. 3 Fairfield — BYE

No. 6 Effingham vs. No. 11 Richland County - 02/23

2026 IHSA 2A Boys Basketball Tournament — Nashville Sectional

Regional Quarterfinals

No. 1 Nashville — BYE

No. 8 Herrin vs. No. 9 DuQuoin - 02/23

No. 4 Wesclin — BYE

No. 5 Pinckneyville vs. No. 12 Chester - 02/23

No. 2 Benton — BYE

No. 7 Vienna vs. No. 10 Johnston City - 02/23

No. 3 Murphysboro — BYE

No. 5 Hamilton County vs. No. 11 Harrisburg - 02/23

No. 1 Carterville — BYE

No. 8 Frankfort vs. No. 9 Eldorado - 02/23

No. 4 Anna-Jonesboro — BYE

No. 6 Massac County vs. No. 12 Carmi-White County - 02/23

No. 2 Breese Central — BYE

No. 7 Althoff Catholic vs. No. 10 Freeburg - 02/23

No. 3 Columbia — BYE

No. 6 Mater Dei vs. No. 11 Red Bud - 02/23

2026 IHSA 2A Boys Basketball Tournament - Pleasant Plains Sectional

Regional Quarterfinals

No. 1 Quincy Notre Dame — BYE

No. 8 Pleasant Plains vs. No. 9 Pittsfield - 02/23

No. 4 North Mac — BYE

No. 5 PORTA — BYE

No. 2 Roxana — BYE

No. 7 Metro-East Lutheran vs. No. 10 Greenville - 02/23

No. 3 Marquette Catholic — BYE

No. 6 Litchfield vs. No. 11 East Alton-Wood River - 02/23

No. 1 Staunton — BYE

No. 8 Southwestern vs. No. 9 Hillsboro - 02/23

No. 4 Carlinville — BYE

No. 5 Father McGivney Catholic vs. No. 12 Gillespie - 02/23

No. 2 Williamsville — BYE

No. 7 Auburn vs. No. 10 Tri-City - 02/23

No. 3 Rochester — BYE

No. 6 Riverton vs. No. 11 Beardstown - 02/23

2026 IHSA 2A Boys Basketball Tournament - Seneca Sectional

Regional Quarterfinals

No. 1 Bishop McNamara — BYE

No. 8 Reed-Custer vs. No. 10 Herscher - 02/23

No. 4 El Paso-Gridley — BYE

No. 5 Prairie Central — BYE

No. 2 Wilmington — BYE

No. 7 Universal vs. No. 10 Westmont - 02/23

No. 3 Peotone — BYE

No. 6 Seneca — BYE

No. 1 Yorkville Christian — BYE

No. 8 Beecher vs. No. 9 Carver - 02/23

No. 4 Lisle — BYE

No. 5 Chicago Christian — BYE

No. 2 Pontiac — BYE

No. 7 Manteno vs. No. 9 Coal City - 02/23

No. 3 Bismarck-Henning — BYE

No. 6 Paxton-Buckley-Loda — BYE

