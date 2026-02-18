Illinois High School 2A Boys Basketball 2026 Playoff Brackets, Schedule (IHSA) - February 17, 2026
The 2026 2A Illinois high school boys basketball playoffs begin on February 23rd in the regional quarterfinal round.
High School On SI has brackets for every classification and division in the Illinois high school playoffs. The championship games will begin on March 14th at State Farm Center.
2026 IHSA 2A Boys Basketball Tournament — Chicago (Christ the King) Sectional
Regional Quarterfinals
No. 1 Christ the King — BYE
No. 8 Horizon Science Academy vs. No. 9 Chicago Academy - 02/23
No. 4 Holy Trinity — BYE
No. 5 Rowe-Clark — BYE
No. 2 Crane Medical — BYE
No. 7 Cristo Rey Jesuit vs. No. 10 Golder - 02/23
No. 3 Wells — BYE
No. 6 The Noble Academy vs. No. 11 Noble Street College Prep - 02/23
No. 1 Chicago Hope Academy — BYE
No. 8 Noble Charter-DRW Trading vs. No. 9 Chicago Academy for Advanced Tech - 02/23
No. 4 North Lawndale — BYE
No. 5 Rauner — BYE
No. 2 Clark — BYE
No. 7 Clemente — BYE
No. 3 Francis W. Parker — BYE
No. 6 Orr — BYE
2026 IHSA 2A Boys Basketball Tournament — Chicago (Phillips) Sectional
Regional Quarterfinals
No. 1 Dunbar — BYE
No. 8 Gage Park vs. No. 9 Chicago University - 02/23
No. 4 Perspectives IIT Math & Science — BYE
No. 6 Dyett — BYE
No. 2 Butler — BYE
No. 7 Englewood STEM High School vs. No. 10 Excel Academy of Englewood - 02/23
No. 3 South Shore International — BYE
No. 6 Woodlawn vs. No. 11 Johnson - 02/23
No. 1 Corliss — BYE
No. 8 Catalyst-Maria vs. No. 9 South Shore - 02/23
No. 4 Julian — BYE
No. 5 Bogan — BYE
No. 2 Phillips — BYE
No. 7 Urban Prep-Bronzeville vs. No. 10 Chicago Military Academy - 02/23
No. 3 Richards — BYE
No. 5 Farragut vs. No. 11 ACERO Victoria Soto High School - 02/23
2026 IHSA 2A Boys Basketball Tournament — Chillicothe (Illinois Valley Central) Sectional
Regional Quarterfinals
No. 1 Sherrard — BYE
No. 8 Monmouth-Roseville vs. No. 9 Princeton - 02/23
No. 4 Farmington — BYE
No. 5 Kewanee — BYE
No. 2 Hamilton/Warsaw — BYE
No. 7 Eureka vs. No. 10 Peoria Notre Dame - 02/23
No. 3 Illini West — BYE
No. 6 Canton vs. No. 11 Olympia - 02/23
No. 1 Manual — BYE
No. 8 Peoria Christian vs. No. 9 Tri-Valley - 02/23
No. 4 Bloomington Central Catholic — BYE
No. 5 Macomb — BYE
No. 2 Riverdale — BYE
No. 7 Hall vs. No. 10 Rockridge - 02/23
No. 3 Illinois Valley Central — BYE
No. 6 Mercer County — BYE
2026 IHSA 2A Boys Basketball Tournament — Mendota Sectional
Regional Quarterfinals
No. 1 Mendota — BYE
No. 8 Genoa-Kingston vs. No. 9 Aurora Central Catholic - 02/23
No. 4 Oregon — BYE
No. 6 Rock Falls — BYE
No. 2 Lutheran — BYE
No. 7 Northridge vs. No. 9 Marengo - 02/23
No. 3 Winnebago — BYE
No. 6 IC Catholic Prep vs. No. 11 Harvest Christian Academy - 02/23
No. 1 Johnsburg — BYE
No. 8 North Boone vs. No. 10 Rockford Christian - 02/23
No. 4 Richmond-Burton — BYE
No. 5 Timothy Christian — BYE
No. 2 Byron — BYE
No. 7 Sandwich vs. No. 10 Stillman Valley - 02/23
No. 3 Aurora Christian — BYE
No. 5 Prophetstown — BYE
2026 IHSA 2A Boys Basketball Tournament — Monticello Sectional
Regional Quarterfinals
No. 1 Teutopolis — BYE
No. 8 Mt. Carmel vs. No. 9 Robinson - 02/23
No. 4 Salem — BYE
No. 5 Newton vs. No. 12 Hutsonville - 02/23
No. 2 Warrensburg-Latham — BYE
No. 7 Pana vs. No. 10 Paris - 02/23
No. 3 St. Joseph-Ogden — BYE
No. 5 Clinton vs. No. 11 Marshall - 02/23
No. 1 Tolono Unity — BYE
No. 8 Monticello vs. No. 9 Sullivan - 02/23
No. 4 Westville — BYE
No. 6 Maroa-Forsyth vs. No. 12 Shelbyville - 02/23
No. 2 St. Anthony — BYE
No. 7 Vandalia vs. No. 10 Flora - 02/23
No. 3 Fairfield — BYE
No. 6 Effingham vs. No. 11 Richland County - 02/23
2026 IHSA 2A Boys Basketball Tournament — Nashville Sectional
Regional Quarterfinals
No. 1 Nashville — BYE
No. 8 Herrin vs. No. 9 DuQuoin - 02/23
No. 4 Wesclin — BYE
No. 5 Pinckneyville vs. No. 12 Chester - 02/23
No. 2 Benton — BYE
No. 7 Vienna vs. No. 10 Johnston City - 02/23
No. 3 Murphysboro — BYE
No. 5 Hamilton County vs. No. 11 Harrisburg - 02/23
No. 1 Carterville — BYE
No. 8 Frankfort vs. No. 9 Eldorado - 02/23
No. 4 Anna-Jonesboro — BYE
No. 6 Massac County vs. No. 12 Carmi-White County - 02/23
No. 2 Breese Central — BYE
No. 7 Althoff Catholic vs. No. 10 Freeburg - 02/23
No. 3 Columbia — BYE
No. 6 Mater Dei vs. No. 11 Red Bud - 02/23
2026 IHSA 2A Boys Basketball Tournament - Pleasant Plains Sectional
Regional Quarterfinals
No. 1 Quincy Notre Dame — BYE
No. 8 Pleasant Plains vs. No. 9 Pittsfield - 02/23
No. 4 North Mac — BYE
No. 5 PORTA — BYE
No. 2 Roxana — BYE
No. 7 Metro-East Lutheran vs. No. 10 Greenville - 02/23
No. 3 Marquette Catholic — BYE
No. 6 Litchfield vs. No. 11 East Alton-Wood River - 02/23
No. 1 Staunton — BYE
No. 8 Southwestern vs. No. 9 Hillsboro - 02/23
No. 4 Carlinville — BYE
No. 5 Father McGivney Catholic vs. No. 12 Gillespie - 02/23
No. 2 Williamsville — BYE
No. 7 Auburn vs. No. 10 Tri-City - 02/23
No. 3 Rochester — BYE
No. 6 Riverton vs. No. 11 Beardstown - 02/23
2026 IHSA 2A Boys Basketball Tournament - Seneca Sectional
Regional Quarterfinals
No. 1 Bishop McNamara — BYE
No. 8 Reed-Custer vs. No. 10 Herscher - 02/23
No. 4 El Paso-Gridley — BYE
No. 5 Prairie Central — BYE
No. 2 Wilmington — BYE
No. 7 Universal vs. No. 10 Westmont - 02/23
No. 3 Peotone — BYE
No. 6 Seneca — BYE
No. 1 Yorkville Christian — BYE
No. 8 Beecher vs. No. 9 Carver - 02/23
No. 4 Lisle — BYE
No. 5 Chicago Christian — BYE
No. 2 Pontiac — BYE
No. 7 Manteno vs. No. 9 Coal City - 02/23
No. 3 Bismarck-Henning — BYE
No. 6 Paxton-Buckley-Loda — BYE