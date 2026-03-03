High School

Illinois High School Girls Basketball 2026 Playoff Brackets, Schedule (IHSA) - March 3, 2026

Get every bracket and matchup in the 2026 Illinois high school girls basketball playoffs

Brady Twombly

The 2026 Illinois high school girls basketball state playoffs continue on Friday, March 6, with 8 games in the State Semifinals round.

High School On SI has brackets for every classification and division in the Illinois high school playoffs.

The championship games will begin on March 7 at CEFCU Arena.

2026 IHSA 4A Girls Basketball State Tournament (Select to view bracket)

State Semifinals

No. 1 Nazareth Academy vs. No. 2 Belleville East - 03/06 - 2:30 PM CST

No. 1 Loyola Academy vs. No. 5 Rolling Meadows - 03/06 - 4:15 PM CST

2026 IHSA 3A Girls Basketball State Tournament

State Semifinals

No. 1 Glenwood vs. No. 1 Trinity - 03/06 - 10:00 AM CST

No. 1 Washington vs. No. 3 Saint Viator - 03/06 - 11:45 AM CST

2026 IHSA 2A Girls Basketball State Tournament

State Semifinals

No. 1 Pleasant Plains vs. No. 2 Breese Central - 03/05 - 2:30 PM CST

No. 1 Byron vs. No. 2 St. Edward - 03/05 - 4:15 PM CST

2026 IHSA 1A Girls Basketball State Tournament

State Semifinals

No. 1 Mt. Pulaski vs. No. 1 Brown County - 03/05 - 10:00 AM CST

No. 1 Deer Creek-Mackinaw vs. No. 1 Rockford Christian - 03/05 - 11:45 AM CST

