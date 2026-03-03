Illinois High School Girls Basketball 2026 Playoff Brackets, Schedule (IHSA) - March 3, 2026
The 2026 Illinois high school girls basketball state playoffs continue on Friday, March 6, with 8 games in the State Semifinals round.
High School On SI has brackets for every classification and division in the Illinois high school playoffs.
The championship games will begin on March 7 at CEFCU Arena.
2026 IHSA 4A Girls Basketball State Tournament (Select to view bracket)
State Semifinals
No. 1 Nazareth Academy vs. No. 2 Belleville East - 03/06 - 2:30 PM CST
No. 1 Loyola Academy vs. No. 5 Rolling Meadows - 03/06 - 4:15 PM CST
2026 IHSA 3A Girls Basketball State Tournament
State Semifinals
No. 1 Glenwood vs. No. 1 Trinity - 03/06 - 10:00 AM CST
No. 1 Washington vs. No. 3 Saint Viator - 03/06 - 11:45 AM CST
2026 IHSA 2A Girls Basketball State Tournament
State Semifinals
No. 1 Pleasant Plains vs. No. 2 Breese Central - 03/05 - 2:30 PM CST
No. 1 Byron vs. No. 2 St. Edward - 03/05 - 4:15 PM CST
2026 IHSA 1A Girls Basketball State Tournament
State Semifinals
No. 1 Mt. Pulaski vs. No. 1 Brown County - 03/05 - 10:00 AM CST
No. 1 Deer Creek-Mackinaw vs. No. 1 Rockford Christian - 03/05 - 11:45 AM CST