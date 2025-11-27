High School On SI Iowa All-State Football Teams Revealed
Top honors for individuals in all seven classes
High School on SI has compiled the stats and determined all-state football teams in all seven classifications of Iowa high school football.
The best of the best have been declared, with one team being selected for each class of high school football in Iowa.
Many incredible players were unfortunately left out, as there are only a limited number of spots available on the honor squads.
Here are the High School on SI Iowa high school football all-state teams for 2025:
High School On SI Iowa All-State High School Football Teams
Class 5A
Offense
- Quarterback: Mack Heitland, Waukee Northwest
- Running Back: Ian Middleton, Dowling Catholic
- Running Back: Jaden Montgomery, Dubuque Hempstead
- Wide Receiver: Jeffrey Roberts, Dowling Catholic
- Wide Receiver: Jordon Green, Waukee Northwest
- Wide Receiver: Ethan Headings, Iowa City West
- Tight End: Luke Brewer, Norwalk
- Offensive Lineman: Carter Barrett, Dowling Catholic
- Offensive Lineman: Colin Whitters, Iowa City West
- Offensive Lineman: Carson Nielsen, Waterloo West
- Offensive Lineman: Dalton DeBoer, Waukee Northwest
- Offensive Lineman: Noah White, Southeast Polk
- Kicker: Ryan Kuhn, Dowling Catholic
- Utility: Reece Rettig, Iowa City Liberty
Defense
- Defensive Lineman: David Fason, Cedar Rapids Prairie
- Defensive Lineman: Ryan Bobo, Dowling Catholic
- Defensive Lineman: Alonzo Jimenez, West Des Moines Valley
- Defensive Lineman: Melakhi Hickey, Waterloo West
- Linebacker: Julian Manson, Iowa City West
- Linebacker: Gavin Stecker, Bettendorf
- Linebacker: Dawson Whitinger, Ankeny
- Defensive Back: Jayden McGregory, West Des Moines Valley
- Defensive Back: La’Marious Clark, Ankeny
- Defensive Back: Chris Ford, Sioux City East
- Defensive Back: Blake Ludwig, Waukee Northwest
- Punter: Jordan Schroeder, Iowa City Liberty
- Returner: Bryce Beachem, Johnston
- Utility: Kason Clayborne, Sioux City East
Class 4A
Offense
- Quarterback: Cash Parks, Cedar Rapids Xavier
- Running Back: Emmanuel Diers, Pella
- Running Back: Carter Hoffmann, Cedar Rapids Xavier
- Wide Receiver: Finn Martin, Newton
- Wide Receiver: Ryan Kelly, Cedar Rapids Xavier
- Wide Receiver: David Joiner, Davenport North
- Tight End: Noah Milburn, Decorah
- Offensive Lineman: Kolt Ahn, Newton
- Offensive Lineman: Andrew Pladsen, Cedar Rapids Xavier
- Offensive Lineman: Avery Jacobson, Sergeant Bluff-Luton
- Offensive Lineman: Chase Miller, North Polk
- Offensive Lineman: Hunter Infanger, Lewis Central
- Kicker: Jimmy Scott, Lewis Central
- Utility: Caden Klein, Newton
Defense
- Defensive Lineman: Dreshaun Ross, Fort Dodge
- Defensive Lineman: Payton Brenner, North Scott
- Defensive Lineman: Easton VanCleave, Gilbert
- Defensive Lineman: Nolan Wilgenbusch, Cedar Rapids Xavier
- Linebacker: Kyler VanMaanen, Pella
- Linebacker: Beau Morio, Cedar Rapids Xavier
- Linebacker: Nick Milburn, Newton
- Defensive Back: Gavin Warren, Sergeant Bluff-Luton
- Defensive Back: Dawson Maki, Newton
- Defensive Back: Hudson Shull, ADM
- Defensive Back: Conlan Poynton, Clear Creek-Amana
- Punter: Logan Barton, Cedar Rapids Washington
- Returner: Drew Hobart, Mason City
- Utility: Trevor Kuennen, Decorah
Class 3A
Offense
- Quarterback: Eli Kampman, Solon
- Running Back: Austin Waldera, Nevada
- Running Back: Adam Malik, Carroll
- Wide Receiver: Jameson Gregoire, Central DeWitt
- Wide Receiver: Maddox Kelley, Solon
- Wide Receiver: Chase Flaherty, Humboldt
- Tight End: Grant Volesky, Benton
- Offensive Lineman: Jack Guy, Humboldt
- Offensive Lineback: Gavin Holt, Carroll
- Offensive Lineman: Max Aesoph, Sioux City Bishop Heelan
- Offensive Lineman: Bradyn Schnoor, Solon
- Offensive Lineman: Donovan Hedrington, Atlantic
- Kicker: Gavin Egeland, Nevada
- Utility: Jaxson McIntire, Clear Lake
Defense
- Defensive Lineman: Max Larson, Clear Lake
- Defensive Lineman: Cedar Smith, Nevada
- Defensive Lineman: Lucas Feuerbach, Solon
- Defensive Lineman: Broedy Hendricks, Humboldt
- Linebacker: Kasen Thomas, Sioux City Bishop Heelan
- Linebacker: Noah Krapfl, Wahlert Catholic
- Linebacker: Jaxon Anderson, Mount Vernon
- Defensive Back: Kellen Haverback, Mount Vernon
- Defensive Back: Jace Bellamy, Winterset
- Defensive Back: Michael Ryan, Mount Vernon
- Defensive Back: Dylan Weisskopf, Williamsburg
- Punter: Collin McKie, Solon
- Returner: Anderson Herbst, Wahlert Catholic
- Utility: Christopher Meyer, Independence
Class 2A
Offense
- Quarterback: Brock Badding, Kuemper Catholic
- Running Back: Laken Caves, Alburnett
- Running Back: Jarin Hoffman, Kuemper Catholic
- Wide Receiver: Keenan Kilburg, Bellevue
- Wide Receiver: Luke Thoreson, Roland-Story
- Wide Receiver: Jaxx DeJean, OABCIG
- Tight End: Brayden Hoben, Grand View Christian
- Offensive Lineman: Nate Brenneman, Boyden-Hull/Rock Valley
- Offensive Lineman: Reid Steger, Kuemper Catholic
- Offensive Lineman: Hayden Shannon, PCM
- Offensive Lineman: Mason Campbell, Cherokee
- Offensive Lineman: Alec Machin, Osage
- Kicker: Henry Lounsbury, Van Meter
- Utility: Jaxon Paulsrud, Cherokee
Defense
- Defensive Lineman: Ayden Antonelli, Anamosa
- Defensive Lineman: Keaton Mennen, Van Meter
- Defensive Lineman: Lucas Diehl, Kuemper Catholic
- Defensive Lineman: Kane Mahler-Moreno
- Linebacker: Christian Williams, Van Meter
- Linebacker: Brayton Alford, Kuemper Catholic
- Linebacker: Kaden Kos, Mid-Prairie
- Defensive Back: Talan Fuson, Woodward-Granger
- Defensive Back: Chase Wagaman, PCM
- Defensive Back: Quinn Street, Osage
- Defensive Back: Gabe Brisker, Wilton
- Punter: Jeptha Raymond, Central Lyon/George-Little Rock
- Utility: Brady Harr, Hampton-Dumont/CAL
Class 1A
Offense
- Quarterback: Kyle Tracy, Iowa City Regina
- Running Back: Evan Hildring, West Lyon
- Running Back: Savion Miller, Iowa City Regina
- Wide Receiver: Sam Benson, South Hardin
- Wide Receiver: Kinnick Geers, West Marshall
- Wide Receiver: Zach Nelson, Tri-Center
- Tight End: Tate Wallace, Iowa City Regina
- Offensive Lineman: Noah Horner, Iowa City Regina
- Offensive Lineman: Micah Van Beek, West Lyon
- Offensive Lineman: Ryder Slifer, Grundy Center
- Offensive Lineman: Preston Dolash, South Hardin
- Offensive Lineman: Maverick Kalb, Treynor
- Kicker: Aiden Betts, Grundy Center
- Utility: Judd Jirovsky, Grund Center
Defense
- Defensive Lineman: Ben Meyer, West Lyon
- Defensive Lineman: Will Litton, Iowa City Regina
- Defensive Lineman: Ryan Wirtz, Emmetsburg
- Defensive Lineman: Manning Pfantz, South Hardin
- Linebacker: Huxley Lingenfelter, Clarion-Goldfield/Dows
- Linebacker: Luke Hamilton, Iowa City Regina
- Linebacker: Pete Lebo, Grundy Center
- Defensive Back: Drew Greve, Iowa City Regina
- Defensive Back: Jordan Meyer, West Lyon
- Defensive Back: Eli Wegmann, Grundy Center
- Defensive Back: Jake Balavnz, South Hardin
- Punter: Peyton Welch, South Hardin
- Returner: River Kramer, West Lyon
- Utility: Braylon Bingham, Pleasantville
Class A
Offense
- Quarterback: Eli Harpenau, MMCRU
- Running Back: Korben Michels, Saint Ansgar
- Running Back: Hunter Curley, Wapsie Valley
- Wide Receiver: Michael Schmillen, MMCRU
- Wide Receiver: Braden Dougherty, Belmond-Klemme
- Wide Receiver: Jack Bowlin, Lynnville-Sully
- Tight End: Gavin Gerritson, West Sioux
- Offensive Lineman: Brayden Dunn, MMCRU
- Offensive Lineman: Luke Riordan, Wapsie Valley
- Offensive Lineman: Brennan Tunink, ACGC
- Offensive Lineman: Adyn Bissen, Saint Ansgar
- Offensive Lineman: Ben Squires, Lynnville-Sully
- Kicker: Jonathan Flores-Topte, West Sioux
- Utility: Jaxon Gordon, Riverside
Defense
- Defensive Lineman: Brody Bremer, Woodbury Central
- Defensive Lineman: Derek Hemann, Saint Ansgar
- Defensive Lineman: Wyatt Stalzer, East Marshall
- Defensive Lineman: Jack Gericke, North Linn
- Linebacker: Joe Clevenger, Saint Ansgar
- Linebacker: John Schmillen, MMCRU
- Linebacker: Cadyn Dana, Wapsie Valley
- Defensive Back: Jackson Ruggles, Mount Ayr
- Defensive Back: Brady Wall, Maquoketa Valley
- Defensive Back: Connor Mullenbach, Saint Ansgar
- Defensive Back: Wyatt Alesch, MMCRU
- Punter: Anthony Harrington, Midland
- Returner: Landen Moulds, Wapsie Valley
- Utility: Beau Burns, BGM
Eight-Player
Offense
- Quarterback: Tate Foertsch, Bishop Garrigan
- Running Back: Treyvon Herron, Gladbrook-Reinbeck
- Running Back: Jamison Ewing, Southeast Warren
- Wide Receiver: Landon Blum, Woodbine
- Wide Receiver: Jaxson Schnell, GTRA
- Wide Receiver: Callan Messerich, Easton Valley
- Tight End: Weston Rosenmeyer, Bishop Garrigan
- Offensive Lineman: Carter Schwab, Bishop Garrigan
- Offensive Lineman: Jax Pryor, Woodbine
- Offensive Lineman: Sullivan McClain, Audubon
- Offensive Lineman: Mason Hoyt, Iowa Valley
- Offensive Lineman: Gavin Blakesley, Gladbrook-Reinbeck
- Kicker: Kase Coleman, Bedford
- Utility: Nolan Kriegel, Iowa Valley
Defense
- Defensive Lineman: Kaiser Bovy, Don Bosco
- Defensive Lineman: Lucas Olsen, Woodbine
- Defensive Lineman: Cael Dop, Southeast Warren
- Defensive Lineman: Kael Blohm, Gladbrook-Reinbeck
- Linebacker: Ethan Marso, Bishop Garrigan
- Linebacker: Ashton Nally, Bedford
- Linebacker: JW Linkenhoker, Fremont-Mills
- Defensive Back: Cal Pryor, Woodbine
- Defensive Back: Aiden Kjergaard, Audubon
- Defensive Back: Brady Boulton Montezuma
- Defensive Back: Hudson Clark, Gladbrook-Reinbeck
- Punter: Drake Puls, West Central
- Returner: Grant Galles, St. Edmond
- Utility: Jax Steger, Edgewood-Colesburg
