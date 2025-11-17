High School

Kansas High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (KSHSAA) - November 17, 2025

 Get every bracket and matchup in the 2025 Kansas high school football playoffs

Brady Twombly

The 2025 Kansas high school football playoffs continue Friday, November 21 with 18 games in the Sub-State Round.

High School On SI has brackets for every classification and division in the Kansas high school playoffs. The championship games will begin on November 28th.

Class 6-Player Bracket (select to view bracket)

Sub-State Round

No. 8 Tescott vs. No. 4 Cunningham

No. 2 South Barber vs. No. 3 Weskan

Class 8-Player DI Bracket

Sub-State Round

No. 8 Sylvan-Lucas vs. No. 3 Lincoln

No. 1 South Central vs. No. 3 Hill City

Class 8-Player DII Bracket

Sub-State Round

No. 5 Axtell vs. No. 2 Hanover

No. 4 Victoria vs. No. 7 Hodgeman County

Class 1A Bracket

Sub-State Round

No. 4E Rossville vs. No. 2E Jackson Heights

No. 2W Smith Center vs. No. 1W Sterling

Class 2A Bracket

Sub-State Round

No. 6E Osage City vs. No. 1E Nemaha Central

No. 2W Hoisington vs. No. 1W Southeast of Saline

Class 3A Bracket

Sub-State Round

No. 2E Santa Fe Trail vs. No. 1E Hayden

No. 2W Rock Creek vs. No. 1W Andale

Class 4A Bracket

Sub-State Round

No. 2E Labette County vs. No. 13E Bishop Miege

No. 3W Wamego vs. No. 1W Kapaun Mt. Carmel

Class 5A Bracket

Sub-State Round

No. 6E St. James Academy vs. No. 1E Basehor-Linwood

No. 2W Central vs. No. 1W Great Bend

Class 6A Bracket

Sub-State Round

No. 2E Gardner-Edgerton vs. No. 4E Northwest

No. 6W Derby vs. No. 4W Manhattan

