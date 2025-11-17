Kansas High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (KSHSAA) - November 17, 2025
The 2025 Kansas high school football playoffs continue Friday, November 21 with 18 games in the Sub-State Round.
High School On SI has brackets for every classification and division in the Kansas high school playoffs. The championship games will begin on November 28th.
Kansas High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (KSHSAA) - November 17, 2025
Class 6-Player Bracket (select to view bracket)
Sub-State Round
No. 8 Tescott vs. No. 4 Cunningham
No. 2 South Barber vs. No. 3 Weskan
Class 8-Player DI Bracket
Sub-State Round
No. 8 Sylvan-Lucas vs. No. 3 Lincoln
No. 1 South Central vs. No. 3 Hill City
Class 8-Player DII Bracket
Sub-State Round
No. 5 Axtell vs. No. 2 Hanover
No. 4 Victoria vs. No. 7 Hodgeman County
Class 1A Bracket
Sub-State Round
No. 4E Rossville vs. No. 2E Jackson Heights
No. 2W Smith Center vs. No. 1W Sterling
Class 2A Bracket
Sub-State Round
No. 6E Osage City vs. No. 1E Nemaha Central
No. 2W Hoisington vs. No. 1W Southeast of Saline
Class 3A Bracket
Sub-State Round
No. 2E Santa Fe Trail vs. No. 1E Hayden
No. 2W Rock Creek vs. No. 1W Andale
Class 4A Bracket
Sub-State Round
No. 2E Labette County vs. No. 13E Bishop Miege
No. 3W Wamego vs. No. 1W Kapaun Mt. Carmel
Class 5A Bracket
Sub-State Round
No. 6E St. James Academy vs. No. 1E Basehor-Linwood
No. 2W Central vs. No. 1W Great Bend
Class 6A Bracket
Sub-State Round
No. 2E Gardner-Edgerton vs. No. 4E Northwest
No. 6W Derby vs. No. 4W Manhattan