Minnesota (MSHSL) High School Girls Hockey 2026 State Tournament Brackets, Matchups, Schedule
The 2026 Minnesota high school girls hockey state tournament begins on Wednesday, February 18 at Grand Casino Arena.
High School On SI has brackets and matchups throughout the state tournament.
Class 1A Bracket (select to view full bracket details)
No. 1 Warroad vs. No. 8 Luverne - 2/18 - 11 a.m.
No. 4 Dodge County vs. No. 5 Proctor - 2/18 - 1 p.m.
No. 2 Breck vs. No. 7 Saint Cloud - 2/18 - 6 p.m.
No. 3 Blake vs. No. 6 Mankato East - 2/18 - 8 p.m.
Class 2A Bracket (select to view full bracket details)
No. 1 Hill-Murray vs. No. 8 Lakeville North - 2/19 - 11 a.m.
No. 4 Edina vs. No. 5 Bemidji - 2/19 - 1 p.m.
No. 2 Centennial vs. No. 7 Farmington - 2/19 - 6 p.m.
No. 3 Holy Family Catholic vs. No. 6 Andover - 2/19 - 8 p.m.
