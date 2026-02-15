High School

Minnesota (MSHSL) High School Girls Hockey 2026 State Tournament Brackets, Matchups, Schedule

See each bracket and matchup in the quarterfinals of the 2026 MSHSL girls hocket state tournament

Hill-Murray faces Lakeville North in the 2026 Minnesota high school girls hockey Class 2A quarterfinals.
The 2026 Minnesota high school girls hockey state tournament begins on Wednesday, February 18 at Grand Casino Arena.

High School On SI has brackets and matchups throughout the state tournament.

Class 1A Bracket (select to view full bracket details)

No. 1 Warroad vs. No. 8 Luverne - 2/18 - 11 a.m.

No. 4 Dodge County vs. No. 5 Proctor - 2/18 - 1 p.m.

No. 2 Breck vs. No. 7 Saint Cloud - 2/18 - 6 p.m.

No. 3 Blake vs. No. 6 Mankato East - 2/18 - 8 p.m.

Class 2A Bracket (select to view full bracket details)

No. 1 Hill-Murray vs. No. 8 Lakeville North - 2/19 - 11 a.m.

No. 4 Edina vs. No. 5 Bemidji - 2/19 - 1 p.m.

No. 2 Centennial vs. No. 7 Farmington - 2/19 - 6 p.m.

No. 3 Holy Family Catholic vs. No. 6 Andover - 2/19 - 8 p.m.

