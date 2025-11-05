Kentucky (KHSAA) High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule - November 4, 2025
The 2025 Kentucky high school football playoffs begin on Friday, November 7.
High School On SI has brackets for every Class in the KHSAA high school football playoffs.
The KHSAA playoffs culminate with the state championships on December 6.
2025 Kentucky (KHSAA) Class 1A Football Bracket (select to view full bracket details)
Russellville vs. Holy Cross — 11/07 at 7:00 p.m. ET
Kentucky Country Day vs. Caverna — 11/07 at 7:30 p.m. ET
Campbellsville — BYE
Fulton County vs. Bethlehem — 11/07 at 7:00 p.m. ET
Newport Central Catholic vs. Trimble County — 11/07 at 7:00 p.m. ET
Bishop Brossart vs. Bellevue — 11/07 at 7:00 p.m. ET
Holy Cross vs. Dayton — 11/07 at 7:00 p.m. ET
Newport vs. Ludlow — 11/07 at 7:00 p.m. ET
Sayre vs. Fairview — 11/07 at 7:00 p.m. ET
Paris — BYE
Raceland — BYE
Eminence vs. Nicholas County — 11/07 at 7:30 p.m. ET
Middlesboro vs. Harlan — 11/07 at 7:00 p.m. ET
Hazard vs. Pineville — 11/07 at 7:00 p.m. ET
Pikeville vs. Lynn Camp — 11/07 at 7:30 p.m. ET
Williamsburg vs. Paintsville — 11/07 at 7:00 p.m. ET
2025 Kentucky (KHSAA) Class 2A Football Bracket
Mayfield — BYE
Hancock County vs. Caldwell County — 11/07 at 7:00 p.m. ET
Owensboro Catholic vs. Fort Campbell — 11/07 at 7:00 p.m. ET
Crittenden County vs. McLean County — 11/07 at 7:00 p.m. ET
Somerset vs. Washington County — 11/07 at 7:30 p.m. ET
Danville vs. Green County — 11/07 at 8:00 p.m. ET
Lexington Christian vs. Metcalfe County — 11/07 at 7:00 p.m. ET
Monroe County vs. W.E.B. DuBois Academy — 11/07 at 7:00 p.m. ET
Beechwood — BYE
Morgan County vs. Walton-Verona — 11/07 at 7:00 p.m. ET
Breathitt County vs. St. Henry — 11/07 at 7:00 p.m. ET
Bracken County vs. West Carter — 11/07 at 7:30 p.m. ET
Prestonsburg vs. East Ridge — 11/07 at 7:00 p.m. ET
Shelby Valley vs. Knott County Central — 11/07 at 7:00 p.m. ET
Belfry vs. Leslie County — 11/07 at 7:30 p.m. ET
Martin County High School vs. Betsy Layne — 11/07 at 7:00 p.m. ET
2025 Kentucky (KHSAA) Class 3A Football Bracket
Murray vs. Adair County - 11/07 7:00 p.m. ET
Hart County vs. Hopkins County Central - 11/07 7:00 p.m. ET
Glasgow vs. Webster County - 11/07 7:00 p.m. ET
Union County vs. Larue County - 11/07 7:00 p.m. ET
Christian Academy-Louisville vs. Mercer County - 11/07 7:00 p.m. ET
Garrard County vs. DeSales - 11/07 7:30 p.m. ET
Lexington Catholic vs. Western - 11/07 7:00 p.m. ET
Central vs. Bardstown - 11/07 7:00 p.m. ET
Lloyd Memorial vs. Bath County - 11/07 7:00 p.m. ET
East Carter vs. Henry County - 11/07 7:00 p.m. ET
Russell vs. Carroll County - 11/07 7:30 p.m. ET
Bourbon County vs. Fleming County - 11/07 7:30 p.m. ET
Bell County vs. Powell County - 11/07 7:00 p.m. ET
Letcher County Central vs. Knox Central - 11/07 7:00 p.m. ET
Lawrence County vs. McCreary Central - 11/07 7:00 p.m. ET
Rockcastle County vs. Estill County - 11/07 7:00 p.m. ET
2025 Kentucky (KHSAA) Class 4A Football Bracket
Paducah Tilghman vs. Taylor County - 11/07 7:00 p.m. ET
John Hardin vs. Franklin-Simpson - 11/07 7:00 p.m. ET
Elizabethtown vs. Calloway County - 11/07 7:30 p.m. ET
Logan County vs. Marion County - 11/07 7:00 p.m. ET
North Oldham vs. Grant County - 11/07 7:00 p.m. ET
Spencer County vs. Breckinridge County - 11/07 7:30 p.m. ET
Franklin County vs. Waggener - 11/07 7:00 p.m. ET
Valley vs. Western Hills - 11/07 7:00 p.m. ET
Highlands vs. Greenup County - 11/07 7:00 p.m. ET
Ashland Blazer vs. Mason County - 11/07 7:30 p.m. ET
Johnson Central vs. Harrison County - 11/07 7:00 p.m. ET
Covington Catholic vs. Boyd County - 11/07 7:30 p.m. ET
Boyle County vs. Whitley County - 11/07 7:00 p.m. ET
Harlan County vs. Wayne County - 11/07 7:00 p.m. ET
Corbin vs. Russell County - 11/07 7:30 p.m. ET
Lincoln County vs. Perry County Central - 11/07 7:30 p.m. ET
2025 Kentucky (KHSAA) Class 5A Football Bracket
Owensboro vs. Grayson County - 11/07 7:00 p.m. ET
Greenwood vs. Madisonville-North Hopkins - 11/07 7:00 p.m. ET
Bowling Green vs. Graves County - 11/07 7:00 p.m. ET
Apollo vs. Barren County - 11/07 7:00 p.m. ET
Atherton vs. North Bullitt - 11/07 7:00 p.m. ET
Jeffersontown vs. Seneca - 11/07 7:00 p.m. ET
Fairdale vs. Iroquois - 11/07 7:00 p.m. ET
Butler vs. Bullitt Central - 11/07 7:00 p.m. ET
Cooper vs. South Oldham - 11/07 7:30 p.m. ET
Scott County vs. Conner - 11/07 7:30 p.m. ET
Woodford County vs. Boone County - 11/07 7:00 p.m. ET
Dixie Heights vs. Collins - 11/07 7:30 p.m. ET
West Jessamine vs. Southwestern - 11/08 7:00 p.m. ET
North Laurel vs. Madison Southern - 11/07 7:00 p.m. ET
Pulaski County vs. East Jessamine - 11/07 7:00 p.m. ET
Montgomery County vs. South Laurel - 11/07 7:30 p.m. ET
2025 Kentucky (KHSAA) Class 6A Football Bracket
McCracken County vs. Central Hardin - 11/07 7:00 p.m. ET
Meade County vs. Henderson County - 11/07 7:00 p.m. ET
South Warren — BYE
Hopkinsville vs. Daviess County - 11/07 7:00 p.m. ET
St. Xavier vs. Southern - 11/07 7:00 p.m. ET
Bullitt East vs. North Hardin - 11/07 7:30 p.m. ET
Male vs. Pleasure Ridge Park - 11/07 7:00 p.m. ET
DuPont Manual vs. Fern Creek - 11/07 7:30 p.m. ET
Trinity vs. Great Crossing - 11/07 7:30 p.m. ET
Simon Kenton vs. Oldham County - 11/07 7:30 p.m. ET
Ryle vs. Eastern - 11/07 7:00 p.m. ET
Ballard vs. Campbell County - 11/07 7:30 p.m. ET
Tates Creek vs. George Rogers Clark - 11/08 7:00 p.m. ET
Madison Central vs. Paul Laurence Dunbar - 11/07 7:00 p.m. ET
Frederick Douglass vs. Henry Clay - 11/07 7:00 p.m. ET
Lafayette vs. Bryan Station - 11/07 7:00 p.m. ET
