High School

Louisiana high school football final scores, results — November 7, 2025

See every final score from this week of Louisiana high school football

CJ Vafiadis

Alexandria takes on Edna Karr in the LHSAA Div I State Football Championship game in the Caesars Superdome in New Orleans, LA. Saturday, Dec. 14, 2024.
Alexandria takes on Edna Karr in the LHSAA Div I State Football Championship game in the Caesars Superdome in New Orleans, LA. Saturday, Dec. 14, 2024. / SCOTT CLAUSE/USA TODAY Network / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

The 2025 Louisiana high school football season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from this weekend.

Louisiana High School Football Scores, Results & Live Updates (LHSAA) - November 7, 2025

Louisiana high school football final scores, results — November 7, 2025

A.J. Ellender 31, Morgan City 6

Acadiana 21, Carencro 14

Albany 46, Bogalusa 28

Ascension Catholic 54, East Iberville 16

Ascension Christian 25, North Iberville 24

Assumption 14, South Terrebonne 16

Barbe 70, Sam Houston 49

Beekman 86, Madison 58

Belaire 30, Baker 7

Belle Chasse 55, Kenner Discovery 0

Bonnabel 35, Riverdale 12

Bourgeois 38, East St. John 20

Breaux Bridge 22, Livonia 19

Brother Martin 31, Holy Cross 3

Brusly 6, Istrouma 0

Caldwell Parish 47, Vidalia 0

Calvary Baptist Academy 51, North Caddo 6

Carver Collegiate Academy 36, Fredrick Douglass 14

Catholic - N.I. 42, Houma Christian 8

Central 48, Scotlandville 7

Church Point 49, Ville Platte 6

Covenant Christian Academy 49, Central Catholic 6

Covington 14, St. Paul's 34

De La Salle 49, Livingston Collegiate Academy 23

Delta Charter 32, St. Frederick 29

Denham Springs 54, St. Amant 26

Destrehan 49, Thibodaux 26

East Ascension 35, Walker 20

East Feliciana 58, Northeast 14

Episcopal 48, Capitol 0

Erath 40, Abbeville 12

Eunice 64, Washington-Marion 50

Evangel Christian Academy 55, Parkway 27

Ferriday 46, Rayville 6

Franklin 22, Delcambre 14

Franklin Parish 61, Tioga 22

Franklinton 41, Archbishop Hannan 17

Green Oaks 58, Magnolia 6

Gueydan 28, Highland Baptist Christian 10

Hammond 35, Ponchatoula 28

Haughton 58, St. Louis Catholic 34

Haynesville 47, Glenbrook 0

Homer 49, D'Arbonne Woods 42

Jeanerette 60, Hanson Memorial 0

Jena 52, Buckeye 0

Jennings 27, Westlake 6

Jewel Sumner 21, Amite 7

John Ehret 27, West Jefferson 0

Jonesboro-Hodge 30, Cedar Creek 0

Kaplan 28, St. Martinville 20

Kentwood 44, Central Private 14

Kinder 48, Avoyelles 6

Lafayette 41, Sulphur 14

Lafayette Christian Academy 13, Lake Arthur 0

Lafayette Renaissance Charter Academy 25, Ascension Episcopal 24

Leesville 56, LaGrange 24

Liberty 30, Woodlawn-B.R. 21

Lincoln Prep 51, Arcadia 28

Loreauville 15, West St. Mary 14

Loyola College Prep 28, Northwood 27

Lutcher 42, South Lafourche 3

Mamou 58, Pine Prairie 0

Mandeville 42, Fontainebleau 20

Mansfield 28, Many 10

McDonogh 35 56, Eleanor McMain 18

Metairie Park Country Day 42, Collegiate Academy 0

Minden 42, Southwood 0

Natchitoches Central 27, Benton 13

Neville 31, Alexandria 14

Newman 28, South Plaquemines 0

North Webster 31, Bastrop 0

Northlake Christian 57, Independence 15

Northwest 45, Iota 14

Patterson 28, Donaldsonville 19

Pickering 15, Plain Dealing 6

Pine 48, Springfield 12

Rayne 42, Crowley 27

Red River 54, Oakdale 18

Richwood 36, Carroll 14

Ringgold 40, Bolton 0

Riverside Academy 1, Crescent City Christian 0

Rosepine 40, East Beauregard 34

Ruston 49, West Monroe 44

Sacred Heart 42, Berchmans Academy 6

Salmen 28, Chalmette 24

Slidell 42, Northshore 3

Southside 65, New Iberia 7

St. Augustine 55, John Curtis Christian 28

St. Charles Catholic 24, Archbishop Shaw 0

St. Helena College and Career Academy 34, Pope John Paul II 24

St. James 63, Berwick 0

St. John 35, White Castle 6

St. Martin's Episcopal 46, Varnado 28

St. Mary's 58, Lakeview 0

St. Michael 52, McKinley 0

St. Paul's 34, Covington 14

St. Thomas More 55, North Vermilion 7

Terrebonne 52, Central Lafourche 25

Teurlings Catholic 36, Northside 6

The Willow School 12, Abramson 8

University Lab 42, Port Allen 6

Vinton 21, DeQuincy 17

Washington 40, Woodlawn-Shreveport 14

West Feliciana 48, Tara 0

West St. John 46, Centerville 0

Westminster Christian Academy - Lafayette 20, Vermilion Catholic 19

Winnfield 20, Lakeside 6

Wossman 29, Peabody 20

Young Audiences Charter 36, Patrick Taylor Science & Tech Academy 0

Create an account to get alerts for your favorite teams!

Get even closer to the action by creating a free account. Follow your favorite teams and get score updates, breaking news and alerts when new photo galleries are available. Sign up for free here.

More Football Coverage from High School On SI

feed

Published
CJ Vafiadis
CJ VAFIADIS

CJ Vafiadis is the Marketing Director at SBLive Sports, bringing over 10 years of experience in sports marketing and team operations. His career began courtside as a student manager for the University of San Diego men’s basketball team, followed by a role as a graduate assistant with the University of Arizona basketball program. CJ’s background in both collegiate athletics and media has shaped his passion for connecting communities through high school sports coverage and innovative marketing strategies.

Home/Louisiana