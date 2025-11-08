Louisiana high school football final scores, results — November 7, 2025
The 2025 Louisiana high school football season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from this weekend.
Louisiana high school football final scores, results — November 7, 2025
A.J. Ellender 31, Morgan City 6
Acadiana 21, Carencro 14
Albany 46, Bogalusa 28
Ascension Catholic 54, East Iberville 16
Ascension Christian 25, North Iberville 24
Assumption 14, South Terrebonne 16
Barbe 70, Sam Houston 49
Beekman 86, Madison 58
Belaire 30, Baker 7
Belle Chasse 55, Kenner Discovery 0
Bonnabel 35, Riverdale 12
Bourgeois 38, East St. John 20
Breaux Bridge 22, Livonia 19
Brother Martin 31, Holy Cross 3
Brusly 6, Istrouma 0
Caldwell Parish 47, Vidalia 0
Calvary Baptist Academy 51, North Caddo 6
Carver Collegiate Academy 36, Fredrick Douglass 14
Catholic - N.I. 42, Houma Christian 8
Central 48, Scotlandville 7
Church Point 49, Ville Platte 6
Covenant Christian Academy 49, Central Catholic 6
Covington 14, St. Paul's 34
De La Salle 49, Livingston Collegiate Academy 23
Delta Charter 32, St. Frederick 29
Denham Springs 54, St. Amant 26
Destrehan 49, Thibodaux 26
East Ascension 35, Walker 20
East Feliciana 58, Northeast 14
Episcopal 48, Capitol 0
Erath 40, Abbeville 12
Eunice 64, Washington-Marion 50
Evangel Christian Academy 55, Parkway 27
Ferriday 46, Rayville 6
Franklin 22, Delcambre 14
Franklin Parish 61, Tioga 22
Franklinton 41, Archbishop Hannan 17
Green Oaks 58, Magnolia 6
Gueydan 28, Highland Baptist Christian 10
Hammond 35, Ponchatoula 28
Haughton 58, St. Louis Catholic 34
Haynesville 47, Glenbrook 0
Homer 49, D'Arbonne Woods 42
Jeanerette 60, Hanson Memorial 0
Jena 52, Buckeye 0
Jennings 27, Westlake 6
Jewel Sumner 21, Amite 7
John Ehret 27, West Jefferson 0
Jonesboro-Hodge 30, Cedar Creek 0
Kaplan 28, St. Martinville 20
Kentwood 44, Central Private 14
Kinder 48, Avoyelles 6
Lafayette 41, Sulphur 14
Lafayette Christian Academy 13, Lake Arthur 0
Lafayette Renaissance Charter Academy 25, Ascension Episcopal 24
Leesville 56, LaGrange 24
Liberty 30, Woodlawn-B.R. 21
Lincoln Prep 51, Arcadia 28
Loreauville 15, West St. Mary 14
Loyola College Prep 28, Northwood 27
Lutcher 42, South Lafourche 3
Mamou 58, Pine Prairie 0
Mandeville 42, Fontainebleau 20
Mansfield 28, Many 10
McDonogh 35 56, Eleanor McMain 18
Metairie Park Country Day 42, Collegiate Academy 0
Minden 42, Southwood 0
Natchitoches Central 27, Benton 13
Neville 31, Alexandria 14
Newman 28, South Plaquemines 0
North Webster 31, Bastrop 0
Northlake Christian 57, Independence 15
Northwest 45, Iota 14
Patterson 28, Donaldsonville 19
Pickering 15, Plain Dealing 6
Pine 48, Springfield 12
Rayne 42, Crowley 27
Red River 54, Oakdale 18
Richwood 36, Carroll 14
Ringgold 40, Bolton 0
Riverside Academy 1, Crescent City Christian 0
Rosepine 40, East Beauregard 34
Ruston 49, West Monroe 44
Sacred Heart 42, Berchmans Academy 6
Salmen 28, Chalmette 24
Slidell 42, Northshore 3
Southside 65, New Iberia 7
St. Augustine 55, John Curtis Christian 28
St. Charles Catholic 24, Archbishop Shaw 0
St. Helena College and Career Academy 34, Pope John Paul II 24
St. James 63, Berwick 0
St. John 35, White Castle 6
St. Martin's Episcopal 46, Varnado 28
St. Mary's 58, Lakeview 0
St. Michael 52, McKinley 0
St. Paul's 34, Covington 14
St. Thomas More 55, North Vermilion 7
Terrebonne 52, Central Lafourche 25
Teurlings Catholic 36, Northside 6
The Willow School 12, Abramson 8
University Lab 42, Port Allen 6
Vinton 21, DeQuincy 17
Washington 40, Woodlawn-Shreveport 14
West Feliciana 48, Tara 0
West St. John 46, Centerville 0
Westminster Christian Academy - Lafayette 20, Vermilion Catholic 19
Winnfield 20, Lakeside 6
Wossman 29, Peabody 20
Young Audiences Charter 36, Patrick Taylor Science & Tech Academy 0
