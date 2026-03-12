Minnesota High School Boys Basketball 2026 Section Tournament Brackets, Matchups - March 12
The Minnesota high school boys basketball playoffs are underway, and High School On SI has brackets for all 48 sections.
Minnesota High School Boys Basketball 2026 Section Tournament Brackets
CLASS 1A BRACKETS
Section 1A (select to view full bracket details)
Championship
No. 1 Southland vs. No. 3 Lewiston-Altura - 03/12
Championship
Janesville-Waldorf-Pemberton 75, Nicollett 58
Championship
No. 1N Central Minnesota Christian vs. No. 1S Hills-Beaver Creek - 03/12
Championship
No. 1 Liberty Classical Academy vs. No. 2 Heritage Christian Academy - 3/13
Championship
No. 2E Upsala vs. No. 1W Nevis - 3/13
Championship
Henning vs. Park Christian - 3/13
Championship
No. 1 1 Cherry vs No. 2 Mountain Iron-Buhl - 03/13
Championship
No. 3 Stephen-Argyle Central vs. No. 2 Red Lake County
CLASS 2A BRACKETS
Championship
No. 1 Goodhue vs. No. 6 Caledonia - 03/12
Championship
No. 3 Weseca 75, No. 1 Belle Plaine 64
Championship
No. 1N Morris Area/Chokio-Alberta vs. No. 2S Jackson County Central - 03/12
Championship
No. 1 Minnehaha Academy vs. No. 2 St. Croix Lutheran - 3/13
Championship
No. 9 Blake vs. No. 3 Maranatha Christian Academy - 3/13
Championship
No. 1 Albany vs. No. 6 Melrose Area
Championship
Pequot Lakes vs. Pierz
Championship
No. 4 Perham vs. No. 2 Staples-Motley - 3/13
CLASS 3A BRACKETS
Championship
No. 1 Northfield vs. No. 2 Austin - 03/12
Championship
No. 1 Mankato East vs. No. 3 St. Peter - 03/12
Championship
No. 1 Minneapolis South vs. No. 2 South St. Paul - 03/12
Championship
No. 1 De La Salle vs. No. 2 Mahtomedi - TBD
Championship
No. 1 Totino-Grace vs. No. 2 Becker - 03/12
Championship
No. 1 Richfield vs. No. 2 Orono - 03/12
Championship
No. 1 Grand Rapids vs. No. 3 Hibbing - 03/12
Championship
No. 1 Sartell-St. Stephen vs. No. 6 Fergus Falls - 03/12
CLASS 4A BRACKETS
Championship
No. 1 Lakeville South vs. No. 2 Farmington - 03/12
Championship
No. 1 Prior Lake vs. No. 2 Chaska - 3/13
Championship
No. 1 Eagan vs. No. 3 Apple Valley - 3/12
Championship
No. 1 Tartan vs. No. 3 Cretin-Derham Hall
Championship
No. 1 Maple Grove vs. No. 2 Osseo - 3/13
Championship
No. 1 Wayzata vs. No. 2 Hopkins - 3/13
Championship
No. 1 Blaine vs. No. 2 Andover - 3/12
Championship
No. 1 Alexandria vs. No. 3 Elk River - 3/12
