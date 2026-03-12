High School

Minnesota High School Boys Basketball 2026 Section Tournament Brackets, Matchups - March 12

See the matchups for the final week of the Minnesota high school boys basketball section playoffs
Jack Butler|
Arianna Grainey

The Minnesota high school boys basketball playoffs are underway, and High School On SI has brackets for all 48 sections.

Select the bracket to view scores, matchups and schedules.

Minnesota High School Boys Basketball 2026 Section Tournament Brackets

CLASS 1A BRACKETS

Section 1A (select to view full bracket details)

Championship

No. 1 Southland vs. No. 3 Lewiston-Altura - 03/12

Section 2A

Championship

Janesville-Waldorf-Pemberton 75, Nicollett 58

Section 3A

Championship

No. 1N Central Minnesota Christian vs. No. 1S Hills-Beaver Creek - 03/12

Section 4A

Championship

No. 1 Liberty Classical Academy vs. No. 2 Heritage Christian Academy - 3/13

Section 5A

Championship

No. 2E Upsala vs. No. 1W Nevis - 3/13

Section 6A

Championship

Henning vs. Park Christian - 3/13

Section 7A

Championship

No. 1 1 Cherry vs No. 2 Mountain Iron-Buhl - 03/13

Section 8A

Championship

No. 3 Stephen-Argyle Central vs. No. 2 Red Lake County

CLASS 2A BRACKETS

Section 1AA

Championship

No. 1 Goodhue vs. No. 6 Caledonia - 03/12

Section 2AA

Championship

No. 3 Weseca 75, No. 1 Belle Plaine 64

Section 3AA

Championship

No. 1N Morris Area/Chokio-Alberta vs. No. 2S Jackson County Central - 03/12

Section 4AA

Championship

No. 1 Minnehaha Academy vs. No. 2 St. Croix Lutheran - 3/13

Section 5AA

Championship

No. 9 Blake vs. No. 3 Maranatha Christian Academy - 3/13

Section 6AA

Championship

No. 1 Albany vs. No. 6 Melrose Area

Section 7AA

Championship

Pequot Lakes vs. Pierz

Section 8AA

Championship

No. 4 Perham vs. No. 2 Staples-Motley - 3/13

CLASS 3A BRACKETS

Section 1AAA

Championship

No. 1 Northfield vs. No. 2 Austin - 03/12

Section 2AAA

Championship

No. 1 Mankato East vs. No. 3 St. Peter - 03/12

Section 3AAA

Championship

No. 1 Minneapolis South vs. No. 2 South St. Paul - 03/12

Section 4AAA

Championship

No. 1 De La Salle vs. No. 2 Mahtomedi - TBD

Section 5AAA

Championship

No. 1 Totino-Grace vs. No. 2 Becker - 03/12

Section 6AAA

Championship

No. 1 Richfield vs. No. 2 Orono - 03/12

Section 7AAA

Championship

No. 1 Grand Rapids vs. No. 3 Hibbing - 03/12

Section 8AAA

Championship

No. 1 Sartell-St. Stephen vs. No. 6 Fergus Falls - 03/12

CLASS 4A BRACKETS

Section 1AAAA

Championship

No. 1 Lakeville South vs. No. 2 Farmington - 03/12

Section 2AAAA

Championship

No. 1 Prior Lake vs. No. 2 Chaska - 3/13

Section 3AAAA

Championship

No. 1 Eagan vs. No. 3 Apple Valley - 3/12

Section 4AAAA

Championship

No. 1 Tartan vs. No. 3 Cretin-Derham Hall

Section 5AAAA

Championship

No. 1 Maple Grove vs. No. 2 Osseo - 3/13

Section 6AAAA

Championship

No. 1 Wayzata vs. No. 2 Hopkins - 3/13

Section 7AAAA

Championship

No. 1 Blaine vs. No. 2 Andover - 3/12

Section 8AAAA

Championship

No. 1 Alexandria vs. No. 3 Elk River - 3/12

Published
Jack Butler
JACK BUTLER

Jack Butler is the Regional Editor of the Midwest for SBLive/High School on SI. Jack has covered high school sports in Oregon, Arizona and Minnesota.

