Mississippi High School Girls Basketball 2026 Playoff Brackets, Schedule (MHSAA) - February 17, 2026
The 2026 Mississippi high school girls basketball state championships continue on Tueday, February 17.
High School On SI has brackets for every classification in the Mississippi high school girls basketball playoffs. The playoffs culminate with the championship games on March 6.
Class 1A State Championships
2026 Mississippi (MHSAA) Class 1A Girls Basketball State Championship Bracket (select to view full bracket details)
First Round Matchups
Ashland at Wheeler - Monday, February 16, 6:00pm CST (Final: Wheeler 47, Ashland 11)
Calhoun City at Okolona - Monday, February 16, 6:00pm CST (Final: Okolona 60, Calhoun City 28)
Pine Grove at Blue Mountain - Monday, February 16, 6:00pm CST (Final: Blue Mountain 51, Pine Grove 48)
Smithville at West Tallahatchie - Monday, February 16, 6:00pm CST (Final: West Tallahatchie 32, Smithville 29)
Riverside at Sebastopol - Monday, February 16, 6:00pm CST (Final: Sebastopol 54, Riverside 31)
Taylorsville at Bogue Chitto - Monday, February 16, 5:30pm CST (Final: Bogue Chitto 56, Taylorsville 45)
Ethel at Simmons - Monday, February 16, 6:00pm CST (Final: Simmons 66, Ethel 29)
Mount Olive at Lumberton - Monday, February 16, 6:00pm CST (Final: Lumberton 51, Mount Olive 12)
Coffeeville at Ingomar - Tuesday, February 17, 6:00pm CST
Byers at Thrasher - Monday, February 16, 6:00pm CST (Final: Thrasher 51, Byers 45)
West Lowndes at Vardaman - Monday, February 16, 6:00pm CST (Final: Vardaman 42, West Lowndes 31)
Biggersville at Hickory Flat - Monday, February 16, 6:00pm CST (Final: Biggersville 67, Hickory Flat 43)
Stringer at West Lincoln - Monday, February 16, 6:00pm CST (Final: West Lincoln 60, Stringer 15)
South Delta at McAdams - Monday, February 16, 5:00pm CST (Final: McAdams 55, South Delta 30)
Mississippi School for the Deaf at Richton - Monday, February 16, 6:00pm CST (Final: Richton 12, Mississippi School for the Deaf 0)
Leake County at Shaw - Monday, February 16, 6:00pm CST (Final: Leake County 42, Shaw 33)
Second Round Matchups
Okolona at Wheeler - Friday, February 20, 6:00pm CST
West Tallahatchie at Blue Mountain - Friday, February 20, 6:00pm CST
Bogue Chitto at Sebastopol - Friday, February 20, 6:00pm CST
Lumberton at Simmons - Friday, February 20, 6:00pm CST
Thrasher at Ingomar/Coffeeville winner - Friday, February 20, 6:00pm CST
Biggersville at Vardaman - Friday, February 20, 6:00pm CST
McAdams at West Lincoln - Friday, February 20, 6:00pm CST
Leake County at Richton - Friday, February 20, 6:00pm CST
Class 2A State Championships
2026 Mississippi (MHSAA) Class 2A Girls Basketball State Championship Bracket
First Round Matchups
Bruce at Walnut - Monday, February 16, 6:00pm CST (Final: Walnut 73, Bruce 21)
Philadelphia at Charleston - Tuesday, February 17, 6:00pm CST
Hatley at East Union - Monday, February 16, 6:00pm CST (Final: East Union 68, Hatley 33)
J.Z. George at Velma Jackson - Monday, February 16, 6:00pm CST (Final: Velma Jackson 61, J.Z. George 23)
Mize at Newton - Monday, February 16, 6:00pm CST (Final: Newton 67, Mize 10)
Perry Central at Enterprise (Brookhaven) - Monday, February 16, 6:00pm CST (Final: Enterprise 29, Perry Central 27)
Pelahatchie at Heidelberg - Monday, February 16, 6:00pm CST (Final: Heidelberg 55, Pelahatchie 24)
Wesson at Collins - Monday, February 16, 6:00pm CST (Final: Collins 55, Wesson 36)
East Webster at North Side - Monday, February 16, 6:00pm CST (Final: North Side 41, East Webster 32)
Water Valley at New Site - Monday, February 16, 6:00pm CST (Final: New Site 85, Water Valley 36)
Leland at Kemper County - Tuesday, February 17, 6:00pm CST
Baldwyn at Myrtle - Monday, February 16, 6:00pm CST (Final: Baldwyn 48, Myrtle 40)
East Marion at Loyd Star - Tuesday, February 17, 6:00pm CST
Enterprise Clarke at Lake - Monday, February 16, 6:00pm CST (Final: Lake 41, Enterprise Clarke 34)
Wilkinson County at North Forrest - Tuesday, February 17, 6:00pm CST
Scott Central at Bay Springs - Monday, February 16, 6:00pm CST (Final: Scott Central 48, Bay Springs 46)
Second Round Matchups
Philadelphia/Charleston winner at Walnut - Friday, February 20, 6:00pm CST
Velma Jackson at East Union - Friday, February 20, 6:00pm CST
Enterprise (Brookhaven) at Newton - Friday, February 20, 6:00pm CST
Collins at Heidelberg - Friday, February 20, 6:00pm CST
New Site at North Side - Friday, February 20, 6:00pm CST
Baldwyn at Leland/Kemper County winner - Friday, February 20, 6:00pm CST
Lake at East Marion/Loyd Star winner - Friday, February 20, 6:00pm CST
Scott Central at Wilkinson County/North Forrest winner - Friday, February 20, 6:00pm CST
Class 3A State Championships
2026 Mississippi (MHSAA) Class 3A Girls Basketball State Championship Bracket
First Round Matchups
Coahoma County at Booneville - Monday, February 16, 6:00pm CST (Final: Booneville 57, Coahoma County 15)
Nettleton at Yazoo County - Monday, February 16, 6:00pm CST (Final: Yazoo County 47, Nettleton 21)
Alcorn Central at Independence - Monday, February 16, 6:00pm CST (Final: Independence 60, Alcorn Central 46)
Humphreys County at Noxubee County - Monday, February 16, 6:00pm CST (Final: Humphreys County 51, Noxubee County 29)
Seminary at Pisgah - Monday, February 16, 6:00pm CST (Final: Pisgah 61, Seminary 16)
Presbyterian Christian at Franklin County - Monday, February 16, 6:00pm CST (Final: Franklin County 44, Presbyterian Christian 41)
St. Andrew's Episcopal at Jefferson Davis County - Monday, February 16, 6:00pm CST (Final: Jefferson Davis County 51, St. Andrew's Episcopal 45)
Crystal Springs at St. Patrick - Monday, February 16, 6:00pm CST (Final: St. Patrick 43, Crystal Springs 34)
Aberdeen at Thomas E. Edwards - Monday, February 16, 6:00pm CST (Final: Thomas E. Edwards 59, Aberdeen 21)
North Panola at Belmont - Monday, February 16, 6:00pm CST (Final: Belmont 64, North Panola 38)
O'Bannon at Choctaw County - Monday, February 16, 6:00pm CST (Final: Choctaw County 48, O'Bannon 20)
Kossuth at Holly Springs - Monday, February 16, 6:00pm CST (Final: Kossuth 58, Holly Springs 55)
West Marion at Jefferson County - Monday, February 16, 6:00pm CST (Final: Jefferson County 53, West Marion 32)
McLaurin at Southeast Lauderdale - Monday, February 16, 6:00pm CST (Final: Southeast Lauderdale 46, McLaurin 12)
Hazlehurst at Our Lady Academy - Monday, February 16, 7:00pm CST (Final: Our Lady Academy 61, Hazlehurst 23)
Quitman at Magee - Monday, February 16, 6:00pm CST (Final: Quitman 64, Magee 24)
Second Round Matchups
Yazoo County at Booneville - Friday, February 20, 6:00pm CST
Humphreys County at Independence - Friday, February 20, 6:00pm CST
Franklin County at Pisgah - Friday, February 20, 6:00pm CST
St. Patrick at Jefferson Davis County - Friday, February 20, 6:00pm CST
Belmont at Thomas E. Edwards - Friday, February 20, 6:00pm CST
Kossuth at Choctaw County - Friday, February 20, 6:00pm CST
Southeast Lauderdale at Jefferson County - Friday, February 20, 6:00pm CST
Quitman at Our Lady Academy - Friday, February 20, 6:00pm CST
Class 4A State Championships
2026 Mississippi (MHSAA) Class 4A Girls Basketball State Championship Bracket
First Round Matchups
Shannon at Tishomingo County - Monday, February 16, 6:00pm CST (Final: Tishomingo County 61, Shannon 18)
Yazoo City at Ripley - Monday, February 16, 6:00pm CST (Final: Ripley 52, Yazoo City 45)
Corinth at Itawamba Agricultural - Wednesday, February 18, 6:00pm CST
Clarksdale at Kosciusko - Monday, February 16, 6:00pm CST (Final: Clarksdale 37, Kosciusko 34)
Mendenhall at Choctaw Central - Monday, February 16, 6:00pm CST (Final: Choctaw Central 75, Mendenhall 20)
Forrest County Agricultural at Lawrence County - Monday, February 16, 6:00pm CST (Final: Lawrence County 56, Forrest County Agricultural 42)
West Lauderdale at Morton - Monday, February 16, 6:00pm CST (Final: Morton 67, West Lauderdale 35)
South Pike at Greene County - Monday, February 16, 6:00pm CST (Final: Greene County 49, South Pike 38)
Greenwood at Senatobia - Monday, February 16, 6:00pm CST (Final: Senatobia 55, Greenwood 45)
Mooreville at South Pontotoc - Monday, February 16, 6:00pm CST (Final: Mooreville 58, South Pontotoc 43)
Rosa Fort at Louisville - Monday, February 16, 6:00pm CST (Final: Louisville 72, Rosa Fort 19)
New Albany at Houston - Monday, February 16, 7:00pm CST (Final: Houston 75, New Albany 45)
Bay High at Columbia - Wednesday, February 18, 6:00pm CST
Raymond at Newton County - Monday, February 16, 6:00pm CST (Final: Newton County 56, Raymond 28)
McComb at Moss Point - Monday, February 16, 6:00pm CST (Final: Moss Point 54, McComb 29)
Northeast Lauderdale at Forest - Monday, February 16, 6:00pm CST (Final: Northeast Lauderdale 41, Forest 35)
Second Round Matchups
Ripley at Tishomingo County - Friday, February 20, 6:00pm CST
Clarksdale at Corinth/Itawamba Agricultural winner - Friday, February 20, 6:00pm CST
Lawrence County at Choctaw Central - Friday, February 20, 6:00pm CST
Greene County at Morton - Friday, February 20, 6:00pm CST
Mooreville at Senatobia - Friday, February 20, 6:00pm CST
Houston at Louisville - Friday, February 20, 6:00pm CST
Newton County at Bay High/Columbia winner - Friday, February 20, 6:00pm CST
Northeast Lauderdale at Moss Point - Friday, February 20, 6:00pm CST
Class 5A State Championship
2026 Mississippi (MHSAA) Class 5A Girls Basketball State Championship Bracket
First Round Matchups
Cleveland Central at Pontotoc - Friday, February 20, 6:00pm CST
Columbus at Florence - Friday, February 20, 6:00pm CST
East Central at Laurel - Friday, February 20, 6:00pm CST
North Pike at Northeast Jones - Friday, February 20, 6:00pm CST
Caledonia at Holmes County Central - Friday, February 20, 6:00pm CST
Lanier at New Hope - Friday, February 20, 6:00pm CST
Sumrall at Wayne County - Friday, February 20, 6:00pm CST
Purvis at Brookhaven - Friday, February 20, 6:00pm CST
Class 6A State Championship
2026 Mississippi (MHSAA) Class 6A Girls Basketball State Championship Bracket
First Round Matchups
Callaway at Olive Branch - Friday, February 20, 6:00pm CST
Grenada at Canton - Friday, February 20, 6:00pm CST
Pearl River Central at West Jones - Friday, February 20, 6:00pm CST
Terry at Picayune - Friday, February 20, 6:00pm CST
Lake Cormorant at Neshoba Central - Friday, February 20, 6:00pm CST
Ridgeland at South Panola - Friday, February 20, 6:00pm CST
Hattiesburg at Hancock - Friday, February 20, 6:00pm CST
Pascagoula at Forest Hill - Friday, February 20, 6:00pm CST
Class 7A State Championship
2026 Mississippi (MHSAA) Class 7A Girls Basketball State Championship Bracket
First Round Matchups
Oxford at Tupelo - Friday, February 20, 6:00pm CST
Horn Lake at Madison Central - Friday, February 20, 6:00pm CST
Gulfport at Northwest Rankin - Friday, February 20, 6:00pm CST
Meridian at Harrison Central - Friday, February 20, 6:00pm CST
Hernando at Starkville - Friday, February 20, 6:00pm CST
Clinton at DeSoto Central - Friday, February 20, 6:00pm CST
Pearl at Biloxi - Friday, February 20, 6:00pm CST
West Harrison at Brandon - Friday, February 20, 6:00pm CST
