Mississippi High School Boys Basketball 2026 Playoff Brackets, Schedule (MHSAA) - February 17, 2026
The 2026 Mississippi high school boys basketball state championships begin on Tuesday, February 17.
High School On SI has brackets for every classification in the Mississippi high school boys basketball playoffs. The playoffs culminate with the championship games on March 6.
Class 1A State Championships
2026 Mississippi (MHSAA) Class 1A Boys Basketball State Championship Bracket (select to view full bracket details)
Blue Mountain at Wheeler - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST
Houlka at Okolona - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST
Thrasher at West Union - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST
Tupelo Christian Prep at West Tallahatchie - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST
Shaw at Leake County - Tuesday, February 17, 5:30 PM CST
Ethel at Leflore County - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST
West Lincoln at Taylorsville - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST
Coffeeville at Ingomar - Tuesday, February 17, 7:30 PM CST
Potts Camp at Pine Grove - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST
West Lowndes at Calhoun City - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST
Biggersville at Byers - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST
Stringer at Piney Woods - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST
West Bolivar at McAdams - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST
Mount Olive at Resurrection Catholic - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST
Sebastopol at Simmons - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST
Class 2A State Championships
2026 Mississippi (MHSAA) Class 2A Boys Basketball State Championship Bracket
Bruce at Baldwyn - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST
Philadelphia at Charleston - Tuesday, February 17, 7:30 PM CST
Walnut at East Union - Tuesday, February 17, 7:00 PM CST
M.S. Palmer at Velma Jackson - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST
Clarkdale at Pelahatchie - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST
East Marion at Loyd Star - Tuesday, February 17, 7:30 PM CST
Newton at Heidelberg - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST
Amite County at North Forrest - Tuesday, February 17, 7:30 PM CST
Eupora at North Side - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST
Myrtle at New Site - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST
Leland at Kemper County - Tuesday, February 17, 7:30 PM CST
Hamilton at Water Valley - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST
Perry Central at Wesson - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST
Bay Springs at Scott Central - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST
Enterprise (Brookhaven) at Collins - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST
Puckett at Mize - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST
Class 3A State Championships
2026 Mississippi (MHSAA) Class 3A Boys Basketball State Championship Bracket
Holly Springs at Alcorn Central - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST
Winona at Thomas E. Edwards - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST
Belmont at Coahoma County - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST
O'Bannon at Noxubee County - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST
Seminary at Quitman - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST
Tylertown at Franklin County - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST
Southeast Lauderdale at Magee - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST
Crystal Springs at Presbyterian Christian - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST
Nettleton at Yazoo County - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST
North Panola at Booneville - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST
Amanda Elzy at Aberdeen - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST
Kossuth at Independence - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST
West Marion at Port Gibson - Tuesday, February 17, 7:00 PM CST
Raleigh at Pisgah - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST
Hazlehurst at Saint Stanislaus - Tuesday, February 17, 7:00 PM CST
St. Andrew's Episcopal at McLaurin - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST
Class 4A State Championships
2026 Mississippi (MHSAA) Class 4A Boys Basketball State Championship Bracket
Mooreville at New Albany - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST
Greenwood at Ripley - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST
Tishomingo County at Houston - Tuesday, February 17, 7:00 PM CST
Clarksdale at Yazoo City - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST
Forest at Leake Central - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST
Bay High at Columbia - Tuesday, February 17, 6:30 PM CST
Northeast Lauderdale at Raymond - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST
South Pike at Forrest County Agricultural - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST
Louisville at Rosa Fort - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST
Shannon at North Pontotoc - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST
Senatobia at Kosciusko - Tuesday, February 17, 7:00 PM CST
Corinth at Itawamba Agricultural - Tuesday, February 17, 7:30 PM CST
Greene County at Lawrence County - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST
Morton at Choctaw Central - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST
McComb at Pass Christian - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST
Newton County at Mendenhall - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST
Class 5A State Championship
2026 Mississippi (MHSAA) Class 5A Boys Basketball State Championship Bracket
Florence at Columbus - Saturday, February 21, 6:00 PM CST
New Hope at Lanier - Saturday, February 21, 6:00 PM CST
Vancleave at Natchez - Saturday, February 21, 6:00 PM CST
Brookhaven at Stone - Saturday, February 21, 6:00 PM CST
Caledonia at Holmes County Central - Saturday, February 21, 6:00 PM CST
Vicksburg at Pontotoc - Saturday, February 21, 6:00 PM CST
North Pike at Wayne County - Saturday, February 21, 6:00 PM CST
Northeast Jones at South Jones - Saturday, February 21, 6:00 PM CST
Class 6A State Championship
2026 Mississippi (MHSAA) Class 6A Boys Basketball State Championship Bracket
Warren Central at Olive Branch - Saturday, February 21, 6:00 PM CST
Saltillo at Canton - Saturday, February 21, 6:00 PM CST
Pearl River Central at Terry - Saturday, February 21, 6:00 PM CST
Hattiesburg at Hancock - Friday, February 20, 7:30 PM CST
Grenada at Ridgeland - Saturday, February 21, 6:00 PM CST
Callaway at Lake Cormorant - Saturday, February 21, 6:00 PM CST
George County at Pascagoula - Saturday, February 21, 6:00 PM CST
Picayune at Jim Hill - Saturday, February 21, 6:00 PM CST
Class 7A State Championship
2026 Mississippi (MHSAA) Class 7A Boys Basketball State Championship Bracket
Madison Central at DeSoto Central - Saturday, February 21, 6:00 PM CST
Horn Lake at Germantown - Saturday, February 21, 6:00 PM CST
Ocean Springs at Northwest Rankin - Saturday, February 21, 7:00 PM CST
Brandon at Gulfport - Saturday, February 21, 6:00 PM CST
Lewisburg at Starkville - Saturday, February 21, 6:00 PM CST
Murrah at Tupelo - Saturday, February 21, 6:00 PM CST
Petal at Biloxi - Saturday, February 21, 6:00 PM CST
West Harrison at Meridian - Saturday, February 21, 6:00 PM CST
