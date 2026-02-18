High School

Mississippi High School Boys Basketball 2026 Playoff Brackets, Schedule (MHSAA) - February 17, 2026

Get every bracket and see every matchup in the 2026 Mississippi high school boys basketball playoffs

Gray Reid

Tupelo vs Hernando from Feb. 9, 2026
Tupelo vs Hernando from Feb. 9, 2026 / Jody McRee

The 2026 Mississippi high school boys basketball state championships begin on Tuesday, February 17.

High School On SI has brackets for every classification in the Mississippi high school boys basketball playoffs. The playoffs culminate with the championship games on March 6.

Class 1A State Championships

2026 Mississippi (MHSAA) Class 1A Boys Basketball State Championship Bracket   (select to view full bracket details)

Blue Mountain at Wheeler - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST

Houlka at Okolona - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST

Thrasher at West Union - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST

Tupelo Christian Prep at West Tallahatchie - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST

Shaw at Leake County - Tuesday, February 17, 5:30 PM CST

Ethel at Leflore County - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST

West Lincoln at Taylorsville - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST

Coffeeville at Ingomar - Tuesday, February 17, 7:30 PM CST

Potts Camp at Pine Grove - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST

West Lowndes at Calhoun City - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST

Biggersville at Byers - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST

Stringer at Piney Woods - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST

West Bolivar at McAdams - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST

Mount Olive at Resurrection Catholic - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST

Sebastopol at Simmons - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST

Class 2A State Championships

2026 Mississippi (MHSAA) Class 2A Boys Basketball State Championship Bracket 

Bruce at Baldwyn - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST

Philadelphia at Charleston - Tuesday, February 17, 7:30 PM CST

Walnut at East Union - Tuesday, February 17, 7:00 PM CST

M.S. Palmer at Velma Jackson - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST

Clarkdale at Pelahatchie - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST

East Marion at Loyd Star - Tuesday, February 17, 7:30 PM CST

Newton at Heidelberg - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST

Amite County at North Forrest - Tuesday, February 17, 7:30 PM CST

Eupora at North Side - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST

Myrtle at New Site - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST

Leland at Kemper County - Tuesday, February 17, 7:30 PM CST

Hamilton at Water Valley - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST

Perry Central at Wesson - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST

Bay Springs at Scott Central - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST

Enterprise (Brookhaven) at Collins - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST

Puckett at Mize - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST

Class 3A State Championships

2026 Mississippi (MHSAA) Class 3A Boys Basketball State Championship Bracket 

Holly Springs at Alcorn Central - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST

Winona at Thomas E. Edwards - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST

Belmont at Coahoma County - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST

O'Bannon at Noxubee County - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST

Seminary at Quitman - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST

Tylertown at Franklin County - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST

Southeast Lauderdale at Magee - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST

Crystal Springs at Presbyterian Christian - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST

Nettleton at Yazoo County - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST

North Panola at Booneville - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST

Amanda Elzy at Aberdeen - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST

Kossuth at Independence - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST

West Marion at Port Gibson - Tuesday, February 17, 7:00 PM CST

Raleigh at Pisgah - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST

Hazlehurst at Saint Stanislaus - Tuesday, February 17, 7:00 PM CST

St. Andrew's Episcopal at McLaurin - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST

Class 4A State Championships

2026 Mississippi (MHSAA) Class 4A Boys Basketball State Championship Bracket 

Mooreville at New Albany - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST

Greenwood at Ripley - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST

Tishomingo County at Houston - Tuesday, February 17, 7:00 PM CST

Clarksdale at Yazoo City - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST

Forest at Leake Central - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST

Bay High at Columbia - Tuesday, February 17, 6:30 PM CST

Northeast Lauderdale at Raymond - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST

South Pike at Forrest County Agricultural - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST

Louisville at Rosa Fort - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST

Shannon at North Pontotoc - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST

Senatobia at Kosciusko - Tuesday, February 17, 7:00 PM CST

Corinth at Itawamba Agricultural - Tuesday, February 17, 7:30 PM CST

Greene County at Lawrence County - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST

Morton at Choctaw Central - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST

McComb at Pass Christian - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST

Newton County at Mendenhall - Tuesday, February 17, 6:00 PM CST

Class 5A State Championship

2026 Mississippi (MHSAA) Class 5A Boys Basketball State Championship Bracket 

Florence at Columbus - Saturday, February 21, 6:00 PM CST

New Hope at Lanier - Saturday, February 21, 6:00 PM CST

Vancleave at Natchez - Saturday, February 21, 6:00 PM CST

Brookhaven at Stone - Saturday, February 21, 6:00 PM CST

Caledonia at Holmes County Central - Saturday, February 21, 6:00 PM CST

Vicksburg at Pontotoc - Saturday, February 21, 6:00 PM CST

North Pike at Wayne County - Saturday, February 21, 6:00 PM CST

Northeast Jones at South Jones - Saturday, February 21, 6:00 PM CST

Class 6A State Championship

2026 Mississippi (MHSAA) Class 6A Boys Basketball State Championship Bracket 

Warren Central at Olive Branch - Saturday, February 21, 6:00 PM CST

Saltillo at Canton - Saturday, February 21, 6:00 PM CST

Pearl River Central at Terry - Saturday, February 21, 6:00 PM CST

Hattiesburg at Hancock - Friday, February 20, 7:30 PM CST

Grenada at Ridgeland - Saturday, February 21, 6:00 PM CST

Callaway at Lake Cormorant - Saturday, February 21, 6:00 PM CST

George County at Pascagoula - Saturday, February 21, 6:00 PM CST

Picayune at Jim Hill - Saturday, February 21, 6:00 PM CST

Class 7A State Championship

2026 Mississippi (MHSAA) Class 7A Boys Basketball State Championship Bracket 

Madison Central at DeSoto Central - Saturday, February 21, 6:00 PM CST

Horn Lake at Germantown - Saturday, February 21, 6:00 PM CST

Ocean Springs at Northwest Rankin - Saturday, February 21, 7:00 PM CST

Brandon at Gulfport - Saturday, February 21, 6:00 PM CST

Lewisburg at Starkville - Saturday, February 21, 6:00 PM CST

Murrah at Tupelo - Saturday, February 21, 6:00 PM CST

Petal at Biloxi - Saturday, February 21, 6:00 PM CST

West Harrison at Meridian - Saturday, February 21, 6:00 PM CST

