Mississippi High School Girls Basketball 2026 Playoff Brackets, Schedule (MHSAA) - March 2, 2026
The 2026 Mississippi high school girls basketball state championships continue on Monday, March 2.
High School On SI has brackets for every classification in the Mississippi high school girls basketball playoffs. The playoffs culminate with the championship games on March 5-7.
Class 1A State Championships
2026 Mississippi (MHSAA) Class 1A Girls Basketball State Championship Bracket (select to view full bracket details)
Semifinal Matchups - March 2
Championship Game - March 6, 10:00 AM CST
Class 2A State Championships
2026 Mississippi (MHSAA) Class 2A Girls Basketball State Championship Bracket
Semifinal Matchups - March 4
Championship Game - March 7 10:00 AM CST
Class 3A State Championships
2026 Mississippi (MHSAA) Class 3A Girls Basketball State Championship Bracket
Semifinal Matchups - March 4
Championship Game - March 7 2:00 PM CST
Class 4A State Championships
2026 Mississippi (MHSAA) Class 4A Girls Basketball State Championship Bracket
Semifinal Matchups - March 3
Championship Game - March 6, 2:00 PM CST
Class 5A State Championship
2026 Mississippi (MHSAA) Class 5A Girls Basketball State Championship Bracket
Semifinal Matchups - March 5
Championship Game - March 7 6:00 PM CST
Class 6A State Championship
2026 Mississippi (MHSAA) Class 6A Girls Basketball State Championship Bracket
Semifinal Matchups - March 2
Championship Game - March 5 6:00 PM CST
Class 7A State Championship
2026 Mississippi (MHSAA) Class 7A Girls Basketball State Championship Bracket
Semifinal Matchups - March 3
Championship Game - March 6, 6:00 PM CST
