2026 Washington High School Girls Basketball Playoffs: Brackets, Schedules (WIAA) - March 2, 2026

Get every bracket, matchup and final score of the 2026 Washington high school girls basketball playoffs

Brady Twombly

Sumner Spartans vs Skyview Storm - Feb 21, 2026
The 2026 Washington high school girls basketball playoffs continue on March 4th with the WIAA Round of 12.

High School On SI has brackets for every classification in the Washington high school basketball playoffs.

The 2026 WIAA state championship games will begin on March 7 at the Tacoma Dome.

2026 WIAA Class 4A Girls Basketball Championships (Select to view bracket)

Round of 12

No. 3 Chiawana vs. No. 11 Kennedy Catholic - 03/04, 9:00 a.m. PST

No. 7 Bothell vs. No. 10 Lake Stevens - 03/04, 10:30 a.m. PST

No. 4 Woodinville vs. No. 13 Tahoma - 03/04, 12:15 p.m. PST

No. 8 Sumner vs. No. 9 Auburn - 03/04, 2:00 p.m. PST

2026 WIAA Class 3A Girls Basketball Championships

Round of 12

No. 3 Ridgeline vs. No. 11 Lakeside - 03/04, 3:45 p.m. PST

No. 7 Evergreen vs. No. 15 Meadowdale - 03/04, 5:30 p.m. PST

No. 5 North Thurston vs. No. 12 White River - 03/04, 7:15 p.m. PST

No. 8 Edmonds-Woodway vs. No. 9 Stanwood - 03/04, 9:00 p.m. PST

2026 WIAA Class 2A Girls Basketball Championships

Round of 12

No. 6 WF West vs. No. 11 Nathan Hale - 03/04, 9:00 a.m. PST

No. 2 Deer Park vs. No. 10 Mark Morris - 03/04, 10:30 a.m. PST

No. 5 Archbishop Murphy vs. No. 12 Port Angeles - 03/04, 12:15 p.m. PST

No. 8 Selah vs. No. 9 Fife - 03/04, 2:00 p.m. PST

2026 WIAA Class 1A Girls Basketball Championships

Round of 12

No. 6 Bellevue Christian vs. No. 11 Wapato - 03/04, 3:45 p.m. PST

No. 7 Seton Catholic vs. No. 10 Cascade Christian - 03/04, 5:30 p.m. PST

No. 4 Annie Wright vs. No. 13 Montesano - 03/04, 7:15 p.m. PST

No. 8 Lakeside vs. No. 16 King's Way Christian - 03/04, 9:00 p.m. PST

2026 WIAA Class 2B Girls Basketball Championships

Round of 12

No. 6 Toutle Lake vs. No. 11 Lake Roosevelt - 03/04, 9:00 a.m. PST

No. 7 Adna vs. No. 10 Colfax - 03/04, 10:30 a.m. PST

No. 4 Reardan vs. No. 12 Raymond-South Bend - 03/04, 12:15 p.m. PST

No. 8 Mount Vernon Christian vs. No. 9 Davenport - 03/04, 2:00 p.m. PST

2026 WIAA Class 1B Girls Basketball Championships

Round of 12

No. 6 Crosspoint Christian vs. No. 11 Liberty Christian - 03/04, 3:45 p.m. PST

No. 7 Pateros vs. No. 10 Pe Ell - 03/04, 5:30 p.m. PST

No. 4 Yakama Tribal vs. No. 13 Pomeroy - 03/04, 7:15 p.m. PST

No. 8 Lummi vs. No. 9 Almira-Coulee-Hartline - 03/04, 9:00 p.m. PST

BRADY TWOMBLY

Brady Twombly grew up playing every sport he could before sticking with basketball. He played one year of college basketball at Northern Arizona University and then he transferred to Boise State University where he graduated with a degree in Business Administration. He has been covering high school sports at SBLive since the beginning of 2023, working mostly on the data operations team.

