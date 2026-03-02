2026 Washington High School Girls Basketball Playoffs: Brackets, Schedules (WIAA) - March 2, 2026
The 2026 Washington high school girls basketball playoffs continue on March 4th with the WIAA Round of 12.
High School On SI has brackets for every classification in the Washington high school basketball playoffs.
The 2026 WIAA state championship games will begin on March 7 at the Tacoma Dome.
2026 WIAA Class 4A Girls Basketball Championships (Select to view bracket)
Round of 12
No. 3 Chiawana vs. No. 11 Kennedy Catholic - 03/04, 9:00 a.m. PST
No. 7 Bothell vs. No. 10 Lake Stevens - 03/04, 10:30 a.m. PST
No. 4 Woodinville vs. No. 13 Tahoma - 03/04, 12:15 p.m. PST
No. 8 Sumner vs. No. 9 Auburn - 03/04, 2:00 p.m. PST
2026 WIAA Class 3A Girls Basketball Championships
Round of 12
No. 3 Ridgeline vs. No. 11 Lakeside - 03/04, 3:45 p.m. PST
No. 7 Evergreen vs. No. 15 Meadowdale - 03/04, 5:30 p.m. PST
No. 5 North Thurston vs. No. 12 White River - 03/04, 7:15 p.m. PST
No. 8 Edmonds-Woodway vs. No. 9 Stanwood - 03/04, 9:00 p.m. PST
2026 WIAA Class 2A Girls Basketball Championships
Round of 12
No. 6 WF West vs. No. 11 Nathan Hale - 03/04, 9:00 a.m. PST
No. 2 Deer Park vs. No. 10 Mark Morris - 03/04, 10:30 a.m. PST
No. 5 Archbishop Murphy vs. No. 12 Port Angeles - 03/04, 12:15 p.m. PST
No. 8 Selah vs. No. 9 Fife - 03/04, 2:00 p.m. PST
2026 WIAA Class 1A Girls Basketball Championships
Round of 12
No. 6 Bellevue Christian vs. No. 11 Wapato - 03/04, 3:45 p.m. PST
No. 7 Seton Catholic vs. No. 10 Cascade Christian - 03/04, 5:30 p.m. PST
No. 4 Annie Wright vs. No. 13 Montesano - 03/04, 7:15 p.m. PST
No. 8 Lakeside vs. No. 16 King's Way Christian - 03/04, 9:00 p.m. PST
2026 WIAA Class 2B Girls Basketball Championships
Round of 12
No. 6 Toutle Lake vs. No. 11 Lake Roosevelt - 03/04, 9:00 a.m. PST
No. 7 Adna vs. No. 10 Colfax - 03/04, 10:30 a.m. PST
No. 4 Reardan vs. No. 12 Raymond-South Bend - 03/04, 12:15 p.m. PST
No. 8 Mount Vernon Christian vs. No. 9 Davenport - 03/04, 2:00 p.m. PST
2026 WIAA Class 1B Girls Basketball Championships
Round of 12
No. 6 Crosspoint Christian vs. No. 11 Liberty Christian - 03/04, 3:45 p.m. PST
No. 7 Pateros vs. No. 10 Pe Ell - 03/04, 5:30 p.m. PST
No. 4 Yakama Tribal vs. No. 13 Pomeroy - 03/04, 7:15 p.m. PST
No. 8 Lummi vs. No. 9 Almira-Coulee-Hartline - 03/04, 9:00 p.m. PST