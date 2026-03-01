Dynasties, Perfect Seasons and Razor-Thin Team Race Defined Missouri’s State Wrestling Championships
Missouri crowned 56 individual champions and four team state champions during the 96th MSHSAA Boys Wrestling Championships at Mizzou Arena.
Over four days in Columbia, the state’s top wrestlers battled through full championship brackets across four classifications, with multiple unbeaten seasons capped by gold medals and several tight team races decided late in the tournament.
Centralia defended its Class 1 title to secure its third championship in four years. Odessa continued its run in Class 2, winning a third consecutive state crown. St. Michael the Archangel, two seasons removed from a runner-up team finish in Class 2, surged to the Class 3 championship. In Class 4, Liberty extended one of the state’s most dominant runs, capturing its seventh straight team title.
Below are the complete individual championship match results and final team standings.
Class 1
Individual Results
106 — Nicholas Larsen (Gallatin) 37-5 won by major decision over Nico Punshon (Windsor) 35-4 (MD 13-2)
113 — Jayce Estes (Warsaw) 54-1 won by decision over Reece Stufflebean (Marceline) 27-6 (Dec 5-3)
120 — Jacob White (Trenton) 44-3 won by major decision over Connor Farmer (California) 38-8 (MD 15-5)
126 — Garrett Beane (Lathrop) 45-2 won by fall over Will Erickson (Cameron) 55-3 (Fall 2:35)
132 — Cainen Menke (St. Pius X (Festus)) 29-11 won by fall over Xavier Myers (Lafayette County) 34-7 (Fall 5:14)
138 — Carter Wallis (Marceline) 44-0 won by major decision over Charles Robinson (Centralia) 38-6 (MD 11-3)
144 — Eli Sperry (Gallatin) 50-0 won by tech fall over Drake Coots (Lathrop) 42-9 (TF-1.5 3:14 (15-0))
150 — Conner Menke (Lawson) 44-5 won by fall over Corbin Kelly (Carrollton) 44-6 (Fall 1:20)
157 — Kellen Long (North Callaway) 47-2 won by fall over Chase Wilson (Polo) 24-2 (Fall 3:24)
165 — Collin Moore (North Callaway) 48-3 won in tie breaker - 1 over Grant Rodriguez (Cole Camp) 40-3 (TB-1 3-2)
175 — Rex Bryson (Centralia) 49-0 won by fall over Jack Sportsman (Marceline) 15-3 (Fall 0:39)
190 — Carter Harms (Maysville) 44-4 won by decision over Justice James (Lathrop) 38-9 (Dec 8-1)
215 — Crae Coffey (South Harrison) 48-1 won by decision over Hunter Long (North Callaway) 32-8 (Dec 8-1)
285 — Ryder Herron (Rock Port) 34-2 won by decision over Gunnar Wenneker (North Callaway) 40-8 (Dec 7-2)
Team Results
1. Centralia — 115.5
2. Marceline — 106.5
3. North Callaway — 105.0
4. Lathrop — 90.0
5. Warsaw — 87.0
6. Lawson — 85.0
7. Brookfield — 79.0
8. Maysville — 75.0
9. Cameron — 72.5
10. St. Pius X (Festus) — 71.0
Centralia claimed its second consecutive team state championship and third title in four years.
Class 2
Individual Results
106 — Kale Martin (Oak Grove) 46-0 won by decision over Trevor Cole (Mexico) 49-1 (Dec 8-4)
113 — Caleb Dyer (Lutheran St. Charles) 25-1 won by decision over Carlos Juarez-Ramirez (Mexico) 42-4 (Dec 1-0)
120 — Victor Schmalz (Pleasant Hill) 45-1 won by decision over Paxton Crane (Hallsville) 50-5 (Dec 9-4)
126 — Christopher Ankenman (Father Tolton Regional Catholic) 39-0 won by decision over Brody Winters (Ste. Genevieve) 39-9 (Dec 5-3)
132 — Caden Groom (Seneca) 43-3 won in sudden victory - 1 over Graden Anderson (Father Tolton Regional Catholic) 35-4 (SV-1 11-4)
138 — Makai Smalley (Odessa) 37-13 won by fall over Eli Manley (Seneca) 43-2 (Fall 4:28)
144 — Brant Laughlin (Seneca) 44-1 won by decision over Cooper Collins (Excelsior Springs) 32-1 (Dec 5-4)
150 — Jet Brown (Odessa) 47-1 won by tech fall over Drake Meyer (Ste. Genevieve) 44-3 (TF-1.5 1:17 (19-3))
157 — Grant Leininger (Southern Boone) 45-1 won by major decision over Andrew Currier (Fulton) 36-6 (MD 8-0)
165 — Bryson Whitman (Hollister) 48-1 won by major decision over Deagen Pasley (Savannah) 36-4 (MD 14-5)
175 — Colton Roark (Cassville) 56-2 won by decision over Kaiden Phillips (Savannah) 51-3 (Dec 6-3)
190 — Jace Renfro (Seneca) 38-1 won by decision over Michael Scott (Odessa) 29-9 (Dec 8-3)
215 — DJ Glidewell (Nevada) 40-3 won by fall over Joshua Carpenter (St. James) 28-2 (Fall 1:20)
285 — Jacob Warren (Ste. Genevieve) 40-3 won in tie breaker - 1 over Nicholas Turner (Normandy Collaborative) 27-8 (TB-1 2-1)
Team Results
1. Odessa — 130.5
2. Seneca — 127.5
3. Mexico — 121.0
4. Savannah — 108.5
5. Ste. Genevieve — 104.0
6. Father Tolton Regional Catholic — 102.5
7. Oak Grove — 95.5
8. Southern Boone — 76.0
9. Excelsior Springs — 71.0
10. Cassville — 60.0
Odessa won its third consecutive Class 2 team state championship.
Class 3
Individual Results
106 — Tyler Bell (Kearney) 49-8 won by decision over Tucker Williams (Hillsboro) 25-14 (Dec 9-6)
113 — Landon Lane (St. Michael the Archangel) 36-9 won by decision over Carter Pryor (Hillsboro) 39-9 (Dec 2-0)
120 — Austin Brown (Hannibal) 41-2 won by major decision over Evan Litzsinger (Hillsboro) 26-9 (MD 10-0)
126 — Parker Lutz (St. Michael the Archangel) 41-4 won by tech fall over Camdon Kunkel (Carl Junction) 43-4 (TF-1.5 3:03 (17-2))
132 — Zayden Teson (Warrenton) 47-1 won by major decision over Brock Webb (Pacific) 34-5 (MD 15-5)
138 — Jaylen Civil (Warrensburg) 41-2 won by tech fall over Presley Hartwig (St. Michael the Archangel) 34-13 (TF-1.5 3:34 (24-8))
144 — Colin Weiss (Ft. Zumwalt South) 48-5 won by tech fall over Jackson Bassett (Whitfield) 27-3 (TF-1.5 5:57 (20-4))
150 — Deegan Mitchell (Jefferson City) 45-0 won by decision over D`Monta Bagby (St. Charles) 44-8 (Dec 1-0)
157 — Kale Davis (Kearney) 41-9 won by decision over Brody Narron (St. Michael the Archangel) 25-8 (Dec 9-8)
165 — Quinten Attebury (Belton) 48-4 won by major decision over Cole Sackett (St. Michael the Archangel) 37-10 (MD 10-2)
175 — Tristan Waters (Smithville) 46-2 won by tech fall over Phillip Fiagan (Lincoln College Prep) 40-5 (TF-1.5 3:24 (21-5))
190 — Marcus Lopez-Durman (Carl Junction) 34-4 won by major decision over Brock Conaway (Camdenton) 38-5 (MD 16-5)
215 — Carter Temple (Kearney) 35-1 won by decision over Stevan Benhumea (McDonald County) 46-6 (Dec 4-1)
285 — Zyan Knollmeyer (Helias Catholic) 40-0 won by decision over Louden Bolinger (Webb City) 36-7 (Dec 1-0)
Team Results
1. St. Michael the Archangel — 172.5
2. Kearney — 155.5
3. Helias Catholic — 141.0
4. Hillsboro — 92.0
5. Carl Junction — 84.5
6. Jefferson City — 70.0
7. Willard — 68.0
8. Whitfield — 66.5
9. Warrenton — 62.5
10. Hannibal — 59.5
St. Michael the Archangel captured the Class 3 team championship.
Class 4
Individual Results
106 — Kaemen Orine (Seckman) 42-5 won by decision over Parker Hansen (Ozark) 42-3 (Dec 5-4)
113 — Wyatt Dannegger (Francis Howell North) 23-5 won by decision over Rowdy Angst (Liberty) 35-10 (Dec 1-0)
120 — Cruz Enderle (St. Pius X (Kansas City)) 37-3 won by decision over Mason Brayfield (Park Hill) 36-5 (Dec 4-2)
126 — Kaison Schreier (Fort Osage) 43-1 won by major decision over Will Pfeifer (Liberty) 33-14 (MD 12-1)
132 — Carsten Burkemper (Fort Zumwalt North) 44-6 won by decision over Carson Owens (Seckman) 38-10 (Dec 11-7)
138 — Aiden Hahn (Farmington) 47-3 won in sudden victory - 1 over Brody Kell (North Point) 43-3 (SV-1 4-1)
144 — Miller Sipes (Staley) 40-4 won in the ultimate tie breaker over Roman Stewart (Liberty) 31-5 (UTB 3-2)
150 — Jackson Paulsen (Blue Springs) 48-2 won in sudden victory - 1 over Ross Davis (Liberty) 26-13 (SV-1 4-1)
157 — Colin Rutlin (Christian Brothers College) 40-3 won by fall over Grady Mortensen (Lee`s Summit West) 52-2 (Fall 3:07)
165 — Jordan Fincher (Hickman) 36-0 won by major decision over Cole Aguirre (Ft. Zumwalt North) 47-5 (MD 10-1)
175 — Luke Hayden (Hickman) 39-3 won by decision over Carter Welsh (Lafayette (Wildwood)) 25-8 (Dec 4-2)
190 — Trey Craig (Christian Brothers College) 43-1 won by decision over Beau Waldron (Hickman) 40-4 (Dec 2-1)
215 — Carter Brown (Lafayette (Wildwood)) 50-2 won by fall over Kobe Rhymes (North Kansas City) 42-4 (Fall 0:41)
285 — Kyler Kuhn (St. Pius X (Kansas City)) 39-2 won in the ultimate tie breaker over Brysen Wessell (Jackson) 37-5 (UTB 3-2)
Team Results
1. Liberty — 161.5
2. Hickman — 159.0
3. St. Pius X (Kansas City) — 132.5
4. Brothers College — 106.5
5. Lafayette (Wildwood) — 96.0
6. Neosho — 87.5
7. Ft. Zumwalt North — 84.5
8. Seckman — 75.0
9. Fort Osage — 57.0
10. Francis Howell North — 52.0
Liberty won its seventh consecutive Class 4 state championship.