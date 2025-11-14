Montana High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (MHSA) - November 13, 2025
The 2025 Montana high school football playoffs began on Friday, October 31.
High School On SI has brackets for every classification in the Montana high school football playoffs. The playoffs culminate with the state championships on November 21-22.
Montana High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (MHSA) - November 13, 2025
2025 Montana (MHSA) 6-Player Football Bracket
1E Garfield County vs. 2NW Power - 11/15 1:00 p.m.
1N Chester-Joplin-Inverness vs. 1NW Lincoln - 11/15 1:00 p.m.
2025 Montana (MHSA) 8-Player Football Bracket
1N Fort Benton vs. 1E Scobey/Opheim - 11/15 1:00 p.m.
1S Flint Creek Drummond/Philipsburg Coop vs. 2E Circle - 11/15 1:00 p.m.
2025 Montana (MHSA) Class B Football Bracket
No. 1N Glasgow vs. No. 2S Three Forks - 11/15 at 1:00 p.m.
No. 1S Manhattan vs. No. 2W Lincoln County - 11/15 at 1:00 p.m.
2025 Montana (MHSA) Class A Football Bracket
No. 1SW Frenchtown vs. No. 2NW Whitefish - 11/14 at 7:00 p.m.
No. 1E Billings Central Catholic vs. No. 2C East Helena - 11/14 at 7:00 p.m.
2025 Montana (MHSA) Class AA Football Bracket
No. 1W Glacier vs. No. 2E Gallatin - 11/14 at 7:00 p.m.
No. 1E Billings West vs. No. 2W Big Sky - 11/14 at 6:00 p.m.