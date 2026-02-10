Nevada High School Boys Basketball 2026 Playoff Brackets, Schedule (NIAA) - February 9, 2026
The 2026 Nevada high school boys basketball regional playoffs begin on Monday, February 9. The North and South Regionals will set the State Championship brackets (with the exception of the 5A Classification), which begin February 19.
High School On SI has brackets for every classification in the Nevada high school boys basketball playoffs. The playoffs culminate with the championship games on February 21.
Class 1A Regional Championships
2025 Nevada (NIAA) Class 1A Central Boys Basketball Bracket (select to view full bracket details)
No. 1 Tonopah vs. No. 4 Indian Springs - 02/13
No. 2 Spring Mountain vs. No. 3 Round Mountain - 02/13
2025 Nevada (NIAA) Class 1A East Boys Basketball Bracket
No. 3 Lund vs. No. 6 Independence - 02/12
No. 4 Wells vs. No. 5 McDermitt - 02/12
2025 Nevada (NIAA) Class 1A Southern Boys Basketball Bracket
No. 1 Pahranagat Valley vs. No. 4 Liberty Baptist Academy - 02/13
No. 2 Word of Life Christian Academy vs. No. 3 Beaver Dam - 02/13
2025 Nevada (NIAA) Class 1A West Boys Basketball Bracket
No. 1 Smith Valley vs. No. 4 Pyramid Lake - 02/13
No. 2 Mineral County vs. No. 3 Virginia City - 02/13
2025 Nevada (NIAA) Class 2A Northern Boys Basketball Bracket
No. 4 Yerington vs. No. 5 Sierra Lutheran - 02/12
No. 3 Pershing County vs. No. 6 North Tahoe - 02/12
2025 Nevada (NIAA) Class 2A Southern Boys Basketball Bracket
No. 4 White Pine vs. No. 5 Awaken Christian - 02/10
No. 3 Founders Academy vs. No. 6 Lincoln County - 02/10
2025 Nevada (NIAA) Class 3A Northern Boys Basketball Bracket
No. 1W South Tahoe vs. No. 4E Spring Creek - 02/09
No. 2E Churchill County vs. No. 3W Wooster - 02/09
No. 1E Fernley vs. No. 4W Truckee - 02/09
No. 2W Incline vs. No. 3E Dayton - 02/09
2025 Nevada (NIAA) Class 3A Southern Boys Basketball Bracket
No. 4 GV Christian vs. No. 5 Pahrump Valley - 02/10
No. 3 Boulder City vs. No. 6 Moapa Valley - 02/10
2025 Nevada (NIAA) Class 4A Northern Boys Basketball Bracket
No. 2S Damonte Ranch vs. No. 3H Reed - 02/10
No. 2H Spanish Springs vs. No. 3S Douglas - 02/10
2025 Nevada (NIAA) Class 4A Southern Boys Basketball Bracket
No. 1D Clark vs. No. 4L Valley - 02/09
No. 2M Shadow Ridge vs. No. 3S Basic - 02/09
No. 1S Foothill vs. No. 4M Somerset - Losee - 02/09
No. 2L Rancho vs. No. 3D Palo Verde - 02/09
No. 1M Legacy vs. No. 4S Southeast Career Tech - 02/09
No. 2D Durango vs. No. 3L Mater Academy East - 02/09
No. 1L Las Vegas vs. No. 4D Faith Lutheran - 02/09
No. 2S Green Valley vs. No. 3M Somerset Sky Pointe - 02/09
2025 Nevada (NIAA) Class 5A Boys Basketball State Championship Bracket
No. 1 Liberty vs. No. 8 Sierra Vista - 02/12
No. 4 Desert Pines vs. No. 5 Democracy Prep - 02/12
No. 2 Bishop Gorman vs. No. 7 Centennial - 02/12
No. 3 Coronado vs. No. 6 Mojave - 02/12
