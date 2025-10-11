High School

North Carolina high school football final scores, results — October 10, 2025

See every final score from Week 8 of North Carolina high school football

Brady Twombly

The 2025 North Carolina high school football season rolled into Week 8 on Friday, October 10, and High School On SI has a list of final scores from this weekend.

A.C. Reynolds 26, Asheville 7

A.L. Brown 39, Central Cabarrus 21

Albemarle 41, Bonnie Cone Leadership Academy 14

Alexander Central 30, McDowell 28

American Leadership Academy-Johnston 32, Louisburg 65

Andrews 20, Rosman 6

Apex Friendship 49, Green Level 14

Ardrey Kell 35, Rocky River 7

Ashbrook 43, Kings Mountain 7

Ashley 20, North Brunswick 6

Asheville School (Independent) 21, High Point Christian Academy 24

Ayden - Grifton 42, Beddingfield 0

Bandys 47, North Lincoln 23

Bear Grass Charter 47, Hobgood Academy 7

Bishop McGuinness 50, Chatham Central 0

Brevard 46, East Henderson 7

Bunn 52, Wake Preparatory Academy 20

Camden County 35, Bertie 22

Cape Fear 44, Purnell Swett 8

Cardinal Gibbons 56, Holly Springs 0

Carver 74, McMichael 32

Cary 32, Sanderson 29

Charlotte Country Day School 37, Metrolina Christian Academy 0

Charlotte Latin 38, Cannon 17

Cherryville 21, East Gaston 14

Christ the King 14, Lake Norman Charter 7

Clayton 42, South Garner 7

Cleveland 49, Garner Magnet 28

Clinton 42, South Lenoir 14

Community School of Davidson 49, Lincoln Charter 7

Concord 20, Jesse Carson 7

Corinth Holders 30, Athens Drive 13

Corvian Community School 49, Langtree Charter Academy 7

Covenant Day 44, SouthLake Christian Academy 29

Crest 62, Huss 7

Croatan 38, Richlands 7

Currituck County 37, Hertford County 14

D.H. Conley 39, South Central 14

David W. Butler 28, North Mecklenburg 0

Davie County 22, Statesville 7

Dudley 41, Western Guilford 3

East Bladen 44, East Columbus 6

East Carteret 49, Lejeune 12

East Duplin 38, Heide Trask 6

East Forsyth 54, Parkland 6

East Lincoln 30, Foard 0

East Surry 46, North Surry 34

East Wilkes 35, Alleghany 3

Eastern Guilford 31, Southern Guilford 13

Eastern Randolph 38, Southwestern Randolph 10

Erwin 28, Enka 14

Fairmont 12, West Bladen 7

Forbush 17, Surry Central 6

Franklin 42, North Henderson 21

Freedom 28, St. Stephens 21

Grimsley 43, Ragsdale 8

Harding University 16, Phillip O. Berry Academy of Technology 7

Harrells Christian Academy 55, Asheville Christian Academy 14

Havelock 29, Dixon 28

Hendersonville 40, Charles D. Owen 0

Heritage 23, Franklinton 20

Hibriten 56, Draughn 0

Hickory 52, West Iredell 8

Hickory Grove Christian 37, Mount Zion Christian Academy 22

Hickory Ridge 23, Cox Mill 20

High Point Christian Academy 24, Asheville School (Independent) 21

Highland Tech 15, Bessemer City 12

Hillside 22, Chapel Hill 0

Hoggard 52, Topsail 12

Hoke County 27, Pine Forest 8

Hough 66, Garinger 0

Hunt 51, Southern Nash 34

Independence 41, Chambers 6

J.F. Webb 56, Orange 36

Jack Britt 28, Richmond 49

Jacksonville 35, J.H. Rose 21

James Kenan 48, Goldsboro 6

Jay M. Robinson 42, South Rowan 0

John A. Holmes 49, Gates County 30

Kinston 32, Greene Central 31

Knightdale 43, Vance County 0

Lake Norman 38, South Iredell 12

Lakewood 40, Union 14

Leesville Road 40, Enloe 19

Lincolnton 35, Shelby 34

Louisburg 65, American Leadership Academy-Johnston 32

Lumberton 21, Gray's Creek 7

Manteo 27, Perquimans 6

Martin County 14, Pasquotank County 0

Midway 42, Wallace-Rose Hill 35

Millbrook 42, Broughton 7

Monroe 56, West Stanly 7

Montgomery Central 24, Ledford Senior 8

Mooresville 49, North Iredell 7

Mount Airy 37, West Stokes 3

Mount Pleasant 26, Anson 14

Mount Tabor 47, North Forsyth 6

Mountain Heritage 57, Avery County 7

Mountain Island Charter 28, Union Academy 27

Murphy 17, Robbinsville 10

Myers Park 35, Hopewell 0

Nash Central 47, Roanoke Rapids 21

New Bern 46, White Oak 20

New Hanover 38, West Brunswick 14

Newton-Conover 49, Bunker Hill 22

North Davidson 21, Glenn 20

North Duplin 49, West Columbus 14

North Pitt 28, SouthWest Edgecombe 27

North Raleigh Christian Academy 49, Smith Mountain Lake Christian Academy 20

North Rowan 58, Thomas Jefferson Classical Academy 0

North Wake 22, Triangle Math and Science Academy 20

North Wilkes 52, Elkin 14

Northeastern 47, First Flight 6

Northern 12, East Chapel Hill 6

Northern Guilford 14, Northeast Guilford 8

Northern Nash 51, Southern Wayne 7

Northside - Jacksonville 42, West Carteret 28

Northside - Pinetown 49, Pamlico County 0

Northwest Cabarrus 44, Salisbury 14

Northwood 33, Jordan-Matthews 12

Oak Grove 49, Atkins 0

Olympic 20, West Cabarrus 17

Palisades 54, Ballantyne Ridge 14

Panther Creek 24, Green Hope 20

Person 40, Cummings 28

Pinecrest 38, Overhills 29

Pisgah 35, Tuscola 14

Porter Ridge 23, Marvin Ridge 21

Princeton 61, Spring Creek 0

Providence Day 71, Christ School 0

Providence Grove 56, Trinity 6

R-S Central 27, East Burke 14

Rabun Gap-Nacoochee 41, Charlotte Christian 28

Reidsville 55, Morehead 0

Richmond 49, Jack Britt 28

Rockingham County 54, Bartlett Yancey 15

Rocky Mount 56, C.B. Aycock 14

Rolesville 62, Wakefield 7

Ronald Reagan 44, R.J. Reynolds 8

Scotland 33, Terry Sanford 27

Seaforth 53, Cedar Ridge 6

Seventy-First 34, St. Pauls 14

South Columbus 14, Red Springs 13

South Davidson 34, South Stokes 6

South Granville 48, Carrboro 0

South Johnston 35, Lee County 14

South Point 53, North Gaston 0

South Stanly 40, North Stanly 0

Southeast Guilford 21, Asheboro 3

Southeast Raleigh 57, Smithfield-Selma 21

Southern Alamance 76, Graham 0

Southern Durham 42, Riverside-Durham 14

Sun Valley 21, Charlotte Catholic 0

Swain County 28, Hayesville 0

T.C. Roberson 42, North Buncombe 0

T. Wingate Andrews 30, Lexington Senior 23

Tarboro 55, Farmville Central 14

Trinity Christian 49, Ravenscroft 7

Union Pines 45, Southern Lee 13

Wake Forest 42, East Wake 0

Walter M. Williams 41, Southeast Alamance 21

Warren County 51, Northampton County 8

Washington 32, North Lenoir 15

Washington County 26, Wayne Christian 21

Watauga 56, South Caldwell 0

Weddington 34, Cuthbertson 7

West Caldwell 45, Patton 20

West Craven 52, North Johnston 16

West Davidson 27, Thomasville 20

West Forsyth 35, Northwest Guilford 0

West Henderson 34, Smoky Mountain 8

West Johnston 14, Harnett Central 6

West Rowan 35, East Rowan 33

West Wilkes 23, Starmount 20

Western Alamance 17, Eastern Alamance 14

Westover 63, Douglas Byrd 0

Wheatmore 32, East Davidson 20

Whiteville 53, South Brunswick 7

Willow Spring 25, Apex 13

Winston-Salem Preparatory Academy 42, College Prep & Leadership Academy 36

Central Davidson 40, Randleman 29

Page 57, Southwest Guilford 6

Pender 50, Southwest Onslow 14

Published
Brady Twombly
BRADY TWOMBLY

Brady Twombly grew up playing every sport he could before sticking with basketball. He played one year of college basketball at Northern Arizona University and then he transferred to Boise State University where he graduated with a degree in Business Administration. He has been covering high school sports at SBLive since the beginning of 2023, working mostly on the data operations team.

