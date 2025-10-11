North Carolina high school football final scores, results — October 10, 2025
The 2025 North Carolina high school football season rolled into Week 8 on Friday, October 10, and High School On SI has a list of final scores from this weekend.
A.C. Reynolds 26, Asheville 7
A.L. Brown 39, Central Cabarrus 21
Albemarle 41, Bonnie Cone Leadership Academy 14
Alexander Central 30, McDowell 28
Andrews 20, Rosman 6
Apex Friendship 49, Green Level 14
Ardrey Kell 35, Rocky River 7
Ashbrook 43, Kings Mountain 7
Ashley 20, North Brunswick 6
Ayden - Grifton 42, Beddingfield 0
Bandys 47, North Lincoln 23
Bear Grass Charter 47, Hobgood Academy 7
Bishop McGuinness 50, Chatham Central 0
Brevard 46, East Henderson 7
Bunn 52, Wake Preparatory Academy 20
Camden County 35, Bertie 22
Cape Fear 44, Purnell Swett 8
Cardinal Gibbons 56, Holly Springs 0
Carver 74, McMichael 32
Cary 32, Sanderson 29
Charlotte Country Day School 37, Metrolina Christian Academy 0
Charlotte Latin 38, Cannon 17
Cherryville 21, East Gaston 14
Christ the King 14, Lake Norman Charter 7
Clayton 42, South Garner 7
Cleveland 49, Garner Magnet 28
Clinton 42, South Lenoir 14
Community School of Davidson 49, Lincoln Charter 7
Concord 20, Jesse Carson 7
Corinth Holders 30, Athens Drive 13
Corvian Community School 49, Langtree Charter Academy 7
Covenant Day 44, SouthLake Christian Academy 29
Crest 62, Huss 7
Croatan 38, Richlands 7
Currituck County 37, Hertford County 14
D.H. Conley 39, South Central 14
David W. Butler 28, North Mecklenburg 0
Davie County 22, Statesville 7
Dudley 41, Western Guilford 3
East Bladen 44, East Columbus 6
East Carteret 49, Lejeune 12
East Duplin 38, Heide Trask 6
East Forsyth 54, Parkland 6
East Lincoln 30, Foard 0
East Surry 46, North Surry 34
East Wilkes 35, Alleghany 3
Eastern Guilford 31, Southern Guilford 13
Eastern Randolph 38, Southwestern Randolph 10
Erwin 28, Enka 14
Fairmont 12, West Bladen 7
Forbush 17, Surry Central 6
Franklin 42, North Henderson 21
Freedom 28, St. Stephens 21
Grimsley 43, Ragsdale 8
Harding University 16, Phillip O. Berry Academy of Technology 7
Harrells Christian Academy 55, Asheville Christian Academy 14
Havelock 29, Dixon 28
Hendersonville 40, Charles D. Owen 0
Heritage 23, Franklinton 20
Hibriten 56, Draughn 0
Hickory 52, West Iredell 8
Hickory Grove Christian 37, Mount Zion Christian Academy 22
Hickory Ridge 23, Cox Mill 20
High Point Christian Academy 24, Asheville School (Independent) 21
Highland Tech 15, Bessemer City 12
Hillside 22, Chapel Hill 0
Hoggard 52, Topsail 12
Hoke County 27, Pine Forest 8
Hough 66, Garinger 0
Hunt 51, Southern Nash 34
Independence 41, Chambers 6
J.F. Webb 56, Orange 36
Jacksonville 35, J.H. Rose 21
James Kenan 48, Goldsboro 6
Jay M. Robinson 42, South Rowan 0
John A. Holmes 49, Gates County 30
Kinston 32, Greene Central 31
Knightdale 43, Vance County 0
Lake Norman 38, South Iredell 12
Lakewood 40, Union 14
Leesville Road 40, Enloe 19
Lincolnton 35, Shelby 34
Louisburg 65, American Leadership Academy-Johnston 32
Lumberton 21, Gray's Creek 7
Manteo 27, Perquimans 6
Martin County 14, Pasquotank County 0
Midway 42, Wallace-Rose Hill 35
Millbrook 42, Broughton 7
Monroe 56, West Stanly 7
Montgomery Central 24, Ledford Senior 8
Mooresville 49, North Iredell 7
Mount Airy 37, West Stokes 3
Mount Pleasant 26, Anson 14
Mount Tabor 47, North Forsyth 6
Mountain Heritage 57, Avery County 7
Mountain Island Charter 28, Union Academy 27
Murphy 17, Robbinsville 10
Myers Park 35, Hopewell 0
Nash Central 47, Roanoke Rapids 21
New Bern 46, White Oak 20
New Hanover 38, West Brunswick 14
Newton-Conover 49, Bunker Hill 22
North Davidson 21, Glenn 20
North Duplin 49, West Columbus 14
North Pitt 28, SouthWest Edgecombe 27
North Raleigh Christian Academy 49, Smith Mountain Lake Christian Academy 20
North Rowan 58, Thomas Jefferson Classical Academy 0
North Wake 22, Triangle Math and Science Academy 20
North Wilkes 52, Elkin 14
Northeastern 47, First Flight 6
Northern 12, East Chapel Hill 6
Northern Guilford 14, Northeast Guilford 8
Northern Nash 51, Southern Wayne 7
Northside - Jacksonville 42, West Carteret 28
Northside - Pinetown 49, Pamlico County 0
Northwest Cabarrus 44, Salisbury 14
Northwood 33, Jordan-Matthews 12
Oak Grove 49, Atkins 0
Olympic 20, Central Cabarrus 17
Palisades 54, Ballantyne Ridge 14
Panther Creek 24, Green Hope 20
Person 40, Cummings 28
Pinecrest 38, Overhills 29
Pisgah 35, Tuscola 14
Porter Ridge 23, Marvin Ridge 21
Princeton 61, Spring Creek 0
Providence Day 71, Christ School 0
Providence Grove 56, Trinity 6
R-S Central 27, East Burke 14
Rabun Gap-Nacoochee 41, Charlotte Christian 28
Reidsville 55, Morehead 0
Richmond 49, Jack Britt 28
Rockingham County 54, Bartlett Yancey 15
Rocky Mount 56, C.B. Aycock 14
Rolesville 62, Wakefield 7
Ronald Reagan 44, R.J. Reynolds 8
Scotland 33, Terry Sanford 27
Seaforth 53, Cedar Ridge 6
Seventy-First 34, St. Pauls 14
South Columbus 14, Red Springs 13
South Davidson 34, South Stokes 6
South Granville 48, Carrboro 0
South Johnston 35, Lee County 14
South Point 53, North Gaston 0
South Stanly 40, North Stanly 0
Southeast Guilford 21, Asheboro 3
Southeast Raleigh 57, Smithfield-Selma 21
Southern Alamance 76, Graham 0
Southern Durham 42, Riverside-Durham 14
Sun Valley 21, Charlotte Catholic 0
Swain County 28, Hayesville 0
T.C. Roberson 42, North Buncombe 0
T. Wingate Andrews 30, Lexington Senior 23
Tarboro 55, Farmville Central 14
Trinity Christian 49, Ravenscroft 7
Union Pines 45, Southern Lee 13
Wake Forest 42, East Wake 0
Walter M. Williams 41, Southeast Alamance 21
Warren County 51, Northampton County 8
Washington 32, North Lenoir 15
Washington County 26, Wayne Christian 21
Watauga 56, South Caldwell 0
Weddington 34, Cuthbertson 7
West Caldwell 45, Patton 20
West Craven 52, North Johnston 16
West Davidson 27, Thomasville 20
West Forsyth 35, Northwest Guilford 0
West Henderson 34, Smoky Mountain 8
West Johnston 14, Harnett Central 6
West Rowan 35, East Rowan 33
West Wilkes 23, Starmount 20
Western Alamance 17, Eastern Alamance 14
Westover 63, Douglas Byrd 0
Wheatmore 32, East Davidson 20
Whiteville 53, South Brunswick 7
Willow Spring 25, Apex 13
Winston-Salem Preparatory Academy 42, College Prep & Leadership Academy 36
Central Davidson 40, Randleman 29
Page 57, Southwest Guilford 6
Pender 50, Southwest Onslow 14