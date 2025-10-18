High School

North Carolina high school football final scores, results — October 17, 2025

See every final score from Week 9 of North Carolina high school football

Brady Twombly

The 2025 North Carolina high school football season rolled into Week 9 on Friday, October 17, and High School On SI has a list of final scores from this weekend.

A.C. Reynolds 47, North Buncombe 7

A.L. Brown 28, Hickory Ridge 14

Albemarle 31, Union Academy 24

Alleghany 42, Wilkes Central 6

Anson 20, Monroe 12

Apex 38, Green Level 15

Ardrey Kell 42, Ballantyne Ridge 7

Arendell Parrott Academy 61, St. David's 21

Asheboro 37, Eastern Guilford 33

Ashbrook 27, Forestview 6

Asheville 41, Erwin 35

Asheville School (Independent) 41, Covenant Day 0

Baylor 46, Ambassador Christian 0

Brevard 41, West Henderson 27

Broughton 42, Wakefield 14

Bunn 27, Nash Central 21

Burns 38, Cherryville 6

Camden County 14, Perquimans 19

Cannon 31, Metrolina Christian Academy 0

Cape Fear 50, Gray's Creek 21

Cardinal Gibbons 40, Middle Creek 14

Cary Christian 58, Faith Christian 36

Central Cabarrus 34, Phillip O. Berry Academy of Technology 15

Central Davidson 41, T. Wingate Andrews 6

Chambers 20, North Mecklenburg 6

Charles D. Owen 29, Madison 22

Christ School 0, Rabun Gap-Nacoochee 42

Christ the King 41, Pine Lake Preparatory 13

Cleveland 28, Southeast Raleigh 10

Community Christian 58, Father Capodanno 12

Corvian Community School 29, Community School of Davidson 28

Crest 76, North Gaston 0

Currituck County 29, Riverside 35

D.H. Conley 34, New Bern 25

Draughn 58, West Caldwell 44

Dudley 54, Southwest Guilford 0

East Bladen 32, Lakewood 0

East Burke 38, Chase 14

East Duplin 20, Clinton 13

East Forsyth 21, Northwest Guilford 7

East Rutherford 35, Patton 0

East Wilkes 46, Ashe County 6

Eastern Wayne 45, North Pitt 12

Fike 48, Southern Wayne 12

Foard 21, Bunker Hill 7

Forest Hills 41, West Stanly 28

Franklinton 13, East Wake 0

Freedom 56, South Caldwell 35

Fuquay - Varina 51, Smithfield-Selma 0

Garner Magnet 29, South Garner 3

Gates County 36, Manteo 22

Glenn 35, North Forsyth 0

Grimsley 48, Page 14

Hendersonville 78, Avery County 26

Heritage 42, Vance County 33

Hibriten 45, R-S Central 26

Hickory 31, East Lincoln 28

Hickory Grove Christian 34, SouthLake Christian Academy 6

High Point Christian Academy 61, South Wake 6

Hobbton 42, West Columbus 28

Hoggard 28, E.A. Laney 14

Hopewell 66, Garinger 21

Hough 42, South Mecklenburg 10

Independence 35, Mallard Creek 0

J.F. Webb 64, Cedar Ridge 19

J.H. Rose 44, White Oak 22

Jack Britt 47, Overhills 14

Jacksonville 28, South Central 7

James Kenan 49, C.B. Aycock 21

Jay M. Robinson 49, West Rowan 0

Jesse Carson 43, East Rowan 7

John A. Holmes 56, Bertie 28

Jordan 29, Panther Creek 6

Kinston 55, Farmville Central 32

KIPP Pride 50, Southeast Halifax 0

Lake Norman 55, North Iredell 13

Lake Norman Charter 55, Langtree Charter Academy 13

Lawrence Academy 44, Pungo Christian Academy 6

Lee County 33, Harnett Central 19

Leesville Road 48, Corinth Holders 10

Lejeune 28, Jones Senior 0

Lexington Senior 21, Montgomery Central 13

Louisburg 28, Roanoke Rapids 14

Maiden 41, Bandys 34

Martin County 35, Currituck County 29

Marvin Ridge 7, Charlotte Catholic 3

Midway 27, Rosewood 7

Millbrook 49, Enloe 0

Mooresville 42, Davie County 10

Morehead 32, Anson 20

Mount Airy 45, Forbush 0

Mount Pleasant 33, Parkwood 14

Mountain Heritage 45, Mitchell 13

Mountain Island Charter 38, Bonnie Cone Leadership Academy 6

Murphy 59, Andrews 0

Myers Park 42, West Mecklenburg 0

New Hanover 32, Ashley 22

Newton-Conover 37, West Iredell 36

North Davidson 38, Atkins 0

North Duplin 49, Union 20

North Stanly 35, North Rowan 23

North Surry 42, Surry Central 15

Northampton County 34, Northwest Halifax 6

Northeastern 31, Hertford County 6

Northern Guilford 58, Southern Guilford 7

Northern Nash 49, Hunt 14

Northside - Jacksonville 50, Dixon 39

Northside - Pinetown 44, East Carteret 33

Northwest Cabarrus 42, Concord 13

Northwood 27, North Moore 6

Oak Grove 52, Mount Tabor 42

Olympic 42, Harding University 6

Orange 31, Carrboro 12

Pasquotank County 56, First Flight 0

Pender 44, South Lenoir 6

Perquimans 19, Camden County 14

Pinecrest 57, Pine Forest 30

Princeton 49, Goldsboro 21

Providence 34, Palisades 28

Providence Day 41, Charlotte Latin 0

Providence Grove 32, East Davidson 14

Rabun Gap-Nacoochee 42, Christ School 0

Randleman 42, High Point Central 0

Ravenscroft 35, Wayne Christian 20

Red Springs 35, West Bladen 0

Reidsville 57, Bartlett Yancey 0

Richmond 48, Hoke County 27

Riverside 35, Currituck County 29

Riverside-Durham 45, East Chapel Hill 7

Robbinsville 61, Rosman 0

Rocky Mount 22, Southern Nash 20

Rocky River 37, East Mecklenburg 19

Rolesville 74, Athens Drive 0

Ronald Reagan 51, Parkland 0

Rockingham County 29, Carver 0

Salisbury 42, South Rowan 7

Sanderson 24, Holly Springs 14

Scotland 63, Purnell Swett 32

Seaforth 27, South Granville 7

Shelby 42, East Gaston 6

South Brunswick 28, South Columbus 27

South Davidson 43, North Stokes 13

South Point 35, Kings Mountain 0

South Stokes 2, Chatham Central 0

South Stanly 49, Thomas Jefferson Classical Academy 0

Southeast Alamance 71, Graham 0

Southern Alamance 42, Person 18

Southern Durham 14, Hillside 13

Southern Lee 28, West Johnston 23

Southside 44, Pamlico County 24

Southwest Onslow 21, Heide Trask 14

Southwestern Randolph 48, Jordan-Matthews 18

St. Pauls 31, Westover 27

St. Stephens 41, McDowell 16

Starmount 45, North Wilkes 13

Statesville 47, South Iredell 29

Stuart Cramer 45, Lincolnton 21

Sun Valley 52, Piedmont 14

Swain County 40, Cherokee 14

Swansboro 31, Havelock 28

T.C. Roberson 41, Enka 0

Tarboro 55, Beddingfield 0

Terry Sanford 42, Lumberton 6

Thomasville 44, Trinity 0

Trinity Christian 14, North Raleigh Christian Academy 7

Union Pines 56, Triton 0

Wake Forest 48, Knightdale 24

Walkertown 60, McMichael 0

Wallace-Rose Hill 73, Spring Creek 0

Walter M. Williams 31, Eastern Alamance 22

Warren County 63, Weldon 0

Washington 38, SouthWest Edgecombe 34

Watauga 42, Alexander Central 20

Weddington 42, Porter Ridge 0

West Cabarrus 35, Cox Mill 34

West Carteret 34, Richlands 21

West Charlotte 21, David W. Butler 0

West Craven 41, North Lenoir 7

West Davidson 14, Wheatmore 7

West Forsyth 55, R.J. Reynolds 0

West Lincoln 61, Highland Tech 13

West Stokes 47, East Surry 28

West Wilkes 55, Elkin 0

Western Alamance 34, Cummings 6

Whiteville 42, Fairmont 28

Willow Spring 24, Green Hope 21

Wilson Prep 46, Washington County 6

South Johnston 35, Western Harnett 0

