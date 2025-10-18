North Carolina high school football final scores, results — October 17, 2025
The 2025 North Carolina high school football season rolled into Week 9 on Friday, October 17, and High School On SI has a list of final scores from this weekend.
A.C. Reynolds 47, North Buncombe 7
A.L. Brown 28, Hickory Ridge 14
Albemarle 31, Union Academy 24
Alleghany 42, Wilkes Central 6
Anson 20, Monroe 12
Apex 38, Green Level 15
Ardrey Kell 42, Ballantyne Ridge 7
Arendell Parrott Academy 61, St. David's 21
Asheboro 37, Eastern Guilford 33
Ashbrook 27, Forestview 6
Asheville 41, Erwin 35
Asheville School (Independent) 41, Covenant Day 0
Baylor 46, Ambassador Christian 0
Brevard 41, West Henderson 27
Broughton 42, Wakefield 14
Bunn 27, Nash Central 21
Burns 38, Cherryville 6
Camden County 14, Perquimans 19
Cannon 31, Metrolina Christian Academy 0
Cape Fear 50, Gray's Creek 21
Cardinal Gibbons 40, Middle Creek 14
Cary Christian 58, Faith Christian 36
Central Cabarrus 34, Phillip O. Berry Academy of Technology 15
Central Davidson 41, T. Wingate Andrews 6
Chambers 20, North Mecklenburg 6
Charles D. Owen 29, Madison 22
Christ School 0, Rabun Gap-Nacoochee 42
Christ the King 41, Pine Lake Preparatory 13
Cleveland 28, Southeast Raleigh 10
Community Christian 58, Father Capodanno 12
Corvian Community School 29, Community School of Davidson 28
Crest 76, North Gaston 0
Currituck County 29, Riverside 35
D.H. Conley 34, New Bern 25
Draughn 58, West Caldwell 44
Dudley 54, Southwest Guilford 0
East Bladen 32, Lakewood 0
East Burke 38, Chase 14
East Duplin 20, Clinton 13
East Forsyth 21, Northwest Guilford 7
East Rutherford 35, Patton 0
East Wilkes 46, Ashe County 6
Eastern Wayne 45, North Pitt 12
Fike 48, Southern Wayne 12
Foard 21, Bunker Hill 7
Forest Hills 41, West Stanly 28
Franklinton 13, East Wake 0
Freedom 56, South Caldwell 35
Fuquay - Varina 51, Smithfield-Selma 0
Garner Magnet 29, South Garner 3
Gates County 36, Manteo 22
Glenn 35, North Forsyth 0
Grimsley 48, Page 14
Hendersonville 78, Avery County 26
Heritage 42, Vance County 33
Hibriten 45, R-S Central 26
Hickory 31, East Lincoln 28
Hickory Grove Christian 34, SouthLake Christian Academy 6
High Point Christian Academy 61, South Wake 6
Hobbton 42, West Columbus 28
Hoggard 28, E.A. Laney 14
Hopewell 66, Garinger 21
Hough 42, South Mecklenburg 10
Independence 35, Mallard Creek 0
J.F. Webb 64, Cedar Ridge 19
J.H. Rose 44, White Oak 22
Jack Britt 47, Overhills 14
Jacksonville 28, South Central 7
James Kenan 49, C.B. Aycock 21
Jay M. Robinson 49, West Rowan 0
Jesse Carson 43, East Rowan 7
John A. Holmes 56, Bertie 28
Jordan 29, Panther Creek 6
Kinston 55, Farmville Central 32
KIPP Pride 50, Southeast Halifax 0
Lake Norman 55, North Iredell 13
Lake Norman Charter 55, Langtree Charter Academy 13
Lawrence Academy 44, Pungo Christian Academy 6
Lee County 33, Harnett Central 19
Leesville Road 48, Corinth Holders 10
Lejeune 28, Jones Senior 0
Lexington Senior 21, Montgomery Central 13
Louisburg 28, Roanoke Rapids 14
Maiden 41, Bandys 34
Martin County 35, Currituck County 29
Marvin Ridge 7, Charlotte Catholic 3
Midway 27, Rosewood 7
Millbrook 49, Enloe 0
Mooresville 42, Davie County 10
Morehead 32, Anson 20
Mount Airy 45, Forbush 0
Mount Pleasant 33, Parkwood 14
Mountain Heritage 45, Mitchell 13
Mountain Island Charter 38, Bonnie Cone Leadership Academy 6
Murphy 59, Andrews 0
Myers Park 42, West Mecklenburg 0
New Hanover 32, Ashley 22
Newton-Conover 37, West Iredell 36
North Davidson 38, Atkins 0
North Duplin 49, Union 20
North Stanly 35, North Rowan 23
North Surry 42, Surry Central 15
Northampton County 34, Northwest Halifax 6
Northeastern 31, Hertford County 6
Northern Guilford 58, Southern Guilford 7
Northern Nash 49, Hunt 14
Northside - Jacksonville 50, Dixon 39
Northside - Pinetown 44, East Carteret 33
Northwest Cabarrus 42, Concord 13
Northwood 27, North Moore 6
Oak Grove 52, Mount Tabor 42
Olympic 42, Harding University 6
Orange 31, Carrboro 12
Pasquotank County 56, First Flight 0
Pender 44, South Lenoir 6
Perquimans 19, Camden County 14
Pinecrest 57, Pine Forest 30
Princeton 49, Goldsboro 21
Providence 34, Palisades 28
Providence Day 41, Charlotte Latin 0
Providence Grove 32, East Davidson 14
Rabun Gap-Nacoochee 42, Christ School 0
Randleman 42, High Point Central 0
Ravenscroft 35, Wayne Christian 20
Red Springs 35, West Bladen 0
Reidsville 57, Bartlett Yancey 0
Richmond 48, Hoke County 27
Riverside 35, Currituck County 29
Riverside-Durham 45, East Chapel Hill 7
Robbinsville 61, Rosman 0
Rocky Mount 22, Southern Nash 20
Rocky River 37, East Mecklenburg 19
Rolesville 74, Athens Drive 0
Ronald Reagan 51, Parkland 0
Rockingham County 29, Carver 0
Salisbury 42, South Rowan 7
Sanderson 24, Holly Springs 14
Scotland 63, Purnell Swett 32
Seaforth 27, South Granville 7
Shelby 42, East Gaston 6
South Brunswick 28, South Columbus 27
South Davidson 43, North Stokes 13
South Point 35, Kings Mountain 0
South Stokes 2, Chatham Central 0
South Stanly 49, Thomas Jefferson Classical Academy 0
Southeast Alamance 71, Graham 0
Southern Alamance 42, Person 18
Southern Durham 14, Hillside 13
Southern Lee 28, West Johnston 23
Southside 44, Pamlico County 24
Southwest Onslow 21, Heide Trask 14
Southwestern Randolph 48, Jordan-Matthews 18
St. Pauls 31, Westover 27
St. Stephens 41, McDowell 16
Starmount 45, North Wilkes 13
Statesville 47, South Iredell 29
Stuart Cramer 45, Lincolnton 21
Sun Valley 52, Piedmont 14
Swain County 40, Cherokee 14
Swansboro 31, Havelock 28
T.C. Roberson 41, Enka 0
Tarboro 55, Beddingfield 0
Terry Sanford 42, Lumberton 6
Thomasville 44, Trinity 0
Trinity Christian 14, North Raleigh Christian Academy 7
Union Pines 56, Triton 0
Wake Forest 48, Knightdale 24
Walkertown 60, McMichael 0
Wallace-Rose Hill 73, Spring Creek 0
Walter M. Williams 31, Eastern Alamance 22
Warren County 63, Weldon 0
Washington 38, SouthWest Edgecombe 34
Watauga 42, Alexander Central 20
Weddington 42, Porter Ridge 0
West Cabarrus 35, Cox Mill 34
West Carteret 34, Richlands 21
West Charlotte 21, David W. Butler 0
West Craven 41, North Lenoir 7
West Davidson 14, Wheatmore 7
West Forsyth 55, R.J. Reynolds 0
West Lincoln 61, Highland Tech 13
West Stokes 47, East Surry 28
West Wilkes 55, Elkin 0
Western Alamance 34, Cummings 6
Whiteville 42, Fairmont 28
Willow Spring 24, Green Hope 21
Wilson Prep 46, Washington County 6
South Johnston 35, Western Harnett 0