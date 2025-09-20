North Carolina high school football final scores, results — September 19, 2025
The 2025 North Carolina high school football season rolled into Week 5 on Friday, September 19, and High School On SI has a list of final scores from this weekend.
A.L. Brown 48, Harding University 0
Alleghany 49, Ashe County 14
Apex Friendship 35, Green Hope 0
Ardrey Kell 16, Chambers 13
Asheboro 20, Eastern Randolph 13
Ashbrook 20, South Point 14
Ashley 24, Topsail 6
Bandys 41, Bunker Hill 12
Bear Grass Charter 45, Lejeune 0
Ben L. Smith 27, Western Guilford 24
Burns 50, Bessemer City 0
Cape Fear 36, Pine Forest 8
Cardinal Gibbons 16, Mallard Creek 15
Carver 28, Morehead 0
Cary 38, East Wake 20
Cary Christian 52, Wake Christian Academy 6
Central Cabarrus 27, Hickory Ridge 6
Central Davidson 29, Ledford Senior 0
Charles D. Owen 17, Polk County 14
Charlotte Latin 35, Christ School 12
Chase 59, West Caldwell 22
Cherokee 40, Rosman 6
Christ the King 35, Lincoln Charter 14
Clayton 56, Fuquay - Varina 10
Clinton 37, Whiteville 36
Community Christian 32, Father Vincent Capodanno High School 26
Concord 32, West Rowan 19
Copper Basin 61, Asheville Christian Academy 41
Corvian Community School 35, Lake Norman Charter 0
Croatan 52, Swansboro 0
Currituck County 42, Bertie 0
D.H. Conley 42, Ayden - Grifton 14
Davie County 31, North Davidson 0
Dudley 34, Ragsdale 18
E.E. Smith 27, Gray's Creek 24
East Bladen 54, West Columbus 28
East Burke 36, Patton 0
East Carteret 41, American Leadership Academy-Johnston 21
East Lincoln 49, North Lincoln 0
East Rutherford 43, Hibriten 34
East Surry 48, North Forsyth 20
East Wilkes 42, North Wilkes 7
Eastern Guilford 35, Orange 0
Eastern Wayne 32, North Johnston 20
Enloe 20, Broughton 14
Forest Hills 21, Hoke County 0
Franklinton 35, Riverside-Durham 7
Freedom 70, A.C. Reynolds 13
Garner Magnet 28, Southeast Raleigh 22
Grimsley 65, Southwest Guilford 0
Harnett Central 28, South Johnston 24
Harrells Christian Academy 41, Hickory Grove Christian 7
Havelock 49, Richlands 20
Hendersonville 34, Mitchell 7
Hertford County 34, Roanoke Rapids 0
Hickory 50, Foard 0
Hobbton 35, East Columbus 6
Holly Springs 23, Heritage 7
Hough 53, New Bern 4
Hunt 52, C.B. Aycock 0
Huss 35, North Gaston 19
Independence 27, Palisades 12
Indian Land 48, Parkwood 0
Jacksonville 35, East Duplin 6
James Kenan 77, Spring Creek 0
Jay M. Robinson 63, East Rowan 7
Jesse Carson 41, Salisbury 20
John A. Holmes 75, First Flight 20
John Paul II 60, St. David's 8
Jordan 53, Apex 7
KIPP Pride 50, Howard 3
Kings Mountain 49, Forestview 0
Kinston 59, South Lenoir 6
Knightdale 38, South Granville 35
Lakewood 26, North Duplin 22
Lee County 20, Triton 7
Leesville Road 56, Wakefield 0
Lexington Senior 40, East Davidson 0
Lincolnton 42, East Gaston 0
Louisburg 35, Beddingfield 12
Lumberton 36, Heide Trask 13
Maiden 21, West Iredell 0
Mallard Creek 20, Cardinal Gibbons 2
Martin County 38, Greene Central 14
Marvin Ridge 13, Piedmont 7
McDowell 33, Enka 7
Middle Creek 45, J.H. Rose 28
Midway 73, Princeton 50
Millbrook 64, Athens Drive 15
Montgomery Central 55, High Point Central 0
Mooresville 42, East Forsyth 14
Mount Airy 36, St. Stephens 28
Mount Pleasant 38, West Davidson 20
Mount Tabor 29, Northwest Guilford 27
Mount Zion Christian Academy 36, East Chapel Hill 17
New Hanover 35, North Brunswick 28
North Iredell 49, Pine Lake Preparatory 7
North Moore 37, Seaforth 20
North Rowan 49, Union Academy 7
North Stanly 51, Mountain Island Charter 21
North Stokes 27, Chatham Central 26
North Surry 42, Northwood 15
Northeast Guilford 18, Southern Durham 14
Northeastern 40, Vance County 8
Northern 50, Triangle Math and Science Academy 0
Northern Guilford 26, Oak Grove 21
Northern Nash 44, South Central 33
Northside - Pinetown 32, Gates County 12
Northwest Cabarrus 44, South Rowan 13
Northwest Halifax 62, Cedar Ridge 19
Olympic 35, Cox Mill 14
Page 47, Southern Guilford 0
Panther Creek 41, Green Level 14
Parkland 46, Atkins 0
Pasquotank County 36, Camden County 0
Pender 62, South Columbus 29
Pinecrest 36, Scotland 21
Pisgah 28, North Henderson 20
Porter Ridge 42, Cuthbertson 17
Providence 27, David W. Butler 21
Providence Day 35, Rabun Gap-Nacoochee 21
Providence Grove 47, Jordan-Matthews 8
R-S Central 48, Draughn 16
R.J. Reynolds 41, Ballantyne Ridge 21
Randleman 41, T. Wingate Andrews 20
Red Springs 35, Douglas Byrd 18
Reidsville 44, Walkertown 28
Richmond 36, West Forsyth 30
Robbinsville 29, Hayesville 10
Rockingham County 50, McMichael 18
Rocky Mount 42, Fike 14
Rocky River 20, Garinger 0
Rolesville 53, Corinth Holders 0
Ronald Reagan 24, Lake Norman 21
Rosewood 20, Goldsboro 0
Sanderson 63, Chapel Hill 27
Seventy-First 36, Jack Britt 28
Shelby 62, Cherryville 0
Smoky Mountain 54, East Henderson 6
South Brunswick 21, Purnell Swett 20
South Garner 49, Smithfield-Selma 0
South Iredell 48, Alexander Central 44
South Mecklenburg 45, East Mecklenburg 8
South Stanly 47, Bonnie Cone Leadership Academy 0
South Stokes 40, College Prep & Leadership Academy 18
South View 42, Overhills 23
Southeast Alamance 48, Cummings 8
Southeast Guilford 34, Glenn 20
Southeast Halifax 52, Pamlico County 8
Southern Alamance 28, Eastern Alamance 15
Southern Lee 34, Western Harnett 12
Southern Nash 56, Southern Wayne 6
SouthWest Edgecombe 43, North Lenoir 0
Southwestern Randolph 40, Wheatmore 6
Starmount 55, Elkin 0
Statesville 35, West Stokes 7
Stuart Cramer 69, Highland Tech 0
Swain County 55, Andrews 0
Tarboro 49, Northampton County 0
Terry Sanford 56, Westover 29
Thomas Jefferson Classical Academy 20, Albemarle 6
Trinity 34, Surry Central 14
Trinity Christian 43, Covenant Day 6
Union Pines 38, West Johnston 6
Walter M. Williams 56, Graham 6
Warren County 28, Nash Central 8
Wayne Christian 48, Jones Senior 0
Weddington 42, Charlotte Catholic 7
West Bladen 32, Union 6
West Brunswick 21, E.A. Laney 16
West Carteret 67, Dixon 51
West Charlotte 55, West Mecklenburg 0
West Craven 27, North Pitt 26
West Henderson 21, Tuscola 7
West Wilkes 21, Wilkes Central 0
Western Alamance 43, Person 8
White Oak 20, Southwest Onslow 6
Wilson Prep 38, Farmville Central 21
Winston-Salem Preparatory Academy 40, Bishop McGuinness 6