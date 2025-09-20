High School

North Carolina high school football final scores, results — September 19, 2025

See every final score from Week 5 of North Carolina high school football

Brady Twombly

Crest football hosted Weddington in a non-conference matchup on Sept. 12, 2025 in Boiling Springs. Weddington won, 31-10.
Crest football hosted Weddington in a non-conference matchup on Sept. 12, 2025 in Boiling Springs. Weddington won, 31-10. / Joe L. Hughes II / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

The 2025 North Carolina high school football season rolled into Week 5 on Friday, September 19, and High School On SI has a list of final scores from this weekend.

North Carolina High School Football Scores, Results & Live Updates (NCHSAA) - September 19, 2025

North Carolina high school football final scores, results — September 19, 2025

A.L. Brown 48, Harding University 0

Alleghany 49, Ashe County 14

Apex Friendship 35, Green Hope 0

Ardrey Kell 16, Chambers 13

Asheboro 20, Eastern Randolph 13

Ashbrook 20, South Point 14

Ashley 24, Topsail 6

Bandys 41, Bunker Hill 12

Bear Grass Charter 45, Lejeune 0

Ben L. Smith 27, Western Guilford 24

Burns 50, Bessemer City 0

Cape Fear 36, Pine Forest 8

Cardinal Gibbons 16, Mallard Creek 15

Carver 28, Morehead 0

Cary 38, East Wake 20

Cary Christian 52, Wake Christian Academy 6

Central Cabarrus 27, Hickory Ridge 6

Central Davidson 29, Ledford Senior 0

Charles D. Owen 17, Polk County 14

Charlotte Latin 35, Christ School 12

Chase 59, West Caldwell 22

Cherokee 40, Rosman 6

Christ the King 35, Lincoln Charter 14

Clayton 56, Fuquay - Varina 10

Clinton 37, Whiteville 36

Community Christian 32, Father Vincent Capodanno High School 26

Concord 32, West Rowan 19

Copper Basin 61, Asheville Christian Academy 41

Corvian Community School 35, Lake Norman Charter 0

Croatan 52, Swansboro 0

Currituck County 42, Bertie 0

D.H. Conley 42, Ayden - Grifton 14

Davie County 31, North Davidson 0

Dudley 34, Ragsdale 18

E.E. Smith 27, Gray's Creek 24

East Bladen 54, West Columbus 28

East Burke 36, Patton 0

East Carteret 41, American Leadership Academy-Johnston 21

East Lincoln 49, North Lincoln 0

East Rutherford 43, Hibriten 34

East Surry 48, North Forsyth 20

East Wilkes 42, North Wilkes 7

Eastern Guilford 35, Orange 0

Eastern Wayne 32, North Johnston 20

Enloe 20, Broughton 14

Forest Hills 21, Hoke County 0

Franklinton 35, Riverside-Durham 7

Freedom 70, A.C. Reynolds 13

Garner Magnet 28, Southeast Raleigh 22

Grimsley 65, Southwest Guilford 0

Harnett Central 28, South Johnston 24

Harrells Christian Academy 41, Hickory Grove Christian 7

Havelock 49, Richlands 20

Hendersonville 34, Mitchell 7

Hertford County 34, Roanoke Rapids 0

Hickory 50, Foard 0

Hobbton 35, East Columbus 6

Holly Springs 23, Heritage 7

Hough 53, New Bern 4

Hunt 52, C.B. Aycock 0

Huss 35, North Gaston 19

Independence 27, Palisades 12

Indian Land 48, Parkwood 0

Jacksonville 35, East Duplin 6

James Kenan 77, Spring Creek 0

Jay M. Robinson 63, East Rowan 7

Jesse Carson 41, Salisbury 20

John A. Holmes 75, First Flight 20

John Paul II 60, St. David's 8

Jordan 53, Apex 7

KIPP Pride 50, Howard 3

Kings Mountain 49, Forestview 0

Kinston 59, South Lenoir 6

Knightdale 38, South Granville 35

Lakewood 26, North Duplin 22

Lee County 20, Triton 7

Leesville Road 56, Wakefield 0

Lexington Senior 40, East Davidson 0

Lincolnton 42, East Gaston 0

Louisburg 35, Beddingfield 12

Lumberton 36, Heide Trask 13

Maiden 21, West Iredell 0

Mallard Creek 20, Cardinal Gibbons 2

Martin County 38, Greene Central 14

Marvin Ridge 13, Piedmont 7

McDowell 33, Enka 7

Middle Creek 45, J.H. Rose 28

Midway 73, Princeton 50

Millbrook 64, Athens Drive 15

Montgomery Central 55, High Point Central 0

Mooresville 42, East Forsyth 14

Mount Airy 36, St. Stephens 28

Mount Pleasant 38, West Davidson 20

Mount Tabor 29, Northwest Guilford 27

Mount Zion Christian Academy 36, East Chapel Hill 17

New Hanover 35, North Brunswick 28

North Iredell 49, Pine Lake Preparatory 7

North Moore 37, Seaforth 20

North Rowan 49, Union Academy 7

North Stanly 51, Mountain Island Charter 21

North Stokes 27, Chatham Central 26

North Surry 42, Northwood 15

Northeast Guilford 18, Southern Durham 14

Northeastern 40, Vance County 8

Northern 50, Triangle Math and Science Academy 0

Northern Guilford 26, Oak Grove 21

Northern Nash 44, South Central 33

Northside - Pinetown 32, Gates County 12

Northwest Cabarrus 44, South Rowan 13

Northwest Halifax 62, Cedar Ridge 19

Olympic 35, Cox Mill 14

Page 47, Southern Guilford 0

Panther Creek 41, Green Level 14

Parkland 46, Atkins 0

Pasquotank County 36, Camden County 0

Pender 62, South Columbus 29

Pinecrest 36, Scotland 21

Pisgah 28, North Henderson 20

Porter Ridge 42, Cuthbertson 17

Providence 27, David W. Butler 21

Providence Day 35, Rabun Gap-Nacoochee 21

Providence Grove 47, Jordan-Matthews 8

R-S Central 48, Draughn 16

R.J. Reynolds 41, Ballantyne Ridge 21

Randleman 41, T. Wingate Andrews 20

Red Springs 35, Douglas Byrd 18

Reidsville 44, Walkertown 28

Richmond 36, West Forsyth 30

Robbinsville 29, Hayesville 10

Rockingham County 50, McMichael 18

Rocky Mount 42, Fike 14

Rocky River 20, Garinger 0

Rolesville 53, Corinth Holders 0

Ronald Reagan 24, Lake Norman 21

Rosewood 20, Goldsboro 0

Sanderson 63, Chapel Hill 27

Seventy-First 36, Jack Britt 28

Shelby 62, Cherryville 0

Smoky Mountain 54, East Henderson 6

South Brunswick 21, Purnell Swett 20

South Garner 49, Smithfield-Selma 0

South Iredell 48, Alexander Central 44

South Mecklenburg 45, East Mecklenburg 8

South Stanly 47, Bonnie Cone Leadership Academy 0

South Stokes 40, College Prep & Leadership Academy 18

South View 42, Overhills 23

Southeast Alamance 48, Cummings 8

Southeast Guilford 34, Glenn 20

Southeast Halifax 52, Pamlico County 8

Southern Alamance 28, Eastern Alamance 15

Southern Lee 34, Western Harnett 12

Southern Nash 56, Southern Wayne 6

SouthWest Edgecombe 43, North Lenoir 0

Southwestern Randolph 40, Wheatmore 6

Starmount 55, Elkin 0

Statesville 35, West Stokes 7

Stuart Cramer 69, Highland Tech 0

Swain County 55, Andrews 0

Tarboro 49, Northampton County 0

Terry Sanford 56, Westover 29

Thomas Jefferson Classical Academy 20, Albemarle 6

Trinity 34, Surry Central 14

Trinity Christian 43, Covenant Day 6

Union Pines 38, West Johnston 6

Walter M. Williams 56, Graham 6

Warren County 28, Nash Central 8

Wayne Christian 48, Jones Senior 0

Weddington 42, Charlotte Catholic 7

West Bladen 32, Union 6

West Brunswick 21, E.A. Laney 16

West Carteret 67, Dixon 51

West Charlotte 55, West Mecklenburg 0

West Craven 27, North Pitt 26

West Henderson 21, Tuscola 7

West Wilkes 21, Wilkes Central 0

Western Alamance 43, Person 8

White Oak 20, Southwest Onslow 6

Wilson Prep 38, Farmville Central 21

Winston-Salem Preparatory Academy 40, Bishop McGuinness 6

More Football Coverage from High School On SI

feed

Published
Brady Twombly
BRADY TWOMBLY

Brady Twombly grew up playing every sport he could before sticking with basketball. He played one year of college basketball at Northern Arizona University and then he transferred to Boise State University where he graduated with a degree in Business Administration. He has been covering high school sports at SBLive since the beginning of 2023, working mostly on the data operations team.

Home/North Carolina