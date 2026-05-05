North Carolina (NCHSAA) High School Softball 2026 State Playoff Brackets, Matchups, Schedule - May 5
The 2026 North Carolina high school softball state playoff brackets are out, and High School On SI has all eight brackets with matchups and schedules for every team.
The first round begins on May 5, and the playoffs will culminate with the NCHSAA state championships being played May 27-30 at Duke University in Durham.
2026 North Carolina High School Baseball State Tournament Schedule
May 5: First Round
May 8: Second Round
May 12: Third Round
May 15: Fourth Round
May 19-23: Regionals
May 27-30: State Championships
North Carolina (NCHSAA) High School Softball 2026 State Playoff Brackets, Matchups, Schedule - May 5
CLASS 1A BRACKET (select to view full bracket details)
First Round - May 5
No. 8 Cape Hatteras vs. No. 9 Jones Senior
No. 4 Hobgood Academy vs. No. 13 Rocky Mount Preparatory
No. 5 Vance Charter School vs. No. 12 Weldon
No. 3 East Columbus vs. No. 14 North Edgecombe
No. 6 North East Carolina Prep vs. No. 11 Mattamuskeet
No. 7 Wilson Prep vs. No. 10 Southeast Halifax
No. 8 River Mill Academy vs. No. 9 North Stokes
No. 4 Clover Garden vs. No. 13 South Davidson
No. 5 Falls Lake Academy vs. No. 12 Central Carolina Sports Academy
No. 3 Chatham Central vs. No. 14 Andrews
No. 6 Bethany Community vs. No. 11 Hiwassee Dam
No. 7 Chatham Charter vs. No. 10 Rosman
CLASS 2A BRACKET
First Round - May 5
No. 16 Northampton County vs. No. 17 West Columbus
No. 12 East Wake Academy vs. No. 21 Southside
No. 13 East Bladen vs. No. 20 Union
No. 14 John A. Holmes vs. No. 19 Voyager Academy
No. 15 Lejeune vs. No. 18 Lakewood
No. 13 Cherokee vs. No. 20 Avery County
No. 14 Mountain Island Charter vs. No. 19 Elkin
No. 15 Gray Stone Day vs. No. 18 Langtree Charter Academy
No. 16 Bradford Preparatory School vs. No. 17 Hayesville
CLASS 3A BRACKET
First Round - May 5
No. 16 West Bladen vs. No. 17 Greene Central
No. 9 Providence Grove vs. No. 24 Louisburg
No. 12 Wallace-Rose Hill vs. No. 21 Pasquotank County
No. 13 South Columbus vs. No. 20 Beddingfield
No. 14 Wake Preparatory Academy vs. No. 19 North Moore
No. 11 Ayden - Grifton vs. No. 22 Bartlett Yancey
No. 10 Northwood vs. No. 23 Eastern Randolph
No. 15 Goldsboro vs. No. 18 Princeton
No. 16 Mountain Heritage vs. No. 17 Wheatmore
No. 9 East Rutherford vs. No. 24 Mount Airy
No. 12 East Davidson vs. No. 21 Piedmont Community Charter
No. 13 North Stanly vs. No. 20 Chase
No. 14 Madison vs. No. 19 Surry Central
No. 11 East Surry vs. No. 22 Shelby
No. 10 Bessemer City vs. No. 23 Patton
No. 15 West Caldwell vs. No. 18 North Wilkes
CLASS 4A BRACKET
First Round - May 5
No. 16 Eastern Wayne vs. No. 17 Washington
No. 9 Nash Central vs. No. 24 T. Wingate Andrews
No. 12 Uwharrie Charter Academy vs. No. 21 Red Springs
No. 13 First Flight vs. No. 20 Southwest Onslow
No. 14 North Lenoir vs. No. 19 West Craven
No. 11 North Johnston vs. No. 22 Anson
No. 10 Jordan-Matthews vs. No. 23 Clinton
No. 15 Morehead vs. No. 18 Fairmont
No. 16 Central Academy of Technology and Arts vs. No. 17 Lincoln Charter
No. 9 Lake Norman Charter vs. No. 24 Wilkes Central
No. 12 Burns vs. No. 21 Ashe County
No. 13 Hibriten vs. No. 20 Brevard
No. 14 Tuscola vs. No. 19 North Surry
No. 11 Foard vs. No. 22 East Burke
No. 10 Mount Pleasant vs. No. 23 West Iredell
No. 15 Maiden vs. No. 18 Bandys
CLASS 5A BRACKET
First Round - May 5
No. 16 Orange vs. No. 17 J.F. Webb
No. 9 Cedar Ridge vs. No. 24 Fike
No. 12 Western Alamance vs. No. 21 South Granville
No. 13 Southern Guilford vs. No. 20 St. Pauls
No. 14 Montgomery Central vs. No. 19 Person
No. 11 Croatan vs. No. 22 Hunt
No. 10 Currituck County vs. No. 23 High Point Central
No. 15 Dixon vs. No. 18 Havelock
No. 16 Atkins vs. No. 17 North Gaston
No. 9 Oak Grove vs. No. 24 Jay M. Robinson
No. 12 Northwest Cabarrus vs. No. 21 Hickory
No. 13 West Rowan vs. No. 20 North Henderson
No. 14 Parkwood vs. No. 19 Concord
No. 11 Erwin vs. No. 22 Forestview
No. 10 East Rowan vs. No. 23 Smoky Mountain
No. 15 South Point vs. No. 18 Jesse Carson
CLASS 6A BRACKET
First Round - May 5
No. 16 Northern Nash vs. No. 17 Western Harnett
No. 9 South Johnston vs. No. 24 Felton Grove
No. 12 West Johnston vs. No. 21 Terry Sanford
No. 13 Franklinton vs. No. 20 Swansboro
No. 14 White Oak vs. No. 19 Lee County
No. 11 Southern Alamance vs. No. 22 Northern
No. 10 Middle Creek vs. No. 23 Jacksonville
No. 15 East Chapel Hill vs. No. 18 Eastern Guilford
No. 16 Phillip O. Berry Academy of Technology vs. No. 17 Sun Valley
No. 9 Glenn vs. No. 24 Olympic
No. 12 North Iredell vs. No. 21 Dudley
No. 13 T.C. Roberson vs. No. 20 Asheboro
No. 14 Freedom vs. No. 19 Ashbrook
No. 11 Watauga vs. No. 22 Asheville
No. 10 A.C. Reynolds vs. No. 23 Western Guilford
No. 15 Mount Tabor vs. No. 18 St. Stephens
CLASS 7A BRACKET
First Round - May 5
No. 16 Chapel Hill vs. No. 17 North Brunswick
No. 9 Clayton vs. No. 24 Pine Forest
No. 12 Cape Fear vs. No. 21 Ashley
No. 13 Riverside-Durham vs. No. 20 Hillside
No. 14 Overhills vs. No. 19 Holly Springs
No. 11 Fuquay - Varina vs. No. 22 Jack Britt
No. 10 Cardinal Gibbons vs. No. 23 Garner Magnet
No. 15 Lumberton vs. No. 18 East Wake
No. 16 Independence vs. No. 17 Lake Norman
No. 9 McDowell vs. No. 24 Ballantyne Ridge
No. 12 Page vs. No. 21 Parkland
No. 13 Davie County vs. No. 20 Cox Mill
No. 14 Cuthbertson vs. No. 19 Hopewell
No. 11 Porter Ridge vs. No. 22 Grimsley
No. 10 Southwest Guilford vs. No. 23 West Cabarrus
No. 15 Marvin Ridge vs. No. 18 Richmond
CLASS 8A BRACKET
First Round - May 5
No. 8 Green Hope vs. No. 9 Leesville Road
No. 5 Wakefield vs. No. 12 Apex
No. 6 Panther Creek vs. No. 11 Rolesville
No. 7 Enloe vs. No. 10 Millbrook
No. 8 Northwest Guilford vs. No. 9 East Mecklenburg
No. 5 Hoke County vs. No. 12 Green Level
No. 6 Jordan vs. No. 11 Palisades
No. 7 Ardrey Kell vs. No. 10 South Mecklenburg
More Coverage from High School on SI
Loading recommendations... Please wait while we load personalized content recommendations
Brady Twombly grew up playing every sport he could before sticking with basketball. He played one year of college basketball at Northern Arizona University and then he transferred to Boise State University where he graduated with a degree in Business Administration. He has been covering high school sports at SBLive since the beginning of 2023, working mostly on the data operations team.