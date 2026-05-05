Skip to main content
High School

North Carolina (NCHSAA) High School Softball 2026 State Playoff Brackets, Matchups, Schedule - May 5

See every matchup from all classifications throughout the North Carolina high school softball state tournament
Brady Twombly|
Gray's Creek ’s Skylar Belote gets caught in a pickle with Purnell Swett’s Angel Chavis chasing her down during the third inning on Tuesday, April 21, 2026, at Gray's Creek High School.
Gray's Creek ’s Skylar Belote gets caught in a pickle with Purnell Swett’s Angel Chavis chasing her down during the third inning on Tuesday, April 21, 2026, at Gray's Creek High School. | Andrew Craft / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

The 2026 North Carolina high school softball state playoff brackets are out, and High School On SI has all eight brackets with matchups and schedules for every team.

The first round begins on May 5, and the playoffs will culminate with the NCHSAA state championships being played May 27-30 at Duke University in Durham.

2026 North Carolina High School Baseball State Tournament Schedule

May 5: First Round
May 8: Second Round
May 12: Third Round
May 15: Fourth Round
May 19-23: Regionals
May 27-30: State Championships

North Carolina (NCHSAA) High School Softball 2026 State Playoff Brackets, Matchups, Schedule - May 5

CLASS 1A BRACKET (select to view full bracket details)

First Round - May 5

No. 8 Cape Hatteras vs. No. 9 Jones Senior

No. 4 Hobgood Academy vs. No. 13 Rocky Mount Preparatory

No. 5 Vance Charter School vs. No. 12 Weldon

No. 3 East Columbus vs. No. 14 North Edgecombe

No. 6 North East Carolina Prep vs. No. 11 Mattamuskeet

No. 7 Wilson Prep vs. No. 10 Southeast Halifax

No. 8 River Mill Academy vs. No. 9 North Stokes

No. 4 Clover Garden vs. No. 13 South Davidson

No. 5 Falls Lake Academy vs. No. 12 Central Carolina Sports Academy

No. 3 Chatham Central vs. No. 14 Andrews

No. 6 Bethany Community vs. No. 11 Hiwassee Dam

No. 7 Chatham Charter vs. No. 10 Rosman

CLASS 2A BRACKET

First Round - May 5

No. 16 Northampton County vs. No. 17 West Columbus

No. 12 East Wake Academy vs. No. 21 Southside

No. 13 East Bladen vs. No. 20 Union

No. 14 John A. Holmes vs. No. 19 Voyager Academy

No. 15 Lejeune vs. No. 18 Lakewood

No. 13 Cherokee vs. No. 20 Avery County

No. 14 Mountain Island Charter vs. No. 19 Elkin

No. 15 Gray Stone Day vs. No. 18 Langtree Charter Academy

No. 16 Bradford Preparatory School vs. No. 17 Hayesville

CLASS 3A BRACKET

First Round - May 5

No. 16 West Bladen vs. No. 17 Greene Central

No. 9 Providence Grove vs. No. 24 Louisburg

No. 12 Wallace-Rose Hill vs. No. 21 Pasquotank County

No. 13 South Columbus vs. No. 20 Beddingfield

No. 14 Wake Preparatory Academy vs. No. 19 North Moore

No. 11 Ayden - Grifton vs. No. 22 Bartlett Yancey

No. 10 Northwood vs. No. 23 Eastern Randolph

No. 15 Goldsboro vs. No. 18 Princeton

No. 16 Mountain Heritage vs. No. 17 Wheatmore

No. 9 East Rutherford vs. No. 24 Mount Airy

No. 12 East Davidson vs. No. 21 Piedmont Community Charter

No. 13 North Stanly vs. No. 20 Chase

No. 14 Madison vs. No. 19 Surry Central

No. 11 East Surry vs. No. 22 Shelby

No. 10 Bessemer City vs. No. 23 Patton

No. 15 West Caldwell vs. No. 18 North Wilkes

CLASS 4A BRACKET

First Round - May 5

No. 16 Eastern Wayne vs. No. 17 Washington

No. 9 Nash Central vs. No. 24 T. Wingate Andrews

No. 12 Uwharrie Charter Academy vs. No. 21 Red Springs

No. 13 First Flight vs. No. 20 Southwest Onslow

No. 14 North Lenoir vs. No. 19 West Craven

No. 11 North Johnston vs. No. 22 Anson

No. 10 Jordan-Matthews vs. No. 23 Clinton

No. 15 Morehead vs. No. 18 Fairmont

No. 16 Central Academy of Technology and Arts vs. No. 17 Lincoln Charter

No. 9 Lake Norman Charter vs. No. 24 Wilkes Central

No. 12 Burns vs. No. 21 Ashe County

No. 13 Hibriten vs. No. 20 Brevard

No. 14 Tuscola vs. No. 19 North Surry

No. 11 Foard vs. No. 22 East Burke

No. 10 Mount Pleasant vs. No. 23 West Iredell

No. 15 Maiden vs. No. 18 Bandys

CLASS 5A BRACKET

First Round - May 5

No. 16 Orange vs. No. 17 J.F. Webb

No. 9 Cedar Ridge vs. No. 24 Fike

No. 12 Western Alamance vs. No. 21 South Granville

No. 13 Southern Guilford vs. No. 20 St. Pauls

No. 14 Montgomery Central vs. No. 19 Person

No. 11 Croatan vs. No. 22 Hunt

No. 10 Currituck County vs. No. 23 High Point Central

No. 15 Dixon vs. No. 18 Havelock

No. 16 Atkins vs. No. 17 North Gaston

No. 9 Oak Grove vs. No. 24 Jay M. Robinson

No. 12 Northwest Cabarrus vs. No. 21 Hickory

No. 13 West Rowan vs. No. 20 North Henderson

No. 14 Parkwood vs. No. 19 Concord

No. 11 Erwin vs. No. 22 Forestview

No. 10 East Rowan vs. No. 23 Smoky Mountain

No. 15 South Point vs. No. 18 Jesse Carson

CLASS 6A BRACKET

First Round - May 5

No. 16 Northern Nash vs. No. 17 Western Harnett

No. 9 South Johnston vs. No. 24 Felton Grove

No. 12 West Johnston vs. No. 21 Terry Sanford

No. 13 Franklinton vs. No. 20 Swansboro

No. 14 White Oak vs. No. 19 Lee County

No. 11 Southern Alamance vs. No. 22 Northern

No. 10 Middle Creek vs. No. 23 Jacksonville

No. 15 East Chapel Hill vs. No. 18 Eastern Guilford

No. 16 Phillip O. Berry Academy of Technology vs. No. 17 Sun Valley

No. 9 Glenn vs. No. 24 Olympic

No. 12 North Iredell vs. No. 21 Dudley

No. 13 T.C. Roberson vs. No. 20 Asheboro

No. 14 Freedom vs. No. 19 Ashbrook

No. 11 Watauga vs. No. 22 Asheville

No. 10 A.C. Reynolds vs. No. 23 Western Guilford

No. 15 Mount Tabor vs. No. 18 St. Stephens

CLASS 7A BRACKET

First Round - May 5

No. 16 Chapel Hill vs. No. 17 North Brunswick

No. 9 Clayton vs. No. 24 Pine Forest

No. 12 Cape Fear vs. No. 21 Ashley

No. 13 Riverside-Durham vs. No. 20 Hillside

No. 14 Overhills vs. No. 19 Holly Springs

No. 11 Fuquay - Varina vs. No. 22 Jack Britt

No. 10 Cardinal Gibbons vs. No. 23 Garner Magnet

No. 15 Lumberton vs. No. 18 East Wake

No. 16 Independence vs. No. 17 Lake Norman

No. 9 McDowell vs. No. 24 Ballantyne Ridge

No. 12 Page vs. No. 21 Parkland

No. 13 Davie County vs. No. 20 Cox Mill

No. 14 Cuthbertson vs. No. 19 Hopewell

No. 11 Porter Ridge vs. No. 22 Grimsley

No. 10 Southwest Guilford vs. No. 23 West Cabarrus

No. 15 Marvin Ridge vs. No. 18 Richmond

CLASS 8A BRACKET

First Round - May 5

No. 8 Green Hope vs. No. 9 Leesville Road

No. 5 Wakefield vs. No. 12 Apex

No. 6 Panther Creek vs. No. 11 Rolesville

No. 7 Enloe vs. No. 10 Millbrook

No. 8 Northwest Guilford vs. No. 9 East Mecklenburg

No. 5 Hoke County vs. No. 12 Green Level

No. 6 Jordan vs. No. 11 Palisades

No. 7 Ardrey Kell vs. No. 10 South Mecklenburg

More Coverage from High School on SI

Add us as a preferred source on Google

Loading recommendations... Please wait while we load personalized content recommendations

Published
Brady Twombly
BRADY TWOMBLY

Brady Twombly grew up playing every sport he could before sticking with basketball. He played one year of college basketball at Northern Arizona University and then he transferred to Boise State University where he graduated with a degree in Business Administration. He has been covering high school sports at SBLive since the beginning of 2023, working mostly on the data operations team.

Home/North Carolina