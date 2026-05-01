Arizona (AIA) High School Softball 2026 State Playoff Brackets, Matchups, Schedule - May 1
The 2026 Arizona high school softball state playoff brackets are out, and High School On SI has all six brackets with matchups and schedule. The first round begins on May 2.
The playoffs will culminate in the state championships on May 16 through 19 at Grand Canyon University.
CLASS 1A BRACKET (select to view full bracket details)
Round 1 - May 1
No. 1 Superior vs. No. 16 Duncan
No. 8 Ray vs. No. 9 Salome
No. 5 Mogollon vs. No. 12 Bagdad
No. 4 St. David vs. No. 13 San Manuel
No. 3 Williams vs. No. 14 Valley Union
No. 6 St. Michael vs. No. 11 Desert Heights Prep
No. 7 Anthem Prep vs. No. 10 Hayden
No. 2 Joseph City vs. No. 15 Antelope
CLASS 2A BRACKET
Round 1 - May 2
No. 1 Heritage Academy vs. No. 16 Wickenburg
No. 8 St. Johns vs. No. 9 Phoenix Christian
No. 5 Willcox vs. No. 12 Santa Cruz Valley
No. 4 Kingman Academy vs. No. 13 Miami
No. 3 Round Valley vs. No. 14 Arizona Lutheran Academy
No. 6 Horizon Honors vs. No. 11 Tombstone
No. 7 Camp Verde vs. No. 10 Morenci
No. 2 Mohave Accelerated vs. No. 15 Benson
CLASS 3A BRACKET
Round 1 - May 2
No. 1 Valley Christian vs. No. 16 Payson
No. 8 River Valley vs. No. 9 Globe
No. 5 Yuma Catholic vs. No. 12 Thatcher
No. 4 Snowflake vs. No. 13 Winslow
No. 3 Empire vs. No. 14 Safford
No. 6 Seton Catholic vs. No. 11 Page
No. 7 Tanque Verde vs. No. 10 Bourgade Catholic
No. 2 Show Low vs. No. 15 Northwest Christian
CLASS 4A POOL A BRACKET
Round 1 - May 2
No. 1 Salpointe Catholic vs. No. 16 Lee Williams
No. 8 Flagstaff vs. No. 9 Crismon
No. 5 Arcadia vs. No. 12 Poston Butte
No. 4 Paradise Honors vs. No. 13 Mohave
CLASS 4A POOL B BRACKET
Round 1 - May 2
No. 2 Mica Mountain vs. No. 15 Walden Grove
No. 7 Ironwood Ridge vs. No. 10 Coconino
No. 6 Cactus Shadows vs. No. 11 Thunderbird
No. 3 Sahuarita vs. No. 14 Combs
CLASS 5A POOL A BRACKET
Round 1 - May 2
No. 1 Arizona College Prep vs. No. 16 Campo Verde
No. 8 Sunrise Mountain vs. No. 9 Willow Canyon
No. 5 Centennial vs. No. 12 Casa Grande
No. 4 Canyon del Oro vs. No. 13 Verrado
CLASS 5A POOL B BRACKET
Round 1 - May 2
No. 2 Mountain View vs. No. 15 Buckeye
No. 7 Cienega vs. No. 10 Horizon
No. 6 Desert Mountain vs. No. 11 Canyon View
No. 3 Chaparral vs. No. 14 Pueblo
CLASS 6A POOL A BRACKET
Round 1 - May 2
No. 1 Queen Creek vs. No. 16 Millennium
No. 8 Perry vs. No. 9 Sunnyside
No. 5 Basha vs. No. 12 O'Connor
No. 4 Xavier College Prep vs. No. 13 Corona del Sol
CLASS 6A POOL B BRACKET
Round 1 - May 2
No. 2 Desert Vista vs. No. 15 Desert Ridge
No. 7 Highland vs. No. 10 Mountain View
No. 6 Marana vs. No. 11 Liberty
No. 3 Pinnacle vs. No. 14 Hamilton
