Arizona (AIA) High School Softball 2026 State Playoff Brackets, Matchups, Schedule - May 1

See every matchup from all classifications throughout the state tournament
Brady Twombly|
Queen Creek Bulldogs' base runner Emma Reynolds (15) slides safely into third against the Xavier Prep Gators during their AIA 6A State Championship game at ASU Farrington Softball Stadium in Tempe on May 19, 2025. | Joe Rondone/The Republic / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

The 2026 Arizona high school softball state playoff brackets are out, and High School On SI has all six brackets with matchups and schedule. The first round begins on May 2.

The playoffs will culminate in the state championships on May 16 through 19 at Grand Canyon University.

CLASS 1A BRACKET (select to view full bracket details)

Round 1 - May 1

No. 1 Superior vs. No. 16 Duncan

No. 8 Ray vs. No. 9 Salome

No. 5 Mogollon vs. No. 12 Bagdad

No. 4 St. David vs. No. 13 San Manuel

No. 3 Williams vs. No. 14 Valley Union

No. 6 St. Michael vs. No. 11 Desert Heights Prep

No. 7 Anthem Prep vs. No. 10 Hayden

No. 2 Joseph City vs. No. 15 Antelope

CLASS 2A BRACKET

Round 1 - May 2

No. 1 Heritage Academy vs. No. 16 Wickenburg

No. 8 St. Johns vs. No. 9 Phoenix Christian

No. 5 Willcox vs. No. 12 Santa Cruz Valley

No. 4 Kingman Academy vs. No. 13 Miami

No. 3 Round Valley vs. No. 14 Arizona Lutheran Academy

No. 6 Horizon Honors vs. No. 11 Tombstone

No. 7 Camp Verde vs. No. 10 Morenci

No. 2 Mohave Accelerated vs. No. 15 Benson

CLASS 3A BRACKET

Round 1 - May 2

No. 1 Valley Christian vs. No. 16 Payson

No. 8 River Valley vs. No. 9 Globe

No. 5 Yuma Catholic vs. No. 12 Thatcher

No. 4 Snowflake vs. No. 13 Winslow

No. 3 Empire vs. No. 14 Safford

No. 6 Seton Catholic vs. No. 11 Page

No. 7 Tanque Verde vs. No. 10 Bourgade Catholic

No. 2 Show Low vs. No. 15 Northwest Christian

CLASS 4A POOL A BRACKET

Round 1 - May 2

No. 1 Salpointe Catholic vs. No. 16 Lee Williams

No. 8 Flagstaff vs. No. 9 Crismon

No. 5 Arcadia vs. No. 12 Poston Butte

No. 4 Paradise Honors vs. No. 13 Mohave

CLASS 4A POOL B BRACKET

Round 1 - May 2

No. 2 Mica Mountain vs. No. 15 Walden Grove

No. 7 Ironwood Ridge vs. No. 10 Coconino

No. 6 Cactus Shadows vs. No. 11 Thunderbird

No. 3 Sahuarita vs. No. 14 Combs

CLASS 5A POOL A BRACKET

Round 1 - May 2

No. 1 Arizona College Prep vs. No. 16 Campo Verde

No. 8 Sunrise Mountain vs. No. 9 Willow Canyon

No. 5 Centennial vs. No. 12 Casa Grande

No. 4 Canyon del Oro vs. No. 13 Verrado

CLASS 5A POOL B BRACKET

Round 1 - May 2

No. 2 Mountain View vs. No. 15 Buckeye

No. 7 Cienega vs. No. 10 Horizon

No. 6 Desert Mountain vs. No. 11 Canyon View

No. 3 Chaparral vs. No. 14 Pueblo

CLASS 6A POOL A BRACKET

Round 1 - May 2

No. 1 Queen Creek vs. No. 16 Millennium

No. 8 Perry vs. No. 9 Sunnyside

No. 5 Basha vs. No. 12 O'Connor

No. 4 Xavier College Prep vs. No. 13 Corona del Sol

CLASS 6A POOL B BRACKET

Round 1 - May 2

No. 2 Desert Vista vs. No. 15 Desert Ridge

No. 7 Highland vs. No. 10 Mountain View

No. 6 Marana vs. No. 11 Liberty

No. 3 Pinnacle vs. No. 14 Hamilton

Brady Twombly grew up playing every sport he could before sticking with basketball. He played one year of college basketball at Northern Arizona University and then he transferred to Boise State University where he graduated with a degree in Business Administration. He has been covering high school sports at SBLive since the beginning of 2023, working mostly on the data operations team.

