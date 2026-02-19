High School

Ohio High School Division V Boys Basketball 2026 Playoff Brackets, Schedule (OHSAA) - February 19, 2026

Get every bracket and matchup in the Division V 2026 Ohio high school boys basketball playoffs

Brady Twombly

Columbus Academy's Jason Singleton (5) dribbles the ball in the second half of the OHSAA boys basketball game at Grandview Heights High School on Friday, Jan. 30, 2026 in Grandview Heights, Ohio.
Columbus Academy's Jason Singleton (5) dribbles the ball in the second half of the OHSAA boys basketball game at Grandview Heights High School on Friday, Jan. 30, 2026 in Grandview Heights, Ohio. / Samantha Madar/Columbus Dispatch / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

The 2026 Division V Ohio high school boys basketball playoffs begin on February 23rd in the regional round.

High School On SI has brackets for every classification and division in the Illinois high school playoffs. The championship games will begin on March 14th at State Farm Center.

Northeast District 1 - Region 17

First Round

No. 1 Lutheran East vs. No. 35 Beachwood - 02/28

No. 20 Pymatuning Valley vs. No. 29 Wickliffe - 02/28

No. 14 Brooklyn vs. No. 24 St. Martin de Porres - 02/28

No. 12 Triway vs. No. 31 Wellington - 02/28

Northeast District 2 - Region 17

First Round

No. 17 Crestwood vs. No. 28 Garfield - 02/26

Second Round

No. 2 Chagrin Falls — BYE

No. 13 South Range vs. No. 30 Trinity - 02/28

No. 11 Norwayne vs. No. 32 Champion - 02/28

No. 3 Keystone vs. No. 33 Liberty - 02/28

Northeast District 3 - Region 17

First Round

No. 25 Lake Catholic vs. No. 26 Crestview - 02/26

Second Round

No. 6 Fairview — BYE

No. 15 Chippewa vs. No. 22 Tuslaw - 02/28

No. 5 Poland Seminary vs. No. 19 Girard - 02/28

No. 7 Southeast vs. No. 18 Cardinal Mooney - 02/28

Northeast District 4 - Region 17

First Round

No. 4 Manchester vs. No. 34 Northwestern - 02/26

Second Round

No. 27 Shaw — BYE

No. 16 Black River vs. No. 21 Waynedale - 02/28

No. 9 Berkshire vs. No. 10 Canton Central Catholic - 02/28

No. 8 LaBrae vs. No. 23 Lakeview - 02/28

Central District 1 - Region 18

First Round

No. 1 Columbus Academy vs. No. 10 Grove City Christian - 02/28

No. 5 Harvest Prep vs. No. 13 East Knox - 02/28

No. 3 Bishop Ready vs. No. 9 North Union - 02/28

No. 11 Utica — BYE

Central District 2 - Region 18

First Round

No. 2 Africentric Early College vs. No. 14 Amanda-Clearcreek - 02/28

No. 4 Fredericktown vs. No. 8 Pleasant - 02/28

No. 6 Fairbanks vs. No. 7 Mt. Gilead - 02/28

No. 12 Northridge — BYE

Northwest District 1 - Region 18

First Round

No. 7 Swanton vs. No. 8 Delta - 02/26

Second Round

No. 1 Paulding — BYE

No. 2 Liberty Center vs. No. 9 Northwood - 02/28

No. 1 Genoa Area vs. No. 8 Western Reserve - 02/28

No. 3 Willard vs. No. 5 Liberty-Benton - 02/28

Northwest District 2 - Region 18

First Round

No. 7 Oak Harbor vs. No. 9 Edison - 02/26

Second Round

No. 2 Margaretta — BYE

No. 4 Eastwood vs. No. 6 Huron - 02/28

No. 3 Archbold vs. No. 5 Coldwater - 02/28

No. 4 Ottawa Hills vs. No. 6 Bluffton - 02/28

Southeast District 1 — Region 19

First Round

No. 9 West Union vs. No. 16 Oak Hill - 02/20

Second Round

No. 8 Wellston vs. No. 9 Northwest - 02/24

No. 4 Eastern vs. No. 13 Nelsonville-York - 02/24

No. 5 Zane Trace vs. No. 12 Lynchburg-Clay - 02/24

No. 1 Chesapeake — BYE

Southeast District 2 — Region 19

First Round

No. 15 Dawson-Bryant vs. No. 18 Alexander - 02/20

Second Round

No. 2 Ironton — BYE

No. 7 Portsmouth vs. No. 10 Piketon - 02/24

No. 3 Wheelersburg vs. No. 14 Minford - 02/24

No. 6 Fairland vs. No. 11 South Point - 02/24

East District 1 — Region 19

First Round

No. 2 West Muskingum vs. No. 17 Fairless - 02/24

Second Round

No. 16 Sandy Valley — BYE

No. 10 Barnesville vs. No. 12 Harrison Central - 02/28

No. 4 Fort Frye vs. No. 9 Meadowbrook - 02/28

No. 5 Ridgewood vs. No. 5 Union Local - 02/28

East District 2 — Region 19

First Round

No. 1 St. Clairsville vs. No. 15 Bellaire - 02/28

No. 7 Tuscarawas Valley vs. No. 13 Buckeye Local - 02/28

No. 6 Coshocton vs. No. 11 River View - 02/28

No. 3 Martins Ferry vs. No. 14 Garaway - 02/28

Southwest District 1 — Region 20

First Round

No. 3 Versailles vs. No. 14 Greenon - 02/26

No. 8 Madeira vs. No. 10 Norwood - 02/26

No. 1 Williamsburg vs. No. 13 Purcell Marian - 02/26

No. 16 Madison Senior — BYE

Southwest District 2 — Region 20

First Round

No. 6 Clark Montessori vs. No. 12 DePaul Cristo Rey - 02/23

Second Round

No. 2 North College Hill — BYE

No. 3 Seven Hills vs. No. 9 Clermont Northeastern - 02/26

No. 2 Indian Lake vs. No. 12 Milton-Union - 02/26

No. 5 Preble Shawnee vs. No. 7 Dayton Christian - 02/26

Southwest District 3 — Region 20

First Round

No. 4 West Liberty-Salem vs. No. 9 Carlisle - 02/26

No. 5 East Clinton vs. No. 7 Mariemont - 02/26

No. 4 Summit Country Day vs. No. 11 Finneytown - 02/26

No. 10 Greeneview — BYE

Southwest District 4 — Region 20

First Round

No. 1 Waynesville vs. No. 13 Stivers School for the Arts - 02/26

No. 8 Anna vs. No. 11 Miami East - 02/26

No. 6 Arcanum — BYE

No. 15 Graham Local — BYE

