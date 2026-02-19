Ohio High School Division V Boys Basketball 2026 Playoff Brackets, Schedule (OHSAA) - February 19, 2026
The 2026 Division V Ohio high school boys basketball playoffs begin on February 23rd in the regional round.
Northeast District 1 - Region 17
First Round
No. 1 Lutheran East vs. No. 35 Beachwood - 02/28
No. 20 Pymatuning Valley vs. No. 29 Wickliffe - 02/28
No. 14 Brooklyn vs. No. 24 St. Martin de Porres - 02/28
No. 12 Triway vs. No. 31 Wellington - 02/28
Northeast District 2 - Region 17
First Round
No. 17 Crestwood vs. No. 28 Garfield - 02/26
Second Round
No. 2 Chagrin Falls — BYE
No. 13 South Range vs. No. 30 Trinity - 02/28
No. 11 Norwayne vs. No. 32 Champion - 02/28
No. 3 Keystone vs. No. 33 Liberty - 02/28
Northeast District 3 - Region 17
First Round
No. 25 Lake Catholic vs. No. 26 Crestview - 02/26
Second Round
No. 6 Fairview — BYE
No. 15 Chippewa vs. No. 22 Tuslaw - 02/28
No. 5 Poland Seminary vs. No. 19 Girard - 02/28
No. 7 Southeast vs. No. 18 Cardinal Mooney - 02/28
Northeast District 4 - Region 17
First Round
No. 4 Manchester vs. No. 34 Northwestern - 02/26
Second Round
No. 27 Shaw — BYE
No. 16 Black River vs. No. 21 Waynedale - 02/28
No. 9 Berkshire vs. No. 10 Canton Central Catholic - 02/28
No. 8 LaBrae vs. No. 23 Lakeview - 02/28
Central District 1 - Region 18
First Round
No. 1 Columbus Academy vs. No. 10 Grove City Christian - 02/28
No. 5 Harvest Prep vs. No. 13 East Knox - 02/28
No. 3 Bishop Ready vs. No. 9 North Union - 02/28
No. 11 Utica — BYE
Central District 2 - Region 18
First Round
No. 2 Africentric Early College vs. No. 14 Amanda-Clearcreek - 02/28
No. 4 Fredericktown vs. No. 8 Pleasant - 02/28
No. 6 Fairbanks vs. No. 7 Mt. Gilead - 02/28
No. 12 Northridge — BYE
Northwest District 1 - Region 18
First Round
No. 7 Swanton vs. No. 8 Delta - 02/26
Second Round
No. 1 Paulding — BYE
No. 2 Liberty Center vs. No. 9 Northwood - 02/28
No. 1 Genoa Area vs. No. 8 Western Reserve - 02/28
No. 3 Willard vs. No. 5 Liberty-Benton - 02/28
Northwest District 2 - Region 18
First Round
No. 7 Oak Harbor vs. No. 9 Edison - 02/26
Second Round
No. 2 Margaretta — BYE
No. 4 Eastwood vs. No. 6 Huron - 02/28
No. 3 Archbold vs. No. 5 Coldwater - 02/28
No. 4 Ottawa Hills vs. No. 6 Bluffton - 02/28
Southeast District 1 — Region 19
First Round
No. 9 West Union vs. No. 16 Oak Hill - 02/20
Second Round
No. 8 Wellston vs. No. 9 Northwest - 02/24
No. 4 Eastern vs. No. 13 Nelsonville-York - 02/24
No. 5 Zane Trace vs. No. 12 Lynchburg-Clay - 02/24
No. 1 Chesapeake — BYE
Southeast District 2 — Region 19
First Round
No. 15 Dawson-Bryant vs. No. 18 Alexander - 02/20
Second Round
No. 2 Ironton — BYE
No. 7 Portsmouth vs. No. 10 Piketon - 02/24
No. 3 Wheelersburg vs. No. 14 Minford - 02/24
No. 6 Fairland vs. No. 11 South Point - 02/24
East District 1 — Region 19
First Round
No. 2 West Muskingum vs. No. 17 Fairless - 02/24
Second Round
No. 16 Sandy Valley — BYE
No. 10 Barnesville vs. No. 12 Harrison Central - 02/28
No. 4 Fort Frye vs. No. 9 Meadowbrook - 02/28
No. 5 Ridgewood vs. No. 5 Union Local - 02/28
East District 2 — Region 19
First Round
No. 1 St. Clairsville vs. No. 15 Bellaire - 02/28
No. 7 Tuscarawas Valley vs. No. 13 Buckeye Local - 02/28
No. 6 Coshocton vs. No. 11 River View - 02/28
No. 3 Martins Ferry vs. No. 14 Garaway - 02/28
Southwest District 1 — Region 20
First Round
No. 3 Versailles vs. No. 14 Greenon - 02/26
No. 8 Madeira vs. No. 10 Norwood - 02/26
No. 1 Williamsburg vs. No. 13 Purcell Marian - 02/26
No. 16 Madison Senior — BYE
Southwest District 2 — Region 20
First Round
No. 6 Clark Montessori vs. No. 12 DePaul Cristo Rey - 02/23
Second Round
No. 2 North College Hill — BYE
No. 3 Seven Hills vs. No. 9 Clermont Northeastern - 02/26
No. 2 Indian Lake vs. No. 12 Milton-Union - 02/26
No. 5 Preble Shawnee vs. No. 7 Dayton Christian - 02/26
Southwest District 3 — Region 20
First Round
No. 4 West Liberty-Salem vs. No. 9 Carlisle - 02/26
No. 5 East Clinton vs. No. 7 Mariemont - 02/26
No. 4 Summit Country Day vs. No. 11 Finneytown - 02/26
No. 10 Greeneview — BYE
Southwest District 4 — Region 20
First Round
No. 1 Waynesville vs. No. 13 Stivers School for the Arts - 02/26
No. 8 Anna vs. No. 11 Miami East - 02/26
No. 6 Arcanum — BYE
No. 15 Graham Local — BYE