Ohio High School Division VI Boys Basketball 2026 Playoff Brackets, Schedule (OHSAA) - February 19, 2026
The 2026 Division VI Ohio high school boys basketball playoffs begin on February 23rd in the regional round.
Northeast District 1 — Region 21
First Round
No. 2 Grand Valley vs. No. 29 Open Door Christian - 02/26
No. 14 Columbia vs. No. 26 East Canton - 02/26
No. 13 Valley Christian vs. No. 24 John F. Kennedy Catholic - 02/26
No. 5 Lake Center Christian vs. No. 27 Mapleton - 02/26
Northeast District 2 — Region 21
First Round
No. 6 Newton Falls vs. No. 28 Rittman - 02/26
No. 9 Richmond Heights vs. No. 31 Loudonville - 02/26
No. 11 Cuyahoga Heights vs. No. 19 Dalton - 02/26
No. 7 Lisbon Anderson vs. No. 16 Springfield - 02/26
Northeast District 3 — Region 21
First Round
No. 3 Smithville vs. No. 30 Southern - 02/26
No. 21 United vs. No. 23 Mogadore - 02/26
No. 8 Columbiana vs. No. 15 Memorial - 02/26
No. 4 Brookfield vs. No. 18 Andrews Osborne Academy - 02/26
Northeast District 4 — Region 21
First Round
No. 1 Kirtland vs. No. 32 Bard Early College - 02/26
No. 22 St. Thomas Aquinas vs. No. 25 East Palestine - 02/26
No. 12 Mineral Ridge vs. No. 17 Rootstown - 02/26
No. 10 Oberlin vs. No. 20 Independence - 02/26
Northwest District 3 — Region 22
First Round
No. 1 Colonel Crawford vs. No. 8 Bucyrus - 02/27
No. 6 Mohawk vs. No. 7 Wynford - 02/27
No. 3 Patrick Henry vs. No. 8 Elmwood - 02/27
No. 5 Lakota vs. No. 6 Toledo Christian - 02/27
Northwest District 1 — Region 22
First Round
No. 2 Crestview — BYE
No. 4 Ayersville vs. No. 5 Fairview - 02/27
No. 2 St. Henry vs. No. 7 Perry - 02/27
No. 3 Lima Central Catholic vs. No. 4 Spencerville - 02/27
Northwest District 2 — Region 22
First Round
No. 1 Maumee Valley Country Day vs. No. 7 Woodmore - 02/27
No. 2 Gibsonburg vs. No. 4 Evergreen - 02/27
No. 1 Lincolnview vs. No. 7 Hicksville - 02/27
No. 3 Wayne Trace vs. No. 6 Tinora - 02/27
Northwest District 4 — Region 22
First Round
No. 1 Van Buren — BYE
No. 2 Columbus Grove vs. No. 7 Riverdale - 02/27
No. 2 Seneca East vs. No. 5 Mansfield Christian - 02/27
No. 3 New London vs. No. 4 Crestview - 02/27
Central District 1 — Region 23
First Round
No. 4 Northmor — BYE
No. 5 Liberty Union vs. No. 6 Berne Union - 02/24
No. 12 Madison Plains — BYE
No. 1 Grandview Heights vs. No. 13 Elgin - 02/24
No. 2 Tree of Life Christian — BYE
No. 7 Centerburg vs. No. 9 Wellington School - 02/24
No. 5 Mechanicsburg vs. No. 10 Cardington-Lincoln - 02/24
No. 3 West Jefferson vs. No. 11 Granville Christian Academy - 02/24
East District 1 — Region 23
First Round
No. 8 Shenandoah vs. No. 9 Crooksville - 02/24
Second Round
No. 1 Hiland — BYE
No. 4 Caldwell vs. No. 7 Newcomerstown - 02/27
No. 2 Toronto vs. No. 5 Buckeye Trail - 02/27
No. 3 Monroe Central vs. No. 6 Bridgeport - 02/27
Southeast District 1 — Region 23
First Round
No. 2 Valley vs. No. 15 Ripley-Union-Lewis-Huntington - 02/27
No. 7 Adena vs. No. 10 Symmes Valley - 02/27
No. 3 Portsmouth West vs. No. 14 Paint Valley - 02/27
No. 6 North Adams vs. No. 11 Southeastern - 02/27
Southeast District 2 — Region 23
First Round
No. 1 Peebles — BYE
No. 8 Waterford — TBD
No. 4 Huntington vs. No. 13 Eastern - 02/27
No. 5 Eastern vs. No. 12 Rock Hill - 02/27
Northwest District 5 — Region 24
First Round
No. 1 Marion Local — BYE
No. 5 New Bremen vs. No. 6 Parkway - 02/27
No. 3 Allen East vs. No. 6 Hopewell-Loudon - 02/27
No. 4 Carey vs. No. 5 Ada - 02/27
Southwest District 1 — Region 24
First Round
No. 3 Emmanuel Christian Academy — BYE
No. 6 Twin Valley South vs. No. 7 Riverside - 02/23
No. 8 Dixie vs. No. 9 Northeastern - 02/26
No. 4 Fort Recovery vs. No. 11 Covington - 02/26
Southwest District 2 — Region 24
Play-In Round
No. 6 St. Bernard-Elmwood Place vs. No. 8 Cincinnati Christian - 02/23
First Round
No. 5 National Trail vs. No. 10 Yellow Springs - 02/26
No. 2 Troy Christian vs. No. 12 Triad - 02/26
No. 4 Cincinnati Country Day vs. No. 5 Felicity-Franklin - 02/26
No. 2 Deer Park — BYE (vs. winner of Play-In)
Southwest District 3 — Region 24
First Round
No. 3 Georgetown vs. No. 7 Lockland - 02/23
No. 1 Oyler vs. No. 9 Blanchester - 02/25
No. 14 Miami Valley — BYE
No. 1 Tri-Village vs. No. 13 Houston - 02/23