Ohio High School Division VI Boys Basketball 2026 Playoff Brackets, Schedule (OHSAA) - February 19, 2026

Get every bracket and matchup in the Division VI 2026 Ohio high school boys basketball playoffs

Oyler senior Robert Hamilton (4) reacts after scoring a basket as Oyler defeated Shroder, 73-65, in a battle for first place in the CMAC-Blue Division Jan. 16, 2026 at Shroder High School.
Oyler senior Robert Hamilton (4) reacts after scoring a basket as Oyler defeated Shroder, 73-65, in a battle for first place in the CMAC-Blue Division Jan. 16, 2026 at Shroder High School. / James Weber/The Enquirer / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

The 2026 Division VI Ohio high school boys basketball playoffs begin on February 23rd in the regional round.

High School On SI has brackets for every classification and division in the Illinois high school playoffs. The championship games will begin on March 14th at State Farm Center.

Northeast District 1 — Region 21

First Round

No. 2 Grand Valley vs. No. 29 Open Door Christian - 02/26

No. 14 Columbia vs. No. 26 East Canton - 02/26

No. 13 Valley Christian vs. No. 24 John F. Kennedy Catholic - 02/26

No. 5 Lake Center Christian vs. No. 27 Mapleton - 02/26

Northeast District 2 — Region 21

First Round

No. 6 Newton Falls vs. No. 28 Rittman - 02/26

No. 9 Richmond Heights vs. No. 31 Loudonville - 02/26

No. 11 Cuyahoga Heights vs. No. 19 Dalton - 02/26

No. 7 Lisbon Anderson vs. No. 16 Springfield - 02/26

Northeast District 3 — Region 21

First Round

No. 3 Smithville vs. No. 30 Southern - 02/26

No. 21 United vs. No. 23 Mogadore - 02/26

No. 8 Columbiana vs. No. 15 Memorial - 02/26

No. 4 Brookfield vs. No. 18 Andrews Osborne Academy - 02/26

Northeast District 4 — Region 21

First Round

No. 1 Kirtland vs. No. 32 Bard Early College - 02/26

No. 22 St. Thomas Aquinas vs. No. 25 East Palestine - 02/26

No. 12 Mineral Ridge vs. No. 17 Rootstown - 02/26

No. 10 Oberlin vs. No. 20 Independence - 02/26

Northwest District 3 — Region 22

First Round

No. 1 Colonel Crawford vs. No. 8 Bucyrus - 02/27

No. 6 Mohawk vs. No. 7 Wynford - 02/27

No. 3 Patrick Henry vs. No. 8 Elmwood - 02/27

No. 5 Lakota vs. No. 6 Toledo Christian - 02/27

Northwest District 1 — Region 22

First Round

No. 2 Crestview — BYE

No. 4 Ayersville vs. No. 5 Fairview - 02/27

No. 2 St. Henry vs. No. 7 Perry - 02/27

No. 3 Lima Central Catholic vs. No. 4 Spencerville - 02/27

Northwest District 2 — Region 22

First Round

No. 1 Maumee Valley Country Day vs. No. 7 Woodmore - 02/27

No. 2 Gibsonburg vs. No. 4 Evergreen - 02/27

No. 1 Lincolnview vs. No. 7 Hicksville - 02/27

No. 3 Wayne Trace vs. No. 6 Tinora - 02/27

Northwest District 4 — Region 22

First Round

No. 1 Van Buren — BYE

No. 2 Columbus Grove vs. No. 7 Riverdale - 02/27

No. 2 Seneca East vs. No. 5 Mansfield Christian - 02/27

No. 3 New London vs. No. 4 Crestview - 02/27

Central District 1 — Region 23

First Round

No. 4 Northmor — BYE

No. 5 Liberty Union vs. No. 6 Berne Union - 02/24

No. 12 Madison Plains — BYE

No. 1 Grandview Heights vs. No. 13 Elgin - 02/24

No. 2 Tree of Life Christian — BYE

No. 7 Centerburg vs. No. 9 Wellington School - 02/24

No. 5 Mechanicsburg vs. No. 10 Cardington-Lincoln - 02/24

No. 3 West Jefferson vs. No. 11 Granville Christian Academy - 02/24

East District 1 — Region 23

First Round

No. 8 Shenandoah vs. No. 9 Crooksville - 02/24

Second Round

No. 1 Hiland — BYE

No. 4 Caldwell vs. No. 7 Newcomerstown - 02/27

No. 2 Toronto vs. No. 5 Buckeye Trail - 02/27

No. 3 Monroe Central vs. No. 6 Bridgeport - 02/27

Southeast District 1 — Region 23

First Round

No. 2 Valley vs. No. 15 Ripley-Union-Lewis-Huntington - 02/27

No. 7 Adena vs. No. 10 Symmes Valley - 02/27

No. 3 Portsmouth West vs. No. 14 Paint Valley - 02/27

No. 6 North Adams vs. No. 11 Southeastern - 02/27

Southeast District 2 — Region 23

First Round

No. 1 Peebles — BYE

No. 8 Waterford — TBD

No. 4 Huntington vs. No. 13 Eastern - 02/27

No. 5 Eastern vs. No. 12 Rock Hill - 02/27

Northwest District 5 — Region 24

First Round

No. 1 Marion Local — BYE

No. 5 New Bremen vs. No. 6 Parkway - 02/27

No. 3 Allen East vs. No. 6 Hopewell-Loudon - 02/27

No. 4 Carey vs. No. 5 Ada - 02/27

Southwest District 1 — Region 24

First Round

No. 3 Emmanuel Christian Academy — BYE

No. 6 Twin Valley South vs. No. 7 Riverside - 02/23

No. 8 Dixie vs. No. 9 Northeastern - 02/26

No. 4 Fort Recovery vs. No. 11 Covington - 02/26

Southwest District 2 — Region 24

Play-In Round

No. 6 St. Bernard-Elmwood Place vs. No. 8 Cincinnati Christian - 02/23

First Round

No. 5 National Trail vs. No. 10 Yellow Springs - 02/26

No. 2 Troy Christian vs. No. 12 Triad - 02/26

No. 4 Cincinnati Country Day vs. No. 5 Felicity-Franklin - 02/26

No. 2 Deer Park — BYE (vs. winner of Play-In)

Southwest District 3 — Region 24

First Round

No. 3 Georgetown vs. No. 7 Lockland - 02/23

No. 1 Oyler vs. No. 9 Blanchester - 02/25

No. 14 Miami Valley — BYE

No. 1 Tri-Village vs. No. 13 Houston - 02/23

