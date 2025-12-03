Pennsylvania high school Boys Basketball final scores, results — December 2, 2025
The 2025 Pennsylvania boys high school basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of final scores from last night's slate of action.
Benjamin Franklin 45, Academy at Palumbo 42
Boiling Springs 64, Littlestown 47
CAP 41, Delaware Valley Friends 30
Cathedral Prep 98, Harbor Creek 77
Central Bucks South 63, William Tennent 59
Chichester 51, Overbrook 37
Conestoga Christian 74, Ephrata Mennonite 54
Conwell-Egan Catholic 61, Audenried 53
Council Rock North 55, Hatboro-Horsham 58
Cuba-Rushford 77, Oswayo Valley 44
Erie 75, General McLane 47
Franklin Learning Center 34, First Philadelphia Prep 37
Franklin Regional 90, Plum 61
Freire Charter 55, Philadelphia Academy Charter 54
Garnet Valley 58, Penn Wood 60
Great Valley 48, Council Rock South 44
Haverford School 67, Friends' Central 46
Hickory 55, Union Area 26
High School of the Future 71, Frankford 38
Hun 68, Life Center Academy 48
J.P. McCaskey 71, Dallastown 63
Jules E. Mastbaum Vo-Tech 60, Parkway West 25
Kane 56, Smethport 24
Kensington 50, Martin Luther King 49
Keystone Oaks 73, Southmoreland 59
Kimberton Waldorf 53, Varsity Opponent 28
Mastery Charter Hardy Williams 53, Science Leadership Academy 51
MAST Charter II 54, Maritime Academy Charter 44
MAST Community Charter 62, Jenkintown 56
MAST Community Charter 62, Prep Charter 56
MCS (CO-OP) 63, Bodine 55
Mercersburg Academy 81, GVCS Broadfording 51
Meyersdale 52, Northern Bedford County 59
North Allegheny 59, Mars 55
North Penn 80, Neshaminy 90
Northwestern 53, Conneaut Area 40
Norwin 69, Penn-Trafford 55
Olney 67, Parkway Center City 16
Our Lady of the Sacred Heart 64, Riverview 44
Owen J. Roberts 65, Henderson 55
Parkway Northwest 59, Philadelphia Electric Charter 49
Paul Robeson 54, Hill Freedman World Academy 35
Penncrest 61, Academy Park 17
Penn Treaty 48, Motivation 46
Phelps 90, Kohelet Yeshiva 28
Philadelphia Military Academy 45, Arts Academy at Benjamin Rush 25
Pine Forge Academy 70, School Lane Charter 44
PMCA 101, Upper Bucks Christian 34
Pymatuning Valley 54, Conneaut 36
Roxborough 78, George Washington 48
Shaler Area 64, Fox Chapel 65
Shanksville Stonycreek 54, Rockwood 30
South Allegheny 72, McKeesport 62
South Side 72, New Brighton 54
Spring Grove 61, Dover 30
Swenson Arts & Tech 67, Girard Academic Music Program 43
Tacony Academy Charter 46, Randolph Vo-Tech 41
TECH Freire Charter 38, Sayre 36
The City School 59, Varsity Opponent 35
Thomas A. Edison 49, Boys' Latin Charter 37
Varsity Opponent 53, Kennedy Catholic 50
West Catholic 80, Murrell Dobbins Vo-Tech 66