High School

Pennsylvania high school Boys Basketball final scores, results — December 2, 2025

See every Pennsylvania Boys high school basketball final score from December 2, 2025

Ben Dagg

Pennsylvania high school basketball
Pennsylvania high school basketball / SBLive

The 2025 Pennsylvania boys high school basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of final scores from last night's slate of action.

Pennsylvania high school basketball final scores, results — December 2, 2025

Benjamin Franklin 45, Academy at Palumbo 42

Boiling Springs 64, Littlestown 47

CAP 41, Delaware Valley Friends 30

Cathedral Prep 98, Harbor Creek 77

Central Bucks South 63, William Tennent 59

Chichester 51, Overbrook 37

Conestoga Christian 74, Ephrata Mennonite 54

Conwell-Egan Catholic 61, Audenried 53

Council Rock North 55, Hatboro-Horsham 58

Cuba-Rushford 77, Oswayo Valley 44

Erie 75, General McLane 47

Franklin Learning Center 34, First Philadelphia Prep 37

Franklin Regional 90, Plum 61

Freire Charter 55, Philadelphia Academy Charter 54

Garnet Valley 58, Penn Wood 60

Great Valley 48, Council Rock South 44

Haverford School 67, Friends' Central 46

Hickory 55, Union Area 26

High School of the Future 71, Frankford 38

Hun 68, Life Center Academy 48

J.P. McCaskey 71, Dallastown 63

Jules E. Mastbaum Vo-Tech 60, Parkway West 25

Kane 56, Smethport 24

Kensington 50, Martin Luther King 49

Keystone Oaks 73, Southmoreland 59

Kimberton Waldorf 53, Varsity Opponent 28

Mastery Charter Hardy Williams 53, Science Leadership Academy 51

MAST Charter II 54, Maritime Academy Charter 44

MAST Community Charter 62, Jenkintown 56

MAST Community Charter 62, Prep Charter 56

MCS (CO-OP) 63, Bodine 55

Mercersburg Academy 81, GVCS Broadfording 51

Meyersdale 52, Northern Bedford County 59

North Allegheny 59, Mars 55

North Penn 80, Neshaminy 90

Northwestern 53, Conneaut Area 40

Norwin 69, Penn-Trafford 55

Olney 67, Parkway Center City 16

Our Lady of the Sacred Heart 64, Riverview 44

Owen J. Roberts 65, Henderson 55

Parkway Northwest 59, Philadelphia Electric Charter 49

Paul Robeson 54, Hill Freedman World Academy 35

Penncrest 61, Academy Park 17

Penn Treaty 48, Motivation 46

Phelps 90, Kohelet Yeshiva 28

Philadelphia Military Academy 45, Arts Academy at Benjamin Rush 25

Pine Forge Academy 70, School Lane Charter 44

PMCA 101, Upper Bucks Christian 34

Pymatuning Valley 54, Conneaut 36

Roxborough 78, George Washington 48

Shaler Area 64, Fox Chapel 65

Shanksville Stonycreek 54, Rockwood 30

South Allegheny 72, McKeesport 62

South Side 72, New Brighton 54

Spring Grove 61, Dover 30

Swenson Arts & Tech 67, Girard Academic Music Program 43

Tacony Academy Charter 46, Randolph Vo-Tech 41

TECH Freire Charter 38, Sayre 36

The City School 59, Varsity Opponent 35

Thomas A. Edison 49, Boys' Latin Charter 37

Varsity Opponent 53, Kennedy Catholic 50

West Catholic 80, Murrell Dobbins Vo-Tech 66

More Coverage from High School On SI

feed

Published
Ben Dagg
BEN DAGG

Ben Dagg began his career in the sports world in 2020 as a sports statistician at his alma mater, Carroll College. Following his undergraduate studies, while taking a masters in sports management and coaching, he assisted in the tournament coordination of Surf Cup International, an elite youth soccer tournament in Rome, Italy. In 2023, he returned to the Pacific Northwest where he became a data operations account manager for SBLive.

Home/Pennsylvania