High School

Pennsylvania high school Boys Basketball final scores, results — December 9, 2025

Pennsylvania high school basketball
The 2025 Pennsylvania boys high school basketbalseason continued on Tuesday, and High School On SI has a list of final scores from last night's slate of action.

Abington 65, Hatboro-Horsham 37

Abraham Lincoln 74, Frankford 59

AIM Academy 66, Kimberton Waldorf 40

Barrack Hebrew Academy 49, Mercy Career & Technical 46

Benjamin Franklin 37, John Bartram 36

Bensalem 50, Council Rock North 48

Bethlehem Christian 74, Notre Dame 59

Bristol 43, Plumstead Christian 36

Calvary Christian Academy 53, Calvary Baptist Academy 39

Carlisle Christian Academy 67, Bedford County CIA 21

Central Valley 53, Beaver Falls 11

Central York 97, William Penn 86

Chartiers-Houston 70, Brentwood 51

CHSES 50, West Philadelphia 57

Claysburg-Kimmel 67, Everett 48

Conemaugh Township 67, River Valley 36

Conemaugh Valley 75, Homer-Center 42

Constitution 79, Overbrook 45

Dallas 64, Abington Heights 46

Delone Catholic 83, York County Tech 46

DeMatha 74, West Catholic 47

Downingtown East 63, East 60

Elizabethtown 41, Ephrata 31

Erie 67, Harbor Creek 52

First Philadelphia Prep 60, Nueva Esperanza 57

Forest Hills 68, Bishop McCort 60

Franklin Towne 58, Martin Luther King 56

Frazier 64, Mapletown 15

Freire Charter 64, Philadelphia Performing Arts 38

Geibel Catholic 79, Cheswick Christian Academy 46

Germantown Friends 53, Solebury 36

Gettysburg 50, West Perry 26

Girard 63, Meadville 35

Girard Academic Music Program 53, Randolph Vo-Tech 30

Harding 62, Sharon 30

High School of the Future 67, Central 33

Hillel Academy 55, Calvary Chapel Christian 26

Hill Freedman World Academy 40, Academy at Palumbo 36

Imhotep Charter 71, Audenried 34

International Christian 63, Pine Forge Academy 51

Johnsonburg 52, DuBois Central Catholic 25

Jules E. Mastbaum Vo-Tech 46, Tacony Academy Charter 42

Kensington 64, Olney 55

Kohelet Yeshiva 64, Delaware Valley Friends 20

La Academia Charter 60, Lincoln Leadership Academy 51

Liberty 74, Pleasant Valley 43

Liguori Academy 57, Varsity Opponent 20

Marion Center 52, United 61

Maritime Academy Charter 33, Boys' Latin Charter 27

Mars 63, Greater Latrobe 59

Mastery Charter Hardy Williams 86, Arts Academy at Benjamin Rush 26

MCS (CO-OP) 48, Motivation 45

Mesivta 79, Varsity Opponent 50

Montoursville 78, Shikellamy 56

MSTCCSIII 56, Belmont Charter 46

Muncy 49, South Williamsport 45

Neshaminy 70, Council Rock South 62

Northampton 73, East Stroudsburg North 51

Oil City 68, Slippery Rock 40

Parkway Northwest 56, Science Leadership Academy 29

Parkway West 46, Mariana Bracetti Academy 41

Paul Robeson 70, SLAAB 37

Penncrest 65, Strath Haven 39

Penn Treaty 76, Masterman 67

Perkiomen Valley 54, Methacton 44

Philadelphia Academy Charter 60, Parkway Center City 57

Philadelphia Electric Charter 35, KIPP DuBois Collegiate Academy 34

Plymouth Whitemarsh 100, Quakertown 26

Riverview 94, Aquinas Academy 76

Samuel Fels 56, Sankofa Freedom Academy 55

Sayre 65, Bodine 44

Sewickley Academy 62, Ambridge 23

Spring-Ford 58, Pope John Paul II 53

Springfield 60, Marple Newtown 48

Springfield Township 69, New Hope-Solebury 51

Stroudsburg 55, Easton Area 44

Swenson Arts & Tech 69, Philadelphia Military Academy 34

The City School 70, Martin Luther 30

Thomas A. Edison 43, Strawberry Mansion 41

United 61, Marion Center 52

Unionville 53, Chichester 44

Upper Dublin 62, Wissahickon 61

Upper St. Clair 66, Norwin 51

Vaux Big Picture 53, MAST Charter II 52

West Philadelphia 57, CHSES 50

Westmont Hilltop 72, Somerset 41

Woodland Hills 62, Penn Hills 52

Wyoming Area 73, Greater Nanticoke Area 51

