Pennsylvania high school Boys Basketball final scores, results — December 9, 2025
The 2025 Pennsylvania boys high school basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of final scores from last night's slate of action.
Abington 65, Hatboro-Horsham 37
Abraham Lincoln 74, Frankford 59
AIM Academy 66, Kimberton Waldorf 40
Barrack Hebrew Academy 49, Mercy Career & Technical 46
Benjamin Franklin 37, John Bartram 36
Bensalem 50, Council Rock North 48
Bethlehem Christian 74, Notre Dame 59
Bristol 43, Plumstead Christian 36
Calvary Christian Academy 53, Calvary Baptist Academy 39
Carlisle Christian Academy 67, Bedford County CIA 21
Central Valley 53, Beaver Falls 11
Central York 97, William Penn 86
Chartiers-Houston 70, Brentwood 51
CHSES 50, West Philadelphia 57
Claysburg-Kimmel 67, Everett 48
Conemaugh Township 67, River Valley 36
Conemaugh Valley 75, Homer-Center 42
Constitution 79, Overbrook 45
Dallas 64, Abington Heights 46
Delone Catholic 83, York County Tech 46
DeMatha 74, West Catholic 47
Downingtown East 63, East 60
Elizabethtown 41, Ephrata 31
Erie 67, Harbor Creek 52
First Philadelphia Prep 60, Nueva Esperanza 57
Forest Hills 68, Bishop McCort 60
Franklin Towne 58, Martin Luther King 56
Frazier 64, Mapletown 15
Freire Charter 64, Philadelphia Performing Arts 38
Geibel Catholic 79, Cheswick Christian Academy 46
Germantown Friends 53, Solebury 36
Gettysburg 50, West Perry 26
Girard 63, Meadville 35
Girard Academic Music Program 53, Randolph Vo-Tech 30
Harding 62, Sharon 30
High School of the Future 67, Central 33
Hillel Academy 55, Calvary Chapel Christian 26
Hill Freedman World Academy 40, Academy at Palumbo 36
Imhotep Charter 71, Audenried 34
International Christian 63, Pine Forge Academy 51
Johnsonburg 52, DuBois Central Catholic 25
Jules E. Mastbaum Vo-Tech 46, Tacony Academy Charter 42
Kensington 64, Olney 55
Kohelet Yeshiva 64, Delaware Valley Friends 20
La Academia Charter 60, Lincoln Leadership Academy 51
Liberty 74, Pleasant Valley 43
Liguori Academy 57, Varsity Opponent 20
Marion Center 52, United 61
Maritime Academy Charter 33, Boys' Latin Charter 27
Mars 63, Greater Latrobe 59
Mastery Charter Hardy Williams 86, Arts Academy at Benjamin Rush 26
MCS (CO-OP) 48, Motivation 45
Mesivta 79, Varsity Opponent 50
Montoursville 78, Shikellamy 56
MSTCCSIII 56, Belmont Charter 46
Muncy 49, South Williamsport 45
Neshaminy 70, Council Rock South 62
Northampton 73, East Stroudsburg North 51
Oil City 68, Slippery Rock 40
Parkway Northwest 56, Science Leadership Academy 29
Parkway West 46, Mariana Bracetti Academy 41
Paul Robeson 70, SLAAB 37
Penncrest 65, Strath Haven 39
Penn Treaty 76, Masterman 67
Perkiomen Valley 54, Methacton 44
Philadelphia Academy Charter 60, Parkway Center City 57
Philadelphia Electric Charter 35, KIPP DuBois Collegiate Academy 34
Plymouth Whitemarsh 100, Quakertown 26
Riverview 94, Aquinas Academy 76
Samuel Fels 56, Sankofa Freedom Academy 55
Sayre 65, Bodine 44
Sewickley Academy 62, Ambridge 23
Spring-Ford 58, Pope John Paul II 53
Springfield 60, Marple Newtown 48
Springfield Township 69, New Hope-Solebury 51
Stroudsburg 55, Easton Area 44
Swenson Arts & Tech 69, Philadelphia Military Academy 34
The City School 70, Martin Luther 30
Thomas A. Edison 43, Strawberry Mansion 41
United 61, Marion Center 52
Unionville 53, Chichester 44
Upper Dublin 62, Wissahickon 61
Upper St. Clair 66, Norwin 51
Vaux Big Picture 53, MAST Charter II 52
West Philadelphia 57, CHSES 50
Westmont Hilltop 72, Somerset 41
Woodland Hills 62, Penn Hills 52
Wyoming Area 73, Greater Nanticoke Area 51