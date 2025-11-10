Pennsylvania High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (PIAA) - November 10, 2025
The 2025 Pennsylvania high school football playoffs continue on Friday, November 14, with 34 games in Round 3.
High School On SI has brackets for every classification and division in the Pennsylvania high school playoffs. The championship games will begin on December 4.
Pennsylvania High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (PIAA) - November 10, 2025
CLASS 1A BRACKET (select to view bracket)
Round 3
Laurel vs. Fort Cherry - 11/14 at 7 p.m.
Bishop Canevin vs. Clairton - 11/14 at 7 p.m.
Greenville vs. Wilmington Area - 11/14 at 7 p.m.
Redbank Valley vs. Port Allegany - 11/14 at 7 p.m.
Juniata Valley vs. Bishop Guilfoyle - 11/14 at 7 p.m.
Westinghouse vs. Meyersdale - 11/14 at 7 p.m.
Belmont Charter vs. York Catholic - 11/15 at 1 p.m.
Lackawanna Trail vs. Line Mountain - 11/15 at 1 p.m.
CLASS 2A BRACKET (select to view bracket)
Round 3
Farrell vs. Karns City - 11/14 at 7 p.m.
Richland vs. Bishop McCort - 11/16 at 7 p.m.
Washington vs. Seton LaSalle - 11/14 at 7 p.m.
Steel Valley vs. Western Beaver - 11/14 at 7 p.m.
Chestnut Ridge vs. Steelton-Highspire - 11/14 at 7 p.m.
Troy vs. Southern Columbia Area - 11/14 at 7 p.m.
Williams Valley vs. Schuylkill Haven - 11/14 at 7 p.m.
Lakeland vs. Lansdale Catholic - 11/15 at 1 p.m.
CLASS 3A BRACKET (select to view bracket)
Round 3
North Catholic vs. Avonworth - 11/14 at 7 p.m.
Central Valley vs. Imani Christian Academy - 11/14 at 7 p.m.
Penn Cambria vs. Brockway - 11/14 at 7 p.m.
Sharon vs. Hickory - 11/14 at 7 p.m.
Neumann-Goretti — BYE
Trinity vs. Berks Catholic - 11/14 at 7 p.m.
Scranton Prep vs. Mifflinburg - 11/14 at 7 p.m.
Notre Dame-Green Pond — BYE
CLASS 4A BRACKET (select to view bracket)
Round 3
Wyomissing vs. Susquehanna Township - 11/14 at 7 p.m.
Twin Valley vs. West York Area - 11/14 at 7 p.m.
Punxsutawney vs. Oil City - 11/14 at 7 p.m.
Aliquippa vs. McKeesport - 11/15 at 12 p.m.
Bethlehem Catholic vs. Southern Lehigh - 11/13 at 6:30 p.m.
Shamokin Area vs. Bellefonte - 11/14 at 7 p.m.
North Pocono vs. Bishop Shanahan - 11/14 at 7 p.m.
West Philadelphia vs. Cardinal O'Hara - 11/15 at 11 a.m.
CLASS 5A BRACKET (select to view bracket)
Round 3
Moon Area vs. Pine-Richland - 11/14 at 7 p.m.
Upper St. Clair vs. Peters Township - 11/14 at 7 p.m.
Solanco vs. New Oxford - 11/14 at 7 p.m.
Bishop McDevitt vs. Exeter Township - 11/14 at 7 p.m.
Hollidaysburg vs. Delaware Valley - 11/14 at 7 p.m.
Whitehall vs. Roman Catholic - 11/14 at 7 p.m.
Strath Haven vs. Springfield - 11/14 at 7 p.m.
Bayard Rustin vs. Chester - 11/15 at 1 p.m.
CLASS 6A BRACKET (select to view bracket)
Round 3
Wilson vs. Central York - 11/14 at 7 p.m.
Manheim Township vs. Harrisburg - 11/15 at 1 p.m.
Wilkes-Barre vs. State College - 11/15 at 1 p.m.
North Allegheny vs. Central Catholic - 11/15 at 6 p.m.
Parkland vs. Easton - 11/14 at 7 p.m.
Imhotep Charter vs. La Salle College - 11/15 at 3 p.m.
Coatesville vs. Pennridge - 11/14 at 7 p.m.
Neshaminy vs. North Penn - 11/14 at 7 p.m.