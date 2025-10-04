Tennessee High School Football Final Scores, Results - October 3, 2025
The 2025 Tennessee high school football season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from the seventh weekend of action.
Abingdon 45, Johnson County 22
Alcoa 38, South-Doyle 7
Antioch 55, Overton 10
Battle Creek 40, Montgomery Central 16
Battle Ground Academy 55, Davidson Academy 10
Baylor 38, McCallie 35
Beech 59, Station Camp 21
Bolton 42, Hamilton 8
Boyd-Buchanan 35, Grace Christian Academy 14
Bradley Central 42, Cleveland 3
Brentwood 49, Coffee County Central 7
Brentwood Academy 35, Memphis University 0
Briarcrest Christian 24, Christian Brothers 17
Camden Central 35, Sycamore 21
Cannon County 50, Smith County 25
Carter 49, Fulton 6
Christ Presbyterian Academy 16, Montgomery Bell Academy 15
Christian Academy of Knoxville 21, Chattanooga Christian 14
Chuckey-Doak 19, Claiborne 13
Coalfield 64, Harriman 6
Collierville 61, Craigmont 0
Columbia Central 44, Franklin County 0
Concord Christian 49, Providence Academy 21
Copper Basin 20, Lookout Valley 19
Cosby 38, Cloudland 22
Covington 62, Bolivar Central 7
Creek Wood 34, Northwest 6
Crockett County 42, Dyersburg 28
CSTHEA Patriots 52, Riverside Christian Academy 6
DeKalb County 35, York Institute 7
DeSoto Central 44, Germantown 28
Dobyns-Bennett 21, Jefferson County 14
Dresden 14, McEwen 0
Dyer County 62, Chester County 7
Eagleville 34, Moore County 7
Eagleton College and Career Academy 33, Tellico Plains 7
East Robertson 42, East Hickman County 12
Elizabethton 49, Grainger 6
Ensworth 35, Knoxville Catholic 6
Ezell-Harding Christian 35, Clarksville Academy 21
Fairley 20, Memphis Business Academy 18
Fairview 39, Harpeth 0
Farragut 45, Hardin Valley Academy 28
Fayette Ware 31, Oakhaven 16
Fayetteville 35, Huntland 13
Forrest 54, Community 0
Franklin Christian Academy 43, Mount Juliet Christian Academy 20
Franklin Road Academy 42, Goodpasture Christian 7
Friendship Christian 37, Donelson Christian Academy 7
Gallatin 18, Mount Juliet 10
Gatlinburg-Pittman 49, West Greene 7
Giles County 42, Cascade 8
Gordonsville 41, Westmoreland 0
Grace Christian Academy 28, Pope John Paul II 14
Green Hill 48, Glencliff 7
Greenback 48, Wartburg Central 7
Greeneville 62, Cherokee 7
Greenfield 50, Humboldt 48
Grundy County 14, Monterey 7
Halls 49, Karns 15
Hampton 74, Unaka 22
Happy Valley 67, Hancock County 0
Haywood 44, Millington Central 0
Hendersonville 28, Summit 0
Henry County 41, Northeast 8
Hixson 41, Chattanooga Central 8
Hollow Rock-Bruceton Central 39, Liberty Tech Magnet 24
Houston County 26, Hickman County 14
Huntingdon 49, Riverside 0
Jackson Central Merry 41, Gibson County 0
Jackson County 21, Trousdale County 14
Jackson North Side 42, Hardin County 21
Jo Byrns 62, Red Boiling Springs 0
Kenwood 37, Maplewood 12
KIPP Collegiate 18, Booker T. Washington 12
Kingston 27, McMinn Central 16
Knoxville Central 24, McMinn County 21
Lake County 43, West Carroll 6
Lakeland Prep 35, Ridgeway 0
Lausanne Collegiate 42, Evangelical Christian 17
Lebanon 42, Wilson Central 12
Lewis County 41, Scotts Hill 8
Lincoln County 41, Tullahoma 28
Lipscomb Academy 20, Father Ryan 14
Loudon 41, Sequoyah 7
Marshall County 45, Columbia Academy 0
Maryville 35, Cookeville 0
McGavock 28, West Creek 8
McKenzie 55, Collinwood 6
Memphis Central 41, Overton 0
Middle College 49, Middleton 0
Midway 41, Whitwell 36
Milan 35, Union City 13
Mitchell 22, Hillcrest 0
Mt. Pleasant 28, Adamsville 0
Munford 57, Kingsbury 0
Nolensville 31, Hillsboro 14
North Greene 19, Jellico 14
Northpoint Christian 21, St. George's 0
Notre Dame 50, Webb 40
Oak Grove 28, Houston 25
Oak Ridge 34, Bearden 7
Obion County 50, McNairy Central 7
Oneida 21, Oliver Springs 14
Page 40, James Lawson High School 0
Peabody 42, Halls 13
Pearl-Cohn 31, Bartlett 28
Polk County 28, Pigeon Forge 12
Portland 48, Hunters Lane 0
Powell 49, Campbell County 0
Providence Christian Academy 42, Christian Community 14
Red Bank 34, Signal Mountain 15
Rhea County 46, Lenoir City 0
Richland 31, Cornersville 0
Rockwood 35, Oakdale 0
Rossview 27, Cane Ridge 6
Sale Creek 27, Howard Tech 20
Science Hill 45, Morristown-Hamblen East 0
Scott 28, Union County 6
Sequatchie County 35, Watertown 28
Sevier County 56, Cocke County 0
Seymour 36, Sullivan East 13
Silverdale Academy 54, Lakeway Christian 28
Soddy Daisy 35, Ooltewah 23
South Fulton 35, Gleason 0
South Gibson 27, Lexington 20
South Greene 55, Cumberland Gap 6
South Haven Christian 50, Tennessee Heat 14
South Pittsburg 69, Christian County 8
Springfield 32, Liberty Creek 7
Stewart County 46, Innovation Academy 0
Stone Memorial 34, Macon County 27
Sweetwater 47, Austin-East 33
Tennessee 42, David Crockett 0
Tipton-Rosemark Academy 49, Fayette Academy 13
Trinity Christian Academy 31, Jackson Christian 28
University School of Jackson 49, Memphis East 6
Upperman 49, Livingston Academy 6
Volunteer 41, Northview Academy 8
Walker Valley 40, East Hamilton 37
Waverly Central 48, Cheatham County Central 6
Wayne County 28, Perry County 0
West 56, Clinton 21
Westview 62, Ripley 6
White County 34, Warren County 0
White House 43, Greenbrier 0
White House-Heritage 21, Whites Creek 18
Wooddale 18, Raleigh-Egypt 14
Zion Christian Academy 43, Pickett County 0