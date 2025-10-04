High School

Tennessee High School Football Final Scores, Results - October 3, 2025

See every final scores from Week 7 of Tennessee high school football

Robin Erickson

The Brentwood Bruins took down Coffee County Central with a final score of 49-7.
The 2025 Tennessee high school football season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from the seventh weekend of action.

Tennessee High School Football Final Scores, Results - October 3, 2025

Abingdon 45, Johnson County 22

Alcoa 38, South-Doyle 7

Antioch 55, Overton 10

Battle Creek 40, Montgomery Central 16

Battle Ground Academy 55, Davidson Academy 10

Baylor 38, McCallie 35

Beech 59, Station Camp 21

Bolton 42, Hamilton 8

Boyd-Buchanan 35, Grace Christian Academy 14

Bradley Central 42, Cleveland 3

Brentwood 49, Coffee County Central 7

Brentwood Academy 35, Memphis University 0

Briarcrest Christian 24, Christian Brothers 17

Camden Central 35, Sycamore 21

Cannon County 50, Smith County 25

Carter 49, Fulton 6

Christ Presbyterian Academy 16, Montgomery Bell Academy 15

Christian Academy of Knoxville 21, Chattanooga Christian 14

Chuckey-Doak 19, Claiborne 13

Coalfield 64, Harriman 6

Collierville 61, Craigmont 0

Columbia Central 44, Franklin County 0

Concord Christian 49, Providence Academy 21

Copper Basin 20, Lookout Valley 19

Cosby 38, Cloudland 22

Covington 62, Bolivar Central 7

Creek Wood 34, Northwest 6

Crockett County 42, Dyersburg 28

CSTHEA Patriots 52, Riverside Christian Academy 6

DeKalb County 35, York Institute 7

DeSoto Central 44, Germantown 28

Dobyns-Bennett 21, Jefferson County 14

Dresden 14, McEwen 0

Dyer County 62, Chester County 7

Eagleville 34, Moore County 7

Eagleton College and Career Academy 33, Tellico Plains 7

East Robertson 42, East Hickman County 12

Elizabethton 49, Grainger 6

Ensworth 35, Knoxville Catholic 6

Ezell-Harding Christian 35, Clarksville Academy 21

Fairley 20, Memphis Business Academy 18

Fairview 39, Harpeth 0

Farragut 45, Hardin Valley Academy 28

Fayette Ware 31, Oakhaven 16

Fayetteville 35, Huntland 13

Forrest 54, Community 0

Franklin Christian Academy 43, Mount Juliet Christian Academy 20

Franklin Road Academy 42, Goodpasture Christian 7

Friendship Christian 37, Donelson Christian Academy 7

Gallatin 18, Mount Juliet 10

Gatlinburg-Pittman 49, West Greene 7

Giles County 42, Cascade 8

Gordonsville 41, Westmoreland 0

Grace Christian Academy 28, Pope John Paul II 14

Green Hill 48, Glencliff 7

Greenback 48, Wartburg Central 7

Greeneville 62, Cherokee 7

Greenfield 50, Humboldt 48

Grundy County 14, Monterey 7

Halls 49, Karns 15

Hampton 74, Unaka 22

Happy Valley 67, Hancock County 0

Haywood 44, Millington Central 0

Hendersonville 28, Summit 0

Henry County 41, Northeast 8

Hixson 41, Chattanooga Central 8

Hollow Rock-Bruceton Central 39, Liberty Tech Magnet 24

Houston County 26, Hickman County 14

Huntingdon 49, Riverside 0

Jackson Central Merry 41, Gibson County 0

Jackson County 21, Trousdale County 14

Jackson North Side 42, Hardin County 21

Jo Byrns 62, Red Boiling Springs 0

Kenwood 37, Maplewood 12

KIPP Collegiate 18, Booker T. Washington 12

Kingston 27, McMinn Central 16

Knoxville Central 24, McMinn County 21

Lake County 43, West Carroll 6

Lakeland Prep 35, Ridgeway 0

Lausanne Collegiate 42, Evangelical Christian 17

Lebanon 42, Wilson Central 12

Lewis County 41, Scotts Hill 8

Lincoln County 41, Tullahoma 28

Lipscomb Academy 20, Father Ryan 14

Loudon 41, Sequoyah 7

Marshall County 45, Columbia Academy 0

Maryville 35, Cookeville 0

McGavock 28, West Creek 8

McKenzie 55, Collinwood 6

Memphis Central 41, Overton 0

Middle College 49, Middleton 0

Midway 41, Whitwell 36

Milan 35, Union City 13

Mitchell 22, Hillcrest 0

Mt. Pleasant 28, Adamsville 0

Munford 57, Kingsbury 0

Nolensville 31, Hillsboro 14

North Greene 19, Jellico 14

Northpoint Christian 21, St. George's 0

Notre Dame 50, Webb 40

Oak Grove 28, Houston 25

Oak Ridge 34, Bearden 7

Obion County 50, McNairy Central 7

Oneida 21, Oliver Springs 14

Page 40, James Lawson High School 0

Peabody 42, Halls 13

Pearl-Cohn 31, Bartlett 28

Polk County 28, Pigeon Forge 12

Portland 48, Hunters Lane 0

Powell 49, Campbell County 0

Providence Christian Academy 42, Christian Community 14

Red Bank 34, Signal Mountain 15

Rhea County 46, Lenoir City 0

Richland 31, Cornersville 0

Rockwood 35, Oakdale 0

Rossview 27, Cane Ridge 6

Sale Creek 27, Howard Tech 20

Science Hill 45, Morristown-Hamblen East 0

Scott 28, Union County 6

Sequatchie County 35, Watertown 28

Sevier County 56, Cocke County 0

Seymour 36, Sullivan East 13

Silverdale Academy 54, Lakeway Christian 28

Soddy Daisy 35, Ooltewah 23

South Fulton 35, Gleason 0

South Gibson 27, Lexington 20

South Greene 55, Cumberland Gap 6

South Haven Christian 50, Tennessee Heat 14

South Pittsburg 69, Christian County 8

Springfield 32, Liberty Creek 7

Stewart County 46, Innovation Academy 0

Stone Memorial 34, Macon County 27

Sweetwater 47, Austin-East 33

Tennessee 42, David Crockett 0

Tipton-Rosemark Academy 49, Fayette Academy 13

Trinity Christian Academy 31, Jackson Christian 28

University School of Jackson 49, Memphis East 6

Upperman 49, Livingston Academy 6

Volunteer 41, Northview Academy 8

Walker Valley 40, East Hamilton 37

Waverly Central 48, Cheatham County Central 6

Wayne County 28, Perry County 0

West 56, Clinton 21

Westview 62, Ripley 6

White County 34, Warren County 0

White House 43, Greenbrier 0

White House-Heritage 21, Whites Creek 18

Wooddale 18, Raleigh-Egypt 14

Zion Christian Academy 43, Pickett County 0

