Tennessee High School Football Final Scores, Results - September 26, 2025

See every final score from Week 6 of Tennessee high school football

Robin Erickson

Ensworth's Taylor Hasselbeck (7) evades Brentwood Academy's Roman Jennings (9) during the third quarter at Brentwood Academy in Brentwood, Tenn., Friday, Sept. 26, 2025.
Ensworth's Taylor Hasselbeck (7) evades Brentwood Academy's Roman Jennings (9) during the third quarter at Brentwood Academy in Brentwood, Tenn., Friday, Sept. 26, 2025.

The 2025 Tennessee high school football season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from the sixth weekend of action.

Tennessee High School Football Schedule & Scores (TSSAA) - September 26, 2025

Tennesee High School Football Final Scores, Results - September 26, 2025

Abingdon 43, Tennessee 7

Adamsville 41, Tishomingo County 14

Alcoa 63, Fulton 0

Ambassador Christian 35, Grace Christian Academy 32

Anderson County 28, Chattanooga Prep 8

Antioch 45, Cane Ridge 13

Arlington 23, Lakeland Prep 6

Austin-East 34, Kingston 13

Battle Ground Academy 21, Franklin Road Academy 14

Baylor 45, Montgomery Bell Academy 18

Beech 42, Hunters Lane 0

Bledsoe County 35, Polk County 14

Bolivar Central 35, McNairy Central 27

Booker T. Washington 33, Westwood 6

Bradley Central 10, Oak Ridge 7

Brentwood 25, Henry County 16

Brentwood Academy 37, Ensworth 7

Brighton 70, Kingsbury 6

Camden Central 41, Cheatham County Central 7

Campbell County 53, Clinton 15

Cannon County 30, Clay County 21

Carter 28, Heritage 25

Chattanooga Central 18, Howard Tech 12

Cherokee 28, Seymour 21

Chester County 41, McKenzie 7

Christian Academy of Knoxville 49, Webb 14

Christian Brothers 65, Lipscomb Academy 33

Christian Brothers 31, PURE Youth Athletics Alliance 7

Christian Community 23, Jo Byrns 21

Chuckey-Doak 16, Johnson County 14

Claiborne 56, Gatlinburg-Pittman 8

Clarksville 34, West Creek 0

Clarksville Academy 23, Montgomery Central 16

Clay County 30, Cannon County 21

Cleveland 34, Tyner Academy 0

Clinton 53, Campbell County 15

Cloudland 28, Jellico 22

Coalfield 33, Oneida 0

Columbia Academy 42, Goodpasture Christian 7

Columbia Central 41, Riverdale 7

Collinwood 43, Hollow Rock-Bruceton Central 22

Collierville 38, Bartlett 20

Community 37, Watertown 0

Cookeville 35, Green Hill 20

Copper Basin 49, Whitwell 14

Cornersville 32, Houston County 7

Cosby 42, Hancock County 8

Covington 58, Ripley 0

Creek Wood 42, Spring Hill 34

Crockett County 28, Jackson North Side 26

Cumberland Gap 50, Scott 16

Daniel Boone 21, Cocke County 7

Davidson Academy 23, Grace Christian Academy 20

DeKalb County 41, Upperman 6

Dickson County 49, Kirkwood 14

Dobyns-Bennett 45, West Ridge 14

Donelson Christian Academy 56, Mount Juliet Christian Academy 0

Dresden 70, Humboldt 24

Dyer County 35, South Gibson 0

Dyersburg 37, Obion County 20

Eagleton College and Career Academy 27, Greenback 20

Eagleville 37, Richland 7

East Hamilton 56, Rhea County 33

East Nashville Magnet 34, East Hickman County 0

East Ridge 17, Loudon 0

East Robertson 43, Hickman County 0

Elizabethton 34, Northview Academy 7

Evangelical Christian 34, Hardin County 28

Fairley 86, Sheffield 6

Fairview 31, Sycamore 30

Fayette Academy 13, Halls 7

Fayette Ware 53, Haywood 16

First Assembly Christian 48, Trinity Christian Academy 0

Forrest 54, Sequatchie County 35

Franklin 21, Independence 7

Franklin Road Academy 21, Battle Ground Academy 14

Friendship Christian 28, Ezell-Harding Christian 13

Fulton County 47, Lake County 34

Gallatin 35, Station Camp 25

Gate City 47, David Crockett 6

Gatlinburg-Pittman 56, Claiborne 8

Germantown 45, Memphis Central 21

Gibson County 44, Huntingdon 6

Giles County 28, Lincoln County 20

Gleason 42, Perry County 0

Glencliff 37, White House 0

Goodpasture Christian 42, Columbia Academy 7

Gordonsville 48, Jackson County 7

Grace Christian Academy 35, Ambassador Christian 32

Grace Christian Academy 23, Davidson Academy 20

Grainger 27, Sullivan East 22

Green Hill 35, Cookeville 20

Greenback 27, Eagleton College and Career Academy 20

Greenbrier 28, Liberty Creek 0

Greenfield 30, West Carroll 0

Halls 20, West 17

Halls 13, Fayette Academy 7

Hampton 46, North Greene 6

Happy Valley 48, Thomas Walker 6

Hardin County 34, Evangelical Christian 28

Hardin Valley Academy 45, Maryville 6

Harding Academy 58, University School of Jackson 8

Harpeth 21, Stewart County 8

Harriman 49, Midway 34

Haywood 53, Fayette Ware 16

Heidelberg 21, McCallie 18

Hendersonville 17, Portland 7

Henry County 25, Brentwood 16

Heritage 28, Carter 25

Hickman County 43, East Robertson 0

Hillsboro 7, Lebanon 0

Hixson 33, Sequoyah 0

Hollow Rock-Bruceton Central 43, Collinwood 22

Houston 56, Cordova 0

Houston County 32, Cornersville 7

Howard Tech 18, Chattanooga Central 12

Humboldt 70, Dresden 24

Hunters Lane 42, Beech 0

Huntingdon 44, Gibson County 6

Huntland 49, Lookout Valley 14

Independence 21, Franklin 7

Jackson Central Merry 21, Milan 7

Jackson Christian 42, Tipton-Rosemark Academy 13

Jackson County 48, Gordonsville 7

Jackson North Side 28, Crockett County 26

Jackson South Side 28, Lexington 20

James Lawson High School 42, Nolensville 14

Jefferson County 31, Science Hill 6

Jellico 28, Cloudland 22

Jo Byrns 23, Christian Community 21

Johnson County 16, Chuckey-Doak 14

Karns 55, William Blount 30

Kenwood 31, Northwest 0

KIPP Collegiate 48, St. George's 16

Kingston 34, Austin-East 13

Kirby 19, Millington Central 0

Kirkwood 49, Dickson County 14

Knoxville Catholic 55, Silverdale Academy 21

Knoxville Central 42, Powell 35

Lake County 47, Fulton County 34

Lakeway Christian 42, Notre Dame 35

Lausanne Collegiate 37, Westview 34

LaVergne 35, Stewarts Creek 0

Lebanon 7, Hillsboro 0

Lewis County 51, Summertown 0

Lexington 28, Jackson South Side 20

Liberty Creek 28, Greenbrier 0

Lincoln County 28, Giles County 20

Lipscomb Academy 65, Christian Brothers 33

Livingston Academy 69, Pickett County 0

Loretto 23, Riverside 20

Loudon 17, East Ridge 0

Lookout Valley 49, Huntland 14

Macon County 26, White County 14

Manassas 6, Middleton 2

Maplewood 11, White House-Heritage 8

Marion County 42, Monterey 0

Marshall County 56, Battle Creek 0

Maryville 45, Hardin Valley Academy 6

McCallie 21, Heidelberg 18

McEwen 22, Wayne County 14

McGavock 39, Rossview 0

McKenzie 41, Chester County 7

McMinn Central 40, Cumberland County 0

McMinn County 61, Ooltewah 6

McNairy Central 35, Bolivar Central 27

Meigs County 44, Sweetwater 14

Melrose 56, Hamilton 0

Memphis Central 45, Germantown 21

Middle College 34, Oakhaven 12

Middle Tennessee Christian 28, Providence Academy 21

Middleton 6, Manassas 2

Midway 49, Harriman 34

Milan 21, Jackson Central Merry 7

Millington Central 19, Kirby 0

Monterey 42, Marion County 0

Montgomery Bell Academy 45, Baylor 18

Montgomery Central 23, Clarksville Academy 16

Morristown-Hamblen East 13, Morristown-Hamblen West 7

Mount Juliet 44, Northeast 12

Mount Juliet Christian Academy 56, Donelson Christian Academy 0

Mt. Pleasant 48, Scotts Hill 0

Munford 36, Whitehaven 35

Nashville Christian 53, Franklin Christian Academy 0

New London 16, Stonington 14

Nolensville 42, James Lawson High School 14

North Greene 46, Hampton 6

Northpoint Christian 31, St. Benedict at Auburndale 18

Northview Academy 34, Elizabethton 7

Northwest 31, Kenwood 0

Notre Dame 42, Lakeway Christian 35

Oakhaven 34, Middle College 12

Oakland 32, Blackman 0

Oakdale 22, Wartburg Central 16

Oak Ridge 10, Bradley Central 7

Obion County 37, Dyersburg 20

Oliver Springs 28, Rockwood 27

Oneida 33, Coalfield 0

Ooltewah 61, McMinn County 6

Overton 29, Wilson Central 6

Page 52, Centennial 17

Peabody 28, Union City 7

Perry County 42, Gleason 0

Pickett County 69, Livingston Academy 0

Pigeon Forge 41, Unicoi County 21

Polk County 35, Bledsoe County 14

Pope John Paul II 38, Father Ryan 7

Portland 17, Hendersonville 7

Powell 42, Knoxville Central 35

Providence Academy 28, Middle Tennessee Christian 21

PURE Youth Athletics Alliance 31, Christian Brothers 7

Ravenwood 28, Christ Presbyterian Academy 21

Red Bank 31, South Pittsburg 7

Red Boiling Springs 42, Sale Creek 6

Rhea County 56, East Hamilton 33

Richland 37, Eagleville 7

Ripley 58, Covington 0

Riverside 23, Loretto 20

Riverdale 41, Columbia Central 7

Rockvale 21, Siegel 14

Rockwood 28, Oliver Springs 27

Rossview 39, McGavock 0

Sale Creek 42, Red Boiling Springs 6

Science Hill 31, Jefferson County 6

Scott 50, Cumberland Gap 16

Scotts Hill 48, Mt. Pleasant 0

Sequatchie County 54, Forrest 35

Sequoyah 33, Hixson 0

Seymour 28, Cherokee 21

Sheffield 86, Fairley 6

Shelbyville Central 24, Summit 17

Signal Mountain 44, Brainerd 0

Silverdale Academy 55, Knoxville Catholic 21

Smyrna 40, Coffee County Central 7

Soddy Daisy 35, Walker Valley 7

Somerset Berkley Regional 27, Durfee 13

South-Doyle 76, Union County 0

South Fulton 41, Ballard Memorial 0

South Gibson 35, Dyer County 0

South Greene 42, West Greene 20

South Pittsburg 31, Red Bank 7

Springfield 35, Pearl-Cohn 33

Spring Hill 42, Creek Wood 34

Station Camp 35, Gallatin 25

Stewart County 21, Harpeth 8

Stewarts Creek 35, LaVergne 0

St. Benedict at Auburndale 31, Northpoint Christian 18

St. George's 48, KIPP Collegiate 16

Stone Memorial 24, Warren County 17

Sullivan East 27, Grainger 22

Summit 24, Shelbyville Central 17

Summertown 51, Lewis County 0

Sunbright 40, Unaka 0

Sweetwater 44, Meigs County 14

Sycamore 31, Fairview 30

Tennessee 43, Abingdon 7

Tennessee 46, Tennessee Heat 12

Tennessee Heat 46, Tennessee 12

Thomas Walker 48, Happy Valley 6

Tipton-Rosemark Academy 42, Jackson Christian 13

Tishomingo County 41, Adamsville 14

Tri-Cities Christian 44, Twin Valley 8

Trinity Christian Academy 48, First Assembly Christian 0

Trousdale County 22, Smith County 8

Twin Valley 44, Tri-Cities Christian 8

Tyner Academy 34, Cleveland 0

Unaka 40, Sunbright 0

Unicoi County 41, Pigeon Forge 21

Union City 28, Peabody 7

Union County 76, South-Doyle 0

University School of Jackson 58, Harding Academy 8

Upperman 41, DeKalb County 6

Walker Valley 35, Soddy Daisy 7

Warren County 24, Stone Memorial 17

Wartburg Central 22, Oakdale 16

Watertown 37, Community 0

Wayne County 22, McEwen 14

Webb 49, Christian Academy of Knoxville 14

West 20, Halls 17

West Carroll 30, Greenfield 0

West Creek 34, Clarksville 0

West Greene 42, South Greene 20

West Ridge 45, Dobyns-Bennett 14

Westmoreland 34, Whites Creek 28

Westview 37, Lausanne Collegiate 34

Westwood 33, Booker T. Washington 6

White County 26, Macon County 14

White House 37, Glencliff 0

White House-Heritage 11, Maplewood 8

Whites Creek 34, Westmoreland 28

Whitehaven 36, Munford 35

Whitwell 49, Copper Basin 14

William Blount 55, Karns 30

Wilson Central 29, Overton 6

