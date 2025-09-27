Texas high school football final scores, results — September 26, 2025
The 2025 Texas high school football season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from the fifth weekend.
Abilene 42, Caprock 7
Abilene Cooper 42, Memorial 27
Abilene Wylie 45, Legacy 24
Aledo 56, Fossil Ridge 14
Alief Elsik 27, Alief Hastings 18
Allen 62, McKinney 0
Alpine 41, Anthony 22
Alto 29, Cushing 20
Alvarado 55, Glen Rose 50
Alvord 62, Nocona 6
Americas 35, Parkland 16
Anahuac 69, Kirbyville 59
Anderson 42, A&M Consolidated 40
Andress 35, Hanks 14
Andrews 25, Monahans 22
Angleton 56, Porter 10
Anson 20, Albany 6
Archer City 44, Munday 37
Argyle 58, Colleyville Heritage 35
Athens 61, Connally 34
Atlanta 39, White Oak 14
Axtell 44, Dawson 0
Ballinger 21, Stanton 17
Bandera 26, Hondo 25
Bangs 56, Colorado 0
Barbers Hill 35, Lufkin 7
Bay City 53, Brazosport 3
Bell 39, Eaton 37
Ben Bolt-Palito Blano 18, Pettus 6
Benjamin Davis 38, Eisenhower 7
Berkner 17, Richardson 14
Big Spring 51, Snyder 34
Bloomington 37, Danbury 16
Boerne 37, Alamo Heights 35
Boerne-Champion 57, Seguin 50
Boling 39, Rice Consolidated 6
Bosqueville 41, Itasca 0
Bovina 24, Smyer 8
Braswell 28, Little Elm 0
Brazos Christian 35, Riesel 0
Breckenridge 19, Tolar 12
Bremond 28, Mart 20
Brenham 49, Gilmer 7
Brewer 63, Azle 42
Bridge City 40, Lumberton 23
Brownwood 20, China Spring 10
Bullard 35, Teague 20
Byron Nelson 38, Trinity 13
Calallen 43, Rockport-Fulton 36
Cameron Yoe 42, Mexia 32
Canadian 69, Sunray 20
Canyon Lake 56, John F. Kennedy 6
Carroll 28, Tuloso-Midway 7
Carter 44, North Dallas 3
Carthage 42, Jasper 0
Cayuga 56, Inspired Vision 0
Cedar Hill 26, Lancaster 10
Celina 35, Frisco Panther Creek 28
Centennial 16, Cleburne 14
Centennial 16, Sherman 7
Central Catholic 53, Savio 21
Chilton 14, Goldthwaite 0
Cinco Ranch 35, Katy Taylor 28
Cisco 41, Frenship 13
City View 52, Childress 27
Clark 42, Lee 0
Clarksville 41, Bowie 20
Clear Springs 42, Clear Lake 9
Clifton 35, Blooming Grove 6
Clint 49, San Elizario 7
Clyde 54, Muleshoe 49
Coahoma 35, Wink 14
College Park 41, Grand Oaks 14
College Station 70, Lehman 14
Collinsville 44, Coleman 20
Colmesneil 2, Sabine Pass 0
Columbia 42, Wharton 36
Columbus 20, Bellville 7
Comanche 34, Early 7
Commerce 51, Winnsboro 13
Como-Pickton 48, Alba-Golden 30
Compass Academy 13, Crane 6
Coppell 37, Hebron 23
Copperas Cove 31, Killeen 30
Crawford 21, Holland 13
Crandall 38, Corsicana 30
Crockett 41, Tarkington 7
Cross Plains 32, Sterling City 13
Crosby 69, Pasadena 6
Crossroads 21, Gateway Charter Academy 18
Crowley 40, Weatherford 8
Crystal City 27, Carrizo Springs 22
Cuero 50, Belton 43
Cypress Ranch 28, Cypress Springs 21
Daingerfield 63, Redwater 13
Dalhart 45, Borger 0
Davenport 63, Pleasanton 7
Dawson 30, Shadow Creek 27
De Kalb 42, Hughes Springs 16
Decatur 68, Carter-Riverside 0
Del Valle 73, Jefferson 0
DeSoto 40, Waxahachie 17
Dickinson 71, Clear Brook 20
Dimmitt 34, Highland Park 30
Dobie 41, Pasadena Memorial 21
Donna 20, Rivera 12
Dumas 37, Bushland 14
Duncanville 50, Skyline 3
Eagle Mountain 46, Benbrook 15
East Bernard 42, Van Vleck 0
East Chambers 21, Buna 14
East View 31, Glenn 17
Eastern Hills 34, Western Hills 28
Eastlake 61, Montwood 47
Economedes 61, St. Joseph Academy 46
El Campo 49, Giddings 7
El Dorado 70, Bel Air 28
Elysian Fields 26, Beckville 7
Emerson 28, Memorial 17
Era 30, Valley View 0
Evadale 43, Acadiana Christian 6
Fabens 26, Mountain View 6
Fairfield 61, McGregor 14
Farmersville 49, Gainesville 13
Farwell 25, Post 24
Ferris 48, Castleberry 36
Ford 63, North Lamar 18
Fort Bend Elkins 49, Fort Bend Austin 20
Frankston 58, Groveton 7
Franklin 49, Legacy School of Sport Sciences 48
Fredericksburg 31, Uvalde 0
Freer 35, Three Rivers 33
Frenship 41, Midland Christian 13
Frost 24, Wortham 0
Ganado 49, Flatonia 0
Gatesville 15, Burnet 9
Georgetown 58, Leander 27
Gladewater 28, Jefferson 27
Godley 42, Mineral Wells 21
Goliad 41, Mathis 21
Graham 35, Lake Worth 10
Grand Prairie 22, Martin 13
Granger 77, Bartlett 31
Grape Creek 41, Tahoka 0
Grapeland 37, Overton 27
Greenwood 47, Pecos 3
Gregory-Portland 45, Alice 13
Gruver 61, Guymon 6
Gunter 50, Bells 7
Guyer 28, Flower Mound 0
Hale Center 62, Floydada 8
Hallettsville 27, Jones 26
Haltom 44, Lamar 43
Hamlin 36, Quanah 6
Hamshire-Fannett 31, Stafford 14
Hanna 35, La Joya 28
Hardin 38, Orangefield 29
Hardin-Jefferson 37, Livingston 20
Hargrave 42, Liberty 0
Harker Heights 28, Midway 7
Harleton 46, Big Sandy 6
Harmony 35, Quitman 14
Harper 47, Eldorado 20
Hawley 32, Eastland 7
Henderson 67, Palestine 31
Hico 57, Florence 7
Highland Park 70, Tyler 66
Hitchcock 37, Silsbee 16
Hooks 41, Queen City 14
Horn 45, Mesquite 7
Howe 62, S & S Consolidated 21
Huntsville 38, West Fork 21
Idalou 45, Shallowater 20
Ingram Moore 37, Brady 33
Iola 53, Milano 6
Iraan 69, Reagan County 14
Irvin 48, Bowie 18
Jarrell 56, Smithville 14
Jay 44, Winn 13
Jim Ned 48, Holliday 20
Johnson City LBJ 41, Thrall 18
Jourdanton 41, Floresville 30
Joshua 23, Midlothian 21
Judson 34, East Central 27
Junction 48, Falls City 0
Katy 52, Seven Lakes 7
Keller 38, Keller Central 29
Kennedale 48, Dunbar 22
Kerens 33, Scurry-Rosser 14
Kermit 54, Van Horn 0
Kilgore 35, Pine Tree 7
Kimball 41, Roosevelt 6
King 70, Atascocita 55
Klein Cain 70, Tomball Memorial 62
Klein Collins 36, Klein 30
Krum 42, Caddo Mills 17
La Porte 57, Friendswood 21
La Pryor 33, Center Point 18
La Vernia 63, Marble Falls 21
La Villa 67, Marine Military 35
Lake Belton 49, Rouse 38
Lamar 62, Westside 14
Lampasas 35, University 28
Leon 42, Bruceville-Eddy 14
Leonard 49, Callisburg 6
Levelland 40, Lake View 33
Lewisville 33, Marcus 28
Lexington 37, Hearne 0
Liberty 63, Independence 35
Liberty 56, Fort Stockton 0
Lincoln 34, Pinkston 13
Lindale 64, Chapel Hill 28
Little River Academy 49, Whitney 30
Littlefield 42, Brownfield 21
Llano 41, Comfort 0
Lockhart 38, Cedar Creek 0
Lockney 30, Clarendon 16
London 33, Aransas Pass 29
Lone Oak 55, Chisum 32
Louise 45, Woodsboro 8
Lovelady 51, Tenaha 0
Lubbock Christian 43, New Deal 0
Lyford 20, Falfurrias 6
Lytle 28, Pearsall 14
MacArthur 58, Nimitz 13
Madison 24, Churchill 16
Madisonville 21, Center 14
Mansfield 31, Boswell 12
Mansfield Timberview 42, Everman 27
Marion 50, Poteet 20
Mason 35, Christoval 0
Maud 44, Detroit 26
McNeil 56, Stony Point 21
Medina Valley 47, Eagle Pass 38
Memorial 33, Cypress Falls 21
Mercedes 34, Sharyland 33
Meridian 10, Hubbard 6
Merkel 58, Texas Leadership Charter Academy 12
Midlothian Heritage 56, Ennis 21
Millsap 49, Santo 27
Montgomery 52, Dayton 46
Mt. Pleasant 21, Whitehouse 0
Mt. Vernon 57, Mineola 20
Muenster 47, De Leon 16
Nacogdoches 40, Jacksonville 14
Natalia 25, Dilley 20
Navasota 65, La Grange 27
Nederland 56, Splendora 6
New Boston 49, Lake Country Christian 0
New Diana 50, Winona 14
New Home 30, Roscoe 3
New Waverly 14, Warren 0
Newman Smith 65, Molina 0
Newton 62, Anderson-Shiro 7
Nixon-Smiley 7, Cotulla 6
North Crowley 68, Mansfield Legacy 0
Northeast 40, Austin Achieve 6
Oak Ridge 31, New Caney 28
Odem 55, Hebbronville 32
Olton 28, Vega 0
Orange Grove 34, Edna 21
Ozona 56, Miles 14
Palmer 56, A Plus Academy 16
Panhandle 41, Wellington 0
Paradise 29, Vernon 22
Paris 20, Lake Dallas 16
Peaster 27, Bowie 0
Pearland 66, Manvel 14
Perryton 49, Pampa 35
Petrolia 30, Haskell 28
Pewitt 22, Cooper 14
Pflugerville Connally 62, Crockett 14
Pittsburg 23, Dallas Christian 20
Plainview 37, Cooper 22
Plano 26, Princeton 21
Pleasant Grove 42, Sunnyvale 30
Ponder 32, Boyd 29
Port Arthur Memorial 62, Beaumont United 0
Port Neches-Groves 45, Lake Creek 21
Poth 42, Karnes City 6
Poteet 55, Greenville 35
Pottsboro 52, Life Oak Cliff 49
Prosper 48, Plano East 20
Prosper Rock Hill 31, Plano West 13
Rains 29, Eustace 20
Randolph 28, Cole 7
Raymondville 76, Progreso 0
Refugio 54, Premont 0
Rice 29, Kemp 6
Richland 51, Birdville 21
Ridge Point 49, Fort Bend Travis 9
Rio Hondo 55, Bishop 20
Robinson 70, Hillsboro 22
Robstown 20, King 7
Rockdale 54, Groesbeck 35
Rockwall 48, Royse City 31
Rockwall-Heath 51, Tyler Legacy 21
Rogers 44, Centerville 7
Roma 61, Pace 21
Roosevelt 35, Sundown 20
Ropes 59, Forsan 0
Rosebud-Lott 28, Normangee 0
Round Rock 40, Cedar Ridge 12
Round Rock Westwood 49, Manor 13
Rudder 24, Fort Bend Willowridge 21
Rusk 62, Canton 13
Ryan 41, Granbury 0
Sabinal 58, Somerset Academy Collegiate 20
Salado 29, Lago Vista 28
Sam Houston 34, Brackenridge 12
San Angelo Central 48, Waco 6
San Antonio Christian 41, Devine 28
San Augustine 37, Huntington 0
San Diego 28, Santa Gertrudis Academy 7
Sanger 63, Bonham 6
San Marcos 40, Johnson 7
San Saba 17, Hamilton 14
Santa Fe 17, Marshall 13
Santa Maria 70, Kaufer 14
Santa Rosa 50, Banquete 6
Schulenburg 47, Kenedy 26
Seagraves 35, Ralls 0
Sealy 42, Needville 21
Seminole 75, Denver City 0
Shelbyville 38, Carlisle 34
Shiner 48, Luling 7
Sinton 35, Miller 20
Slaton 55, Morton 16
Smithson Valley 27, Pieper 17
Sonora 47, McCamey 13
South Grand Prairie 48, Arlington 31
Spearman 68, Shamrock 14
Spring Woods 54, Sharpstown 47
St. Anthony 40, Charlotte 28
Stamford 31, Henrietta 13
Steele 48, Clemens 20
Stephenville 64, La Vega 28
Sterling 21, Ball 20
Stratford 40, Trinity Christian 20
Sudan 41, Plains 12
Sulphur Springs 45, Aubrey 14
Summer Creek 73, Channelview 0
Sweeny 71, Harmony School of Innovation 0
Taft 54, Monte Alto 8
Tascosa 65, Coronado 28
Tatum 45, Sabine 10
Temple 28, Shoemaker 31
Terrell 56, Kaufman 14
Terry 27, Lamar Consolidated 24
Texas 19, Hallsville 0
Texas City 35, Lee 6
Thorndale 26, Hempstead 23
Tidehaven 56, Brazos 25
Tioga 72, Trenton 0
Tivy 42, Harlandale 34
Tom Bean 69, Whitewright 6
Tomball 48, Magnolia West 7
Trinity Christian Leadership 58, Venus 19
Troup 42, Arp 6
Troy 46, Maypearl 45
Union Grove 21, Hawkins 20
Valley Mills 38, Italy 0
Valley View 20, Grulla 19
Van 57, Brownsboro 18
Vandegrift 21, Vista Ridge 10
Vela 10, McAllen 7
Victoria West 41, McCollum 7
Wakeland 52, McKinney North 24
Wall 35, Sweetwater 0
Walnut Grove 56, Denison 7
Waskom 63, Ore City 7
Weiss 41, Hendrickson 21
West 63, Marlin 0
West Hardin 34, Hull-Daisetta 14
West Mesquite 52, White 0
West Oso 18, Palacios 8
West Rusk 62, Elkhart 13
West Sabine 42, Deweyville 18
West Texas 50, River Road 6
Westbury 17, Sterling 14
Westfield 32, Spring 0
Wheeler 40, Sanford-Fritch 0
Wills Point 35, Life Waxahachie 7
Wilson 34, Jefferson 0
Wimberley 31, Navarro 28
Windthorst 69, Seymour 7
Winters 59, Texas Leadership Charter Academy of Abilene 0
Woodville 68, Trinity 35
Wylie 44, South Garland 0
Wylie East 47, North Garland 14
Yoakum 49, Hyde Park 10
Yorktown 2, Bruni 0
Zapata 27, La Feria 14