Texas high school football final scores, results — September 26, 2025

See every UIL final score from Week 5 of Texas high school football

The 2025 Texas high school football season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from the fifth weekend.

Abilene 42, Caprock 7

Abilene Cooper 42, Memorial 27

Abilene Wylie 45, Legacy 24

Aledo 56, Fossil Ridge 14

Alief Elsik 27, Alief Hastings 18

Allen 62, McKinney 0

Alpine 41, Anthony 22

Alto 29, Cushing 20

Alvarado 55, Glen Rose 50

Alvord 62, Nocona 6

Americas 35, Parkland 16

Anahuac 69, Kirbyville 59

Anderson 42, A&M Consolidated 40

Andress 35, Hanks 14

Andrews 25, Monahans 22

Angleton 56, Porter 10

Anson 20, Albany 6

Archer City 44, Munday 37

Argyle 58, Colleyville Heritage 35

Athens 61, Connally 34

Atlanta 39, White Oak 14

Axtell 44, Dawson 0

Ballinger 21, Stanton 17

Bandera 26, Hondo 25

Bangs 56, Colorado 0

Barbers Hill 35, Lufkin 7

Bay City 53, Brazosport 3

Bell 39, Eaton 37

Ben Bolt-Palito Blano 18, Pettus 6

Benjamin Davis 38, Eisenhower 7

Berkner 17, Richardson 14

Big Spring 51, Snyder 34

Bloomington 37, Danbury 16

Boerne 37, Alamo Heights 35

Boerne-Champion 57, Seguin 50

Boling 39, Rice Consolidated 6

Bosqueville 41, Itasca 0

Bovina 24, Smyer 8

Braswell 28, Little Elm 0

Brazos Christian 35, Riesel 0

Breckenridge 19, Tolar 12

Bremond 28, Mart 20

Brenham 49, Gilmer 7

Brewer 63, Azle 42

Bridge City 40, Lumberton 23

Brownwood 20, China Spring 10

Bullard 35, Teague 20

Byron Nelson 38, Trinity 13

Calallen 43, Rockport-Fulton 36

Cameron Yoe 42, Mexia 32

Canadian 69, Sunray 20

Canyon Lake 56, John F. Kennedy 6

Carroll 28, Tuloso-Midway 7

Carter 44, North Dallas 3

Carthage 42, Jasper 0

Cayuga 56, Inspired Vision 0

Cedar Hill 26, Lancaster 10

Celina 35, Frisco Panther Creek 28

Centennial 16, Cleburne 14

Centennial 16, Sherman 7

Central Catholic 53, Savio 21

Chilton 14, Goldthwaite 0

Cinco Ranch 35, Katy Taylor 28

Cisco 41, Frenship 13

City View 52, Childress 27

Clark 42, Lee 0

Clarksville 41, Bowie 20

Clear Springs 42, Clear Lake 9

Clifton 35, Blooming Grove 6

Clint 49, San Elizario 7

Clyde 54, Muleshoe 49

Coahoma 35, Wink 14

College Park 41, Grand Oaks 14

College Station 70, Lehman 14

Collinsville 44, Coleman 20

Colmesneil 2, Sabine Pass 0

Columbia 42, Wharton 36

Columbus 20, Bellville 7

Comanche 34, Early 7

Commerce 51, Winnsboro 13

Como-Pickton 48, Alba-Golden 30

Compass Academy 13, Crane 6

Coppell 37, Hebron 23

Copperas Cove 31, Killeen 30

Crawford 21, Holland 13

Crandall 38, Corsicana 30

Crockett 41, Tarkington 7

Cross Plains 32, Sterling City 13

Crosby 69, Pasadena 6

Crossroads 21, Gateway Charter Academy 18

Crowley 40, Weatherford 8

Crystal City 27, Carrizo Springs 22

Cuero 50, Belton 43

Cypress Ranch 28, Cypress Springs 21

Daingerfield 63, Redwater 13

Dalhart 45, Borger 0

Davenport 63, Pleasanton 7

Dawson 30, Shadow Creek 27

De Kalb 42, Hughes Springs 16

Decatur 68, Carter-Riverside 0

Del Valle 73, Jefferson 0

DeSoto 40, Waxahachie 17

Dickinson 71, Clear Brook 20

Dimmitt 34, Highland Park 30

Dobie 41, Pasadena Memorial 21

Donna 20, Rivera 12

Dumas 37, Bushland 14

Duncanville 50, Skyline 3

Eagle Mountain 46, Benbrook 15

East Bernard 42, Van Vleck 0

East Chambers 21, Buna 14

East View 31, Glenn 17

Eastern Hills 34, Western Hills 28

Eastlake 61, Montwood 47

Economedes 61, St. Joseph Academy 46

El Campo 49, Giddings 7

El Dorado 70, Bel Air 28

Elysian Fields 26, Beckville 7

Emerson 28, Memorial 17

Era 30, Valley View 0

Evadale 43, Acadiana Christian 6

Fabens 26, Mountain View 6

Fairfield 61, McGregor 14

Farmersville 49, Gainesville 13

Farwell 25, Post 24

Ferris 48, Castleberry 36

Ford 63, North Lamar 18

Fort Bend Elkins 49, Fort Bend Austin 20

Frankston 58, Groveton 7

Franklin 49, Legacy School of Sport Sciences 48

Fredericksburg 31, Uvalde 0

Freer 35, Three Rivers 33

Frenship 41, Midland Christian 13

Frost 24, Wortham 0

Ganado 49, Flatonia 0

Gatesville 15, Burnet 9

Georgetown 58, Leander 27

Gladewater 28, Jefferson 27

Godley 42, Mineral Wells 21

Goliad 41, Mathis 21

Graham 35, Lake Worth 10

Grand Prairie 22, Martin 13

Granger 77, Bartlett 31

Grape Creek 41, Tahoka 0

Grapeland 37, Overton 27

Greenwood 47, Pecos 3

Gregory-Portland 45, Alice 13

Gruver 61, Guymon 6

Gunter 50, Bells 7

Guyer 28, Flower Mound 0

Hale Center 62, Floydada 8

Hallettsville 27, Jones 26

Haltom 44, Lamar 43

Hamlin 36, Quanah 6

Hamshire-Fannett 31, Stafford 14

Hanna 35, La Joya 28

Hardin 38, Orangefield 29

Hardin-Jefferson 37, Livingston 20

Hargrave 42, Liberty 0

Harker Heights 28, Midway 7

Harleton 46, Big Sandy 6

Harmony 35, Quitman 14

Harper 47, Eldorado 20

Hawley 32, Eastland 7

Henderson 67, Palestine 31

Hico 57, Florence 7

Highland Park 70, Tyler 66

Hitchcock 37, Silsbee 16

Hooks 41, Queen City 14

Horn 45, Mesquite 7

Howe 62, S & S Consolidated 21

Huntsville 38, West Fork 21

Idalou 45, Shallowater 20

Ingram Moore 37, Brady 33

Iola 53, Milano 6

Iraan 69, Reagan County 14

Irvin 48, Bowie 18

Jarrell 56, Smithville 14

Jay 44, Winn 13

Jim Ned 48, Holliday 20

Johnson City LBJ 41, Thrall 18

Jourdanton 41, Floresville 30

Joshua 23, Midlothian 21

Judson 34, East Central 27

Junction 48, Falls City 0

Katy 52, Seven Lakes 7

Keller 38, Keller Central 29

Kennedale 48, Dunbar 22

Kerens 33, Scurry-Rosser 14

Kermit 54, Van Horn 0

Kilgore 35, Pine Tree 7

Kimball 41, Roosevelt 6

King 70, Atascocita 55

Klein Cain 70, Tomball Memorial 62

Klein Collins 36, Klein 30

Krum 42, Caddo Mills 17

La Porte 57, Friendswood 21

La Pryor 33, Center Point 18

La Vernia 63, Marble Falls 21

La Villa 67, Marine Military 35

Lake Belton 49, Rouse 38

Lamar 62, Westside 14

Lampasas 35, University 28

Leon 42, Bruceville-Eddy 14

Leonard 49, Callisburg 6

Levelland 40, Lake View 33

Lewisville 33, Marcus 28

Lexington 37, Hearne 0

Liberty 63, Independence 35

Liberty 56, Fort Stockton 0

Lincoln 34, Pinkston 13

Lindale 64, Chapel Hill 28

Little River Academy 49, Whitney 30

Littlefield 42, Brownfield 21

Llano 41, Comfort 0

Lockhart 38, Cedar Creek 0

Lockney 30, Clarendon 16

London 33, Aransas Pass 29

Lone Oak 55, Chisum 32

Louise 45, Woodsboro 8

Lovelady 51, Tenaha 0

Lubbock Christian 43, New Deal 0

Lyford 20, Falfurrias 6

Lytle 28, Pearsall 14

MacArthur 58, Nimitz 13

Madison 24, Churchill 16

Madisonville 21, Center 14

Mansfield 31, Boswell 12

Mansfield Timberview 42, Everman 27

Marion 50, Poteet 20

Mason 35, Christoval 0

Maud 44, Detroit 26

McNeil 56, Stony Point 21

Medina Valley 47, Eagle Pass 38

Memorial 33, Cypress Falls 21

Mercedes 34, Sharyland 33

Meridian 10, Hubbard 6

Merkel 58, Texas Leadership Charter Academy 12

Midlothian Heritage 56, Ennis 21

Millsap 49, Santo 27

Montgomery 52, Dayton 46

Mt. Pleasant 21, Whitehouse 0

Mt. Vernon 57, Mineola 20

Muenster 47, De Leon 16

Nacogdoches 40, Jacksonville 14

Natalia 25, Dilley 20

Navasota 65, La Grange 27

Nederland 56, Splendora 6

New Boston 49, Lake Country Christian 0

New Diana 50, Winona 14

New Home 30, Roscoe 3

New Waverly 14, Warren 0

Newman Smith 65, Molina 0

Newton 62, Anderson-Shiro 7

Nixon-Smiley 7, Cotulla 6

North Crowley 68, Mansfield Legacy 0

Northeast 40, Austin Achieve 6

Oak Ridge 31, New Caney 28

Odem 55, Hebbronville 32

Olton 28, Vega 0

Orange Grove 34, Edna 21

Ozona 56, Miles 14

Palmer 56, A Plus Academy 16

Panhandle 41, Wellington 0

Paradise 29, Vernon 22

Paris 20, Lake Dallas 16

Peaster 27, Bowie 0

Pearland 66, Manvel 14

Perryton 49, Pampa 35

Petrolia 30, Haskell 28

Pewitt 22, Cooper 14

Pflugerville Connally 62, Crockett 14

Pittsburg 23, Dallas Christian 20

Plainview 37, Cooper 22

Plano 26, Princeton 21

Pleasant Grove 42, Sunnyvale 30

Ponder 32, Boyd 29

Port Arthur Memorial 62, Beaumont United 0

Port Neches-Groves 45, Lake Creek 21

Poth 42, Karnes City 6

Poteet 55, Greenville 35

Pottsboro 52, Life Oak Cliff 49

Prosper 48, Plano East 20

Prosper Rock Hill 31, Plano West 13

Rains 29, Eustace 20

Randolph 28, Cole 7

Raymondville 76, Progreso 0

Refugio 54, Premont 0

Rice 29, Kemp 6

Richland 51, Birdville 21

Ridge Point 49, Fort Bend Travis 9

Rio Hondo 55, Bishop 20

Robinson 70, Hillsboro 22

Robstown 20, King 7

Rockdale 54, Groesbeck 35

Rockwall 48, Royse City 31

Rockwall-Heath 51, Tyler Legacy 21

Rogers 44, Centerville 7

Roma 61, Pace 21

Roosevelt 35, Sundown 20

Ropes 59, Forsan 0

Rosebud-Lott 28, Normangee 0

Round Rock 40, Cedar Ridge 12

Round Rock Westwood 49, Manor 13

Rudder 24, Fort Bend Willowridge 21

Rusk 62, Canton 13

Ryan 41, Granbury 0

Sabinal 58, Somerset Academy Collegiate 20

Salado 29, Lago Vista 28

Sam Houston 34, Brackenridge 12

San Angelo Central 48, Waco 6

San Antonio Christian 41, Devine 28

San Augustine 37, Huntington 0

San Diego 28, Santa Gertrudis Academy 7

Sanger 63, Bonham 6

San Marcos 40, Johnson 7

San Saba 17, Hamilton 14

Santa Fe 17, Marshall 13

Santa Maria 70, Kaufer 14

Santa Rosa 50, Banquete 6

Schulenburg 47, Kenedy 26

Seagraves 35, Ralls 0

Sealy 42, Needville 21

Seminole 75, Denver City 0

Shelbyville 38, Carlisle 34

Shiner 48, Luling 7

Sinton 35, Miller 20

Slaton 55, Morton 16

Smithson Valley 27, Pieper 17

Sonora 47, McCamey 13

South Grand Prairie 48, Arlington 31

Spearman 68, Shamrock 14

Spring Woods 54, Sharpstown 47

St. Anthony 40, Charlotte 28

Stamford 31, Henrietta 13

Steele 48, Clemens 20

Stephenville 64, La Vega 28

Sterling 21, Ball 20

Stratford 40, Trinity Christian 20

Sudan 41, Plains 12

Sulphur Springs 45, Aubrey 14

Summer Creek 73, Channelview 0

Sweeny 71, Harmony School of Innovation 0

Taft 54, Monte Alto 8

Tascosa 65, Coronado 28

Tatum 45, Sabine 10

Temple 28, Shoemaker 31

Terrell 56, Kaufman 14

Terry 27, Lamar Consolidated 24

Texas 19, Hallsville 0

Texas City 35, Lee 6

Thorndale 26, Hempstead 23

Tidehaven 56, Brazos 25

Tioga 72, Trenton 0

Tivy 42, Harlandale 34

Tom Bean 69, Whitewright 6

Tomball 48, Magnolia West 7

Trinity Christian Leadership 58, Venus 19

Troup 42, Arp 6

Troy 46, Maypearl 45

Union Grove 21, Hawkins 20

Valley Mills 38, Italy 0

Valley View 20, Grulla 19

Van 57, Brownsboro 18

Vandegrift 21, Vista Ridge 10

Vela 10, McAllen 7

Victoria West 41, McCollum 7

Wakeland 52, McKinney North 24

Wall 35, Sweetwater 0

Walnut Grove 56, Denison 7

Waskom 63, Ore City 7

Weiss 41, Hendrickson 21

West 63, Marlin 0

West Hardin 34, Hull-Daisetta 14

West Mesquite 52, White 0

West Oso 18, Palacios 8

West Rusk 62, Elkhart 13

West Sabine 42, Deweyville 18

West Texas 50, River Road 6

Westbury 17, Sterling 14

Westfield 32, Spring 0

Wheeler 40, Sanford-Fritch 0

Wills Point 35, Life Waxahachie 7

Wilson 34, Jefferson 0

Wimberley 31, Navarro 28

Windthorst 69, Seymour 7

Winters 59, Texas Leadership Charter Academy of Abilene 0

Woodville 68, Trinity 35

Wylie 44, South Garland 0

Wylie East 47, North Garland 14

Yoakum 49, Hyde Park 10

Yorktown 2, Bruni 0

Zapata 27, La Feria 14

