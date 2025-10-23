Utah High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (UHSAA) - October 22
The 2025 Utah high school football playoffs begin on Friday, October 24 with the first round for all six classifications and 8-man.
High School On SI has brackets and matchups for the Utah high school football playoffs. The 8-player, Class 1A, 2A and 3A playoffs conclude on November 15 at Zions Bank Stadium. The Class 4A, 5A and 6A playoffs will finish on November 20 at the University of Utah.
CLASS 8-MAN BRACKET (select for full bracket details)
First Round - Friday, October 24
No. 8 St. Joseph vs. No. 9 Water Canyon - 10/24 at 6 p.m.
No. 7 Utah Military - Camp Williams vs. No. 10 Panguitch - 10/24 at 6 p.m.
No. 6 Monticello vs. No. 11 Monument Valley - 10/24 at 6 p.m.
Second Round - Friday, October 31
No. 1 Rich vs. No. 8 St. Joseph/No. 9 Water Canyon - 10/31 at 4 p.m.
No. 4 Whitehorse vs. No. 5 Utah Military - Hill Field - 10/31 at 4 p.m.
No. 2 Milford vs. No. 7 Utah Military - Camp Williams/No. 10 Panguitch - 10/31 at 4 p.m.
No. 3 Altamont vs. No. 6 Monticello/No. 11 Monument Valley - 10/31 at 4 p.m.
CLASS 1A BRACKET
First Round - Friday, October 24
No. 8 Gunnison Valley vs. No. 9 North Sevier - 10/24 at 6 p.m.
Second Round - Friday, October 31
No. 1 Kanab vs. No. 8 Gunnison Valley/No. 9 North Sevier - 10/31 at 4 p.m.
No. 4 North Summit vs. No. 5 Millard - 10/31 at 4 p.m.
No. 2 Beaver vs. No. 7 Parowan - 10/31 at 4 p.m.
No. 3 Duchesne vs. No. 6 Enterprise - 10/31 at 4 p.m.
First Round - Friday, October 24
No. 8 Providence Hall vs. No. 9 Judge Memorial - 10/24 at 6 p.m.
Second Round - Friday, October 31
No. 1 San Juan vs. No. 8 Providence Hall/No. 9 Judge Memorial - 10/31 at 4 p.m.
No. 4 Summit Academy vs. No. 5 Emery - 10/31 at 4 p.m.
No. 2 South Sevier vs. No. 7 Delta - 10/31 at 4 p.m.
No. 3 South Summit vs. No. 6 American Leadership - 10/31 at 4 p.m.
First Round - Friday, October 24
No. 8 Canyon View vs. No. 9 Ogden - 10/24 at 6 p.m.
No. 4 Juab vs. No. 13 Ben Lomond - 10/24 at 6 p.m.
No. 5 Grantsville vs. No. 12 Carbon - 10/24 at 6 p.m.
No. 7 Richfield vs. No. 10 Logan - 10/24 at 6 p.m.
No. 6 North Sanpete vs. No. 11 Union - 10/24 at 6 p.m.
Second Round - Friday, October 31
No. 1 Cedar City vs. No. 8 Canyon View/No. 9 Ogden - 10/31 at 4 p.m.
No. 4 Juab/No. 13 Ben Lomond vs. No. 5 Grantsville/No. 12 Carbon - 10/31 at 4 p.m.
No. 2 Morgan vs. No. 7 Richfield/No. 10 Logan - 10/31 at 4 p.m.
No. 3 Manti vs. No. 6 North Sanpete/No. 11 Union - 10/31 at 4 p.m.
First Round - Friday, October 24
No. 16 East vs. No. 17 Murray - 10/24 at 6 p.m.
No. 9 Sky View vs. No. 24 Juan Diego Catholic - 10/24 at 6 p.m.
No. 13 Highland vs. No. 20 Dixie - 10/24 at 6 p.m.
No. 12 Salem Hills vs. No. 21 Mountain View - 10/24 at 6 p.m.
No. 15 Timpanogos vs. No. 18 Bear River - 10/24 at 6 p.m.
No. 10 Mountain Crest vs. No. 23 Uintah - 10/24 at 6 p.m.
No. 14 Green Canyon vs. No. 19 Desert Hills - 10/24 at 6 p.m.
No. 11 Skyline vs. No. 22 Tooele - 10/24 at 6 p.m.
Second Round - Friday, October 31
No. 1 Ridgeline vs. No. 16 East/No. 17 Murray - 10/31 at 4 p.m.
No. 8 Park City vs. No. 9 Sky View/No. 24 Juan Diego Catholic - 10/31 at 4 p.m.
No. 4 Hurricane vs. No. 13 Highland/No. 20 Dixie - 10/31 at 4 p.m.
No. 5 Provo vs. No. 12 Salem Hills/No. 21 Mountain View - 10/31 at 4 p.m.
No. 2 Crimson Cliffs vs. No. 15 Timpanogos/No. 18 Bear River - 10/31 at 4 p.m.
No. 7 Stansbury vs. No. 10 Mountain Crest/No. 23 Uintah - 10/31 at 4 p.m.
No. 3 Snow Canyon vs. No. 14 Green Canyon/No. 19 Desert Hills - 10/31 at 4 p.m.
No. 6 Pine View vs. No. 11 Skyline/No. 22 Tooele - 10/31 at 4 p.m.
First Round - Friday, October 24
No. 16 Pleasant Grove vs. No. 17 Northridge - 10/24 at 6 p.m.
No. 9 Bountiful vs. No. 24 Clearfield - 10/24 at 6 p.m.
No. 13 Timpview vs. No. 20 Wasatch - 10/24 at 6 p.m.
No. 12 Olympus vs. No. 21 Cyprus - 10/24 at 6 p.m.
No. 15 Alta vs. No. 18 Roy - 10/24 at 6 p.m.
No. 10 Granger vs. No. 23 Taylorsville - 10/24 at 6 p.m.
No. 14 Hunter vs. No. 19 Spanish Fork - 10/24 at 6 p.m.
No. 11 West Field vs. No. 22 Viewmont - 10/24 at 6 p.m.
Second Round - Friday, October 31
No. 1 West vs. No. 16 Pleasant Grove/No. 17 Northridge - 10/31 at 4 p.m.
No. 8 West Jordan vs. No. 9 Bountiful/No. 24 Clearfield - 10/31 at 4 p.m.
No. 4 Orem vs. No. 13 Timpview/No. 20 Wasatch - 10/31 at 4 p.m.
No. 5 Woods Cross vs. No. 12 Olympus/No. 21 Cyprus - 10/31 at 4 p.m.
No. 2 Fremont vs. No. 15 Alta/No. 18 Roy - 10/31 at 4 p.m.
No. 7 Brighton vs. No. 10 Granger/No. 23 Taylorsville - 10/31 at 4 p.m.
No. 3 Springville vs. No. 14 Hunter/No. 19 Spanish Fork - 10/31 at 4 p.m.
No. 6 Box Elder vs. No. 11 West Field/No. 22 Viewmont - 10/31 at 4 p.m.
First Round - Friday, October 24
No. 16 Layton vs. No. 17 Cedar Valley - 10/24 at 6 p.m.
Second Round - Friday, October 31
No. 1 Corner Canyon vs. No. 16 Layton/No. 17 Cedar Valley - 10/31 at 4 p.m.
No. 8 Westlake vs. No. 9 Syracuse - 10/31 at 4 p.m.
No. 4 Mountain Ridge vs. No. 13 Riverton - 10/31 at 4 p.m.
No. 5 Weber vs. No. 12 Herriman - 10/31 at 4 p.m.
No. 2 Skyridge vs. No. 15 Copper Hills - 10/31 at 4 p.m.
No. 7 American Fork vs. No. 10 Lehi - 10/31 at 4 p.m.
No. 3 Davis vs. No. 14 Bingham - 10/31 at 4 p.m.
No. 6 Farmington vs. No. 11 Lone Peak - 10/31 at 4 p.m.
