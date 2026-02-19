Utah High School Boys Basketball State Tournament Brackets, Matchups, Schedule (UHSAA) - February 18, 2026
The 2026 Utah high school boys basketball state tournament continues this week, and High School On SI has brackets for all six classifications.
Follow throughout the playoffs for scores and schedules.
2026 Utah (UHSAA) 6A Boys Basketball Bracket (select to view full bracket details)
First Round:
No. 16 Weber vs. No. 17 Cedar Valley - 02/18
Second Round:
No. 1 Westlake vs. Weber/Cedar Valley winner - 02/20
No. 8 Lone Peak vs. No. 9 Corner Canyon - 02/20
No. 4 Layton vs. No. 13 Lehi - 02/20
No. 5 Davis vs. No. 12 Farmington - 02/20
No. 2 American Fork vs. No. 15 Copper Hills - 02/20
No. 7 Skyridge vs. No. 10 Herriman - 02/20
No. 3 Bingham vs. No. 14 Riverton - 02/20
No. 6 Mountain Ridge vs. No. 11 Syracuse - 02/20
2026 Utah (UHSAA) 5A Boys Basketball Bracket
First Round:
No. 16 Hillcrest vs. No. 17 Alta - 02/18
No. 9 Payson vs. No. 24 West Jordan - 02/18
No. 13 Salem Hills vs. No. 20 Box Elder - 02/18
No. 12 Pleasant Grove vs. No. 21 Fremont - 02/18
No. 15 Maple Mountain vs. No. 18 West - 02/18
No. 10 Roy vs. No. 23 Clearfield - 02/18
No. 14 West Field vs. No. 19 Viewmont - 02/18
No. 11 Woods Cross vs. No. 22 Northridge - 02/18
Second Round:
No. 1 Timpview vs. Hillcrest/Alta winner - 02/20
No. 8 Bountiful vs. Payson/West Jordan winner - 02/20
No. 4 Wasatch vs. Salem Hills/Box Elder winner - 02/20
No. 5 Orem vs. Pleasant Grove/Fremont winner - 02/20
No. 2 Olympus vs. Maple Mountain/West winner - 02/20
No. 7 Springville vs. Roy/Clearfield winner - 02/20
No. 3 Highland vs. West Field/Viewmont winner - 02/20
No. 6 Cyprus vs. Woods Cross/Northridge winner - 02/20
2026 Utah (UHSAA) 4A Bracket
Third Round (Quarterfinal)
No. 3 Crimson Cliffs vs. No. 6 Hurricane - 02/18
Semifinals:
No. 5 Dixie vs. No. 8 Sky View - 02/20
No. 10 Timpanogos vs. Crimson Cliffs/Hurricane winner - 02/20
2026 Utah (UHSAA) 3A Bracket
Second Round (Quarterfinals):
No. 1 Morgan vs. No. 8 Canyon View - 02/19
No. 4 Emery vs. No. 12 Grantsville - 02/19
No. 2 Richfield vs. No. 7 Ogden - 02/19
No. 3 American Heritage vs. No. 6 Delta - 02/19
2026 Utah (UHSAA) 2A Bracket
Third Round (Quarterfinals):
No. 1 Kanab vs. No. 9 San Juan - 02/23
No. 4 South Sevier vs. No. 5 Rowland Hall - 02/23
No. 2 North Summit vs. No. 7 Gunnison Valley - 02/23
No. 3 American Leadership vs. No. 6 South Summit - 02/23
2026 Utah (UHSAA) 1A Bracket
First Round (remaining):
No. 12 Altamont vs. No. 21 Telos - 02/19
Second Round:
No. 1 Rich vs. No. 17 St. Joseph - 02/20
No. 8 Valley vs. No. 9 Tabiona - 02/20
No. 4 Manila vs. No. 13 Whitehorse - 02/20
No. 5 Panguitch — BYE
No. 2 Wayne vs. No. 18 Milford - 02/20
No. 7 Green River vs. No. 10 Monticello - 02/20
No. 3 Piute vs. No. 19 Wendover - 02/20
No. 6 Bryce Valley vs. No. 11 Tintic - 02/20