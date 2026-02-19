High School

Utah High School Girls Basketball State Tournament Brackets, Matchups, Schedule (UHSAA) - February 18, 2026

Get bracket and matchup details for every bracket of the UHSAA playoffs

The 2026 Utah high school girls basketball state championship tournament continues this week, and High School On SI has brackets for all six classifications.

2026 Utah (UHSAA) 1A Girls Basketball State Championship Bracket

First Round - 02/18

No. 16 Water Canyon vs. No. 17 Monticello - 02/18

No. 15 Bryce Valley vs. No. 18 St. Joseph - 02/18

No. 14 Altamont vs. No. 19 Pinnacle - 02/18

Second Round - 02/21

No. 1 Panguitch vs. Winner of No. 16 Water Canyon/No. 17 Monticello - 02/21

No. 8 Manila vs. No. 9 Wendover - 02/21

No. 4 Rich vs. No. 13 Tintic - 02/21

No. 5 Piute vs. No. 12 Escalante - 02/21

No. 2 Wayne vs. Winner of No. 15 Bryce Valley/No. 18 St. Joseph - 02/21

No. 7 Valley vs. No. 10 Monument Valley - 02/21

No. 3 Tabiona vs. Winner of No. 14 Altamont/No. 19 Pinnacle - 02/21

No. 6 Whitehorse vs. No. 11 Milford - 02/21

2026 Utah (UHSAA) 2A Girls Basketball State Championship Bracket

Quarterfinals - 02/23

No. 1 Kanab vs. No. 8 San Juan - 02/23

No. 4 North Summit vs. No. 5 Duchesne - 02/23

No. 2 Beaver vs. No. 7 Millard - 02/23

No. 3 Enterprise vs. No. 6 Draper APA - 02/23

2026 Utah (UHSAA) 3A Girls Basketball State Championship Bracket

Quarterfinals - 02/19

No. 1 Delta vs. No. 8 Union - 02/19

No. 4 Canyon View vs. No. 5 Layton Christian - 02/19

No. 2 North Sanpete vs. No. 7 Grantsville - 02/19

No. 3 Emery vs. No. 6 Morgan - 02/19

2026 Utah (UHSAA) 4A Girls Basketball State Championship

Quarterfinals - 02/18

No. 1 Dixie vs. No. 8 Provo - 02/18

No. 4 Desert Hills vs. No. 5 Snow Canyon - 02/18

No. 2 Green Canyon vs. No. 7 Ridgeline - 02/18

No. 3 Pine View vs. No. 6 Mountain Crest - 02/18

2026 Utah (UHSAA) 5A Girls Basketball State Championship Brackets

Second Round - 02/19

No. 1 Pleasant Grove vs. No. 17 Bonneville - 02/19

No. 8 West Jordan vs. No. 9 Springville - 02/19

No. 4 Fremont vs. No. 20 Spanish Fork - 02/19

No. 5 Alta vs. No. 21 Skyline - 02/19

No. 2 Bountiful vs. No. 18 Timpview - 02/19

No. 7 Olympus vs. No. 10 Maple Mountain - 02/19

No. 3 West vs. No. 14 Payson - 02/19

No. 6 Wasatch vs. No. 11 Clearfield - 02/19

2026 Utah (UHSAA) 6A Girls Basketball State Championship Brackets

Second Round - 02/19

No. 1 Westlake vs. No. 16 Corner Canyon - 02/19

No. 8 Davis vs. No. 9 American Fork - 02/19

No. 4 Mountain Ridge vs. No. 13 Weber - 02/19

No. 5 Lone Peak vs. No. 12 Lehi - 02/19

No. 2 Syracuse vs. No. 15 Layton - 02/19

No. 7 Copper Hills vs. No. 10 Farmington - 02/19

No. 3 Cedar Valley vs. No. 14 Riverton - 02/19

No. 6 Bingham vs. No. 11 Skyridge - 02/19

