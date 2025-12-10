High School

CJ Vafiadis

Spotswood Trailblazers vs Hopewell Blue Devils - Mar 15, 2025
The 2025 Virginia high school boys basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of the final scores from tonight's slate of action.

Virginia high school boys basketball final scores, results — December 9, 2025

Annandale 62, Fairfax 57

Appalachian Christian Academy 70, Cornerstone Christian Academy 56

Blue Ridge 73, Stuart Hall 49

Brooke Point 82, Mountain View 81

Bullis 64, Flint Hill 59

Castlewood 80, Twin Valley 48

Catoctin 60, Clarke County 45

Central Woodstock 54, Sherando 52

Charles J. Colgan 74, Freedom 68

Chelsea Academy 58, Wakefield Country Day 31

Cox 57, First Colonial 49

Deep Creek 91, Arcadia 72

Dobyns-Bennett 92, Gate City 49

Dominion 65, John Champe 59

Eastern View 66, Liberty 63

Fairfax Christian 55, PGCA 52

Gainesville 57, Osbourn 52

Gar-Field 68, James Monroe 31

George C. Marshall 67, Chantilly 61

Kempsville 60, Bayside 52

Landstown 62, Salem 35

Langley 67, Centreville 50

Lebanon 71, Patrick Henry 63

Madison County 69, Stonewall Jackson 54

Manassas Park 63, Brentsville District 37

McLean 71, Herndon 63

Musselman 57, Millbrook 40

Norfolk Academy 67, Hickory 63

Oakton 74, Robinson 51

Osbourn Park 72, Battlefield 74

Portsmouth Christian 80, Cape Henry Collegiate 56

Potomac Senior 62, Forest Park 50

Randolph-Macon Academy 73, Massanutten Military Academy 10

Skyline 77, Fauquier 71

South County 66, Edison 62

St. Stephen's & St. Agnes 65, SJPGC 49

Stone Bridge 71, Freedom 61

Tallwood 62, Ocean Lakes 45

Warren County 67, Kettle Run 54

Washington-Liberty 63, Mount Vernon 56

West Springfield 69, Falls Church 61

Westfield 63, Hayfield 47

