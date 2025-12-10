Virginia High School Boys Basketball Final Scores, Results - December 9, 2025
The 2025 Virginia high school boys basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of the final scores from tonight's slate of action.
Annandale 62, Fairfax 57
Appalachian Christian Academy 70, Cornerstone Christian Academy 56
Blue Ridge 73, Stuart Hall 49
Brooke Point 82, Mountain View 81
Bullis 64, Flint Hill 59
Castlewood 80, Twin Valley 48
Catoctin 60, Clarke County 45
Central Woodstock 54, Sherando 52
Charles J. Colgan 74, Freedom 68
Chelsea Academy 58, Wakefield Country Day 31
Cox 57, First Colonial 49
Deep Creek 91, Arcadia 72
Dobyns-Bennett 92, Gate City 49
Dominion 65, John Champe 59
Eastern View 66, Liberty 63
Fairfax Christian 55, PGCA 52
Gainesville 57, Osbourn 52
Gar-Field 68, James Monroe 31
George C. Marshall 67, Chantilly 61
Kempsville 60, Bayside 52
Landstown 62, Salem 35
Langley 67, Centreville 50
Lebanon 71, Patrick Henry 63
Madison County 69, Stonewall Jackson 54
Manassas Park 63, Brentsville District 37
McLean 71, Herndon 63
Musselman 57, Millbrook 40
Norfolk Academy 67, Hickory 63
Oakton 74, Robinson 51
Osbourn Park 72, Battlefield 74
Portsmouth Christian 80, Cape Henry Collegiate 56
Potomac Senior 62, Forest Park 50
Randolph-Macon Academy 73, Massanutten Military Academy 10
Skyline 77, Fauquier 71
South County 66, Edison 62
St. Stephen's & St. Agnes 65, SJPGC 49
Stone Bridge 71, Freedom 61
Tallwood 62, Ocean Lakes 45
Warren County 67, Kettle Run 54
Washington-Liberty 63, Mount Vernon 56
West Springfield 69, Falls Church 61
Westfield 63, Hayfield 47