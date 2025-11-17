Virginia High School Football Top 25 State Rankings - Nov. 16, 2025
Riverbend and Woodbridge debuts in the latest High School on SI Virginia football Top 25 poll as the postseason continues.
The undefeated Bears (10-0) enters at No. 17. Woodbridge is 25th after eliminating then-No. 19 Patriot from the Virginia Class 6 Region B playoffs.
Defending Virginia Class 6 and Class 5 state champs Oscar Smith and Maury remain in the top two spots, respectively, followed by Varina, Green Run and King’s Fork.
After winning a second straight Virginia Independent Schools Athletic Association Division I championship, Benedictine College Prep returns to the Top 10 at No. 10.
The state public postseason continues this weekend with region semifinal play, highlighted by two Top 15 matches in the Virginia Class 4 Region B semifinals with No. 8 Huguenot visiting seventh-ranked and undefeated Louisa County, and No. 13 and undefeated Dinwiddie welcoming Varina.
Here’s this week’s High School on SI Virginia football Top 25:
1. OSCAR SMITH
Previous rank: No. 1
Record: 9-1
Last week: Did not play
This week: vs. Lloyd C. Bird, Virginia Class 6 Region A semifinal, Nov. 21
2. MAURY
Previous rank: No. 2
Record: 10-1
Last week: Defeated Woodside, 64-6, Virginia Class 5 Region B quarterfinal
This week: vs. Warwick, Virginia Class 5 Region B semifinal, Nov. 21
3. VARINA
Previous rank: No. 3
Record: 9-2
Last week: Defeated Courtland, 47-6, Virginia Class 4 Region B quarterfinal
This week: at No. 13 Dinwiddie, Virginia Class 4 Region B semifinal, Nov. 21
4. GREEN RUN
Previous rank: No. 4
Record: 11-0
Last week: Defeated Deep Creek, 36-14, Virginia Class 5 Region A quarterfinal
This week: vs. Salem-Virginia Beach, Virginia Class 5 Region A semifinal, Nov. 21
5. KING’S FORK
Previous rank: No. 5
Record: 10-1
Last week: Defeated Granby, 38-6, Virginia Class 5 Region B quarterfinal
This week: vs. Bethel, Virginia Class 5 Region B semifinal, Nov. 21
6. STONE BRIDGE
Previous rank: No. 6
Record: 9-1
Last week: Did not play
This week: vs. John Champe, Virginia Class 5 Region D semifinal, Nov. 21
7. LOUISA COUNTY
Previous rank: No. 7
Record: 11-0
Last week: Defeated Caroline, 42-7, Virginia Class 4 Region B quarterfinal
This week: vs. No. 8 Huguenot, Virginia Class 4 Region B semifinal, Nov. 21
8. HUGUENOT
Previous rank: No. 8
Record: 10-1
Last week: Defeated Spotsylvania, 52-10, Virginia Class 4 Region B quarterfinal
This week: at No. 7 Louisa County, Virginia Class 4 Region B semifinals Nov. 21
9. BATTLEFIELD
Previous rank: No. 9
Record: 10-1
Last week: Defeated Forest Park, 27-15, Virginia Class 6 Region B quarterfinal
This week: vs. No. 24 North Stafford, Virginia Class 6 Region B semifinal, Nov. 21
10. BENEDICTINE COLLEGE PREP
Previous rank: No. 11
Record: 11-1
Last week: Defeated then-No. 10 Trinity Episcopal School, 20-0, Virginia Independent State Association A Division I finalSEASON COMPLETE - VISAA DIVISION I CHAMPION
11. TRINITY EPISCOPAL SCHOOL
Previous rank: No. 10
Record: 9-2
Last week: Lost then-No. 11 Benedictine College Prep, 20-0. Virginia Independent State Association A Division I final
SEASON COMPLETE - VISAA DIVISION I FINALIST
12. ARMSTRONG
Previous rank: No. 12
Record: 11-0
Last week: Defeated Nottoway, 49-8, Virginia Class 2 Region A quarterfinal
This week: vs. Thomas Jefferson-Richmond, Virginia Class 2 Region A semifinal, Nov. 21
13. DINWIDDIE
Previous rank: No. 13
Record: 11-0
Last week: Defeated Hanover, 49-14, Virginia Class 4 Region B quarterfinal
This week: vs. No. 3 Varina, Virginia Class 4 Region B semifinal, Nov. 21
14. MANCHESTER
Previous rank: No. 14
Record: 10-1
Last week: Defeated Landstown, 38-26, Virginia Class 6 Region A quarterfinal
This week: at Thomas Dale, Virginia Class 6 Region A semifinal, Nov. 21
15. INDIAN RIVER
Previous rank: No. 15
Record: 9-2
Last week: Defeated Kempsville, 47-14, Virginia Class 5 Region A quarterfinal
This week: vs. Cox, Virginia Class 5 Region A semifinal, Nov. 21
16. HIGHLAND SPRINGS
Previous rank: No. 16
Record: 8-3
Last week: Defeated Glen Allen, 28-6, Virginia Class 5 Region C quarterfinal
This week: vs. William Fleming, Virginia Class 5 Region C semifinal, Nov. 21
17. RIVERBEND
Previous rank: Not ranked
Record: 10-0
Last week: Did not play
This week: vs. Potomac Falls, Virginia Class 5 Region D semifinal, Nov. 21
18. LAFAYETTE
Previous rank: No. 18
Record: 10-1
Last week: Defeated Denbigh, 40-0, Virginia Class 4 Region A quarterfinal
This week: vs. Smithfield, Virginia Class 4 Region A semifinal, Nov. 21
19. WOODBERRY FOREST SCHOOL
Previous rank: No. 20
Record: 7-2
SEASON COMPLETE
20. HAMPTON
Previous rank: No. 21
Record: 10-1
Last week: Defeated Manor, 59-0, Virginia Class 4 Region A quarterfinal
This week: vs. Phoebus, Virginia Class 4 Region A semifinal, Nov. 21
21. NORTH CROSS SCHOOL
Previous rank: No. 22
Record: 9-2
Last week: Defeated Saint Anne’s-Belfield School, 54-22, VISAA Division II final
SEASON COMPLETE - VISAA DIVISION II CHAMPION
22. PATRICK HENRY-ROANOKE
Previous rank: No. 23
Record: 11-0
Last week: Defeated Franklin County, 38-7, Virginia Class 5 Region C quarterfinal
This week: vs. Hermitage, Virginia Class 5 Region C semifinal, Nov. 21
23. WEST SPRINGFIELD
Previous rank: No. 24
Record: 8-2
Last week: Defeated West Potomac, 48-13, Virginia Class 6 Region C quarterfinal
This week: vs. Fairfax, Virginia Class 6 Region C semifinal, Nov. 21
24. NORTH STAFFORD
Previous rank: No. 25
Record: 9-2
Last week: Defeated Independence, 52-14, Virginia Class 6 Region B quarterfinal
This week: vs. No. 9 Battlefield, Virginia Class 6 Region B semifinal, Nov. 21
25. WOODBRIDGE
Previous rank: Not ranked
Record: 10-1
Last week: Defeated then-No. 19 Patriot, 41-21, Virginia Class 6 Region B quarterfinal
This week: vs. Colonial Forge, Virginia Class 6 Region B semifinal, Nov. 21