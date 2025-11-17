High School

Virginia High School Football Top 25 State Rankings - Nov. 16, 2025

Riverbend and Woodbridge debut in the Top 25, while Benedictine College Prep moves into the Top 10

Derek Toney

Woodbridge improved to 9-1 with a win over then-No. 19 Patriot to advance in Class B-Region 6 and earn a place in the Virginia Top 25.
Riverbend and Woodbridge debuts in the latest High School on SI Virginia football Top 25 poll as the postseason continues. 

The undefeated Bears (10-0) enters at No. 17. Woodbridge is 25th after eliminating then-No. 19 Patriot from the Virginia Class 6 Region B playoffs.

Defending Virginia Class 6 and Class 5 state champs Oscar Smith and Maury remain in the top two spots, respectively, followed by Varina, Green Run and King’s Fork. 

After winning a second straight Virginia Independent Schools Athletic Association Division I championship, Benedictine College Prep returns to the Top 10 at No. 10. 

The state public postseason continues this weekend with region semifinal play, highlighted by two Top 15 matches in the Virginia Class 4 Region B semifinals with No. 8 Huguenot visiting seventh-ranked and undefeated Louisa County, and No. 13 and undefeated Dinwiddie welcoming Varina.

Here’s this week’s High School on SI Virginia football Top 25: 

1. OSCAR SMITH 

Previous rank: No. 1 

Record: 9-1

Last week: Did not play

This week: vs. Lloyd C. Bird, Virginia Class 6 Region A semifinal, Nov. 21

2. MAURY 

Previous rank: No. 2

Record: 10-1

Last week: Defeated Woodside, 64-6, Virginia Class 5 Region B quarterfinal

This week: vs. Warwick, Virginia Class 5 Region B semifinal, Nov. 21

3. VARINA 

Previous rank: No. 3

Record: 9-2

Last week: Defeated Courtland, 47-6, Virginia Class 4 Region B quarterfinal

This week: at No. 13 Dinwiddie, Virginia Class 4 Region B semifinal, Nov. 21

4. GREEN RUN 

Previous rank: No. 4

Record: 11-0

Last week: Defeated Deep Creek, 36-14, Virginia Class 5 Region A quarterfinal

This week: vs. Salem-Virginia Beach, Virginia Class 5 Region A semifinal, Nov. 21

5. KING’S FORK 

Previous rank: No. 5

Record: 10-1

Last week: Defeated Granby, 38-6, Virginia Class 5 Region B quarterfinal

This week: vs. Bethel, Virginia Class 5 Region B semifinal, Nov. 21

6. STONE BRIDGE

Previous rank: No. 6

Record: 9-1

Last week: Did not play

This week: vs. John Champe, Virginia Class 5 Region D semifinal, Nov. 21

7. LOUISA COUNTY

Previous rank: No. 7

Record: 11-0

Last week: Defeated Caroline, 42-7, Virginia Class 4 Region B quarterfinal

This week: vs. No. 8 Huguenot, Virginia Class 4 Region B semifinal, Nov. 21

8. HUGUENOT

Previous rank: No. 8

Record: 10-1

Last week: Defeated Spotsylvania, 52-10, Virginia Class 4 Region B quarterfinal

This week: at No. 7 Louisa County, Virginia Class 4 Region B semifinals Nov. 21

9. BATTLEFIELD 

Previous rank: No. 9

Record: 10-1

Last week: Defeated Forest Park, 27-15, Virginia Class 6 Region B quarterfinal

This week: vs. No. 24 North Stafford, Virginia Class 6 Region B semifinal, Nov. 21

10. BENEDICTINE COLLEGE PREP

Previous rank: No. 11

Record: 11-1

Last week: Defeated then-No. 10 Trinity Episcopal School, 20-0, Virginia Independent State Association A Division I finalSEASON COMPLETE - VISAA DIVISION I CHAMPION

11. TRINITY EPISCOPAL SCHOOL

Previous rank: No. 10

Record: 9-2

Last week: Lost then-No. 11 Benedictine College Prep, 20-0. Virginia Independent State Association A Division I final

SEASON COMPLETE - VISAA DIVISION I FINALIST

12. ARMSTRONG

Previous rank: No. 12

Record: 11-0

Last week: Defeated Nottoway, 49-8, Virginia Class 2 Region A quarterfinal

This week: vs. Thomas Jefferson-Richmond, Virginia Class 2 Region A semifinal, Nov. 21

13. DINWIDDIE

Previous rank: No. 13

Record: 11-0

Last week: Defeated Hanover, 49-14, Virginia Class 4 Region B quarterfinal

This week: vs. No. 3 Varina, Virginia Class 4 Region B semifinal, Nov. 21

14. MANCHESTER 

Previous rank: No. 14

Record: 10-1

Last week: Defeated Landstown, 38-26, Virginia Class 6 Region A quarterfinal

This week: at Thomas Dale, Virginia Class 6 Region A semifinal, Nov. 21

15. INDIAN RIVER 

Previous rank: No. 15

Record: 9-2

Last week: Defeated Kempsville, 47-14, Virginia Class 5 Region A quarterfinal

This week: vs. Cox, Virginia Class 5 Region A semifinal, Nov. 21

16. HIGHLAND SPRINGS

Previous rank: No. 16

Record: 8-3

Last week: Defeated Glen Allen, 28-6, Virginia Class 5 Region C quarterfinal

This week: vs. William Fleming, Virginia Class 5 Region C semifinal, Nov. 21

17. RIVERBEND

Previous rank: Not ranked

Record: 10-0

Last week: Did not play 

This week: vs. Potomac Falls, Virginia Class 5 Region D semifinal, Nov. 21

18. LAFAYETTE 

Previous rank: No. 18

Record: 10-1

Last week: Defeated Denbigh, 40-0, Virginia Class 4 Region A quarterfinal

This week: vs. Smithfield, Virginia Class 4 Region A semifinal, Nov. 21

19. WOODBERRY FOREST SCHOOL

Previous rank: No. 20

Record: 7-2

SEASON COMPLETE

20. HAMPTON

Previous rank: No. 21

Record: 10-1

Last week: Defeated Manor, 59-0, Virginia Class 4 Region A quarterfinal

This week: vs. Phoebus, Virginia Class 4 Region A semifinal, Nov. 21

21. NORTH CROSS SCHOOL

Previous rank: No. 22

Record: 9-2

Last week: Defeated Saint Anne’s-Belfield School, 54-22, VISAA Division II final

SEASON COMPLETE - VISAA DIVISION II CHAMPION

22. PATRICK HENRY-ROANOKE

Previous rank: No. 23

Record: 11-0

Last week: Defeated Franklin County, 38-7, Virginia Class 5 Region C quarterfinal

This week: vs. Hermitage, Virginia Class 5 Region C semifinal, Nov. 21

23. WEST SPRINGFIELD

Previous rank: No. 24

Record: 8-2

Last week: Defeated West Potomac, 48-13, Virginia Class 6 Region C quarterfinal

This week: vs. Fairfax, Virginia Class 6 Region C semifinal, Nov. 21

24. NORTH STAFFORD

Previous rank: No. 25

Record: 9-2

Last week: Defeated Independence, 52-14, Virginia Class 6 Region B quarterfinal

This week: vs. No. 9 Battlefield, Virginia Class 6 Region B semifinal, Nov. 21

25. WOODBRIDGE

Previous rank: Not ranked

Record: 10-1

Last week: Defeated then-No. 19 Patriot, 41-21, Virginia Class 6 Region B quarterfinal

This week: vs. Colonial Forge, Virginia Class 6 Region B semifinal, Nov. 21

Published
DEREK TONEY

Derek Toney is an award winning sports journalist with nearly four decades of content creation, editing and management experience in the DMV area. He has served as a reporter with the Baltimore Sun, Capital Journal, PG Gazette, Digital Sports and the Baltimore Banner, among others. He also spent 12 years as a Senior Content Editor with Varsity Sports Network. He has been writing for High School on SI since 2023

