Virginia (VHSL) High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule - November 9, 2025
The 2025 Virginia high school football playoffs begin on Friday, November 14.
High School On SI has brackets for every Class in the VHSL high school football playoffs.
The VHSL playoffs culminate with the state championships on December 13.
2025 Virginia (VHSL) Class 1 Football Bracket (select to view full bracket details)
Region A
No. 1 Essex vs. No. 8 Charles City — 11/14 at 7:00 p.m. ET
No. 4 Northumberland vs. No. 5 Middlesex — 11/14 at 7:00 p.m. ET
No. 2 Northampton vs. No. 7 Colonial Beach — 11/14 at 7:00 p.m. ET
No. 3 Rappahannock vs. No. 6 West Point — 11/14 at 7:00 p.m. ET
Region B
No. 1 Eastside (Coeburn/St. Paul) vs. No. 8 Rural Retreat — 11/14 at 7:00 p.m. ET
No. 4 Honaker vs. No. 5 Northwood — 11/14 at 7:00 p.m. ET
No. 2 Chilhowie vs. No. 7 Twin Springs — 11/14 at 7:30 p.m. ET
No. 3 Rye Cove vs. No. 6 Holston — 11/14 at 7:00 p.m. ET
Region C
No. 1 Altavista Combined School vs. No. 8 Cumberland — 11/14 at 7:00 p.m. ET
No. 4 Luray vs. No. 5 Buffalo Gap — 11/14 at 7:00 p.m. ET
No. 2 Sussex Central vs. No. 7 Surry County — 11/14 at 7:00 p.m. ET
No. 3 Riverheads vs. No. 6 Brunswick — 11/14 at 6:00 p.m. ET
Region D
No. 1 Giles vs. No. 8 Auburn — 11/14 at 7:00 p.m. ET
No. 4 Narrows vs. No. 5 George Wythe — 11/14 at 7:00 p.m. ET
No. 2 Craig County vs. No. 7 Bath County — 11/14 at 7:00 p.m. ET
No. 3 Grayson County vs. No. 6 McCluer — 11/14 at 7:00 p.m. ET
2025 Virginia (VHSL) Class 2 Football Bracket
Region A
No. 1 Armstrong/Kennedy vs. No. 8 Nottoway — 11/14 at 7:00 p.m. ET
No. 4 Thomas Jefferson vs. No. 5 King William — 11/14 at 7:00 p.m. ET
No. 2 Poquoson vs. No. 7 Greensville County — 11/14 at 7:00 p.m. ET
No. 3 Lunenburg Central vs. No. 6 Southampton — 11/14 at 7:00 p.m. ET
Region B
No. 1 Union (Appalachia/Powell Valley) vs. No. 8 Lee — 11/14 at 7:00 p.m. ET
No. 4 Graham vs. No. 5 Gate City — 11/14 at 7:00 p.m. ET
No. 2 Ridgeview vs. No. 7 Richlands — 11/14 at 7:30 p.m. ET
No. 3 Virginia vs. No. 6 Lebanon — 11/14 at 7:00 p.m. ET
Region C
No. 1 Strasburg — BYE
No. 4 Central vs. No. 5 Fort Defiance — 11/14 at 7:00 p.m. ET
No. 2 Buckingham vs. No. 7 TBA — 11/14 at 7:00 p.m. ET
No. 3 Stuarts Draft vs. No. 6 Madison County — 11/14 at 7:00 p.m. ET
Region D
No. 1 Glenvar vs. No. 8 Nelson County — 11/14 at 7:00 p.m. ET
No. 4 Radford vs. No. 5 Appomattox County — 11/14 at 7:00 p.m. ET
No. 2 Gretna vs. No. 7 Dan River — 11/14 at 7:00 p.m. ET
No. 3 Floyd County vs. No. 6 James River — 11/14 at 7:00 p.m. ET
2025 Virginia (VHSL) Class 3 Football Bracket
Region A
No. 1 Magna Vista vs. No. 8 Abingdon — 11/14 at 7:00 p.m. ET
No. 4 Carroll County vs. No. 5 Northside — 11/14 at 7:00 p.m. ET
No. 2 Lord Botetourt vs. No. 7 Cave Spring — 11/14 at 7:00 p.m. ET
No. 3 Byrd vs. No. 6 Bassett — 11/14 at 7:00 p.m. ET
Region B
No. 1 Kettle Run vs. No. 8 Warren County — 11/14 at 7:00 p.m. ET
No. 4 James Monroe vs. No. 5 Brentsville District — 11/14 at 7:00 p.m. ET
No. 2 Culpeper County vs. No. 7 Goochland — 11/14 at 7:00 p.m. ET
No. 3 Skyline vs. No. 6 Meridian — 11/14 at 7:00 p.m. ET
Region C
No. 1 Lake Taylor vs. No. 8 Colonial Heights — 11/14 at 7:00 p.m. ET
No. 4 Norcom vs. No. 5 Tabb — 11/14 at 7:00 p.m. ET
No. 2 Petersburg vs. No. 7 York — 11/14 at 7:00 p.m. ET
No. 3 New Kent vs. No. 6 Hopewell — 11/14 at 7:00 p.m. ET
Region D
No. 1 Heritage vs. No. 8 Western Albemarle — 11/14 at 7:00 p.m. ET
No. 4 Turner Ashby vs. No. 5 Alleghany — 11/14 at 7:00 p.m. ET
No. 2 Wilson Memorial vs. No. 7 Fluvanna County — 11/14 at 7:00 p.m. ET
No. 3 Broadway vs. No. 6 Liberty Christian — 11/14 at 7:00 p.m. ET
2025 Virginia (VHSL) Class 4 Football Bracket
Region A
No. 1 Hampton vs. No. 8 Manor — 11/15 at 7:00 p.m. ET
No. 4 Phoebus vs. No. 5 Churchland — 11/15 at 7:00 p.m. ET
No. 2 Lafayette vs. No. 7 Churchland — 11/15 at 7:00 p.m. ET
No. 3 Warhill vs. No. 6 Smithfield — 11/15 at 7:00 p.m. ET
Region B
No. 1 Loudoun County — BYE
No. 4 Heritage vs. No. 5 Broad Run — 11/15 at 7:00 p.m. ET
No. 2 Loudoun Valley — BYE
No. 3 Woodgrove vs. No. 6 Tuscarora — 11/15 at 7:00 p.m. ET
Region C
No. 1 Dinwiddie vs. No. 8 Hanover — 11/15 at 7:00 p.m. ET
No. 4 Varina vs. No. 5 Courtland — 11/15 at 7:00 p.m. ET
No. 2 Louisa County vs. No. 7 Caroline — 11/15 at 7:00 p.m. ET
No. 3 Huguenot vs. No. 6 Spotsylvania — 11/15 at 7:00 p.m. ET
Region D
No. 1 George Washington vs. No. 8 Blacksburg — 11/15 at 7:00 p.m. ET
No. 4 Sherando vs. No. 5 James Wood — 11/15 at 7:00 p.m. ET
No. 2 Handley vs. No. 7 Liberty — 11/15 at 7:00 p.m. ET
No. 3 Jefferson Forest vs. No. 6 Glass — 11/15 at 7:00 p.m. ET
2025 Virginia (VHSL) Class 5 Football Bracket
Region A
No. 1 Green Run vs. No. 8 Deep Creek — 11/15 at 7:00 p.m. ET
No. 4 Bayside vs. No. 5 Salem — 11/15 at 7:00 p.m. ET
No. 2 Cox vs. No. 7 Kellam — 11/15 at 7:00 p.m. ET
No. 3 Indian River vs. No. 6 Kempsville — 11/15 at 7:00 p.m. ET
Region B
No. 1 Patrick Henry vs. No. 8 Franklin County — 11/15 at 7:00 p.m. ET
No. 4 Midlothian vs. No. 5 Hermitage — 11/15 at 7:00 p.m. ET
No. 2 Highland Springs vs. No. 7 Glen Allen — 11/15 at 7:00 p.m. ET
No. 3 Fleming vs. No. 6 Freeman — 11/15 at 7:00 p.m. ET
Region C
No. 1 King’s Fork vs. No. 8 Granby — 11/15 at 7:00 p.m. ET
No. 4 Nansemond River vs. No. 5 Bethel — 11/15 at 7:00 p.m. ET
No. 2 Maury vs. No. 7 Woodside — 11/15 at 7:00 p.m. ET
No. 3 Warwick vs. No. 6 Norview — 11/15 at 7:00 p.m. ET
Region D
No. 1 Stone Bridge — BYE
No. 4 John Champe vs. No. 5 Briar Woods — 11/15 at 7:00 p.m. ET
No. 2 Riverbend — BYE
No. 3 Potomac Falls vs. No. 6 Lightridge — 11/15 at 7:00 p.m. ET
2025 Virginia (VHSL) Class 6 Football Bracket
Region A
No. 1 Colonial Forge vs. No. 8 Gar-Field — 11/14 at 7:00 p.m. ET
No. 4 Woodbridge vs. No. 5 Patriot — 11/14 at 7:00 p.m. ET
No. 2 Battlefield vs. No. 7 Forest Park — 11/14 at 7:00 p.m. ET
No. 3 North Stafford vs. No. 6 Independence — 11/14 at 7:00 p.m. ET
Region B
No. 1 Oscar Smith — BYE
No. 4 L.C. Bird vs. No. 5 Western Branch — 11/14 at 7:00 p.m. ET
No. 2 Thomas Dale — BYE
No. 3 Manchester vs. No. 6 Landstown — 11/14 at 7:00 p.m. ET
Region C
No. 1 West Springfield vs. No. 8 West Potomac — 11/14 at 7:00 p.m. ET
No. 4 Fairfax vs. No. 5 Alexandria City — 11/14 at 7:00 p.m. ET
No. 2 South County vs. No. 7 Falls Church — 11/14 at 7:00 p.m. ET
No. 3 Lake Braddock vs. No. 6 Mount Vernon — 11/14 at 7:00 p.m. ET
Region D
No. 1 Centreville — BYE
No. 4 George C. Marshall vs. No. 5 Langley — 11/14 at 7:00 p.m. ET
No. 2 Yorktown — BYE
No. 3 South Lakes vs. No. 6 Washington-Liberty — 11/14 at 7:00 p.m. ET
