High School

Virginia (VHSL) High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule - November 9, 2025

Get every bracket and see every matchup in the 2025 Virginia high school football playoffs

CJ Vafiadis

Battlefield Bobcats vs South Lakes Seahawks - Sep 12, 2025
Battlefield Bobcats vs South Lakes Seahawks - Sep 12, 2025 / David Buky

The 2025 Virginia high school football playoffs begin on Friday, November 14.

High School On SI has brackets for every Class in the VHSL high school football playoffs.

The VHSL playoffs culminate with the state championships on December 13.

Virginia (VHSL) High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule - November 13-15, 2025

2025 Virginia (VHSL) Class 1 Football Bracket (select to view full bracket details)

Region A

No. 1 Essex vs. No. 8 Charles City — 11/14 at 7:00 p.m. ET

No. 4 Northumberland vs. No. 5 Middlesex — 11/14 at 7:00 p.m. ET

No. 2 Northampton vs. No. 7 Colonial Beach — 11/14 at 7:00 p.m. ET

No. 3 Rappahannock vs. No. 6 West Point — 11/14 at 7:00 p.m. ET

Region B

No. 1 Eastside (Coeburn/St. Paul) vs. No. 8 Rural Retreat — 11/14 at 7:00 p.m. ET

No. 4 Honaker vs. No. 5 Northwood — 11/14 at 7:00 p.m. ET

No. 2 Chilhowie vs. No. 7 Twin Springs — 11/14 at 7:30 p.m. ET

No. 3 Rye Cove vs. No. 6 Holston — 11/14 at 7:00 p.m. ET

Region C

No. 1 Altavista Combined School vs. No. 8 Cumberland — 11/14 at 7:00 p.m. ET

No. 4 Luray vs. No. 5 Buffalo Gap — 11/14 at 7:00 p.m. ET

No. 2 Sussex Central vs. No. 7 Surry County — 11/14 at 7:00 p.m. ET

No. 3 Riverheads vs. No. 6 Brunswick — 11/14 at 6:00 p.m. ET

Region D

No. 1 Giles vs. No. 8 Auburn — 11/14 at 7:00 p.m. ET

No. 4 Narrows vs. No. 5 George Wythe — 11/14 at 7:00 p.m. ET

No. 2 Craig County vs. No. 7 Bath County — 11/14 at 7:00 p.m. ET

No. 3 Grayson County vs. No. 6 McCluer — 11/14 at 7:00 p.m. ET

2025 Virginia (VHSL) Class 2 Football Bracket 

Region A

No. 1 Armstrong/Kennedy vs. No. 8 Nottoway — 11/14 at 7:00 p.m. ET

No. 4 Thomas Jefferson vs. No. 5 King William — 11/14 at 7:00 p.m. ET

No. 2 Poquoson vs. No. 7 Greensville County — 11/14 at 7:00 p.m. ET

No. 3 Lunenburg Central vs. No. 6 Southampton — 11/14 at 7:00 p.m. ET

Region B

No. 1 Union (Appalachia/Powell Valley) vs. No. 8 Lee — 11/14 at 7:00 p.m. ET

No. 4 Graham vs. No. 5 Gate City — 11/14 at 7:00 p.m. ET

No. 2 Ridgeview vs. No. 7 Richlands — 11/14 at 7:30 p.m. ET

No. 3 Virginia vs. No. 6 Lebanon — 11/14 at 7:00 p.m. ET

Region C

No. 1 Strasburg — BYE

No. 4 Central vs. No. 5 Fort Defiance — 11/14 at 7:00 p.m. ET

No. 2 Buckingham vs. No. 7 TBA — 11/14 at 7:00 p.m. ET

No. 3 Stuarts Draft vs. No. 6 Madison County — 11/14 at 7:00 p.m. ET

Region D

No. 1 Glenvar vs. No. 8 Nelson County — 11/14 at 7:00 p.m. ET

No. 4 Radford vs. No. 5 Appomattox County — 11/14 at 7:00 p.m. ET

No. 2 Gretna vs. No. 7 Dan River — 11/14 at 7:00 p.m. ET

No. 3 Floyd County vs. No. 6 James River — 11/14 at 7:00 p.m. ET

2025 Virginia (VHSL) Class 3 Football Bracket 

Region A

No. 1 Magna Vista vs. No. 8 Abingdon — 11/14 at 7:00 p.m. ET

No. 4 Carroll County vs. No. 5 Northside — 11/14 at 7:00 p.m. ET

No. 2 Lord Botetourt vs. No. 7 Cave Spring — 11/14 at 7:00 p.m. ET

No. 3 Byrd vs. No. 6 Bassett — 11/14 at 7:00 p.m. ET

Region B

No. 1 Kettle Run vs. No. 8 Warren County — 11/14 at 7:00 p.m. ET

No. 4 James Monroe vs. No. 5 Brentsville District — 11/14 at 7:00 p.m. ET

No. 2 Culpeper County vs. No. 7 Goochland — 11/14 at 7:00 p.m. ET

No. 3 Skyline vs. No. 6 Meridian — 11/14 at 7:00 p.m. ET

Region C

No. 1 Lake Taylor vs. No. 8 Colonial Heights — 11/14 at 7:00 p.m. ET

No. 4 Norcom vs. No. 5 Tabb — 11/14 at 7:00 p.m. ET

No. 2 Petersburg vs. No. 7 York — 11/14 at 7:00 p.m. ET

No. 3 New Kent vs. No. 6 Hopewell — 11/14 at 7:00 p.m. ET

Region D

No. 1 Heritage vs. No. 8 Western Albemarle — 11/14 at 7:00 p.m. ET

No. 4 Turner Ashby vs. No. 5 Alleghany — 11/14 at 7:00 p.m. ET

No. 2 Wilson Memorial vs. No. 7 Fluvanna County — 11/14 at 7:00 p.m. ET

No. 3 Broadway vs. No. 6 Liberty Christian — 11/14 at 7:00 p.m. ET

2025 Virginia (VHSL) Class 4 Football Bracket 

Region A

No. 1 Hampton vs. No. 8 Manor — 11/15 at 7:00 p.m. ET

No. 4 Phoebus vs. No. 5 Churchland — 11/15 at 7:00 p.m. ET

No. 2 Lafayette vs. No. 7 Churchland — 11/15 at 7:00 p.m. ET

No. 3 Warhill vs. No. 6 Smithfield — 11/15 at 7:00 p.m. ET

Region B

No. 1 Loudoun County — BYE

No. 4 Heritage vs. No. 5 Broad Run — 11/15 at 7:00 p.m. ET

No. 2 Loudoun Valley — BYE

No. 3 Woodgrove vs. No. 6 Tuscarora — 11/15 at 7:00 p.m. ET

Region C

No. 1 Dinwiddie vs. No. 8 Hanover — 11/15 at 7:00 p.m. ET

No. 4 Varina vs. No. 5 Courtland — 11/15 at 7:00 p.m. ET

No. 2 Louisa County vs. No. 7 Caroline — 11/15 at 7:00 p.m. ET

No. 3 Huguenot vs. No. 6 Spotsylvania — 11/15 at 7:00 p.m. ET

Region D

No. 1 George Washington vs. No. 8 Blacksburg — 11/15 at 7:00 p.m. ET

No. 4 Sherando vs. No. 5 James Wood — 11/15 at 7:00 p.m. ET

No. 2 Handley vs. No. 7 Liberty — 11/15 at 7:00 p.m. ET

No. 3 Jefferson Forest vs. No. 6 Glass — 11/15 at 7:00 p.m. ET

2025 Virginia (VHSL) Class 5 Football Bracket 

Region A

No. 1 Green Run vs. No. 8 Deep Creek — 11/15 at 7:00 p.m. ET

No. 4 Bayside vs. No. 5 Salem — 11/15 at 7:00 p.m. ET

No. 2 Cox vs. No. 7 Kellam — 11/15 at 7:00 p.m. ET

No. 3 Indian River vs. No. 6 Kempsville — 11/15 at 7:00 p.m. ET

Region B

No. 1 Patrick Henry vs. No. 8 Franklin County — 11/15 at 7:00 p.m. ET

No. 4 Midlothian vs. No. 5 Hermitage — 11/15 at 7:00 p.m. ET

No. 2 Highland Springs vs. No. 7 Glen Allen — 11/15 at 7:00 p.m. ET

No. 3 Fleming vs. No. 6 Freeman — 11/15 at 7:00 p.m. ET

Region C

No. 1 King’s Fork vs. No. 8 Granby — 11/15 at 7:00 p.m. ET

No. 4 Nansemond River vs. No. 5 Bethel — 11/15 at 7:00 p.m. ET

No. 2 Maury vs. No. 7 Woodside — 11/15 at 7:00 p.m. ET

No. 3 Warwick vs. No. 6 Norview — 11/15 at 7:00 p.m. ET

Region D

No. 1 Stone Bridge — BYE

No. 4 John Champe vs. No. 5 Briar Woods — 11/15 at 7:00 p.m. ET

No. 2 Riverbend — BYE

No. 3 Potomac Falls vs. No. 6 Lightridge — 11/15 at 7:00 p.m. ET

2025 Virginia (VHSL) Class 6 Football Bracket 

Region A

No. 1 Colonial Forge vs. No. 8 Gar-Field — 11/14 at 7:00 p.m. ET

No. 4 Woodbridge vs. No. 5 Patriot — 11/14 at 7:00 p.m. ET

No. 2 Battlefield vs. No. 7 Forest Park — 11/14 at 7:00 p.m. ET

No. 3 North Stafford vs. No. 6 Independence — 11/14 at 7:00 p.m. ET

Region B

No. 1 Oscar Smith — BYE

No. 4 L.C. Bird vs. No. 5 Western Branch — 11/14 at 7:00 p.m. ET

No. 2 Thomas Dale — BYE

No. 3 Manchester vs. No. 6 Landstown — 11/14 at 7:00 p.m. ET

Region C

No. 1 West Springfield vs. No. 8 West Potomac — 11/14 at 7:00 p.m. ET

No. 4 Fairfax vs. No. 5 Alexandria City — 11/14 at 7:00 p.m. ET

No. 2 South County vs. No. 7 Falls Church — 11/14 at 7:00 p.m. ET

No. 3 Lake Braddock vs. No. 6 Mount Vernon — 11/14 at 7:00 p.m. ET

Region D

No. 1 Centreville — BYE

No. 4 George C. Marshall vs. No. 5 Langley — 11/14 at 7:00 p.m. ET

No. 2 Yorktown — BYE

No. 3 South Lakes vs. No. 6 Washington-Liberty — 11/14 at 7:00 p.m. ET

Create an account to get alerts for your favorite teams!

Get even closer to the action by creating a free account. Follow your favorite teams and get score updates, breaking news and alerts when new photo galleries are available. Sign up for free here.

More Football Coverage from High School On SI

feed

Published
CJ Vafiadis
CJ VAFIADIS

CJ Vafiadis is the Marketing Director at SBLive Sports, bringing over 10 years of experience in sports marketing and team operations. His career began courtside as a student manager for the University of San Diego men’s basketball team, followed by a role as a graduate assistant with the University of Arizona basketball program. CJ’s background in both collegiate athletics and media has shaped his passion for connecting communities through high school sports coverage and innovative marketing strategies.

Home/Virginia