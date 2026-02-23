2026 Virginia High School Boys Basketball Playoffs: Brackets, Schedules - Feb. 23
Get every bracket, matchup and final score of the 2026 Virginia high school boys basketball playoffs
The 2026 Virginia high school boys basketball playoffs begin this week with the VHSL Regional Championships.
High School On SI has brackets for every classification and division in the Virginia high school basketball playoffs.
The 2026 VHSL state championship games will begin on March 12th at VCU.
2026 Virginia High School Boys Basketball Class 1 Playoff Brackets, Schedule, Scores (VHSL) - February 23, 2026
2026 VHSL Boys Basketball Class 1 Region A Championships
2026 VHSL Boys Basketball Class 1 Region B Championships
2026 VHSL Boys Basketball Class 1 Region C Championships
2026 VHSL Boys Basketball Class 1 Region D Championships
2026 Virginia High School Boys Basketball Class 2 Playoff Brackets, Schedule, Scores (VHSL) - February 23, 2026
2026 VHSL Boys Basketball Class 2 Region A Championships
2026 VHSL Boys Basketball Class 2 Region B Championships
2026 VHSL Boys Basketball Class 2 Region C Championships
2026 VHSL Boys Basketball Class 2 Region D Championships
2026 Virginia High School Boys Basketball Class 3 Playoff Brackets, Schedule, Scores (VHSL) - February 23, 2026
2026 VHSL Boys Basketball Class 3 Region A Championships
2026 VHSL Boys Basketball Class 3 Region B Championships
2026 VHSL Boys Basketball Class 3 Region C Championships
2026 VHSL Boys Basketball Class 3 Region D Championships
2026 Virginia High School Boys Basketball Class 4 Playoff Brackets, Schedule, Scores (VHSL) - February 23, 2026
2026 VHSL Boys Basketball Class 4 Region A Championships
2026 VHSL Boys Basketball Class 4 Region B Championships
2026 VHSL Boys Basketball Class 4 Region C Championships
2026 VHSL Boys Basketball Class 4 Region D Championships
2026 Virginia High School Boys Basketball Class 5 Playoff Brackets, Schedule, Scores (VHSL) - February 23, 2026
2026 VHSL Boys Basketball Class 5 Region A Championships
2026 VHSL Boys Basketball Class 5 Region B Championships
2026 VHSL Boys Basketball Class 5 Region C Championships
2026 VHSL Boys Basketball Class 5 Region D Championships
2026 Virginia High School Boys Basketball Class 6 Playoff Brackets, Schedule, Scores (VHSL) - February 23, 2026
2026 VHSL Boys Basketball Class 6 Region A Championships
2026 VHSL Boys Basketball Class 6 Region B Championships
2026 VHSL Boys Basketball Class 6 Region C Championships
2026 VHSL Boys Basketball Class 6 Region D Championships
