2026 Washington High School Girls Basketball Playoffs: Brackets, Schedules - Feb. 27

The 2026 Washington high school girls basketball playoffs begin on February 27 with the WIAA Opening Round.
High School On SI has brackets for every classification in the Washington high school basketball playoffs.
The 2026 WIAA state championship games will begin on March 7 at the Tacoma Dome.
2026 Washington High School Girls Basketball Playoffs: Brackets, Schedules (WIAA) - February 27, 2026
2026 WIAA Class 4A Girls Basketball Championships (select to view bracket)
Opening Round
No. 1 Davis vs. No. 8 Sumner - 02/28
No. 2 Union vs. No. 7 Bothell - 02/28
No. 3 Chiawana vs. No. 6 Lake Washington - 02/27
No. 4 Woodinville vs. No. 5 Gonzaga Prep - 02/28
No. 9 Auburn vs. No. 16 Eisenhower - 02/28
No. 10 Lake Stevens vs. No. 15 Bonney Lake - 02/28
No. 11 Kennedy Catholic vs. No. 14 Redmond - 02/28
No. 12 Mead vs. No. 13 Tahoma - 02/28
2026 WIAA Class 3A Girls Basketball Championships
Opening Round
No. 1 Bellevue vs. No. 8 Edmonds-Woodway - 02/27
No. 2 Snohomish vs. No. 7 Evergreen - 02/28
No. 3 Ridgeline vs. No. 6 Eastside Catholic - 02/28
No. 4 Roosevelt vs. No. 5 North Thurston - 02/28
No. 9 Stanwood vs. winner of Bishop Blanchet and Hermiston - 02/28
No. 10 Enumclaw vs. winner of River Ridge and Meadowdale - 02/28
No. 11 Lakeside vs. winner of Lincoln and University - 02/28
No. 12 White River vs. winner of Kelso and Gig Harbor - 02/28
2026 WIAA Class 2A Girls Basketball Championships
Opening Round
No. 1 Lynden vs. No. 8 Selah - 02/27
No. 2 Deer Park vs. No. 7 Ellensburg - 02/28
No. 3 Prosser vs. No. 6 WF West - 02/27
No. 4 Clarkston vs. No. 5 Archbishop Murphy - 02/28
No. 9 Fife vs. No. 16 Ridgefield - 02/28
No. 10 Mark Morris vs. No. 15 Kingston - 02/28
No. 11 Nathan Hale vs. No. 14 Sequim - 02/28
No. 12 Port Angeles vs. No. 13 Renton - 02/28
2026 WIAA Class 1A Girls Basketball Championships
Opening Round
No. 1 King's vs. No. 8 Lakeside - 02/27
No. 2 Zillah vs. No. 7 Seton Catholic - 02/28
No. 3 Lynden Christian vs. No. 6 Bellevue Christian - 02/28
No. 4 Annie Wright vs. No. 5 Royal - 02/27
No. 9 Nooksack Valley vs. No. 16 King's Way Christian - 02/28
No. 10 Cascade Christian vs. No. 15 Hoquiam - 02/27
No. 11 Wapato vs. No. 14 Bear Creek - 02/27
No. 12 Cedar Park Christian vs. No. 13 Montesano - 02/28
2026 WIAA Class 2B Girls Basketball Championships
Opening Round
No. 1 Napavine vs. No. 8 Mount Vernon Christian - 02/28
No. 2 Northwest Christian School vs. No. 7 Adna - 02/28
No. 3 Brewster vs. No. 6 Toutle Lake - 02/28
No. 4 Reardan vs. No. 5 Cle Elum-Roslyn - 02/27
No. 9 Davenport vs. No. 16 Mabton - 02/27
No. 10 Colfax vs. No. 15 Okanogan - 02/27
No. 11 Lake Roosevelt vs. No. 14 Orcas Island - 02/28
No. 12 Raymond-South Bend vs. No. 13 La Conner - 02/28
2026 WIAA Class 1B Girls Basketball Championships
Opening Round
No. 1 Neah Bay vs. No. 8 Lummi - 02/28
No. 2 Garfield-Palouse vs. No. 7 Pateros - 02/28
No. 3 Waterville-Mansfield vs. No. 6 Crosspoint Christian - 02/28
No. 4 Yakama Tribal vs. No. 5 Oakesdale - 02/28
No. 9 Almira-Coulee-Hartline vs. winner of Evergreen Lutheran and Muckleshoot Tribal - 02/28
No. 10 Pe Ell vs. winner of Moses Lake Christian and Valley Christian - 02/28
No. 11 Liberty Christian vs. winner of Concrete and Taholah - 02/28
No. 12 Naselle vs. winner of Lopez Island and Pomeroy - 02/28