The 2025 Washington high school football season rolled on Friday, and High School On SI has a list of final scores from Week 6.

Washington high school football final scores, results — October 10, 2025

Aberdeen 50, Centralia 20

Adna 49, Forks 13

Almira-Coulee-Hartline 57, Mary Walker 14

Annie Wright 21, East Jefferson 6

Archbishop Murphy 43, Anacortes 7

Asotin 33, Reardan 0

Auburn Mountainview 37, Decatur 13

Bainbridge 14, Port Angeles 13

Ballard 58, Seattle Prep 6

Bellevue 21, Skyline 20

Bellevue Christian 39, Morton/White Pass 6

Bonney Lake 6, Yelm 16

Burlington-Edison 41, Bellingham 7

Camas 56, Monroe 7

Cascade 14, Brewster 7

Cascade Christian 41, Onalaska 38

Cashmere 35, Zillah 6

Central Valley 7, Cheney 37

Chelan 54, Manson 6

Chiawana 59, Pasco 6

Cle Elum-Roslyn 13, Kittitas 27

Colfax 32, Liberty 21

Columbia 28, Granger 8

Columbia River 26, Hockinson 6

Connell 69, Kiona-Benton 6

Coupeville 35, South Whidbey 6

Curlew 32, Columbia 12

Darrington 34, Tulalip Heritage 26

Dayton 60, St. John-Endicott 26

Deer Park 35, North Central 14

DeSales 54, Sunnyside Christian 18

East Valley 32, Colville 14

East Valley 56, Toppenish 6

Eastlake 16, Mount Si 7

Eastmont 69, Eisenhower 6

Eastside Catholic 42, Roosevelt 0

Edmonds-Woodway 41, Shorecrest 0

Ellensburg 28, Quincy 14

Entiat 52, Soap Lake 14

Enumclaw 56, Kent-Meridian 13

Everett 14, Meadowdale 21

Evergreen 27, Shelton 20

Ferndale 15, Snohomish 14

Fife 48, Eatonville 20

Foster 52, Evergreen 8

Freeman 40, Newport 41

Gig Harbor 44, Central Kitsap 20

Glacier Peak 58, Cascade 0

Graham-Kapowsin 20, Bethel 10

Granite Falls 48, Friday Harbor 13

Hazen 49, Redmond 14

Heritage 21, Mountain View 0

Inchelium 74, Cusick 68

Inglemoor 41, Newport 24

Kamiak 22, Mariner 18

Kamiakin 28, Southridge 7

Kennewick 28, Walla Walla 0

Kentwood 14, Mt. Rainier 10

Kingston 52, Vashon Island 0

Kittitas 27, Cle Elum-Roslyn 13

La Center 61, Fort Vancouver 6

Lake Roosevelt 62, Jenkins 12

Lake Stevens 42, Jackson 0

Lake Washington 48, Highline 0

Lakes 48, Peninsula 7

Liberty 14, Issaquah 12

Liberty Christian 50, Odessa 6

Lincoln 47, Silas 14

Lummi 48, Muckleshoot Tribal 0

Lynden 27, Squalicum 17

Lynden Christian 17, Sehome 6

Meadowdale 21, Everett 14

Mead 45, Ridgeline 6

Medical Lake 0, Riverside 53

Mercer Island 51, Renton 25

Montesano 62, Hoquiam 0

Moses Lake 42, Post Falls 7

Moses Lake Christian Academy/Covenant Christian 48, Oroville 22

Mount Tahoma 35, Bellarmine Prep 13

Mountlake Terrace 35, Shorewood 14

Mt. Baker 21, Meridian 13

Mt. Spokane 21, Lewis & Clark 11

Naches Valley 27, Wapato 6

Napavine 49, Raymond-South Bend 16

Naselle 58, Chief Leschi 8

Newport 41, Freeman 40

North Kitsap 24, Sequim 7

North Mason 42, Cedar Park Christian 14

O'Dea 44, Garfield 0

Olympia 22, Spanaway Lake 10

Olympic 34, Bremerton 14

Omak 78, Liberty Bell 38

Othello 33, Ephrata 21

Pe Ell/Willapa Valley 21, Ilwaco 0

Pomeroy 60, Tekoa-Rosalia 12

Pullman 19, Rogers 16

Rainier Beach 50, Bishop Blanchet 10

Ridgefield 34, Mark Morris 20

Riverside 53, Medical Lake 0

Rochester 34, King's 24

Sedro-Woolley 49, Marysville Getchell 21

Selah 40, Grandview 0

Seton Catholic 47, Kalama 6

Stadium 53, Kentridge 11

Stanwood 35, Arlington 28

Sultan 41, Lynnwood 16

Sumner 50, Rogers 0

Sunnyside 42, Davis 14

Tahoma 50, Auburn 14

Tenino 42, Elma 0

Timberline 45, North Thurston 0

Toledo 52, Rainier 6

Toutle Lake 46, Mossyrock 0

Tri-Cities Prep 54, River View 6

Tumwater 63, Black Hills 13

Union 54, Todd Beamer 0

University 17, Ferris 0

Wahkiakum 60, North Beach 8

Warden 12, Lind-Ritzville 7

Washington 26, Clover Park 25

Washougal 49, Hudson's Bay 0

Wellpinit 44, Selkirk 12

Wenatchee 51, West Valley 33

West Valley 35, Clarkston 0

WF West 28, Battle Ground 24

Wilbur-Creston 58, Republic 16

Winlock 41, Oakville 8

Woodland 41, R.A. Long 0

Yelm 16, Bonney Lake 6

Juanita 49, North Creek 34

