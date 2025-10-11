Washington High School Football Final Scores, Results - October 10, 2025
The 2025 Washington high school football season rolled on Friday, and High School On SI has a list of final scores from Week 6.
Washington High School Football Scores, Results & Live Updates (WIAA) — October 10, 2025
Washington high school football final scores, results — October 10, 2025
Aberdeen 50, Centralia 20
Adna 49, Forks 13
Almira-Coulee-Hartline 57, Mary Walker 14
Annie Wright 21, East Jefferson 6
Archbishop Murphy 43, Anacortes 7
Asotin 33, Reardan 0
Auburn Mountainview 37, Decatur 13
Bainbridge 14, Port Angeles 13
Ballard 58, Seattle Prep 6
Bellevue 21, Skyline 20
Bellevue Christian 39, Morton/White Pass 6
Bonney Lake 6, Yelm 16
Burlington-Edison 41, Bellingham 7
Camas 56, Monroe 7
Cascade 14, Brewster 7
Cascade Christian 41, Onalaska 38
Cashmere 35, Zillah 6
Central Valley 7, Cheney 37
Chelan 54, Manson 6
Chiawana 59, Pasco 6
Cle Elum-Roslyn 13, Kittitas 27
Colfax 32, Liberty 21
Columbia 28, Granger 8
Columbia River 26, Hockinson 6
Connell 69, Kiona-Benton 6
Coupeville 35, South Whidbey 6
Curlew 32, Columbia 12
Darrington 34, Tulalip Heritage 26
Dayton 60, St. John-Endicott 26
Deer Park 35, North Central 14
DeSales 54, Sunnyside Christian 18
East Valley 32, Colville 14
East Valley 56, Toppenish 6
Eastlake 16, Mount Si 7
Eastmont 69, Eisenhower 6
Eastside Catholic 42, Roosevelt 0
Edmonds-Woodway 41, Shorecrest 0
Ellensburg 28, Quincy 14
Entiat 52, Soap Lake 14
Enumclaw 56, Kent-Meridian 13
Everett 14, Meadowdale 21
Evergreen 27, Shelton 20
Ferndale 15, Snohomish 14
Fife 48, Eatonville 20
Foster 52, Evergreen 8
Freeman 40, Newport 41
Gig Harbor 44, Central Kitsap 20
Glacier Peak 58, Cascade 0
Graham-Kapowsin 20, Bethel 10
Granite Falls 48, Friday Harbor 13
Hazen 49, Redmond 14
Heritage 21, Mountain View 0
Inchelium 74, Cusick 68
Inglemoor 41, Newport 24
Kamiak 22, Mariner 18
Kamiakin 28, Southridge 7
Kennewick 28, Walla Walla 0
Kentwood 14, Mt. Rainier 10
Kingston 52, Vashon Island 0
Kittitas 27, Cle Elum-Roslyn 13
La Center 61, Fort Vancouver 6
Lake Roosevelt 62, Jenkins 12
Lake Stevens 42, Jackson 0
Lake Washington 48, Highline 0
Lakes 48, Peninsula 7
Liberty 14, Issaquah 12
Liberty Christian 50, Odessa 6
Lincoln 47, Silas 14
Lummi 48, Muckleshoot Tribal 0
Lynden 27, Squalicum 17
Lynden Christian 17, Sehome 6
Meadowdale 21, Everett 14
Mead 45, Ridgeline 6
Medical Lake 0, Riverside 53
Mercer Island 51, Renton 25
Montesano 62, Hoquiam 0
Moses Lake 42, Post Falls 7
Moses Lake Christian Academy/Covenant Christian 48, Oroville 22
Mount Tahoma 35, Bellarmine Prep 13
Mountlake Terrace 35, Shorewood 14
Mt. Baker 21, Meridian 13
Mt. Spokane 21, Lewis & Clark 11
Naches Valley 27, Wapato 6
Napavine 49, Raymond-South Bend 16
Naselle 58, Chief Leschi 8
Newport 41, Freeman 40
North Kitsap 24, Sequim 7
North Mason 42, Cedar Park Christian 14
O'Dea 44, Garfield 0
Olympia 22, Spanaway Lake 10
Olympic 34, Bremerton 14
Omak 78, Liberty Bell 38
Othello 33, Ephrata 21
Pe Ell/Willapa Valley 21, Ilwaco 0
Pomeroy 60, Tekoa-Rosalia 12
Pullman 19, Rogers 16
Rainier Beach 50, Bishop Blanchet 10
Ridgefield 34, Mark Morris 20
Riverside 53, Medical Lake 0
Rochester 34, King's 24
Sedro-Woolley 49, Marysville Getchell 21
Selah 40, Grandview 0
Seton Catholic 47, Kalama 6
Stadium 53, Kentridge 11
Stanwood 35, Arlington 28
Sultan 41, Lynnwood 16
Sumner 50, Rogers 0
Sunnyside 42, Davis 14
Tahoma 50, Auburn 14
Tenino 42, Elma 0
Timberline 45, North Thurston 0
Toledo 52, Rainier 6
Toutle Lake 46, Mossyrock 0
Tri-Cities Prep 54, River View 6
Tumwater 63, Black Hills 13
Union 54, Todd Beamer 0
University 17, Ferris 0
Wahkiakum 60, North Beach 8
Warden 12, Lind-Ritzville 7
Washington 26, Clover Park 25
Washougal 49, Hudson's Bay 0
Wellpinit 44, Selkirk 12
Wenatchee 51, West Valley 33
West Valley 35, Clarkston 0
WF West 28, Battle Ground 24
Wilbur-Creston 58, Republic 16
Winlock 41, Oakville 8
Woodland 41, R.A. Long 0
Yelm 16, Bonney Lake 6
Juanita 49, North Creek 34