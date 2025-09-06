High School

Washington High School Football Final Scores, Results - September 5, 2025

See every final score from Week 1 of Washington High School Football

Gray Reid

A Richland defender tackles a Yelm opponent in their game from Nov 8, 2024
A Richland defender tackles a Yelm opponent in their game from Nov 8, 2024 / Vince Pugliese

The 2025 Washington high school football season kicked off on Friday, and High School On SI has a list of final scores from the opening weekend.

Aberdeen 27, Olympic 25

Adna 26, Toledo 51

Almira-Coulee-Hartline 0, Columbia 0

Anacortes 55, Bainbridge 7

Archbishop Murphy 63, Lakewood 8

Arlington 0, Sedro-Woolley 28

Asotin 7, Tri-Cities Prep 53

Auburn 67, Kent-Meridian 27

Auburn Riverside 0, Lakes 48

Bellingham 19, Lynnwood 7

Bellevue 35, Bethel 14

Bellarmine Prep 14, Rogers 27

Bishop Blanchet 42, Monroe 20

Black Hills 14, Clover Park 7

Bremerton 0, Steilacoom 19

Brewster 14, Reardan 30

Bridgeport 28, Mabton 12

Burlington-Edison 20, Squalicum 16

Capital 33, Olympia 27

Cascade 0, Liberty Bell 42

Cascade 0, Mountlake Terrace 45

Castle Rock 35, R.A. Long 8

Cedar Park Christian 49, Friday Harbor 14

Cedarcrest 52, Marysville Getchell 6

Central Valley 0, Mt. Spokane 42

Centralia 28, Elma 41

Chelan 33, College Place 6

Cheney 19, Lewis & Clark 13

Chief Leschi 19, Winlock 46

Chief Sealth 33, Hockinson 6

Christian 35, King's 42

Clarkston 18, Moscow 23

College Place 6, Chelan 33

Columbia 6, Northwest Christian School 14

Columbia 14, Hoquiam 54

Columbia River 33, Seton Catholic 28

Colville 33, North Central 26

Connell 0, Zillah 6

Curtis 30, Mount Si 14

Cusick 6, Wilbur-Creston 70

Davenport 26, Inchelium 46

DeSales 66, Waitsburg 16

Eagle 35, Skyview 21

East 0, Eastside Catholic 51

East Jefferson 0, Granite Falls 47

East Valley 16, Freeman 41

Eastside Catholic 51, East 0

Edmonds-Woodway 51, Lindbergh 6

Elma 41, Centralia 28

Ephrata 13, Prosser 14

Everett 28, Jackson 20

Evergreen 8, Pe Ell/Willapa Valley 41

Evergreen 24, Union 23

Ferndale 8, Lynden 38

Ferris 24, Shadle Park 28

Forks 14, Sequim 18

Fort Vancouver 0, Heritage 59

Franklin Pierce 38, Lincoln 29

Freeman 41, East Valley 16

Friday Harbor 14, Cedar Park Christian 49

Glacier Peak 41, Juanita 2

Gonzaga Prep 38, Ridgeline 10

Graham-Kapowsin 40, O'Dea 38

Granger 0, Kittitas 45

Granite Falls 47, East Jefferson 0

Hanford 7, Kennewick 35

Hazen 6, Liberty 24

Heritage 59, Fort Vancouver 0

Hermiston 7, Richland 28

Highline 20, Mt. Rainier 38

Hockinson 6, Chief Sealth 33

Hoquiam 54, Columbia 14

Hudson's Bay 40, Stevenson 24

Ilwaco 21, Toutle Lake 36

Inchelium 46, Davenport 26

Inchelium 46, Wellpinit 26

Interlake 27, Sultan 7

Issaquah 28, Tahoma 20

Jackson 20, Everett 28

Jefferson 6, White River 41

Juanita 2, Glacier Peak 41

Kalama 14, Woodland 16

Kamiak 19, Meadowdale 22

Kamiakin 26, Walla Walla 21

Kelso 19, Mark Morris 6

Kennewick 35, Hanford 7

Kent-Meridian 27, Auburn 67

Kentlake 33, Todd Beamer 6

Kentridge 14, South Kitsap 33

King's 42, Christian 35

King's Way Christian 28, Rochester 48

Kiona-Benton 0, Royal 68

Kittitas 45, Granger 0

Klahowya 0, North Mason 37

La Center 19, Montesano 20

Lake Stevens 31, Sumner 28

Lake Washington 38, Newport 7

Lakes 48, Auburn Riverside 0

Lakeside 37, Pullman 0

Lakewood 8, Archbishop Murphy 63

Lewis & Clark 13, Cheney 19

Liberty 21, Lind-Ritzville 13

Liberty 24, Hazen 6

Liberty Bell 42, Cascade 0

Life Christian Academy 13, Orting 21

Lincoln 6, Mercer Island 30

Lincoln 29, Franklin Pierce 38

Lind-Ritzville 13, Liberty 21

Lindbergh 6, Edmonds-Woodway 51

Lyle/Wishram 58, Prospect Charter 6

Lynden 38, Ferndale 8

Lynnwood 7, Bellingham 19

Mabton 12, Bridgeport 28

Mark Morris 6, Kelso 19

Mary Walker 0, Tekoa-Rosalia 30

Marysville Getchell 6, Cedarcrest 52

Marysville-Pilchuck 3, Sehome 64

Mead 42, University 7

Meadowdale 22, Kamiak 19

Medical Lake 13, Warden 32

Mercer Island 30, Lincoln 6

Monroe 20, Bishop Blanchet 42

Montesano 20, La Center 19

Moscow 23, Clarkston 18

Moses Lake Christian Academy/Covenant Christian 68, Sunnyside Christian 44

Mossyrock 8, Raymond-South Bend 43

Mount Si 14, Curtis 30

Mount Tahoma 42, Yelm 0

Mountlake Terrace 45, Cascade 0

Mt. Baker 47, Port Angeles 12

Mt. Rainier 38, Highline 20

Mt. Spokane 42, Central Valley 0

Naches Valley 21, Wahluke 20

Newport 7, Lake Washington 38

Newport 35, Riverside 14

Nooksack Valley 35, Onalaska 12

North Central 26, Colville 33

North Kitsap 23, WF West 15

North Mason 37, Klahowya 0

North Thurston 0, Silas 21

Northwest Christian School 14, Columbia 6

O'Dea 38, Graham-Kapowsin 40

Oakville 48, Ocosta 26

Ocosta 26, Oakville 48

Odessa 56, Curlew 6

Okanogan 28, Omak 30

Olympic 25, Aberdeen 27

Olympia 27, Capital 33

Omak 30, Okanogan 28

Onalaska 12, Nooksack Valley 35

Orting 21, Life Christian Academy 13

Pe Ell/Willapa Valley 41, Evergreen 8

Port Angeles 12, Mt. Baker 47

Prairie 46, Ridgefield 44

Prosser 14, Ephrata 13

Prospect Charter 6, Lyle/Wishram 58

Pullman 0, Lakeside 37

Putnam 14, Sammamish 41

Puyallup 25, Tumwater 19

R.A. Long 8, Castle Rock 35

Rainier 0, Tenino 40

Raymond-South Bend 43, Mossyrock 8

Reardan 30, Brewster 14

Redmond 0, Shorewood 51

Republic 54, Selkirk 6

Richland 28, Hermiston 7

Ridgefield 44, Prairie 46

Ridgeline 10, Gonzaga Prep 38

Riverside 14, Newport 35

Rochester 48, King's Way Christian 28

Rogers 27, Bellarmine Prep 14

Royal 68, Kiona-Benton 0

Sammamish 41, Putnam 14

Seattle Prep 21, Snohomish 14

Sedro-Woolley 28, Arlington 0

Sehome 64, Marysville-Pilchuck 3

Selkirk 6, Republic 54

Sequim 18, Forks 14

Seton Catholic 28, Columbia River 33

Shadle Park 28, Ferris 24

Shorewood 51, Redmond 0

Silas 21, North Thurston 0

Skyline 25, Sunnyside 8

Skyview 21, Eagle 35

Snohomish 14, Seattle Prep 21

Soap Lake 0, Wallace 66

South Kitsap 33, Kentridge 14

Spanaway Lake 14, Stanwood 27

Squalicum 16, Burlington-Edison 20

St. John-Endicott 28, Touchet 22

Stanwood 27, Spanaway Lake 14

Steilacoom 19, Bremerton 0

Stevenson 24, Hudson's Bay 40

Sultan 7, Interlake 27

Sumner 28, Lake Stevens 31

Sunnyside 8, Skyline 25

Sunnyside Christian 44, Moses Lake Christian Academy/Covenant Christian 68

Tahoma 20, Issaquah 28

Taholah 8, Wahkiakum 56

Tekoa-Rosalia 30, Mary Walker 0

Tenino 40, Rainier 0

Timberlake 6, West Valley 48

Timberline 37, Woodinville 33

Todd Beamer 6, Kentlake 33

Toledo 51, Adna 26

Touchet 22, St. John-Endicott 28

Toutle Lake 36, Ilwaco 21

Tri-Cities Prep 53, Asotin 7

Tumwater 19, Puyallup 25

Union 23, Evergreen 24

University 7, Mead 42

Wahluke 20, Naches Valley 21

Wahkiakum 56, Taholah 8

Waitsburg 16, DeSales 66

Walla Walla 21, Kamiakin 26

Wallace 66, Soap Lake 0

Warden 32, Medical Lake 13

Wellpinit 26, Inchelium 46

West Valley 48, Timberlake 6

WF West 15, North Kitsap 23

White River 41, Jefferson 6

Wilbur-Creston 70, Cusick 6

Winlock 46, Chief Leschi 19

Woodland 16, Kalama 14

Woodinville 33, Timberline 37

Yelm 0, Mount Tahoma 42

Zillah 6, Connell 0

Published
GRAY REID

Gray Reid has spent most of his career in basketball and sports media. He began as a student manager for the Nevada men’s basketball team, then went on to coach overseas in China and later joined the LC State men’s basketball program as a graduate assistant. After coaching, Gray joined SBLive Sports as a videographer and video editor, eventually moving into his current role as Regional Marketing Director.

