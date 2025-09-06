Washington High School Football Final Scores, Results - September 5, 2025
The 2025 Washington high school football season kicked off on Friday, and High School On SI has a list of final scores from the opening weekend.
Washington high school football final scores, results — September 5, 2025
Aberdeen 27, Olympic 25
Adna 26, Toledo 51
Almira-Coulee-Hartline 0, Columbia 0
Anacortes 55, Bainbridge 7
Archbishop Murphy 63, Lakewood 8
Arlington 0, Sedro-Woolley 28
Asotin 7, Tri-Cities Prep 53
Auburn 67, Kent-Meridian 27
Auburn Riverside 0, Lakes 48
Bellingham 19, Lynnwood 7
Bellevue 35, Bethel 14
Bellarmine Prep 14, Rogers 27
Bishop Blanchet 42, Monroe 20
Black Hills 14, Clover Park 7
Bremerton 0, Steilacoom 19
Brewster 14, Reardan 30
Bridgeport 28, Mabton 12
Burlington-Edison 20, Squalicum 16
Capital 33, Olympia 27
Cascade 0, Liberty Bell 42
Cascade 0, Mountlake Terrace 45
Castle Rock 35, R.A. Long 8
Cedar Park Christian 49, Friday Harbor 14
Cedarcrest 52, Marysville Getchell 6
Central Valley 0, Mt. Spokane 42
Centralia 28, Elma 41
Chelan 33, College Place 6
Cheney 19, Lewis & Clark 13
Chief Leschi 19, Winlock 46
Chief Sealth 33, Hockinson 6
Christian 35, King's 42
Clarkston 18, Moscow 23
College Place 6, Chelan 33
Columbia 6, Northwest Christian School 14
Columbia 14, Hoquiam 54
Columbia River 33, Seton Catholic 28
Colville 33, North Central 26
Connell 0, Zillah 6
Curtis 30, Mount Si 14
Cusick 6, Wilbur-Creston 70
Davenport 26, Inchelium 46
DeSales 66, Waitsburg 16
Eagle 35, Skyview 21
East 0, Eastside Catholic 51
East Jefferson 0, Granite Falls 47
East Valley 16, Freeman 41
Eastside Catholic 51, East 0
Edmonds-Woodway 51, Lindbergh 6
Elma 41, Centralia 28
Ephrata 13, Prosser 14
Everett 28, Jackson 20
Evergreen 8, Pe Ell/Willapa Valley 41
Evergreen 24, Union 23
Ferndale 8, Lynden 38
Ferris 24, Shadle Park 28
Forks 14, Sequim 18
Fort Vancouver 0, Heritage 59
Franklin Pierce 38, Lincoln 29
Freeman 41, East Valley 16
Friday Harbor 14, Cedar Park Christian 49
Glacier Peak 41, Juanita 2
Gonzaga Prep 38, Ridgeline 10
Graham-Kapowsin 40, O'Dea 38
Granger 0, Kittitas 45
Granite Falls 47, East Jefferson 0
Hanford 7, Kennewick 35
Hazen 6, Liberty 24
Heritage 59, Fort Vancouver 0
Hermiston 7, Richland 28
Highline 20, Mt. Rainier 38
Hockinson 6, Chief Sealth 33
Hoquiam 54, Columbia 14
Hudson's Bay 40, Stevenson 24
Ilwaco 21, Toutle Lake 36
Inchelium 46, Davenport 26
Inchelium 46, Wellpinit 26
Interlake 27, Sultan 7
Issaquah 28, Tahoma 20
Jackson 20, Everett 28
Jefferson 6, White River 41
Juanita 2, Glacier Peak 41
Kalama 14, Woodland 16
Kamiak 19, Meadowdale 22
Kamiakin 26, Walla Walla 21
Kelso 19, Mark Morris 6
Kennewick 35, Hanford 7
Kent-Meridian 27, Auburn 67
Kentlake 33, Todd Beamer 6
Kentridge 14, South Kitsap 33
King's 42, Christian 35
King's Way Christian 28, Rochester 48
Kiona-Benton 0, Royal 68
Kittitas 45, Granger 0
Klahowya 0, North Mason 37
La Center 19, Montesano 20
Lake Stevens 31, Sumner 28
Lake Washington 38, Newport 7
Lakes 48, Auburn Riverside 0
Lakeside 37, Pullman 0
Lakewood 8, Archbishop Murphy 63
Lewis & Clark 13, Cheney 19
Liberty 21, Lind-Ritzville 13
Liberty 24, Hazen 6
Liberty Bell 42, Cascade 0
Life Christian Academy 13, Orting 21
Lincoln 6, Mercer Island 30
Lincoln 29, Franklin Pierce 38
Lind-Ritzville 13, Liberty 21
Lindbergh 6, Edmonds-Woodway 51
Lyle/Wishram 58, Prospect Charter 6
Lynden 38, Ferndale 8
Lynnwood 7, Bellingham 19
Mabton 12, Bridgeport 28
Mark Morris 6, Kelso 19
Mary Walker 0, Tekoa-Rosalia 30
Marysville Getchell 6, Cedarcrest 52
Marysville-Pilchuck 3, Sehome 64
Mead 42, University 7
Meadowdale 22, Kamiak 19
Medical Lake 13, Warden 32
Mercer Island 30, Lincoln 6
Monroe 20, Bishop Blanchet 42
Montesano 20, La Center 19
Moscow 23, Clarkston 18
Moses Lake Christian Academy/Covenant Christian 68, Sunnyside Christian 44
Mossyrock 8, Raymond-South Bend 43
Mount Si 14, Curtis 30
Mount Tahoma 42, Yelm 0
Mountlake Terrace 45, Cascade 0
Mt. Baker 47, Port Angeles 12
Mt. Rainier 38, Highline 20
Mt. Spokane 42, Central Valley 0
Naches Valley 21, Wahluke 20
Newport 7, Lake Washington 38
Newport 35, Riverside 14
Nooksack Valley 35, Onalaska 12
North Central 26, Colville 33
North Kitsap 23, WF West 15
North Mason 37, Klahowya 0
North Thurston 0, Silas 21
Northwest Christian School 14, Columbia 6
O'Dea 38, Graham-Kapowsin 40
Oakville 48, Ocosta 26
Ocosta 26, Oakville 48
Odessa 56, Curlew 6
Okanogan 28, Omak 30
Olympic 25, Aberdeen 27
Olympia 27, Capital 33
Omak 30, Okanogan 28
Onalaska 12, Nooksack Valley 35
Orting 21, Life Christian Academy 13
Pe Ell/Willapa Valley 41, Evergreen 8
Port Angeles 12, Mt. Baker 47
Prairie 46, Ridgefield 44
Prosser 14, Ephrata 13
Prospect Charter 6, Lyle/Wishram 58
Pullman 0, Lakeside 37
Putnam 14, Sammamish 41
Puyallup 25, Tumwater 19
R.A. Long 8, Castle Rock 35
Rainier 0, Tenino 40
Raymond-South Bend 43, Mossyrock 8
Reardan 30, Brewster 14
Redmond 0, Shorewood 51
Republic 54, Selkirk 6
Richland 28, Hermiston 7
Ridgefield 44, Prairie 46
Ridgeline 10, Gonzaga Prep 38
Riverside 14, Newport 35
Rochester 48, King's Way Christian 28
Rogers 27, Bellarmine Prep 14
Royal 68, Kiona-Benton 0
Sammamish 41, Putnam 14
Seattle Prep 21, Snohomish 14
Sedro-Woolley 28, Arlington 0
Sehome 64, Marysville-Pilchuck 3
Selkirk 6, Republic 54
Sequim 18, Forks 14
Seton Catholic 28, Columbia River 33
Shadle Park 28, Ferris 24
Shorewood 51, Redmond 0
Silas 21, North Thurston 0
Skyline 25, Sunnyside 8
Skyview 21, Eagle 35
Snohomish 14, Seattle Prep 21
Soap Lake 0, Wallace 66
South Kitsap 33, Kentridge 14
Spanaway Lake 14, Stanwood 27
Squalicum 16, Burlington-Edison 20
St. John-Endicott 28, Touchet 22
Stanwood 27, Spanaway Lake 14
Steilacoom 19, Bremerton 0
Stevenson 24, Hudson's Bay 40
Sultan 7, Interlake 27
Sumner 28, Lake Stevens 31
Sunnyside 8, Skyline 25
Sunnyside Christian 44, Moses Lake Christian Academy/Covenant Christian 68
Tahoma 20, Issaquah 28
Taholah 8, Wahkiakum 56
Tekoa-Rosalia 30, Mary Walker 0
Tenino 40, Rainier 0
Timberlake 6, West Valley 48
Timberline 37, Woodinville 33
Todd Beamer 6, Kentlake 33
Toledo 51, Adna 26
Touchet 22, St. John-Endicott 28
Toutle Lake 36, Ilwaco 21
Tri-Cities Prep 53, Asotin 7
Tumwater 19, Puyallup 25
Union 23, Evergreen 24
University 7, Mead 42
Wahluke 20, Naches Valley 21
Wahkiakum 56, Taholah 8
Waitsburg 16, DeSales 66
Walla Walla 21, Kamiakin 26
Wallace 66, Soap Lake 0
Warden 32, Medical Lake 13
Wellpinit 26, Inchelium 46
West Valley 48, Timberlake 6
WF West 15, North Kitsap 23
White River 41, Jefferson 6
Wilbur-Creston 70, Cusick 6
Winlock 46, Chief Leschi 19
Woodland 16, Kalama 14
Woodinville 33, Timberline 37
Yelm 0, Mount Tahoma 42
Zillah 6, Connell 0