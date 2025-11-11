West Virginia High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (WVSSAC) - November 11, 2025
The 2025 West Virginia high school football playoffs begin on Friday, November 14 with 20 games in Round 1.
High School On SI has brackets for every classification and division in the West Virginia high school playoffs. The championship games will begin on December 5.
CLASS 1A BRACKET (select to view bracket)
Round 1
No. 1 Wheeling Central Catholic vs. No. 16 Tolsia - 11/15 at 1 p.m.
No. 8 Tucker County vs. No. 9 Tug Valley - 11/15 at 1 p.m.
No. 4 Pendleton County vs. No. 13 Greenbrier West - 11/14 at 7 p.m.
No. 5 Sherman vs. No. 12 East Hardy - 11/14 at 7 p.m.
No. 2 Wahama vs. No. 15 Man - 11/15 at 1 p.m.
No. 7 Cameron vs. No. 10 Meadow Bridge - 11/15 at 1 p.m.
No. 3 Clay-Battelle vs. No. 14 Ritchie County - 11/15 at 1 p.m.
No. 6 St. Marys vs. No. 11 Wirt County - 11/15 at 1 p.m.
CLASS 2A BRACKET (select to view bracket)
Round 1
No. 1 Frankfort vs. No. 16 Williamstown - 11/14 at 7 p.m.
No. 8 Mingo Central vs. No. 9 James Monroe - 11/14 at 7 p.m.
No. 4 Independence vs. No. 13 Lincoln - 11/14 at 7 p.m.
No. 5 Doddridge County vs. No. 12 Logan - 11/14 at 7 p.m.
No. 2 Bluefield vs. No. 15 Oak Glen - 11/15 at 1 p.m.
No. 7 Midland Trail vs. No. 10 Petersburg - 11/14 at 7 p.m.
No. 3 Philip Barbour vs. No. 14 South Harrison - 11/14 at 7 p.m.
No. 6 Roane County vs. No. 11 Clay County - 11/14 at 7 p.m.
CLASS 3A BRACKET (select to view bracket)
Round 1
No. 1 Bridgeport vs. No. 16 PikeView - 11/15 at 1 p.m.
No. 8 Greenbrier East vs. No. 9 Chapmanville Regional - 11/14 at 7 p.m.
No. 4 North Marion vs. No. 13 Keyser - 11/14 at 7 p.m.
No. 5 Nitro vs. No. 12 Capital - 11/14 at 7 p.m.
No. 2 Princeton vs. No. 15 Hampshire - 11/15 at 1 p.m.
No. 7 Hoover vs. No. 10 Winfield - 11/15 at 1 p.m.
No. 3 Fairmont Senior vs. No. 14 Byrd - 11/14 at 7 p.m.
No. 6 Spring Valley vs. No. 11 Elkins - 11/15 at 4 p.m.
CLASS 4A BRACKET (select to view bracket)
Round 1
No. 1 Morgantown vs. No. 16 Buckhannon-Upshur - 11/14 at 7 p.m.
No. 8 Spring Mills vs. No. 9 Musselman - 11/14 at 7 p.m.
No. 4 Jefferson vs. No. 13 Washington - 11/15 at 1 p.m.
No. 5 George Washington vs. No. 12 Oak Hill - 11/14 at 7 p.m.
No. 2 Huntington vs. No. 15 Hedgesville - 11/14 at 7 p.m.
No. 7 University vs. No. 10 Parkersburg - 11/14 at 7 p.m.
No. 3 Martinsburg vs. No. 14 Parkersburg South - 11/14 at 7 p.m.
No. 6 Wheeling Park vs. No. 11 Woodrow Wilson - 11/14 at 7 p.m.