2025-26 Boys High School Wrestling National Rankings - Jan. 23, 2026
With things finally simmering down a bit on the national front, we are entering the home stretch of the 2025-26 High School Wrestling Season.
High Profile Dual Meets Taking Center Stage
Dual meets are becoming more prolific amongst the top teams in the country in lue of tournaments. On Wednesday, we saw Buchanan handle Clovis. Thursday night we had two high-powered showdowns with Delbarton surprising Faith Christian Academy and Bishop McCort edging Wyoming Seminary.
Saturday has two more big dual meetings lined up with a National Prep meeting of Blair Academy and Greens Farms Academy. Wyoming Seminary travels to Ohio to join a quad at St. Edward.
Three Tournament Tests Also on Tap This Weekend
Three notable tournaments are happening in Pennsylvania with the Coal Cracker, which will have Faith Christian on hand. The Jay Hancock Memorial in Oklahoma features Edmond North and Stillwater. In California, the Mid-Cals are taking place. It is unknown if full, mixed or partial squads will be used by Buchanan, Clovis and Clovis North.
We have been tightening the rankings up each week. As our backlog has been taken care, of it allows us time to dig into things more closely than when the season is hitting hard with multiple national tournaments each week. If you see something we’re overlooking let us know at billybwrestling@yahoo.com.
Current Top-Ranked Wrestlers
- 106: Kooper Deputy (Chestnut Ridge, PA) FR
- 113: Rylan Seacrist (Brecksville, OH) SR
- 120: Landon Sidun (Norwin, PA) JR
- 126: Grey Burnett (Perrysburg, OH) JR
- 132: Jayden Raney (Union County, KY) SR
- 138: Moses Mendoza (Gilroy, CA) SR
- 144: Jordyn Raney (Union County, KY) SR
- 150: Bo Bassett (Bishop McCort, PA) SR
- 157: Melvin Miller (Bishop McCort, PA) JR
- 165: Jayden James (Delbarton, NJ) SR
- 175: Mario Carini (Poway, CA) JR
- 190: Michael White (Lawrence North, IN) SR
- 215: Jimmy Mastny (Marian Central Catholic, IL) JR
- 285: Dreshaun Ross (Fort Dodge, IA) SR
*These rankings were completed on Friday, January 23, so they do not reflect any results from the weekend of the Jan. 23-24.
106-Pounds
1-Kooper Deputy (Chestnut Ridge, PA) FR
2-Michael Bernabe (Clovis, CA) FR
3-Thales Silva (Buchanan, CA) FR
4-Connor Maddox (Westfield, IN) SO
5-Tyler Sweet (Clovis North, CA) SO
6-Luke Loren (St. John Bosco, CA) FR
7-Lincoln Valdez (Pomona, CO) SO
8-Cohen Reer (Milan Edison, OH) FR
9-Brody Compau (Rockford, MI) FR
10-Cruz Gannon (Dowling Catholic, IA) SO
11-Thomas Blewett (Middletown North, NJ) SO
12-Arav Pandey (Trinity, PA) FR
13-Niko Odiotti (Loyola Academy, IL) SO
14-Jack Anello (Blair Academy, NJ) FR
15-Colton Wyller (Marmion Academy, IL) JR
16-Louie Keneson (Crown Point, IN) FR
17-Hudson Chittum (Cleveland, TN) SO
18-Evan Cies (Malvern Prep, PA) FR
19-Shaefer Hoffman (Downingtown West, PA) SO
20-Max Quarry (Notre Dame-Green Pond, PA) FR
21-Brandon Eisenhour (Montoursville, PA) SO
22-Lee Dreshman (Canon-McMillan, PA) FR
23-Lucas Forman (Wyoming Seminary, PA) FR
24-Miro Parr-Coffin (Gonzaga Prep, WA) FR
25-Garrett Bjerga (Staples Motley, MN) FR
26-Amir Winfrey-Newman (Southeast Polk, IA) FR
27-Kingston Cruzat (Folsom, CA)
28-Alex Hall (St. Pius X, MO) FR
29-Giovani Suarez (Esperanza, CA)
30-Jaxon Moralez (Rio Rancho, NM) FR
HM:
Onofre Gonzalez (Ponderosa, CO) FR
Nathan Hoopman (Saint Thomas Academy, MN) FR
Abe Heysinger (Dubuque Hempstead, IA) SO
Santino Edgar (Christian Brothers Academy, NJ) FR
Bryce Thomas (Moon Area, PA) JR
113-Pounds
1-Rylan Seacrist (Brecksville, OH) SR
2-Ariah Mills (Buford, GA) FR
3-Jorge Rios (St. John Bosco, CA) SO
4-Anthony Garza (Clovis, CA) JR
5-Justin Farnsworth (Malvern Prep, PA) JR
6-Caleb Noble (Warren Township, IL) JR
7-Chase Karenbauer (Grove City, PA) SO
8-Loc Webber (Dublin Coffman, OH) SO
9-Braiden Lotier (Bishop McDevitt, PA) JR
10-Charles Esposito (St. Joseph Regional, NJ) SR
11-Turner Ross (Edmond North, OK) JR
12-Thiago Silva (Buchanan, CA) FR
13-Jarreau Walker (Streetsboro, OH) JR
14-Jackson Wells (Harrison County, KY) JR
15-Camden Rugg (Union Grove, WI) JR
16-Cason Craft (Coweta, OK) SO
17-Killian Coluccio (Lacey Township, NJ) JR
18-Lazarus McEwen (Capital, WA) SO
19-Cooper Sandoval (McQueen, NV) JR
20-John Segata (Council Rock South, PA) JR
21-Tanner Tran (Father Ryan, TN) SR
22-Chance Wuhr (Lake Catholic, OH)
23-Shiloh Joyce (Christian Brothers Academy, NJ) FR
24-Brock Humphrey (Linsly School, WV) SO
25-Liam McGettigan (Lake Highland Prep, FL) JR
26-Traevon Ducking (Brownsburg, IN) SO
27-MJ Rundell (Oak Park River Forest, IL) JR
28-Eric Bocanegra (Blair Academy, NJ) JR
29-Max Murillo (Esperanza, CA) JR
30-Cruz Little (Faith Christian Academy, PA) FR
HM:
Phillip Hernandez (Clovis North, CA) FR
Eli Mendoza (Gilroy, CA) SO
Ryan Hirchert (Nampa, ID) SR
Cache Williams (Choctaw, OK) SO
Jack Wallukait (Dowling Catholic, IA) JR
Preston “James” Morrison (Marmion Academy, IL) JR
Erik Klichurov (Lombard Montini, IL) SO
Dom Powell (Upper Dublin, PA) JR
Camron Smith (Trinty (Camp Hill), PA) SO
Will Webb (Wyoming Seminary, PA) SO
Cael Muller (Notre Dame-Green Pond, PA)
Nicholas McGarrity (Peters Township, PA) JR
120-Pounds
1-Landon Sidun (Norwin, PA) JR
2-Rocklin Zinkin (Buchanan, CA) SR
3-Dominic Munaretto (St. Charles East, IL) SR
4-Michael Batista (Blair Academy, NJ) JR
5-Jovanni Tovar (Miami Southridge, FL) SO
6-Cam Sontz (Delbarton, NJ) JR
7-Alex Rozas (Teurlings Catholic, LA) SR
8-Dunia Sibomana (Long Beach, NY) SR
9-Cooper Merli (New York Military Academy, NY) SR
10-Cody Clarke (Buford, GA) FR
11-Dominick Morrison (Hatboro Horsham, PA) JR
12-Brayden Wenrich (Northampton, PA) SO
13-Mateo Gallegos (DuBois, PA) SO
14-Brock Rothermel (Line Mountain, PA) JR
15-Case Bell (Brownsburg, IN) SO
16-Jarrett Smith (Lowell, MI) SR
17-Liam Davis (Lake Highland Prep, FL) SR
18-Julian Ríos (Phillips Academy, MA) SR
19-Roman Luttrell (Cleveland, NM) SR
20-Sam Wolford (North Lebanon, PA) SR
21-Keegan Bassett (Bishop McCort, PA) SO
22-Aiden Garcia (Palma, CA) JR
23-Brandon Bickerton (Highland, OH) JR
24-Johnathon McGinty (St. Joe Regional, NJ) SR
25-Layne Martin (Rockford, MI) JR
26-Christopher Swann (Baylor School, TN) SR
27-Tommy Gretz (Connellsville, PA) JR
28-Alexander Pierce (Iowa City, West, IA) SR
29-Oliver Lester (Dublin Coffman, OH) SO
30-Ayden Dodd (Perrysburg, OH) SR
HM:
Derion Williams (Trinity, OH) JR
Cade Collins (Southern Regional, NJ) SO
Bradley Bauman (St. Edward, OH) FR
Cruzer Dominguez (Creighton Prep, NE) SO
Max Tancini (Perkiomen Valley, PA SR
Rocco Lombardo (Malvern Prep, PA) FR
Chazz Robinson (Homewood-Flossmoor, IL) JR
Laz Soto (Southwest Miami, FL) JR
Tee Mills (Mill Creek, GA) SR
Nathan Lyttle (Harmony, FL) SR
Joel Friederichs (Watertown, MN) SR
Zahn Beal (Arrowhead, WI) SO
Kaleb Pratt (Barrington, IL) JR
126-Pounds
1-Grey Burnett (Perrysburg, OH) JR
2-Paul Kenny (Christian Brothers Academy, NJ) JR
3-Ignacio Villasenor (Stillwater, OK) JR
4-Freddy Bachmann (Faith Christian Academy, PA) SO
5-Hayden Schwab (Don Bosco, IA) JR
6-Paul Ruiz (Buchanan, CA) SO
7-Siraj Sidhu (Clovis North, CA) SR
8-Mikey Ruiz (Canyon Randall, TX) SR
9-Tommy Wurster (Dublin, OH) SO
10-Jake Knight (Bettendorf, IA) SR
11-Mason Jakob (Dobyns Bennett, TN) SR
12-Isaiah Jones (Bixby, OK) SR
13-Owen Marshall (Tahoma, WA) JR
14-Cooper Mathews (Cherokee Trail, CO) JR
15-Sean Willcox (St. John Bosco, CA) SR
16-Max Dinges (Penns Valley, PA) SO
17-Cam Baker (Burrell, PA) SR
18-Dominic Deputy (Chestnut Ridge, PA) SR
19-Titan Friederichs (Watertown, MN) SR
20-Nicolas Enzminger (Bismarck Legacy, ND) SR
21-Cael Floerchinger (Great Falls, MT) JR
22-Austin Bickerton (Highland, OH) JR
23-Lincoln Rohr (Massillon Perry, OH) JR
24-Tommy Marchetti (Delbarton, NJ) SO
25-Lander Bosh (Layton, UT) SR
26-Van Smith (Mustang, OK) JR
27-Thunder Lewis (Clovis, CA) SR
28-Corey Brown (Chesapeake-AA, MD) SO
29-Cale Vandermark (Ankeny Centennial, IA) SR
30-Blake Getz (Roncalli, IN) SR
HM:
Dominic Brown (Center Grove, IN) SR
Maximus Hay (Brown Deer, WI) SR
Carter Chunko (Saucon Valley, JR
Emilio Albanese (Emmaus, PA) JR
Santino Sloboda (Butler, PA) SR
Mikey Bautista (St. Joseph Regional, NJ) SR
Anthony LaGala Ryan (Longwood, NY) JR
Jax Fuhrman (Delone Catholic, PA) FR
Finn O’Brien (Blair Academy, NJ) SO
Jack Cole (Bethlehem Catholic, PA) FR
Eli Gabrielson (Archbishop Spalding, MD) JR
Conner Whitely (St. Edward, OH) SO
Jack Baron (Germantown Academy, PA) SR
Isaac Novod (Belmont Hill, MA) JR
Nolan Rice (Connellsville, PA) JR
Zane Crouse (Bishop McDevitt, PA) JR
132-Pounds
1-Jayden Raney (Union County, KY) SR
2-Ashton Besmer (Buchanan, CA) SR
3-Antonio Rodríguez (Los Gatos, CA) SR
4-Antonio Mills (Mill Creek, GA) SR
5-JoJo Uhorchuk (Signal Mountain, TN) JR
6-Shamus Regan (Lake Highland Prep, FL) JR
7-Henry Aslikyan (Birmingham, CA) SR
8-Slater Hicks (Valencia, CA) JR
9-Nicholas Garcia (Marmion Academy, IL) SR
10-Nicholas Sorrow (Hudson Area, MI) SR
11-Evan Sanati (Brentsville, VA) SR
12-Vincenzo Anello (Blair Academy, NJ) JR
13-Nathan Rioux (Avon, IN) SR
14-Will Detar (Trinity, PA) SR
15-Sammy Spaulding (Camden Catholic, NJ) SR
16-Christopher Noto (Honeoye Falls-Lima, NY) SR
17-Nathan Carillo (St. John Bosco, CA) SR
18-Willmont Kai (Whitehall, PA) SR
19-Kavin Muyleart (Cedar Cliff, PA) JR
20-Miklo Hernandez (Pipestone Area, MN) SO
21-Salvatore Borrometi (St. Peter’s Prep, NJ) SR
22-Eric Casula (Stillwater, OK) SR
23-Anthony DiAndrea (Watchung Hills, NJ) SR
24-Arno Vardanyan (Birmingham, CA) SR
25-Cael Humphrey (Sultana, CA) JR
26-Wyatt Lees (Detroit Catholic Central, MI) SR
27-Jensen Boyd (Delta, IN) JR
28-Mason Carlson (Syracuse, UT) SR
29-Max Cumbee (IC Catholic Prep, IL) JR
30-Tanner Telford (Corner Canyon, UT) JR
HM:
Alex Denkins (Perrysburg, OH) SR
Richard DeLorenzo II (Toms River East, NJ) JR
Erik Carlile (Penns Valley, PA) JR
Lukas Littleton-Mascaro (Malvern Prep, PA) SR
Stephen Myers (Parkersburg, WV) JR
Curtis “Zion” Borge (Bixby, OK) SR
Mason Whitney (Abington Heights, PA) JR
Braiden Weaver (Altoona, PA) SR
Jason Hampton (Joliet Catholic, IL) SR
Brady Collins (East Troy, WI) SR
Marcus Heck (Wyoming Seminary, PA) JR
Bradley Wagner (Mifflinburg Area, PA) JR
Blaze Van Gundy (Dublin Coffman, OH) JR
Brenden Jorden Agcaoili (SLAM! Academy, NV) JR
138-Pounds
1-Moses Mendoza (Gilroy, CA) SR
2-Karson Brown (St. Edward, OH) SR
3-Israel Borge (Bixby, OK) JR
4-Dale Corbin (Wyoming Seminary, PA) JR
5-Camden Baum (Bishop McDevitt, PA) SR
6-Deven Lopez (Pueblo East, CO) JR
7-Tyler Conroy (Malvern Prep, PA) SR
8-Yandel Morales (Lake Highland Prep, FL) SR
9-Brian Little III (St. Joseph Regional, NJ) JR
10-Keanu Dillard (Bethlehem Catholic, PA) SR
11-Chris Lalonde (Roosevelt, CO) SR
12-Mathius Garza (Etiwanda, CA)
13-Justin Beauvais (Mountain View, AZ) SR
14-Chris “CJ” Huerta (Buchanan, CA) SR
15-Vinnie Gutierrez (Fountain Valley, CA) JR
16-Matthew Orbeta (Poway, CA) JR
17-Valentine Popadiuc (St. Pius X, NM) JR
18-Zachary Stewart (Marmion Academy, IL) SR
19-Liston Seibert (Massillon Perry, OH) SR
20-Trey Beissel (Hastings, MN) SR
21-Gavin Landers (Denver, IA) JR
22-Brody Kell (North Point, MO) JR
23-Kiernan Meink (Millard South) SR
24-Bodie Abbey (Hartland, MI) SR
25-Urijah Lopez (Perrysburg, OH) SO
26-Gino Schinina (St. Peter’s Prep, NJ) SR
27-Griff Powell (Lyons, IL) SR
28-JoJo Gigliotti (South Carroll, MD) SR
29-Elijah Collick (Stephen Decatur, MD) SR
30-Nico DeSalvo (Southeast Polk, IA) JR
HM:
Ryan Rios (Blair Academy, NJ) SR
Ryan DeGeorge (Delbarton, NJ) JR
Chase Hansen (Lower Cape May, NJ) SR
Mason Goelz (Avon, IN) SR
Blake Bartos (Buckeye, OH) SR
Evan Stanley (Lowell, IN) JR
Lorenzo Gallegos (Volcano Vista, NM) SR
Blake Boyer (Kennett, PA) SR
Cody Trevino (Bettendorf, IA) SR
Aiden Herndon (Cedar Cliff, PA) JR
Chase Mills (St. Michael-Albertville, MN) SR
Gabe Bjerga (Staples Motley, MN) SO
Bryar Hooks (Stillwater, OK) SO
DJ Clarke (Buford, GA) SR
144-Pounds
1-Jordyn Raney (Union County, KY) SR
2-Tyler DeKraker (Lake Highland Prep, FL) SR
3-Brandt Harer (Montgomery, PA) SR
4-Jesse Grajeda (St. John Bosco, CA) JR
5-Tyler Traves (Mountain View, VA) SR
6-Kai Vielma (Connellsville, PA) JR
7-Greyson Music (Bishop McDevitt, PA) JR
8-Robert Duffy (Christian Brothers Academy, NJ) SR
9-Matt O’Neill (Malvern Prep, PA) SO
10-Weston Borgers (Blair Academy, NJ) SO
11-Braylon Reynolds (Brownsburg, IN) JR
12-Gavin Mangano (Shoreham-Wading River, NY) JR
13-Dawson Youngblut (Jessup, IA) JR
14-Jovani Solis (South Dade, FL) SO
15-Miller Sipes (Staley, MO) SR
16-Thomas Verrette (Edmond North, OK) SR
17-Nathan Gugelman II (American Falls, ID) SR
18-Justin Williamson (Mt. Carmel, IL) JR
19-Drake Hooiman (SLAM! Academy, NV) SR
20-Grayson Davis (Cape Henlopen, DE) FR
21-Gideon “3G” Gonzalez (Bergen Catholic, NJ) SO
22-Joseph Toscano (Buchanan, CA) SR
23-Mason Rohr (Massillon Perry, OH) SR
24-Peyton Hornsby (Center Grove, IN) JR
25-Michael Lopez (Ponderosa, CO) SR
26-Garrison Weisner (Oregon Clay, OH) SR
27-Cole Speer (Brecksville, OH) SO
28-Chris Arreola (Clovis North, CA) SO
29-Laudan Henry (St. Peter’s Prep, NJ) SR
30-James Ruiz (Esperanza, CA) JR
HM:
Ames-Michael Hoevker (Granite Hills, CA) SR
Lincoln Robideau (St. Michael Albertville, MN) SO
Owen Proper (Marana, AZ) SR
Diego Valdiviezo (Poway, CA)
Austin Ellis (Davis, UT) JR
Derek Barrows (Pomona, CO) SR
Jackson Butler (Bishop McCort, PA) SR
Samson McKissick-Staley (Pittsford, NY) SR
Anthony DePaul (Delsea, NJ) SR
Ashten Haley (Cobleskill-Richmondville, NY) JR
Trey Wagner (Northampton, PA) SR
Wil Oberbroeckling (Southeast Polk, IA) SR
Vince Jasinski (Grant, IL) SR
Josh Kerr (Maize South, KS) JR
Demetrios Carrera (Marmion Academy, IL) SR
Connor Peterson (Maple Grove, MN) SR
150-Pounds
1-Bo Bassett (Bishop McCort, PA) SR
2-Kellen Wolbert (Oconomowoc, WI) SR
3-Clinton Shepherd (Crown Point, IN) JR
4-Michael Romero (St. John Bosco, CA) JR
5-Joe Bachmann (Faith Christian Academy, PA) JR
6-Rocco Cassioppi (Hononegah, IL) JR
7-Charlie DeSena (Lake Highland Prep, FL) SR
8-Bentley Sly (Stuart Cramer, NC) SR
9-Noah Bull (Layton, UT) SR
10-Grayson Fuchs (Detroit Catholic Central, MI) JR
11-Sonny Amato (Rumson-Fair Haven, NJ) JR
12-Brady Hand (Christiansburg, VA) SR
13-Jason Dube (Spire Academy, OH) SO
14-Colin Rutlin (Christian Brothers College, MO) JR
15-Van Rosauer (Yorkville, IL) JR
16-Hunter Stevens (Mt. Horeb, WI) SR
17-Michael Turi (Wyoming Seminary, PA) SR
18-Kane Shawger (St. Xavier, OH) JR
19-Nick Schwartz (Delbarton, NJ) SO
20-Ivan Arias (Buchanan, CA) SR
21-Arseni Kikiniou (Poway, CA) JR
22-Garrison Sartain (Edmond North, OK) JR
23-Chance Ruble (Seckman, MO) JR
24-Alias Raby (Anderson, CA) SR
25-Luke Knox (Perkiomen Valley, PA) JR
26-Brooklyn Pickett (Mt. St. Joseph, MD) SO
27-Tommy Holguin (Bellarmine Prep, CA) SR
28-Xavier Chavez (Santa Cruz Valley Union, AZ) JR
29-Davis Parrow (Farmington, MN) SR
30-Jackson Weller (Delran, NJ) JR
HM:
Hudson Hohman (Grove City, PA) SR
Declan O’Byrne (Malvern Prep, PA) JR
Tommy Gibbs (Brownsburg, IN) SR
Michael Ruane (Franklin Regional, PA) JR
Dominic Way (Parkersburg, WV) JR
Ashton Hobson (Marmion Academy, IL) SR
John Stewart (Scottsboro, AL) SR
Carter Price (Ripley, WV) JR
Preston Crone (Carolina Forest, SC) SR
Kayson White (Highlands, KY) SO
Rhett Washleski (Immaculata, NJ) SR
Armand Williams (South Dade, FL) JR
Daniel Blanke (Barrington, IL) JR
Maverick Beckwith (Norwich, NY) JR
Sean Hall (Canyon Ridge, ID) SR
157-Pounds
1-Melvin Miller (Bishop McCort, PA) JR
2-Wyatt Medlin (Washington, IL) SR
3-Justus Heeg (Providence Catholic, IL) SO
4-Dallas Russell (Jefferson, GA) SR
5-Zeno Moore (Lake Highland Prep, FL) SR
6-Jake Miller (Broken Arrow, OK) SR
7-Christopher Creason (El Diamante, CA) SR
8-Austin Paris (Layton, UT) SR
9-Griffin LaPlante (St. Francis, NY) SR
10-Blake Cosby (Dundee, MI) SR
11-Reagan Milheim (Warrior Run, PA) SR
12-Marcus Killgore (Sahuarita, AZ) SO
13-Jet Brown (Odessa, MO) JR
14-Justin Wardlow (Lockport Township, IL) SR
15-Gabe Ballard (Northampton, PA) JR
16-Gage Lohr (Watertown, SD) JR
17-Cooper Rowe (Mound-Westonka, MN) SR
18-Joe Monticello (Hanover Park, NJ) JR
19-Gavin Ciampoli (Altoona, PA) JR
20-Jordan Thompson (Bradford, PA) SR
21-Mason Petersen (Columbus, NE) SR
22-Grayson Eggum (Stillwater, MN) SO
23-Bradley Williams (Spain Park, AL) SR
24-Jacob Perez (Everett Alvarez, CA) SR
25-Wyatt Lewis (Del Norte, CA) JR
26-James Whitbred (State College, PA) JR
27-Nathaniel Replogle (Central York, PA) SO
28-Thunder Page (Rose Hill, KS) SO
29-Jake Hughes (Beaver, OH) SO
30-Eli Esguerra (Dublin Coffman, OH) JR
HM:
Daniel Acosta (Canyon Randall, TX) SR
Kage Jones (Camden Catholic, NJ) SR
Brian Chamberlain (Wyoming Seminary, PA) SR
Cade Campbell (Nazareth, PA) SR
Drew Moro (Brecksville, OH) SO
Nolan Fellers (Bondurant-Farrar, IA) SR
Zane Leitzel (Archbishop Spalding, MD) SR
Jackson Bradley (Cowan, IN) SR
Parker Reynolds (Brownsburg, IN) SR
Kawayran Vazquez (Jesuit, FL) JR
Jon Smith (Oxford Area, PA) JR
Linkin Carter (Eastside, IN) SR
Matthew Arndt (Battlefield, VA) SR
Josiah Sykes (Skyline, VA) SR
165-Pounds
1-Jayden James (Delbarton, NJ) SR
2-Slava Shahbazyan (Birmingham, CA) SR
3-Maximus Dhabolt (Ankeny Centennial, IA) JR
4-Camryn Howard (Bellport, NY) SO
5-Mac Crosson (Indianola, IA) JR
6-Liam Kelly (Mt. Carmel, IL) SR
7-Haakon Peterson (Dodgeville, WI) SR
8-Jordan Fincher (Hickman, MO) SR
9-Bruno Cassioppi (Hononegah, IL) JR
10-Josh Piparo (St. Peter’s Prep, NJ) JR
11-Arment Waltenbaugh (Hill School, PA) SR
12-JayDen Williams (Roseville, MI) SR
13-Maximus Fortier (University, WV) JR
14-Matthew Staples (New Prairie, IN) SO
15-Tucker Roybal (Union, UT) SR
16-Jaelen Culp (Indian Land, SC) SR
17-Zane Gerlach (South Anchorage, AK) JR
18-McKaden Speece (Wilson West Lawn, PA) SR
19-Barry Norman (Blair Academy, NJ) SR
20-Lucas Boe (Lake Highland Prep, FL) JR
21-Joel Welch (St. Frances DeSales, OH)
22-Kross Cassidy (Fairfax, VA) SR
23-Harrison Murdock (Christian Heritage, GA) SO
24-Declan Koch (Neenah, WI) SR
25-Jackson Barron (Shakopee, MN) SR
26-Brian Denamen (West Geauga, OH) SR
27-Zack Aquila (Brecksville, OH) JR
28-Royce Lopez (Warren Township, IL) SR
29-Billy Tyler (Brentsville District, VA) SR
30-Nicky Negron (Bishop McDevitt, PA) JR
HM:
Kaleo Garcia (Gilroy, CA) SR
James Curoso (Clovis, CA) SO
Shane Wagner (Faith Christian Academy, PA) SR
Samuel Almedina (Wyoming Seminary, PA) SO
Mason Horwat (Derry Area, PA) SR
Steel Meyers (Allen, TX) JR
Julius Pacheo (Davison, MI) JR
Don Beaufait (Dundee, MI) SR
Jake Maddox (Newtown, CT)
Evan Schibi (Gilbert/Torr, CT) SR
Gunner Lopez (Grandview, CO) SR
Tre Haines (Arlington, WA) SR
James Tildsley (Shawsheen, MA) SR
Augustus Smith (Central Arkansas Christian, AR) JR
Boden White (Denver, IA) SR
Kalias Nazaro (Mater Lakes Academy, FL) SR
Gavin Regis (Layton, UT) SR
JD Minder-Broeckaert (Hudson, WI) SR
175-Pounds
1-Mario Carini (Poway, CA) JR
2-Mason Ontiveros (John H Pitman, CA) SR
3-Joseph Jeter (Edmond North, OK) SR
4-Nicholas Singer (Faith Christian Academy, PA) JR
5-Xavier Smith (Fishers, IN) SR
6-Brody Kelly (IC Catholic Prep, IL) SR
7-Gabriel Logan (Delbarton, NJ) JR
8-Brennan Warwick (Massillon Perry, OH) SR
9-Santino Rodriguez (Don Bosco Prep, NJ) SR
10-Gage Wentzel (Montoursville, PA) SR
11-David Perez (Ponaganset, RI) SR
12-Isai Fernandez (St. John Bosco, CA) SO
13-Max Wirnsberger (Warrior Run, PA) SR
14-Ryder Schulte (Liberty, AZ) SO
15-Liam Crook (Kaukauna, WI) SR
16-Brody Sendele (Hononegah, IL) JR
17-Kyler Walters (Shakopee, MN) SR
18-Colin Wooldridge (La Salle, OH) SR
19-Chris Dennis (Central Bucks West, PA) SR
20-Kalob Ybarra (Pomona, CO) SR
21-Travis Grace (Gilroy, CA) SR
22-Luke Hamiti (Stillwater, OK) SR
23-Noah Tucker (Bullis School, MD) JR
24-Titus Norman (Baylor School, TN) SR
25-CJ Pensiero (Bishop McCort, PA) JR
26-Jake Robie (Christiansburg, VA) SR
27-Lorenzo Alston (Uwharrie Charter Academy, NC) SR
28-Nate Moore (Grassfield, VA) SR
29-Brock Frable (Southern Lehigh, PA) JR
30-Tyler Whitford (St. Joseph Metuchen, NJ) SR
HM:
Sawyer Jones (Woodgrove, VA) SR
Chase Hetrick (Malvern Prep, PA) SO
Brock Oizerowitz (Christian Brothers Academy, NJ) JR
Brodie Melzoni (Nolensville, TN) SR
Elijah Ornelas (Clovis North) SO
Anthony Verdi (St. Peter’s Prep, NJ) SR
Ryan Meier (Blair Academy, NJ) SR
Blake Hostetter (Oxford Area, PA) JR
Tate Sailer (Mandan, ND) SO
Carter Fielden (Garrett, IN) SR
Ethan Secoy (Columbus, GA) SR
Brayden Koester (Bettendorf, IA) JR
AJ Corp (West Chester, PA) JR
Isaak Chavez (Mullen, TX) SR
190-Pounds
1-Michael White (Lawrence North, IN) SR
2-Adam Waters (Faith Christian Academy, PA) SR
3-Ladd Holman (Juab, UT) JR
4-Carl “CJ” Betz (Delbarton, NJ) SR
5-Ryder Wilder (Camden County, GA) SR
6-Lucas Ricketts (Union County, KY) SR
7-Salah Tsarni (Blair Academy, NJ) JR
8-Tanner Hodgins (Howell, NJ) JR
9-Dominic Sumpolec (Notre Dame-Green Pond, PA) SR
10-Eli Leonard (Mt. Horeb, WI) SR
11-Aaron Stewart (Warren Township, IL) SR
12-Jonathan Rocha (Clovis North, CA) SR
13-Nevin Mattessich (Don Bosco Prep, NJ) SR
14-Brayden Zuercher (Nazareth, PA) SR
15-Kyle Scott (Tyrone, PA) SR
16-Jaxon Penovich (Mt. Prospect, IL) SR
17-Braeden Simoneaux (New York Military Academy, NY) JR
18-Alexander Reyes (Holmdel, NJ) SR
19-John Murphy (St. Michael-Albertville, MN) SR
20-Mason Savidan (St. John Bosco, CA) SO
21-Carter Vannest (John H. Pitman, CA) SR
22-Dominic Dotson (Poway, CA) SR
23-Michael Spielman (Strath Haven, PA) SR
24-Luke Fugazzotto (Northwestern Lehigh, PA) SR
25-Frankie Pieffer (St. Edward, OH) JR
26-Elijah Hawes (Layton, UT) SR
27-Riley Johnson (Omaha Skutt, NE) SR
28-Carter Temple (Kearney, MO) JR
29-Mario Hutcherson (Kiski Area, PA) SO
30-Trey Craig (Christian Brothers College, MO) SR
HM:
Peter Snyder (Stephen Decatur, MD) SR
Everett Joyce (Maize, KS) JR
Hunter Snyder (Greater Latrobe, PA) JR
Xander Dossett (Ola, GA) SR
Sean Perez (Humble, TX) JR
Raymond Shaw (George Jenkins, FL) SR
Jaden Simpson (Camden Catholic, NJ) SR
Tavio Hoose (St. Francis, NY)
Jackson Angelo (Lake Highland Prep, FL) SR
Eli Knight (Bridgeport, WV) JR
Caige Horak (Massillon Perry, OH) JR
Kyle Gallo (Zephyrhills Christian, FL) JR
JT Smith (Creighton Prep, NE) JR
Brady Brown (Derry Area, PA) JR
215-Pounds
1-Jimmy Mastny (Marian Central Catholic, IL) JR
2-William Ward (Moorhead, MN) SR
3-Michael Boyle (Bishop Watterson, OH) JR
4-Elijah Brown (Belle Vernon, PA) SR
5-Maximus Konopka (Greens Farms Academy, CT) JR
6-Wes Burford (Oakdale, CA) SR
7-David Calkins (Liberty-Brentwood, CA) SR
8-Cael Weidemoyer (Faith Christian Academy, PA) JR
9-Nicolas Gonzalez (Mt. Olive, NJ) SR
10-Cash Colbert (Paul VI, VA) SR
11-Aiden Cooley (Allen, TX) SR
12-Daniel Moylan (Poway, CA) JR
13-Ceasar Salas (Crown Point, IN) SO
14-Carter Brown (Lafayette (Wildwood), MO) JR
15-Noah Mathis (Lansing, KS) JR
16-Decker Bechtold (Owen J. Roberts, PA) SO
17-Kai Calcutt (Loyola Academy, IL) SR
18-Kendahl Hoare (DuBois, PA) SO
19-Peter Mocco (Cardinal Gibbons, FL) SO
20-Bruno Pallone (Hardin, MT) SO
21-Kade Splinter (Stoughton, WI) FR
22-Xander Horak (Massillon Perry, OH) SO
23-Cooper Reves (Salina-Central, KS) SR
24-Tyler Palumbo (Christian Brothers Academy, NJ) SR
25-Adan Castillo (Clovis, CA) JR
26-Brian Haran (Gilroy, CA) JR
27-Wyatt Hanssen (Wasatch, UT) JR
28-Satoshi Davis (SLAM! Academy, NV) SO
29-Bradley DiMiglio (Malvern Prep, PA) FR
30-Colton Bell (Lake Highland Prep, FL) SO
HM:
Sal Marchese (Delsea, NJ) SR
Rocco Salerno (Seton Hall Prep, NJ) SR
Devin Downes (Plainedge, NY) SR
Connor Smalley (Notre Dame-Green Pond, PA) SR
Daniel Hoke (St. Paris Graham, OH) JR
Lincoln Jipp (Bettendorf, IA) SR
Josh Hoffer (Washington, IL) SR
Ronan An (North Cobb, GA) JR
Cael Dunn (Avery County, NC) SR
Garrett Kawczynski (Port Washington, WI) SR
Aiden Peterson (St. Edward, OH) SR
Cooper Roscosky (Kiski Area, PA) SR
Sutton Kenning (St. Cloud Tech, MN) SR
Danny Zmorowski (Lake Catholic, OH) JR
Colton Tupper (Reynolds, PA) SR
EJ German (Brecksville, OH) SR
Zach Caldwell (St. Francis, NY) SR
Roman Thompson (Pittsburg Central Catholic, PA) JR
Mason Koehler (Glenwood, IA) SR
Matt Harrold (Haverhill, MA) SR
Victor Marks-Jenkins (Perry Hall, MD) SR
285-Pounds
1-Dreshaun Ross (Fort Dodge, IA) SR
2-Coby Merrill (John W. North, CA) SR
3-Michael Mocco (Cardinal Gibbons, FL) SR
4-Mark Effendian (Faith Christian Academy, PA) SR
5-Alex Taylor (Mount Vernon, OH) SR
6-Cristian Alvarez (St. Joseph Regional, NJ) SR
7-Jonathan Rulo (Belleville East, IL) SR
8-Ashton Honnold (Nodaway Valley, IA) SR
9-Tyson Martin (Aquinas, WI) SR
10-Cael Mielnik (Blair Academy, NJ) JR
11-Lukas Zalota (Malvern Prep, PA) SR
12-Kameron Hazelett (Lowell, IN) SO
13-Mateo Vinciguerra (Woodstown, NJ) SR
14-Zayne Candelaria (Sunnyside, AZ) SR
15-Isaiah Taylor (AIM Academy, PA) SR
16-Bradyn McConneha (North Allegheny, PA) SR
17-Colin Whyte (West Greene, PA) SR
18-Ryder Smith (Chattanooga Christian School, TN) SR
19-Ryan Schneider (Greens Farms Academy, CT) JR
20-Anderson Palian (Wyoming Seminary, PA) SR
21-Eaghan Fleshman (Alburnett, IA) SO
22-Preston Wagner (Fremont, NE) SR
23-Cael Leisgang (Seymour, WI) SR
24-Logan Tollison (Grand Ledge, MI) SR
25-Andrew Arroyo (Clovis, CA)
26-Redmond Lindsey (Bixby, OK) JR
27-Trayvn Boger (South Summitt, UT) SR
28-Sammy Seja (Buchanan, CA) SO
29-Matthew Cooley (Oakdale, CA)
30-Joseph Favia (Marmion Academy, IL) SR
HM:
Tony Brooks (Crown Point, IN) JR
Caleb Rodriguez (Bishop McCort, PA) SR
James Hartleroad (Dekalb, IN) SR
Nehemiah Lendobeja (Kaukauna, WI) SR
Kaz Morosetti (North Kingston, RI) SR
Chris Belmonte (New Hartford, NY) SR
Blake Elder (Jensen Beach, FL) SR
Noah Larios (Imperial, CA) JR
Michael Mauro (John Jay, NY) SR